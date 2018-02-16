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Все про:выборы (20069) Россия (68076) США (13283)

 Спецпрокурор США: "Россия вмешивается в выборы путем распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом"

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о расследовании о российском "вмешательстве" в выборы выдвинул обвинения против 13 россиян и трех российских компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Читайте: Российский хакер Козловский рассказал о разработке программы, повлиявшей на результаты выборов в США

Как отмечается в документе, российские организации предпринимали попытки вмешательства с 2014 года, включая в выборы в США в 2016 году.

"К 2014 году или около мая 2014 года стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью "распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом", - говорится в обвинительном заключении.

По сообщению офиса спецпрокурора, правительство обвиняет всех этих лиц в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

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Пять обвиняемых обвиняются в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, трое — в банковском мошенничестве.

Источник: https://censor.net.ua/n3050938
 
 
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Я помню, как порошенко пришлось целым экскаватором туда тянуть.
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А ты думаешь откуда это нашествие ольгинских.
Просто Порох хорошо кацапов прижал, вот они и валят его как когда-то валили Ющенко и наоборот, ольгинские боты получили разнарядку пиарить Юлю, потому что ставка кремля на 2109 -й это конечно же верная газовая подельница
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Американский товарищ прокурор выразился с предельной ясностью:

.......с целью "распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом"
Порошенко - Президент Украины, часть ее политической системы. Не уважаешь Пороха - уважай Президента своей страны Спецпрокурор США: "Россия вмешивается в выборы путем распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом" - Цензор.НЕТ 6845
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Я уважаю пост Президента. И презираю оранжевую мартышку,которая год назад туда залезла с помощью русни. Ну,а Ваше беспрекословное холопское чинопочитание - типово московитская черта.
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Ты либо идиот либо хрюкал у кормушки . Трамп не идеален , но куда лучше корумпированной идиотки Клинтон. И он это доказал за год своего президенства в отличии от клоуна обамы который за восемь лет свел страну на уровень Зимбабве в мировой политике .
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Кремль - це абсолютне ЗЛО -- воно має бути знищене у будь-який доступний спосіб"!!!
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Сотрудники американских спецслужб проводят специальный закрытый брифинг для представителей избирательных комиссий из 50 штатов, главной темой которого станет возможный угрозы со стороны России. Перед этим было заявлено, что она готовит кампанию по вмешательству в предстоящие осенью 2018 года промежуточные выборы. https://www.golos-ameriki.ru/a/election-briefing/4257801.html
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Что зрадонесущие ватаны - вашего шефа все таки США вывели на чистую воду? Теперь каждому украинцу становится понятным кто скрывается под видом зрадоботов.
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Это спецпрокурор заговорил советскими штампами ибо сказать нечего и найти что то стоящее по делу ему более чем за год не удалось . Растратили народные денежки на потеху клинтососам , а все без толку . Вскрыли массу нарушений Демпартии и избирательного штаба Клинтон . На Трампа ноль .
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr

Спецпрокурор Мюллер предъявил обвинение 13 российским гражданам и 3 российским организациям в нарушении уголовного законодательства из-за вмешиваться в выборы и политические процессы в США.
Russische Welt‏ @WeltRussische 4 ч.4 часа назад

США ВВОДИТ ЭМБАРГО НА ТОРГОВЛЮ РОССИЙСКИМ ОРУЖИЕМ И ПРИМЕНИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ТЕХ СТРАН КТО БУДЕТ ЕГО ПОКУПАТЬ У РОССИИ !
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То есть ватные зрадофилы были везде, не только в Украине? В ближайшее время мировое сообщество объединится и устроит травлю кремлевского опарыша его же методами только в более усовершенствованной форме. Говоря более простыми словами, зрадофилов просто размажут по стенке.
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Юрій Каракай‏ @karakay67

Ітогі падвєдьом : 1. Росія отримує від США підвищення ввізного мита на сталь з 15 до 53 % . 2. Підвищення мита на алюміній (привіт Дерипаска) 3. Звинувачення у втручання в американські вибори . Боже , бережи Америку !
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Так может всё расследование и было пролоббировано штатовскими сталелитейщиками ради ввозных пошлин? Как могли 13 россиян повлиять на выбор почти 350 миллионов американцев ? Даже если бы они могли массово гипнотизировать, всё равно они физически не смогли бы оболванить и миллион человек, не говоря уж о десятках миллионов.
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Это руководители армады ботов. В Нюрнберге судили не каждого солдата вермахта, а военную верхушку нацистов
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???!
Ну Сралин же мог оболванить миллионы! И Гитлер мог. И Хуйлдо смог.
Другое дело, что, как говаривал сэр У.В.С. Черчилль, герцог Мальборо, "Можно очень долго врать одному человеку, можно долго врать нескольким, но не возможно всегда врать всем!". А вот россиянам - можно!!! И знаете почему? Вот тот случай, когда понятен гений Пушкина: "Ах, обмануть меня не сложно! Я сам обманываться рад" - вы сами, прекрасно и отчетливо понимая, как ужасна реальность, натягиваете путинский информационный гандон на свои мозги. И вот потом искренне делаете вид, что "а нас за что?!", "нас там нет", "это кто-то в верхах", "это жидорептилоилоиды", "Крым отжали мы, но это американц нас заставили(?!?!?!)" и т.д.
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это ж нада обладать депильной степенью даверенности к канди данным ))). хатите, йа щас в любую сторону, голоса деппилов переметнул бы? цена вапроса. но не хачу. линдл мну вкуснее)
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ну как у нас!зродофильство зашкаливает...юлькаботы орут зрада!everyday Спецпрокурор США: "Росія втручається у вибори шляхом поширення недовіри до кандидатів і політичної системи загалом" - Цензор.НЕТ 629
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Зрадофилия это очень действенная технология по деморализации противника и ФСБ её очень хорошо использует в украинском медиапространстве
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я знову ж, в 1852-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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НАГЛАЯ ВЛАСТЬ В США ВМЕШИВАЮТСЯ ВЕЗДЕ ПО ВСЕМУ МИРУ И ИНФОРМАЦИОННО И ВОЕННО КАК УГОДНО ИМ ЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ЭТО ОНИ ГОВОРЯТ ПОТОМУ ЧТО ВООБШЕ ОБНАГЛЕЛИ ОБОРЗЕЛИ И ВООБЩЕ ПО ВСЕМУ МИРУ СВОБОДУ СЛОВА ЕЩЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ А ЛЮДИ САМИ АНАЛИЗИРУЮТ ИНФОРМАЦИЮ И ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ
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Да, да. Вот так и работает подрыв доверия. Главное не доказать, что-либо - главное состоит в том, чтобы подорвать довериек информации, а особенно к ее источнику )
ПНХ, дебильный! Плавали, знаем.
Свобода слова не отменяет, а наоборот навязывает, ответственность за каждое сказанное слово.
Доказательства тебе?
ОК! Крым чей - ответь, возьми на себя обязательство! )))
Учти, за правильный ответ на рашке сажают )))
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НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ... чув про таке? кацапи можуть спробувати поширити свій гавнамір навіть на штати, а ті, в свою чергу, мають повне право вдповісти і відповідають!!!

якби там тобі не припікало, так буде завжди! а чим воно обернеться для кацапстану... пожием побачимо, от тільки аналогія з "совком" якось сама напрошується Спецпрокурор США: "Росія втручається у вибори шляхом поширення недовіри до кандидатів і політичної системи загалом" - Цензор.НЕТ 4730
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А ЗНАЕШ ДАЖЕ СДЕСЬ ЦЕНЗУРА И НЕУГОДНЫЕ КОМЕНТАНИИ УДАЛЯЮТ И ВООБЩЕ КРЫМ ЧЕЙ РЕШАЮТ БЕЗ НАС Я САМ КОГДА КРЫМ РОССИЯ ЗАБРАЛА БЫЛО ОБИДНО ЗА УКРАИНУ ВООБЩЕ СИТУАЦИЯ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ
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кацарил, зроби щось зі своїм проксі - прапорці щось занадто часто міняються Спецпрокурор США: "Росія втручається у вибори шляхом поширення недовіри до кандидатів і політичної системи загалом" - Цензор.НЕТ 6114
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Если он девочка, то бросьте в меня камень !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурор США: "Россия вмешивается в выборы путем распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом"
 
 
 
 
 
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