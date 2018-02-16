 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 265 взрывов за сутки

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает Цензор.НЕТ.
В Донецкой области наблюдатели зафиксировали около 260 взрывов, что меньше, чем в предыдущий отчетный период (около 320 взрывов).
В Луганской области СММ зафиксировала 5 взрывов, против около 500 за предыдущие сутки.
Мировое сообщиство, братья из "ДНР", Шурег, где вы?!..
Концепция "Киев за три дня!" снова меняется на "савЕ Дамбас пеопЕлов!" А российско-фашистские геббельс-СМИ помогают истерить, они же ни при чём...
Нахрена нужна эта чисто статистическая и слепо-глухая миссия? Констатировать факт? Да это уже давно никому не интересно, кому надо, тот давно и точно знает ху из ху.