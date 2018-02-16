 Спецпрокурор США: "Россия вмешивается в выборы путем распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Как отмечается в документе, российские организации предпринимали попытки вмешательства с 2014 года, включая в выборы в США в 2016 году.
"К 2014 году или около мая 2014 года стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью "распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом", - говорится в обвинительном заключении.
По сообщению офиса спецпрокурора, правительство обвиняет всех этих лиц в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.
Пять обвиняемых обвиняются в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, трое — в банковском мошенничестве.
Просто Порох хорошо кацапов прижал, вот они и валят его как когда-то валили Ющенко и наоборот, ольгинские боты получили разнарядку пиарить Юлю, потому что ставка кремля на 2109 -й это конечно же верная газовая подельница
.......с целью "распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом"
Порошенко - Президент Украины, часть ее политической системы. Не уважаешь Пороха - уважай Президента своей страны
Спецпрокурор Мюллер предъявил обвинение 13 российским гражданам и 3 российским организациям в нарушении уголовного законодательства из-за вмешиваться в выборы и политические процессы в США.
Russische Welt @WeltRussische 4 ч.4 часа назад
США ВВОДИТ ЭМБАРГО НА ТОРГОВЛЮ РОССИЙСКИМ ОРУЖИЕМ И ПРИМЕНИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕХ СТРАН КТО БУДЕТ ЕГО ПОКУПАТЬ У РОССИИ !
Ітогі падвєдьом : 1. Росія отримує від США підвищення ввізного мита на сталь з 15 до 53 % . 2. Підвищення мита на алюміній (привіт Дерипаска) 3. Звинувачення у втручання в американські вибори . Боже , бережи Америку !
Ну Сралин же мог оболванить миллионы! И Гитлер мог. И Хуйлдо смог.
Другое дело, что, как говаривал сэр У.В.С. Черчилль, герцог Мальборо, "Можно очень долго врать одному человеку, можно долго врать нескольким, но не возможно всегда врать всем!". А вот россиянам - можно!!! И знаете почему? Вот тот случай, когда понятен гений Пушкина: "Ах, обмануть меня не сложно! Я сам обманываться рад" - вы сами, прекрасно и отчетливо понимая, как ужасна реальность, натягиваете путинский информационный гандон на свои мозги. И вот потом искренне делаете вид, что "а нас за что?!", "нас там нет", "это кто-то в верхах", "это жидорептилоилоиды", "Крым отжали мы, но это американц нас заставили(?!?!?!)" и т.д.
ПНХ, дебильный! Плавали, знаем.
Свобода слова не отменяет, а наоборот навязывает, ответственность за каждое сказанное слово.
Доказательства тебе?
ОК! Крым чей - ответь, возьми на себя обязательство! )))
Учти, за правильный ответ на рашке сажают )))
якби там тобі не припікало, так буде завжди! а чим воно обернеться для кацапстану... пожием побачимо, от тільки аналогія з "совком" якось сама напрошується