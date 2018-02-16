 Народный Герой Украины, пастор Александр Хомченко похоронен в Марьинке, - Щерба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"Сегодня украинская Марьинка проводила в последний путь Александра Хомченко - донецкого пастора, который день за днем, месяц за месяцем, у всех на виду молился за Украину в оккупированном Донецке. 4 августа 2014 года его арестовали, подвергли страшным пыткам, подвешивали на дыбы, душили. И только когда верующие собрались под дверью местного "НКВД" - выпустили. Потом, до последнего дня помогал людям в зоне войны", - написал Щерба.
"Я часто думаю, какая сила духа должна быть в человеке, чтобы в оккупированном городе, под дулами автоматов, идти каждый день к кресту и молиться за Украину. Нас христиан так много, а готовых пойти на Голгофу так мало. А он со своими братьями - шел. День за днем. Оставил на той Голгофе здоровье, но не совесть и не душу. Царство Небесное!" - резюмировал дипломат.
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До российской агрессии в 2014 году Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке.Источник: https://censor.net.ua/n3050934
Хомченко был одним из организаторов "Молитвенного Майдана в Донецке и, по его словам, вел богослужения даже тогда, когда "российские танки уже вошли в Донецк". После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном здании областного управления МВД Донецка, а позже – в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.
После освобождения Александр Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе. По словам Хомченко, его пытали представители российской разведки.
Плоды РПЦ - гнилые ущербные идеи, где нет места любви, состраданию, истине.
Они подменили Веру кошельками и счетами в банках.
"Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие" (Матф.7:22-23)
Спочивайте у кращому світі.
20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?
24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом