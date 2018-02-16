 Обвиняемые во вмешательстве в выборы посещали Америку под ложными предлогами для подготовки операций, - Минюст США

Об этом говорится в обвинительном документе министерства юстиции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Некоторые обвиняемые приезжали в Соединенные Штаты под ложными предлогами для сбора информации и подготовки операций. Также обвиняемые использовали компьютерную инфраструктуру, частично расположенную на территории США, чтобы скрыть причастность своей активности к России и избежать обнаружения американскими регуляторами и правоохранителями", - говорится в обвинительном документе.
16 февраля министерство юстиции США опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.
По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.
В обвинительном документе также указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним компания "Конкорд кейтеринг".
Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре для мошенничества с использованием электронных средств сообщения и для банковских махинаций", а также в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах.
Решение о виновности обвиняемых вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия.
PeterDoggers PeterDoggers 16 лют. 2018 р., 20:59
більше тут https://www.chess.com/news/view/swiss-bank-to-close-fide-account-over-ilyumzhinov
А американцы, имеют привычку все делать по закону.
«Я не сказал бы, что мы были в плену каких-то ожиданий. Сейчас идёт много спекуляций на тему того, что Россия «поставила» на Трампа и проиграла. Действительно, были высказывания в пользу поддержки избрания президентом США Трампа, но их делали политики, общественные деятели, некоторые парламентарии», - сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.
Он подчеркнул, что российские официальные лица никогда не делали никаких ставок и очень чётко заявляли, что «Россия в любых случаях, в любой стране готова работать с тем президентом и тем правительством, которое будет выбрано народом соответствующего государства».
«На самом деле, так оно и есть. Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел», - добавил российский министр.
О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел», - добавил российский министр.
В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.
Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".Источник: https://censor.net.ua/n3050939
Конечно, никаких иллюзий!
США будут добиваться выдачи россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы, все они будут занесены в базу Интерпола. По американскому законодательству им светит пожизненное заключение.
Профессор Гарвардского университета Лоуренс Трайб сделал неожиданное заявление о крушении Ан-148 «Саратовский авиалиний». По его словам, на борту самолёта, потерпевшего крушение в Подмосковье, находился источник информации для компромата на Дональда Трампа. Об этом Трайб, известный своим негативным отношением к президенту США, рассказал в Твиттере 12 февраля. По его словам, среди погибших был Сергей Миллиан, который был, по утверждению профессора, источником информации для досье на главу Белого дома. На этот счёт Трайб заявил следующее.
Среди погибших в трагической авиакатастрофе вчера: Сергей Миллиан, друг Пападопулоса, который отправил Кушнеру электронное письмо и, по некоторой информации, был одним из источником порочащих сведений в досье о сговоре Трампа с Россией», - написал американский профессор на своей странице в Твиттере.
даю ідею - источник информации для компромата на Дональда Трампа знаходився також в колонні кацапських найманців, які вели наступ на нафтові примисли в сірії.
а ви ж як думали?
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Вышел Доклад об угрозах в мире разведывательного сообщества США.
"Украинские" "СМИ" тут же вышли со лживыми заголовками "Нацразведка США спрогнозировала досрочные выборы в Украине". Ну, собственно, именно об этом и предупреждает доклад, что Россия будет использовать все методы для подрыва ситуации в Украине. Поэтому так называемые СМИ, особенно, контролируемые сбежавшими рыгами, - только один из инструментов такого подрыва.
Вот часть доклада, относящаяся к Украине. Перевод практически буквальный, чтобы избежать возможных обвинений в манипуляции. В квадратных скобках уточнения буквального перевода, лучше отражающие смысл написанного.
Итак, относящаяся к Украине часть доклада "Оценка мировых угроз разведывательным сообществом США":
"В Украине сохраняются риски внутренних беспорядков, которые Россия могла бы использовать для подрыва прозападной власти в Киеве. Этот фактор будет угрожать экономическому восстановлению Украины и потенциально будет вести [может привести] к смене ее внешней политики, что еще более усилит напряженность между Россией и Западом. Возросшее разочарование скоростью реформ, снижение уровня жизни, представления [сформированное восприятие] об усугубившейся коррупции и политическая поляризация в преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году могли бы [потенциально могут] спровоцировать досрочные выборы.Лидеры оппозиции будут искать пути капитализировать возросшее недовольство, чтобы ослабить Президента Порошенко и парламентскую коалицию к выборам 2019 года.
Конфликт на востоке Украины, скорее всего, останется в тупиковом состоянии, при котором уровень насилия будет по-прежнему то снижаться, то нарастать. В 2018 году маловероятно масштабное наступление любой из сторон, хотя обе могут изменить намерения, видя, что другая сторона пытается разрушить сложившийся статус-кво.
Россия продолжит кампанию по дестабилизации Украины, используя военные, политические и экономические методы, с целью затруднить и, где это возможно, развернуть назад усилия Киева в интеграции с ЕС и усилении связей с НАТО. Киев будет усиленно сопротивляться уступкам Москве, но, можно сказать практически наверняка, что [в 2018] Киев не сможет вернуть контроль над частью Донбасса, контролируемой Россией. Россия будет давить на Киев, варьируя уровень насилия [обстрелов на Донбассе], с целью добиться уступок в свою пользу. Россия будет прилагать усилия для подрыва западного единства в отношении санкций против РФ и поддержки Украины, но Кремлю придется справляться с санкциями на существующем их уровне [не ослабят]."
Kirill Danilchenko
Доклад разведки США для Сената. Украина на странице 24.
"Наступление с обеих сторон в этом году маловероятно, но риск внутренних беспорядков, которые могут использоваться РФ для дестабилизации прозападного правительства, по-прежнему высок. Это может угрожать и восстанавливающейся экономике Украины и потенциально изменить её внешнюю политику. Недовольство уровнем жизни, темпами реформ, ухудшением ВОСПРИЯТИЯ коррупции и политической поляризации может привести к досрочным выборам. А может не привести. Но оппозиция будет извлекать выгоду (читай больше выть про зраду, зубожиння и тарифы) для давления на правящую партию и президента. Конфликт на востоке останется в тупике, и уровень насилия продолжит колебаться. Кремль справится с текущим уровнем санкций и будет пытаться разрушить единство Запада по их поводу".
Наступления не планируется, РФ будет пытаться разрушить единство запада в плане санкций, но успеха нет (26 января ввели крайние санкции, и уже зарегистрирован новый проект в Сенате), экономика Украины начала выздоравливать.
Народ хочет вжух и сделано, и истории о чистом дедушке с вареником находят отклик в массах, плюс самая прогрессивная Рада - по-прежнему говно в плане работоспособности.
Восприятие коррупции это то, что о ней банально начали больше говорить, и люди в реале увидели объемы всего этого движения по электронным декларациям - в квартирах, яхтах и картинах.
Никакого вторжения вне красной зоны, никаких высадок с моря, никаких ОТРК - угроза изнутри и от поляризации общества.
Приятно писать об этом с 2015 года и увидеть, что с тобой согласны у дяди Сэма.
Неприятно, что до сих пор мы не в безопасности.
Надо продолжать е*ошить.
Юрий Бирюков
Если читать Доклад начальника американской разведслужбы о международных угрозах и сравнивать его тезисы с популярными "месседжами" наших оппозиционеров и борцунов, - начинаешь медленно, но уверенно закипать.
Нашей стране там уделено немало внимания, в основном в разрезе нашей борьбы с Россией.
Пишется ли там о том, что у нас медленные реформы?
Нет.
Пишется ли там о том, что у нас растет коррупция?
Нет.
Пишется ли там про наши колебания в векторе движения?
Нет.
Там пишется о том, что Россия любой ценой будет и дальше бороться с нами.
Там пишется о том, что Россия будет пользоваться НАСТРОЕНИЯМИ В ОБЩЕСТВЕ. Что они будут пользоваться недовольством общества темпами реформ. Что они будут пользоваться мнением общества о растущей коррупции. И будут применять всевозможные инструментарии по формированию этого негативного мнения. Общество всегда и везде будет недовольно темпами реформ. Просто по той причине, что обществу нужны не реформы, а результат. Который не достигается за мгновение, увы и ах.
Разницу почувствует умный.
Примеры хотите? Так легко, они нас окружают каждый день.
Позавчера, например, народный депутат от пророссийской партии Р̶о̶д̶и̶н̶а̶ Батькивщина написал абсолютное вранье о том, что Саакашвили из Украины в Польшу вывозил самолет, оформленный на оффшор Президента. Он не написал о том, что "может быть", "по сообщениям СМИ", "слышал информацию". Все было написано в утвердительной манере от первого лица.
Он это сделал случайно?
Нет, он это сделал специально.
В рамках пророссийской политики своей партии он борется с нашей страной.
Вчера, например, народный депутат и лидер пророссийской партии Р̶о̶д̶и̶н̶а̶ Батькивщина в прямом эфире сказала абсолютное вранье о том, что за последние 4 года внешний долг Украины вырос в 14,5 раз.
Она это сделала случайно?
Нет, она это сделала специально.
В рамках пророссийской политики своей партии она борется с нашей страной.
И таких примеров каждый день тысячи. Толпы ботов и идиотов предпринимают титанические усилия по десакрализации понятия "а то Россия нападет". А она уже напала. Упс.
Russia will continue its military, political, and economic destabilization campaign against Ukraine to stymie and, where possible, reverse Kyiv's efforts to integrate with the EU and strengthen ties to NATO.
Россия и продолжает, она не остановится.
Где-то читал, в какой-то стране эксперимент провели: осуждённым к смертной казни за серийные убийства, в камере круглосуточно включали красное освещение, специфически подобранную музыку и на стены, пол и потолок проецировали фотографии их жертв... Через несколько дней основная масса или сходила с ума, или кончала жизнь самоубийством...
Кто то пакостил на выборах, кто то отмывал деньги и уклонялся от налогов, кто то связан с агрессией против Украины...
У америки, списков довольно много, на каждого участника есть своя статья федерального законодательства и рано или поздно, начнется отлов.
ПыСы. С прошедшим днём флага, кстати.
https://clyp.it/uuhgsxl0
"Друзья и знакомые уничтоженных в Сирии русских наемников сообщают, что поступил приказ из Москвы заморозить трупы ликвидированных американцами членов банды Вагнера до окончания выборов президента России, которые должны состояться в марте, чтобы не было «лишнего шума» и чтобы трупы не навредили имиджу Путина. После выборов трупы будут тайно раздавать родным уничтоженных наемников".
А где в жаркой Сирии морозить? Видимо, в Антарктиду повезут.
Кацапом больше , кацапом меньше.