 Порошенко призвал не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите: "Зачем она ему? Он же диктатор", - россияне об отсутствии предвыборной программы у Путина. ВИДЕО

"Нет признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму!", - заявил П.Порошенко в ходе выступления на панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

Накануне Прокуратура АРК призывала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. По информации ведомства, такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность, в соответствии с законодательством Украины.



Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы президента РФ в оккупированном Крыму: Арьев призвал иностранных журналистов въезжать на полуостров законным путем, иначе - санкции

Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".