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 Киевские новости, Авто
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 В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА

В связи с чествованием памяти героев Небесной сотни в центре Киева с 16 по 22 февраля будет ограничено движение транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля движение транспорта по улице Крещатик, от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни, в обоих направлениях будет запрещено. С 20:00 17 февраля до 24:00 18 февраля будут запрещено движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик - от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "20 февраля жюри определит победителя в конкурсе проектов Мемориала Героев Небесной Сотни", - Порошенко. ВИДЕО

Также с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях.

Источник: https://censor.net.ua/n3050944
 
 
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И палаточный цыганский табор нужно убрать

Все равно главного Будулая депортировали В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 5687
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Тебя, дебила, еще не депортировали.. Подождем..
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корисні санкції в дії Swiss Bank To Close FIDE Account Over Ilyumzhinov
PeterDoggers PeterDoggers
16 лют. 2018 р., 20:59

більше тут https://www.chess.com/news/view/swiss-bank-to-close-fide-account-over-ilyumzhinov
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Саакашвили мешал расследовать расстрелы на Майдане и с коррупцией бороться В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 5531
Ну фсьо, теперь заживем, теперь пэрэмоги каждый день будут! В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 2502

Будут как только Барыгу на второй срок лохи выберут В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 2502 В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 2502
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Фактически, выборы президента состоятся через несколько дней - как только будет утверждён предложенный Петрухой новый состав ЦИК. В 2019 будет обычный постановочый спектакль.
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Если этот постановочный спектакль не понравится ребятам в ЕС и США, то финансовая программа обломится и тогда либо с чемоданами на Мальдивы, либо всю Украину раком под Россию В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 6577
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Михо не в Украине,но мусора не уймутся никак В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 1505
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Небесная сотня взывает об ОТМЩЕНИИ - вставай УКРАИНА !!!
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Забудь. Теперь за Барыгу горой встанут не малое количество безмозглых атошников, которые будут защищать легитимного Президента В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА - Цензор.НЕТ 1870

п.с. безмозглые, это те, кто верит в сладкие речи барыги.
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Печерськ перекриють..? привіт, овочу\хаме №2..
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Там саака уже перекрив. Привіт Януку?
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а движение мусоров возле АП будет ? у кого есть лишний экскаватор
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киевляне кто прийдет на митинг и если диабетик будет выступать освистайте его или крикните: крыса
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Освистіти не проблема. От тільки коли в 2015 вперше відмічали на Майдані Героїв небесної сотні ходили в натовпі люди (теж на вигляд полум'яні революціонери) і закликали свистіти бо тарифи не ті і курс долара не такий. Правда, тоді знайшлося досить адекватних людей, щоб заткнути цих людей: не те місце і не для того зібралися.
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Всё время что-то ограничено, какого члена?
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Хотя бы один нормальный комментарий был, а так складывается такое впечатление, что каждому из вас здесь сидящему нужен хаос, переворот, нетерпение захватить власть для своих хозяев. Здесь некто полагается на киевлян, так вот - киевляне придут чтобы пройтись по аллее Небесной сотни и на ваши митинги, кричалки, свистелки что-то ложили.
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они просто хотят повторить в виде фарса, издевательства , -события тех дней. на это способны только титушки Вилкула, "активисты" Семенчинка и нанятые оппоблоком и Сракашвилем гопники.
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Mrs Valentina, не обращайте внимания уважаемая Валентина, 90% возмущенных "зрадников" здесь, это ольгинские трололо на задании! Создать хаос в Украине, это последний шанс свинособак. Информационная война понимаете ли...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА
 
 
 
 
 
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