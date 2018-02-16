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 Санкции против России работают, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет об эффективности санкций в отношении России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Санкции работают. Если кто-то еще думает, что санкции неэффективны, то нам следует укреплять их в дальнейшем, в том числе добавляя новые и закрывая лазейки в существующих", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

Напомним за января был обнародован "кремлевский доклад". В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.

Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.

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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.

Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.

В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.

Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.

Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Источник: https://censor.net.ua/n3050945
 
 
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Насправді антиросійські санкції не мають значного впливу на економіку Росії. Падіння російської економіки в 2014-15 рр. пов'язане з падінням цін на нафту, а не з санкціями. Європейські компанії продовжують співпрацю з Росією. Хтось відверто, як Сіменс постачає продукцію в окупований Крим, хтось це робить обережно через фірми посередники. Навіть Меркель нещодавно підтримала будівництво російського газопроводу Північний потік 2, який призведе до припинення транзиту газу через Україну. Разом з тим Захід міг би легко й швидко припинити російську агресію, якби заморозив рахунки російських чиновників та олігархів на Заході. За свідченнями експертів, Путім має статки в понад 40 мільярдів доларів, які розміщенні на рахунках підставних осіб та дружніх фірм. Захід чудово знає ці рахунки. Якби їх блокували на наступний день після захоплення Верховної Ради Криму, то ніякого захоплення Криму Росією не відбулося, тим більше війни на Донбасі. Захід грає свою гру в якій Україні відведена роль розмінної монети.
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на самом деле не санкции работают успешно против РФ,а силовая акция.Прекрасно иллюстрировано на примере последнего "раскатывания" российских "ихтамнетов".И российское руководство молча сглотнуло.Видимо будет в ближайшей перспективе выход российской военщины из Сирии и потихоньку начнут сваливать с Донбасса.А санкции ,действительно действенные,нужно было начинать с ареста счетов и имущества российских политиков и высших чиновников в западных странах и депортация членов их семей из западных стран...Тогда бы в России точно вышли бы не только из Украины,но из Молдовы и Грузии,потому как наворовывали и вытаскивали из страны миллиарды долларов не для того,чтобы в тайге кипятить на них чай и не для того,чтобы их отпрыски доучивались в Москве и Саратове.
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Благодаря титаническим усилиям лолиПОПа каждый второй житель липецка страдает от кариеса, а каждый третий, от сахарного диабета! Учитесь, как нужно делать диверсии на территории врага!
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Особенно на фоне увеличивающегося товарооборота а Украиной. Особенно радуют поставки сжиженного газа. И Гарант видимо ни при чем?
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Петя, а коли дійдуть руки твоєї "коаліції потужних реформаторів" до законодавчого закриття ВЕЗ "Крим".. Навіщо підторговуєш з окупантом?
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Когда я служил в Монголии и начался вывод войск из Афганистана, то в Монголию , по линии Военторга, потекли реки товаров, потому что их нужно было где-то реализовать .Вот это и называется - ЗАРАБОТАЛО . А тут, где ?????
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какой политкоректныйВместо "шоколадное ворьё" у него "украинские патриоты"
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Потужна підтримка в Мюнхені.в зале три калікиСанкції проти Росії працюють, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7933
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це фотомонтаж кремлівських гібридоїдів
насправді в залі нама де було яблуку впасти... Санкції проти Росії працюють, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4009, люди сиділи в проходах та навіть на колінях один в одного.
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мальдивский панамский брехливый патриот
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Згідно з результатами незалежного рейтингу "Legatum Prosperity Index" 2017 року, Україна посіла 112 місце соціально-економічного розвитку між Бангладешем та Буркіна-Фасо.З 2016 по 2017 рік втративши ще 5 позицій. Рейтинг розраховувався на таких параметрах як : якість економіки, бізнес середовище, органи влади, якості освіти та охорони здоров'я ,персональних свобод, соціального забезпечення та охорони навколишнього середовища.

http://www.prosperity.com/rankings
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от шатуны..не видят потужных рехворм..
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Порох це перший Президент про якого я можу сміливо сказати- я пишаюсь Вами пане Президенте!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против России работают, - Порошенко
 
 
 
 
 
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