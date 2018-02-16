 Народный Герой Украины, пастор Александр Хомченко похоронен в Марьинке, - Щерба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Сегодня украинская Марьинка проводила в последний путь Александра Хомченко - донецкого пастора, который день за днем, месяц за месяцем, у всех на виду молился за Украину в оккупированном Донецке. 4 августа 2014 года его арестовали, подвергли страшным пыткам, подвешивали на дыбы, душили. И только когда верующие собрались под дверью местного "НКВД" - выпустили. Потом, до последнего дня помогал людям в зоне войны", - написал Щерба.

"Я часто думаю, какая сила духа должна быть в человеке, чтобы в оккупированном городе, под дулами автоматов, идти каждый день к кресту и молиться за Украину. Нас христиан так много, а готовых пойти на Голгофу так мало. А он со своими братьями - шел. День за днем. Оставил на той Голгофе здоровье, но не совесть и не душу. Царство Небесное!" - резюмировал дипломат.

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До российской агрессии в 2014 году Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке.



Хомченко был одним из организаторов "Молитвенного Майдана в Донецке и, по его словам, вел богослужения даже тогда, когда "российские танки уже вошли в Донецк". После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном здании областного управления МВД Донецка, а позже – в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.



После освобождения Александр Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе. По словам Хомченко, его пытали представители российской разведки.