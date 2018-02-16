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 Порошенко призывает держать двери ЕС и НАТО открытыми для Украины

Президент Украины Петр Порошенко призывает европейских партнеров отстаивать возможность европейской и евроатлантической интеграции для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Последнее, но не менее важное: оставляйте двери открытыми для Украины – будь то ЕС или НАТО", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

По его словам, противостоять российской агрессии можно объединяясь "и не отступая назад и не поддерживая статус-кво".

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"Успокоение агрессора только породит последующую агрессию… Как ни странно бы это звучало, но сегодня Украина является ключевым полем боя за европейский порядок и структуру безопасности. В этом контексте Украина является щитом и мечом Европы. Поэтому не упускайте шанс сделать более справедливый порядок в Европе, поддерживая нас. Защищая Украину, вы защищаете суверенитет, территориальную целостность и независимость наших стран", - добавил П.Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3050937
 
 
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Этот ресурс почти сгнил. О чём бы ни была статья - комментарии об одном: "Пэця сволочь". Он-то может и сволочь, я с ним не знаком. Но расшатывать страну сея вот такие настроения - вполне по-мокшански. Они так же раскачивали Шотландию и Каталонию перед референдумами, Штаты перед выборами и т.п. Ничего нового.
Плохо то, что тут не ольгинские а просто недумающие украинцы изо всех сил стараются, по природной убогости не понимающие кто им далеко на севере спасибо говорит...
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Двери открыты, но кондитер застрял в проёме - ждём эвакуатор.
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В смысле НЕ ДОЛГО уже петькиной-бандитской власти осталось.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призывает держать двери ЕС и НАТО открытыми для Украины
 
 
 
 
 
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