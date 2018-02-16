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Все про:выборы (20069) обвинение (341) Россия (68076) США (13283)

 Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы. СПИСОК

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столкнетесь с последствиями, - Тиллерсон предостерег Россию от вмешательства в выборы в США

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Решение о виновности обвиняемых вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия. При этом суд утверждает, что обвиняемые при помощи информации, полученной из американских соцсетей, украденных личных данных и американской компьютерной инфраструктуры пытались повлиять на выборы 2016 года. В частности, речь идет о размещении политической рекламы, о распространении "информации компрометирующего характера" о бывшем госсекретаре США и кандидате от демократов Хиллари Клинтон и информации в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Кроме того, россиян обвиняют в попытках организовать акции протеста в США.

Кроме этого, по версии суда, эти лица предприняли действия по сокрытию улик преступлений, включая удаление аккаунтов в соцсетях.

Источник: https://censor.net.ua/n3050939
 
 
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Он пока там, где в конце списка многоточие... Но временно.
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так пишуть, що він хворіє. А коли людина на лікарняному її не можна обіжать.
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Європейський суд з прав людини визнав право України не платити пенсії та інші соціальні виплати жителям непідконтрольних територій Донбасу. Судова інстанція не вважає дії України порушенням Конвенції з захисту прав людини. ЄСПЛ визнав право Києва не виплачувати пенсії літнім громадянам, які проживають на непідконтрольною владі території Донбасу
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" Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы "

Это канешно гуд ... Но где судебные иски против украинской элитки ? Они тоже , всей шоблой вмешиавлись в американские выборы ... Потом наперегонки удаляли свои посты ...
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Хуйлу кранты однозначно, а за ним и лола сдохнет. Кто первый,вопрос 2018 года..Хуйла уже 3 дня нет, может таки подохло..
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Пригожин - главный ольгинец.
Часть ботов цензора, щирых патриотив с айпи других стран - будут в печали Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы - Цензор.НЕТ 5603
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там один из выживших оперы вагнера писал, что не только почки, были востребованы кишки, руки, ноги, любое мясо, чтоб прикрыться от американских тепловизоров.
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- кремль должен быть разрушен...
сказал кто-то из великих.
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Россия обменяет Су-35 на каучук и пальмовое масло



Россия подписала контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Джакарте.
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или индонезийцы бисмарка не читали, или су35 по цене металлолома пойдут
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санкции обходят. обходите вам все одно с этого каучука делать ничего не придется, ну если только гандонов наделать, что бы меньше ватоголовых родилось. жрать то скоро нечего будет.
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Пальмовое масло в рашке самый ходовой ингредиент. Он вместо молока в молочных изделиях. При употреблении его и гандонов не понадобится.
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Ето есть хорошо. Хунта ставить лайк.
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Так что же это получается, 11,80 больше не будет?
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- штурман, прибор?
- 500.
- что 500?
- а что прибор?
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кацапы уже сейчас вмешиваются в будущие выборы Украины засылая в Украину миллионы троллей под украинскими IP адресами которые регулярно пишут антиправительственные тексты в комментариях. Под санкции США подпадают не только руководители и сотрудники агентства интернет-исследований базирующееся в Санкт-Петербурге, а и все те кто имеет или имел возможность сотрудничать с этими структурами.
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Вот так вот Агентство интернет-исследований само по себе, без всяких заказов и приказов, решило вмешаться? Что-то Минюст не договаривает.
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В этом документе, уже сейчас заложен удар не только против российской пропаганды, а и против всех тех кому доводилось сотрудничать с российскими структурами в осуществлении киберпреступлений против Украины, США и ЕС
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Чудак в синей куртке - президент Финляндии Саули Ниинистё. Гулял в парке с собачугой, был узнан студентками, которые попросили сфотографироваться вместе. Сфотографировались. Расстались друзьями.
Хорошая страна - Финляндия.

Мін'юст США висунув звинувачення 13 росіянам у справі про втручання у вибори - Цензор.НЕТ 1952
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Хорошая страна Финляндия,хреновая недострана-помойка рф!
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Думаю что в самое ближайшее время, некоторые украинские, информационные интернет ресурсы, очень сильно пожалеют что в 2014 году не отключили комментирование новостей.
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Сначала рихтовать бейсбольным аксессуаром,надо такое кривое рыло!
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З таким хавалом мартишки це вЯлікає варнякає про холопів-хахлофь!!!
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Тоже интересный список:

Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.
З документа випливає, що продовольча ситуація в 16 країнах світу є критичною. У список країн, що голодують були внесені Афганістан, Бурунді, Гаїті, Гвінея-Бісау, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ємен, Ліберія, Ліван, Малі, Сирія, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан і Україна.
Победа, х#ле.
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Это очень и очень важная новость, во всех отношениях! если хотите, ключевое событие, равное уничтожению своры ихтамнетов. Дейр аз Зор, как стало понятно, было началом ускоренного во времени возврта гибридных бумерангов кремлядям на всех фронтах.
Дело в том, что Трамп в последнее время подбирался к прокурору Мюллеру через министерство юстиции. Трамп как бы, сам не имеет права уволить спецпрокурора, это должен сделать минюст, а минюст ни в какую на это не шел. Цель была: уволить зам-министра Розенштайна и назначить лояльного человека, который уволил бы Мюллера и замял рашко-геит. Белому дому уже удалось уйти двух ассистентов минюста; далее Белый дом подкрепил эти наезды нападением в виде публикации мема Нуньеса и пр., чтобы еще ударить по ФБР, вобщем угроза была очень серьезной.
Теперь, когда спецпрокурор сделал публичным такой важный факт о расейском вмешательстве(до сих пор он не давал никаких комментарияв вообще по рашко-гейту), то его увольнение уже точно будет автоматическим импичментом для Трампа - блестящий ход!
Ну и великолепный пиар и позитивчик для мацковской ОПГ к выборам тсаря - мож у Ху)ла даже и простуда обостриццо.
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Дейр Аз Зор важливіше. Як би його не трактували, але де факто це початок війни.
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США будут добиваться выдачи россиян, обвиненных во вмешательстве в выборы, все они будут занесены в базу Интерпола. По американскому законодательству им светит пожизненное заключение.
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кто дружит с английским
Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 2 ч.2 часа назад

Полное обвинитильное заключение Большого жури спецпрокурора Мюллера здесь (PDF): https://www.justice.gov/file/1035477/download …
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Х#йло не виновен - это все пьяные бояре ...
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Ну и где же вой ботов-зрадофилов? Что опять во всём виновать "Пэця"? У вас в Ольгино что, перерыв на стекломой?
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Ты бы не расслаблялся, рано или поздно и за порохошавок примутся
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Ты, что ли, убогий возьмёшься? Ты похоже берёшься только за пипиську когда мастурбируешь, и вякаешь угрозы когда знаешь что до твоей прыщавой хари не доберутся.
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Тупенький, не заметил, как признался, что таки порохошавка. Ну и по Фрейду себя описал
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Свинособаки на отдыхе https://www.youtube.com/watch?v=W2xaTRUDu84
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я знову ж, в 1851-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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13 кацапов сломали выборы в США?
... одни междометия.
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зрадоботы в трауре.
их шефа взяли за яйца, ща обрежут кормушку
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы. СПИСОК
 
 
 
 
 
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