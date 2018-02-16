 В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля движение транспорта по улице Крещатик, от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни, в обоих направлениях будет запрещено. С 20:00 17 февраля до 24:00 18 февраля будут запрещено движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик - от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади", - говорится в сообщении.
Также с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях.
Все равно главного Будулая депортировали
PeterDoggers PeterDoggers
16 лют. 2018 р., 20:59
більше тут https://www.chess.com/news/view/swiss-bank-to-close-fide-account-over-ilyumzhinov
Ну фсьо, теперь заживем, теперь пэрэмоги каждый день будут!
Будут как только Барыгу на второй срок
лохивыберут
п.с. безмозглые, это те, кто верит в сладкие речи барыги.