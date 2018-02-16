 Обвиняемые во вмешательстве в выборы посещали Америку под ложными предлогами для подготовки операций, - Минюст США

Об этом говорится в обвинительном документе министерства юстиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Некоторые обвиняемые приезжали в Соединенные Штаты под ложными предлогами для сбора информации и подготовки операций. Также обвиняемые использовали компьютерную инфраструктуру, частично расположенную на территории США, чтобы скрыть причастность своей активности к России и избежать обнаружения американскими регуляторами и правоохранителями", - говорится в обвинительном документе.

16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

В обвинительном документе также указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним компания "Конкорд кейтеринг".

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Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре для мошенничества с использованием электронных средств сообщения и для банковских махинаций", а также в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

Решение о виновности обвиняемых вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия.