Почти 6% ВВП Украины идет на безопасность и оборону, - Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Прогресс Украины был бы невозможен без помощи наших партнеров. Вы приумножаете наши достижения на пути реформ путем таких инициатив, как европейский план для Украины. И укрепляйте обороноспособность Украины. И, возвращаясь к этому обсуждению, мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

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"Мы не претендуем на территории наших соседей, а защищаем свою землю. Усиление оборонного потенциала увеличит цену российской агрессии. Перед лицом такого сдерживающего фактора Москва дважды подумает прежде чем начать новые военные действия", - сказал глава Украинского государства.