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 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 265 взрывов за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 265 взрывов взрывов в зоне проведения АТО за сутки.

Об этом говорится в отчете миссии, сообщает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали около 260 взрывов, что меньше, чем в предыдущий отчетный период (около 320 взрывов).

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В Луганской области СММ зафиксировала 5 взрывов, против около 500 за предыдущие сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3050946
 
 
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Совок тоже пыхтел грозно, а потом умер.
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Хунта Цайтунг‏ @Hunta_Zeitung 4 год.4 години томуБільшеСПАСИТЕ ОТ ХУНТЫ!!!
Мировое сообщиство, братья из "ДНР", Шурег, где вы?!..

Концепция "Киев за три дня!" снова меняется на "савЕ Дамбас пеопЕлов!" А российско-фашистские геббельс-СМИ помогают истерить, они же ни при чём...
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 265 взрывов за сутки - Цензор.НЕТ 9254
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Терористи попросили світову співдружність перестати боротися з тероризмом? Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 265 взрывов за сутки - Цензор.НЕТ 371
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Зафиксировала.... отлично! Но шо дальше? А ничего!
Нахрена нужна эта чисто статистическая и слепо-глухая миссия? Констатировать факт? Да это уже давно никому не интересно, кому надо, тот давно и точно знает ху из ху.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 265 взрывов за сутки
 
 
 
 
 
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