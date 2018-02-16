 Заявления про обмен политзаключенных Сенцова и Сущенко на дезертиров Баранова и Одинцова являются дезинформацией, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написал на своей странице в Facebook.

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"Заявления, касающиеся граждан О. (Одинцова - Ред.) и Б. (Баранова - Ред.), а также наших режиссера и журналиста, за свободу которых ведется борьба, к сожалению, не соответствуют действительности. Я вынуждена опровергать чужие заявления, чтобы остановить процесс безответственных комментариев в эфирах. Остановить то, что сейчас может повредить переговорам и процессу освобождения ребят", - написала Геращенко.

Таким образом И.Геращенко отреагировала на появившиеся в СМИ заявления о возможности такого обмена. "Подобные заявления, к сожалению, оторваны от реальных сложных переговоров и глубоко негативно влияют на процесс", - констатирует политик.

Она также подчеркнула, что президент Украины Петр Порошенко, комментируя вопрос освобождения заложников и переговоры по этому поводу, указал, что пока не время называть фамилии и даты, чтобы не навредить процессу. Кроме того, избегают обнародовать фамилии и даты "все те, кто действительно причастен к процессу переговоров и владеет деталями".

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"Мы работаем, чтобы были хорошие новости и как можно скорее. Но названные некоторыми экспертами фамилии и детали - очень далекая от истины история и по сути является дезинформацией, которая в первую очередь бьет по семьям", - подытожила И.Геращенко.

Ранее в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщили, что осужденных в России граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова могут обменять на бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые служили в российской армии и осуждены украинским судом за государственную измену и дезертирство.

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Как сообщалось ранее, суд приговорил к 14 годам тюрьмы Максима Одинцова за дезертирство и госизмену. Также суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Александра Баранова за государственную измену и дезертирство из украинской армии в аннексированном Россией Крыму.

В конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и М.Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.



20 ноября 2016 года в Службе безопасности Украины заявили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию. По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.



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Российские СМИ сообщили, что в Министерстве обороны России обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

О задержании украинского журналиста Р.Сущенко при якобы "проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), свою вину он отрицает. Лефортовский суд Москвы продлил арест Р.Сущенко до 30 марта 2018 года.