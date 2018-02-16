EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  3585  18
Все про:похороны (548) Марьинка (463) Щерба (19) Виолетта Киртока (121) Хомченко (1)

 Народный Герой Украины, пастор Александр Хомченко похоронен в Марьинке, - Щерба

Посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что христиан так много, а готовых пойти на Голгофу так мало. Александра Хомченко - шел, и оставил на той Голгофе здоровье, но не совесть и не душу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте: Ушел из жизни переживший плен российских наемников Народный Герой Украины, пастор Александр Хомченко. ФОТО

"Сегодня украинская Марьинка проводила в последний путь Александра Хомченко - донецкого пастора, который день за днем, месяц за месяцем, у всех на виду молился за Украину в оккупированном Донецке. 4 августа 2014 года его арестовали, подвергли страшным пыткам, подвешивали на дыбы, душили. И только когда верующие собрались под дверью местного "НКВД" - выпустили. Потом, до последнего дня помогал людям в зоне войны", - написал Щерба.

"Я часто думаю, какая сила духа должна быть в человеке, чтобы в оккупированном городе, под дулами автоматов, идти каждый день к кресту и молиться за Украину. Нас христиан так много, а готовых пойти на Голгофу так мало. А он со своими братьями - шел. День за днем. Оставил на той Голгофе здоровье, но не совесть и не душу. Царство Небесное!" - резюмировал дипломат.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Пастор Хомченко о плене в донецком "НКВД": "Боевики расстреливали людей из автоматов, на некоторых испытывали гранатометы". ФОТОрепортаж

До российской агрессии в 2014 году Александр Хомченко был пастором протестантской церкви в Донецке.

Хомченко был одним из организаторов "Молитвенного Майдана в Донецке и, по его словам, вел богослужения даже тогда, когда "российские танки уже вошли в Донецк". После одного из богослужений Хомченко арестовали. Девять дней его удерживали в захваченном здании областного управления МВД Донецка, а позже – в бомбоубежище военного комиссариата Макеевки.

После освобождения Александр Хомченко рассказал правозащитникам Центра Гражданских свобод, что его очень били и подвергали пыткам, в частности на дыбе. По словам Хомченко, его пытали представители российской разведки.

Источник: https://censor.net.ua/n3050934
 
 
VEhrdlVYRmtRekV3V1VSUmMyUkRkMlpPUTFNd1RHcFJkblJETnpCTVdGSm5kRWRETUV4Qlp6QktjbEYxVGtkQk1GbE1VWFowUXpZd1RFSTRNRXRZVVhaMFF6Z3dXV1pSZEdSRE9UQk1jbEYyYVRoMk1Fd3ZVWFowUjBZd1REZFNaMDVES3pCTU0xSnBNM3BSYms1RGR6QlpSRkpxVGtNME1Fd3pVWFYwUTNjPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство Небесне, вічна пам'ять рабу Божому Александру, дяка тобі за все, що ти зробив
 показать весь комментарий
 
 
Человек молится за людей ,за Украину в которую входят как донецк , так и семферополь с севастополем . Молится за мир ,за здоровье людей за то что бы люди не погибли и обратились от злых дел к праведным делам , за т о что бы Господь открыл глаза заблудшим и спас их через покаяния и раскаяния за содеянное . За мир , любовь и радость жизни . И тут ( в голове нормального человека не укладывается ) его арестовывают и подвергают пыткам .избивают и мучают , за что ? за то что человек молится ? просит мира у Бога для людей , как назвать то что произошло . Те кто издевался над ним и давал приказ на арест и мучения , будут ли они в дальнейшем иметь жизнь ? - жить может и будут , но жизни в них уже нет . мучители людей уже не люди - это оболочки без души , продавшие души врагу человечества . Как можно жить и радоваться когда вы уже мертвы , какая жизнь без духа и души . Святой пребудет в собрании святых всегда а вы мучители куда пойдёте где место ваше будет после смерти , несчастные убийцы .
 показать весь комментарий
 
 
Человек молится за людей ,за Украину в которую входят как донецк , так и семферополь с севастополем . Молится за мир ,за здоровье людей за то что бы люди не погибли и обратились от злых дел к праведным делам , за т о что бы Господь открыл глаза заблудшим и спас их через покаяния и раскаяния за содеянное . За мир , любовь и радость жизни . И тут ( в голове нормального человека не укладывается ) его арестовывают и подвергают пыткам .избивают и мучают , за что ? за то что человек молится ? просит мира у Бога для людей , как назвать то что произошло . Те кто издевался над ним и давал приказ на арест и мучения , будут ли они в дальнейшем иметь жизнь ? - жить может и будут , но жизни в них уже нет . мучители людей уже не люди - это оболочки без души , продавшие души врагу человечества . Как можно жить и радоваться когда вы уже мертвы , какая жизнь без духа и души . Святой пребудет в собрании святых всегда а вы мучители куда пойдёте где место ваше будет после смерти , несчастные убийцы .
 показать весь комментарий
 
 
Что в рф, что в Украине , если ты не православный, значит сектант! Кое как терпят греко-католиков на западной Украине. Вот поэтому и издевались над ним в проросиеном донецке!
 показать весь комментарий
 
Воинствующее псевдоправославие в РФ породило убийц и душегубов Гиркина, Гиви, Моторолу и других уродов. А ведь Христос сказал, что дерево узнается по плодам.
Плоды РПЦ - гнилые ущербные идеи, где нет места любви, состраданию, истине.
Они подменили Веру кошельками и счетами в банках.
"Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие" (Матф.7:22-23)
 показать весь комментарий
 
 
Світла пам*ять світлій людині-мученику.
Спочивайте у кращому світі.
 показать весь комментарий
 
Бытие 18

20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?
24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь места сего ради пятидесяти праведников, в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНародный Герой Украины, пастор Александр Хомченко похоронен в Марьинке, - Щерба
 
 
 
 
 
 вверх