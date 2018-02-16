 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 265 взрывов за сутки

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали около 260 взрывов, что меньше, чем в предыдущий отчетный период (около 320 взрывов).

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В Луганской области СММ зафиксировала 5 взрывов, против около 500 за предыдущие сутки.