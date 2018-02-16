Почти 6% ВВП Украины идет на безопасность и оборону, - Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.
"Мы не претендуем на территории наших соседей, а защищаем свою землю. Усиление оборонного потенциала увеличит цену российской агрессии. Перед лицом такого сдерживающего фактора Москва дважды подумает прежде чем начать новые военные действия", - сказал глава Украинского государства.
А сколько в Ваши карманы, Ваши офшоры, Ваши сейфы и кэши ?
А могли пойти на оборону.... или работать на экономику!
У Украины, ВВП 93 миллиарда долларов (2016 год)
Так что, дело не только в друзьях...
Очень интересно.
(а насчёт "Рашка ведь не лезла" - ответьте, так это под Воронежем российским десантников псковских украинской артиллерией обстреливали, в "мясо" их превращая, или, всё-таки, под украинским Иловайском? Так кто к кому "лез", а кто - "не лез"?!)
"Пpиходит пpогpаммист к пианистy - посмотpеть на новый pояль. Долго ходит вокpyг, хмыкает, потом заявляет:
- Клава неyдобная - всего 84 клавиши, половина фyнкциональных, ни одна не подписана, хотя... шифт нажимать ногой - оpигинально..."
.Во ПРиліпло погоняло ..*мальдивська барига -лоліта * !!
песни партизан, дубы да туман....
Песни партизан, сосны да туман..."
У нас пели другое: "Повій, вітре буйний, з Холодного Яру, На панів неситих нанеси пожару...".
(В Холодном Яру формировались повстанческие отряды гайдамаков. Мой предок там сотником был...).
Feb. 14th, 2018 at 6:31 PM
В конце прошлого месяца стало известно, что на мощностях ЛГАРЗ будет испытан следующий этап модернизации истребителя МиГ-29 модификации МУ2. Данная модернизация МиГ-29 подразумевает не только установку улучшенной системы управления оружием СОУ 20ПM, замену навигационной системы, обновление радиостанции Р-862, аппаратуры навигации и посадки, шины данных MSD-2000, но и, что самое неожиданное - получение возможности использования управляемых авиационных ракет "воздух-земля", а так же управляемых авиационных бомб.
И вот, не прошло и полгода, а всего-то две недели и за поребриком отреагировали!
Так, корпорация "МиГ" решили сделать своим украинским коллегам из ЛГАРЗ "а-та-та" и выдали "на гора" текст, предупреждающий об опрометчивости использования на истребителях МиГ-29 вооружения, позволяющего из него сделать многофункциональную боевую машину, выполняющую и роль штурмовика.
Если честно, то не думаю, что в "МиГ" подобным образом отреагировали на украинский вариант модернизации данных истребителей по причине обеспокоенности за будущее боевых шахтеров Донбасса. Да и 37 единиц "Fulcrum" в строю ВС ВСУ, это отнюдь не точка над "i" в решении стратегических задач глобального масштаба, до подножья гор Алтая. А вот то, что в мире все еще на вооружении разных стран находится более 400 единиц данных истребителей, модернизация которых с опцией штурмовика явно бы заинтересовала некоторых заказчиков - это уже совсем другой разговор.
А потому, реакция российской авиастроительной корпорации, испытывающей проблемы с финансами, как нельзя лучше демонстрирует - МУ2 стал весьма неприятным сюрпризом в условиях конкуренции на плацдарме модернизации советской техники.
Американцы и европейцы хотели помочь Киеву в борьбе с коррупцией, но вынуждены констатировать: в Киеве этого совершенно не хотят
http://ua24ua.net/petro_incognito_spiegel_opublikoval_razgromnuyu_statyu_o_korruptsii_poroshenko/
Украинский бюджет закрыт на 100% , мы не знаем , куда идут деньги налогоплательщиков ... Для сравнения , бюджет США открыт на 97% , только 3% спрятано от глаз американцев . Порошенко , и ты думаешь , шо тебе хтось поверит на слово , про эти 6% ? Я канешно понимаю , шо в стране полно дебилов ... Это на этих дебилов расчитан этот высер
USA 77\100
Ukraine 54\100
Війна на Донбасі показала, що одним з найважливіших елементів сучасного бою є цифровий радіозв'язок.
Тому, за досвідом ведення бойових дій у ЗСУ були проведені великі зміни у армійській системі радіозв'язку. Найбільш масштабним проектом стала закупка польових короткохвильових радіостанцій Harris Falcon II та Falcon III американського виробництва. Цікаво, що в військах їх усі звуть «харісонами» - мабуть, на честь відомого актора Харрісона Форда.
Falcon III RF-7800H-MP коштує більше мільйона гривень, тому закуповують їх небагато, а ось «більш молодші» Harris Falcon II RF-5800H-MP та Harris Falcon IIRF-9600H-MPу деяких підрозділах присутні аж до ротного рівня.
Для наших військових закупівля цих станцій - це великий прогрес, що виводить систему управління військами на новий рівень. Так, наприклад, уже зараз є можливість розгорнути захищену (алгоритм шифрування до АЕS-256 - це гарантована стійкість) та стійку до радіоелектронної боротьби (за рахунок псевдовипадкової перебудови робочої частоти) радіомережу.
Причому не тільки для голосового зв'язку, але й для передачі даних. Зокрема можливо організувати однорангову мережу, в якій немає вразливого центрального вузла і яка поєднуватиме станції на відстані десятки та сотні кілометрів. Хоча швидкість передачі даних буде невелика - до 120 кбіт/с, але цього вистачить для поштового сервера, що вміє маршрутизувати пошту між станціями, а також для програми Harris Tactical Chat, в якому можна обмінюватись текстовими повідомленнями в реальному часі.
Цікаво, що в нас ці радіостанції використовують не за основним призначенням - у США це польова «конячка», яку боєць-зв'язківець тягає з собою в рюкзаку, а нас це доти фактично командно-штабна станція.
До речі, ефективність нової техніки вже оцінили бойовики на фронті - вони пропонують кілька десятків тисяч доларів за тушку «харісона»: після цього її, вочевидь, очікує препарування в підвалах якого-небудь Саратовського радіозаводу.
Нi . Бо путен нападе
Думав, що в статті повністю буде розкрито тему заголовку...
Скоріш за все, безпека себе любимого та обороу Банкової...
Фагот Коровьев @Lucius_J_Brutus 14 мин.14 минут назад
уже даже безмозглая Савченко на 112 рассказывает, что Порошенко имел колоссальную поддержку на западе и умудрился всё это просрать вместе с огромными надеждами и потенциалом украинского народа. и это тот случай, когда с ней трудно не согласиться
Фагот Коровьев @Lucius_J_Brutus
во время выступления Порошенко в Мюнхене зал был заполнен наполовину, - журналистка 112 из Мюнхена. головокружительные успехи во внешней политике
Я вот две недели назад написал пост и выложил фотки оперативного штаба 79-й бригады в зоне АТО. Мне понравилось количество компьютерной техники, мне понравились сведенные воедино информационные системы, мне понравилась работа офицеров - а мне есть с чем сравнивать, я на фронте регулярный посетитель с мая 2014 года.
И вот в пост приходит нынешний кумир секты внештатных "военных экспертов" Glen Grant и говорит, что фигня это все, не штаб это, не годится это для десантников, показуха это. Если вольно перевести, то: "Это все замечательно, но извините, это не штаб штурмовой бригады. Попробуйте погрузить это все в вертолет и переместить на 400 км, на поле боя".
Ну… я не эксперт, честно. И не специалист. Поэтому в комментариях я там никак не ответил, бо ждал следующей поездки - хотел спросить точку зрения профессионалов.
Профессионалы слегка… удивились, это если мягко сказать.
Для командира штурмовой бригады важна связь и картина со всех сторон. А для этого у него есть командный БТР. Тут я услышал про БТР-70, скривился рефлекторно, вспомнив два бензиновых движка. Оказалось, что командирский БТР-70 в бригаде после капремонта и восстановления, что на нем два дизельных движка Iveco, что прошел этот БТР уже много тысяч километров без всяких поломок. Что в нем все системы связи, какие только есть в армии, скоростной внутренний канал передачи данных, спутниковая защищенная связь, рабочие места и… кондиционер.
И таких БТР-70 армия получила не один.
Для командира штурмовой бригады нужна связь со штабом, а для этого бригада получила еще и КАС (комплексная аппаратная связи), где есть все современные цифровые системы защищенной связи.
И таких машин КАС в армии… не одна.
И в итоге, командиру не надо таскать за собой весь оперативный штаб, для устойчивой связи с ним есть все необходимые каналы передачи данных. Вплоть до трансляции картинки с беспилотника через защищенный канал радиостанций Harris. И это все… работает.
И не только в 79-ке.
Профессионалы передали привет и попросили не генерить странные идеи.
P.S. Внутрь КАС не пустили, бо там все секретное
ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", що входить до складу ДК "Укроборонпром", яке є провідним підприємством з розробки високоточного ракетного озброєння України, завершило 2017 рік з рекордними показникам виробничої та наукової діяльності.
Саме завдяки "ДККБ "Луч," стратегічно важливий для обороноздатності України проект "Ракетний щит" вийшов на фінальні етапи випробувань. Саме у 2017 році завершився цілий етап в роботі українських розробників і виробників ракетної техніки над проектом "Вільха", до якого також залучено більше десятка підприємств "Укроборонпрому", а також інші підприємства оборонно-промислового комплексу України.
На випробуваннях у грудні минулого року всі чотири ракети влучили в ціль, що довело високі балістичні характеристики ракети, її високоточної системи наведення, нового твердого ракетного палива, нових ракетних корпусів з надміцних сплавів та надійність ураження цілі бойовою частиною ракети.У 2017 році "ДККБ "Луч" також було проведено величезну роботу над створенням високоточної крилатої ракети, вперше створеної за час незалежності України.Окрім того, розробка "ДККБ "Луч", а саме легкий переносний ракетний комплекс "Корсар", була прийнята на озброєння Збройних Сил України. Також тривало постачання протитанкових ракетних комплексів "Стугна-П". А загалом, українське військо отримало декілька сотень протитанкових ракет, які були розроблені на цьому підприємстві.
Окрім робіт над протитанковими ракетами та ракетами класу "поверхня-поверхня", "ДККБ "Луч", разом із приватними підприємствами, продовжує роботу над розробками у сфері засобів протиповітряної оборони. В тому числі і над модернізацією зенітно-ракетного комплексу C-125М "Печора".
https://www.youtube.com/watch?v=swjfjzW7z1s
Ці та інші роботи дозволили "ДККБ "Луч" у минулому році, за оперативними даними, отримати понад 860 млн грн чистого доходу від реалізованої продукції, що у 4,4 рази більше, ніж у 2014 році.
Завдяки цьому на підприємстві постійно підвищується середня зарплатня, яка у 2017 році становила 20 600 грн, що майже вдвічі більше, ніж по Києву. А у порівнянні з 2014 роком, середня зарплатня на "ДККБ "Луч" виросла у 3,2 рази.
Саме така гідна зарплатня дозволяє підприємству залучати до роботи над високоточною зброєю кращих в Україні інженерів, конструкторів, інших спеціалістів та фахівців.
Нужно быстрее проводить военную реформу и любой ценой вступать в НАТО, иначе россия уничтожит Украину.
Вже за рік підрозділи ППО можуть отримати оновлені ЗРК «Бук-М1» глибокої модернізації
У Командуванні ПС запевняють, що наразі триває інтенсивна робота фахівців зенітних ракетних військ, провідних науковців та підприємств «оборонки» щодо оновлення парку зенітного ракетного озброєння. Незабаром українські підрозділи ППО мають отримати комплекси, здатні протистояти перспективним засобам повітряного нападу в усьому діапазоні висот та швидкостей в умовах інтенсивного радіоелектронного та вогневого впливу противника.
Основним шляхом переозброєння Повітряних Сил сучасним ЗРО визначено модернізацію старих та розробку і виробництво нових ЗРК (ЗРС) підприємствами «Укроборонпрому» із залученням, за потреби, закордонних партнерів.
Український ОПК в цьому напрямку рухається двома шляхами. Перший - розробка нових зразків зенітного ракетного озброєння. Він потребує значних капіталовкладень і тривалого часу. Отже, новий зенітний ракетний комплекс українського виробництва у війську з'явиться не скоро, попри те, що розробки в цьому напрямі ведуться доволі інтенсивно. Другий шлях - глибока модернізація наявних ЗРК «Бук-М1». Узявши до уваги досвід глибокої модернізації комплексу, наприклад, Білорусі, а також проаналізувавши вітчизняний науково-технічний і промисловий потенціал, у Командуванні ПС вирішили, що це перспективний напрям, який дозволить у відносно стислі терміни підсилити підрозділи ППО. Зараз на оборонних підприємствах над цим активно працюють. І вже за рік ЗРВ можуть отримати перші модернізовані ЗРК.
До війни запчастини і складники для ремонту комплексів закуповували в Росії. За останні кілька років вітчизняним підприємствам вдалося практично з «нуля» налагодити виробництво найбільш гостродефіцитних складників та відновити майже чверть парку ЗРК «Бук-М1». Ці складники - це вже суто українські новітні цифрові розробки. Українські вироби хоч і не покращують тактико-технічні характеристики, проте додають ЗРК надійності та простоти в експлуатації.
Тактико-технічні характеристики ЗРК «Бук-М1»
«Бук» - самохідний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БпЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км) в умовах інтенсивної радіопротидії.
Роботи над ЗРК було розпочато 1972 року. Першу модифікацію «Бука» (9К37; за класифікацією МО США і НАТО - SA-11 Gadfly) прийнято на озброєння 1979 року. Наступну модернізацію комплексу 9К37М1 «Бук-М1» - 1983 року.
Аналіз результатів випробувань показав, що порівняно з базовим варіантом зона ураження була значно збільшена, ймовірність ураження крилатих ракет ALCM - не менше ніж 40%, гелікоптери збиваються з імовірністю від
60 до 70%, завислі гелікоптери на відстані від 3,5 до 10 км можуть бути уражені з імовірністю від 30 до 40%. Введено можливість розпізнавання трьох класів цілей: літака, гелікоптера, балістичної ракети. Впроваджено технічні та організаційні заходи для ефективної протидії протирадіолокаційним ракетам. Всі засоби ЗРК «Бук-М1» мають повну взаємозамінність з елементами комплексу базової модифікації.
Україна змушена йти цим шляхом, адже закупівля, як дехто пропонує, сучасних ЗРК за кордоном не вирішить проблему переозброєння зенітних ракетних військ. Вони дорогі, і ми не зможемо відразу закупити необхідну кількість. А підтримувати підрозділи в боєздатному стані під час війни конче необхідно. Тому і доводиться відновлювати наявні комплекси, потроху їх удосконалюючи. А поки наші повітряні кордони захищає відремонтоване озброєння, українські розробники працюють над варіантами глибокої модернізації «Буків».
Фахівці підприємств «Укроборонпрому» спільно із фахівцями ЗРВ та науковцями Харківського національного університету Повітряних Сил провели дослідження потенціалу модернізації комплексу, можливостей промисловості й спільно підготували оперативно-тактичні вимоги до характеристик, які належить мати оновленому «Буку». Характеристики майбутнього зенітного ракетного комплексу не розсекречують, проте запевняють, що в результаті модернізації він стане ефективнішим, надійнішим і суттєво розширить зону ураження цілей. У підсумку очікується, що це озброєння відповідатиме стандартам найрозвиненіших країн світу і за класифікацією НАТО отримає нове кодове ім'я Grizzly («Ведмідь») замість Gadfly («Ґедзь»).
Зокрема підвищення експлуатаційно-технічних характеристик буде досягатися шляхом заміни окремих блоків, вузлів, агрегатів і складових частин на нову сучасну елементну базу із використанням мікропроцесорних технологій. Це значно збільшує безвідмовний безперервний час роботи комплексу. Використання мікропроцесорів і модульної системи дозволить уніфікувати складові комплексу. Один і той же збірний блок зможе виконувати різні функції залежно від того, куди його встановлять. Такий підхід суттєво зекономить кошти та спростить експлуатацію й обслуговування. Завдяки модульній системі усунення несправностей триватиме лише кілька хвилин: замінив несправний блок, і можна далі працювати у штатному режимі.
Робочі місця розрахунку буде автоматизовано. Комп'ютерна система управління комплексом проводитиме налаштування і діагностику всієї апаратури задля виявлення несправностей. Обробка сигналів, виявлення і супроводження цілей також здійснюватимуться в автоматичному режимі. Особовому складу треба лише вчасно ввімкнути, проконтролювати роботу, здійснити пуски ракет, вимкнути і перемістити комплекс на іншу локацію.
Комплекси отримають також нову телетепловізійну систему, сучасні цифрові засоби зв'язку, навігації і топоприв'язування, лазерний далекомір та режим координатної підтримки, а в перспективі й нову зенітну керовану ракету з напівактивною головкою самонаведення.
Введення лазерного далекоміра дозволить забезпечити пасивну пеленгацію наземних і надводних цілей та підвищити потайність роботи ЗРК завдяки спільній роботі далекоміра і тепло-телевізійно-оптичного візира. А режим «координатна підтримка» підвищить ефективність роботи ЗРК у складній перешкодовій обстановці.
Краем глаза наблюдая за выступлениями бывших НГШ и МО, смотрю фотки и видео с учений танковой роты 79 десантно штурмова бригада Миколаїв в зоне АТО.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2036975033237970/
За прошедшие трое суток потрачено топлива, произведено выстрелов, поражено мишеней, выполнено упражнений больше, чем было сделано в ВСУ за весь 2013 год всеми танковыми подразделениями вместе взятыми (а в ДШВ танков тогда вообще не было).
С экрана бубнеж "бывших", а в телефоне радостный адреналин офицеров 79-ки - они учатся! И им не просто не мешают, а всеми силами помогают.
Я знаю цифры и аналитику по уничтожению материальной базы армии за предыдущие десятилетия. В сотнях тысяч гектар земли, которую отдавали/продавали/воровали. В сотнях военных городков, которые отдавали/продавали/воровали. В десятках самых боеспособных воинских частей, которых расформировывали/вырезали.
А вот оценить и понять тоску профессиональных военных от отсутствия подготовки и упражнений в довоенное время - это мне, гражданскому, не осознать.
"Эксперты" сейчас ежедневно пишут аналитику о том, что реформы идут не туда, что все плохо, бумажная армия, совковая армия. Люди, не знавшие ничего про армию раньше, слегка по верхам посмотревшие на нее сейчас, делают какие-то свои выводы и умозаключения. В чем-то они конечно правы…
Вот только за последние трое суток одна рота одной бригады выполнила множество реальных упражнений…
НЕ
НА
БУМАГЕ!
Да недешевое это удовольствие бронекатера от ленинской кузни и медицинские автомобили от богдана.