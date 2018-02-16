 Порошенко призывает держать двери ЕС и НАТО открытыми для Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Вопрос членства Украины в НАТО будет рассмотрен после проведения Украиной оборонной реформы, - Столтенберг

"Последнее, но не менее важное: оставляйте двери открытыми для Украины – будь то ЕС или НАТО", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

По его словам, противостоять российской агрессии можно объединяясь "и не отступая назад и не поддерживая статус-кво".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все реально. Наш долг помочь украинцам достичь своих целей, - Грибаускайте о шансах Украины стать членом ЕС

"Успокоение агрессора только породит последующую агрессию… Как ни странно бы это звучало, но сегодня Украина является ключевым полем боя за европейский порядок и структуру безопасности. В этом контексте Украина является щитом и мечом Европы. Поэтому не упускайте шанс сделать более справедливый порядок в Европе, поддерживая нас. Защищая Украину, вы защищаете суверенитет, территориальную целостность и независимость наших стран", - добавил П.Порошенко.