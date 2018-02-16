 Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством.
В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.
Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".
В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".
Решение о виновности обвиняемых вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия. При этом суд утверждает, что обвиняемые при помощи информации, полученной из американских соцсетей, украденных личных данных и американской компьютерной инфраструктуры пытались повлиять на выборы 2016 года. В частности, речь идет о размещении политической рекламы, о распространении "информации компрометирующего характера" о бывшем госсекретаре США и кандидате от демократов Хиллари Клинтон и информации в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Кроме того, россиян обвиняют в попытках организовать акции протеста в США.
Кроме этого, по версии суда, эти лица предприняли действия по сокрытию улик преступлений, включая удаление аккаунтов в соцсетях.
Это канешно гуд ... Но где судебные иски против украинской элитки ? Они тоже , всей шоблой вмешиавлись в американские выборы ... Потом наперегонки удаляли свои посты ...
Часть ботов цензора, щирых патриотив с айпи других стран - будут в печали
сказал кто-то из великих.
Россия подписала контракт на поставку Индонезии 11 истребителей Су-35, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Джакарте.
- 500.
- что 500?
- а что прибор?
Хорошая страна - Финляндия.
""Украина - это злокачественная опухоль. Европа ставит холопов в стойло": Відома українська журналістка цинічно принизила свою державу і її громадян (відео)
"Холопов - в стійло", ось так висловилася журналістка в ефірі росТБ, назвавши Україну "злоякісною пухлиною".
Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.
З документа випливає, що продовольча ситуація в 16 країнах світу є критичною. У список країн, що голодують були внесені Афганістан, Бурунді, Гаїті, Гвінея-Бісау, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ємен, Ліберія, Ліван, Малі, Сирія, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан і Україна.
Победа, х#ле.
Дело в том, что Трамп в последнее время подбирался к прокурору Мюллеру через министерство юстиции. Трамп как бы, сам не имеет права уволить спецпрокурора, это должен сделать минюст, а минюст ни в какую на это не шел. Цель была: уволить зам-министра Розенштайна и назначить лояльного человека, который уволил бы Мюллера и замял рашко-геит. Белому дому уже удалось уйти двух ассистентов минюста; далее Белый дом подкрепил эти наезды нападением в виде публикации мема Нуньеса и пр., чтобы еще ударить по ФБР, вобщем угроза была очень серьезной.
Теперь, когда спецпрокурор сделал публичным такой важный факт о расейском вмешательстве(до сих пор он не давал никаких комментарияв вообще по рашко-гейту), то его увольнение уже точно будет автоматическим импичментом для Трампа - блестящий ход!
Ну и великолепный пиар и позитивчик для мацковской ОПГ к выборам тсаря - мож у Ху)ла даже и простуда обостриццо.
Гурьянов Сергей @Segozavr 2 ч.2 часа назад
Полное обвинитильное заключение Большого жури спецпрокурора Мюллера здесь (PDF): https://www.justice.gov/file/1035477/download … …
... одни междометия.
их шефа взяли за яйца, ща обрежут кормушку