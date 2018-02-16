 Спецпрокурор США: "Россия вмешивается в выборы путем распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Как отмечается в документе, российские организации предпринимали попытки вмешательства с 2014 года, включая в выборы в США в 2016 году.

"К 2014 году или около мая 2014 года стратегия организации включала в себя вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году с целью "распространить недоверие к кандидатам и политической системе в целом", - говорится в обвинительном заключении.

По сообщению офиса спецпрокурора, правительство обвиняет всех этих лиц в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов.

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Пять обвиняемых обвиняются в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, трое — в банковском мошенничестве.