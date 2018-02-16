 В дни памяти героев Небесной сотни движение транспорта в центре столицы будет ограничено, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 22:00 16 февраля до 6:00 22 февраля движение транспорта по улице Крещатик, от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни, в обоих направлениях будет запрещено. С 20:00 17 февраля до 24:00 18 февраля будут запрещено движение всех видов транспортных средств по улице Крещатик - от ул. Б. Хмельницкого до Европейской площади", - говорится в сообщении.

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Также с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на Аллее Героев Небесной Сотни и прилегающих территориях.