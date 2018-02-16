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 Политика Украины
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 Порошенко призвал не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призывает не признавать результаты предстоящих выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Нет признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму!", - заявил П.Порошенко в ходе выступления на панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" в рамках 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

Накануне Прокуратура АРК призывала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. По информации ведомства, такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность, в соответствии с законодательством Украины.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

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Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".

Источник: https://censor.net.ua/n3050931
 
 
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Лена Удод - хуже.....Предатель всегда хуже открытого врага....
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А те выборы Путена презом Путеном, которые будут проходить в посольстве РФ в Киеве консульствах по Украине?
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Видимо он вчера с ху*лом консультировался ,что можно ляпнуть а что нет ... Порошенко призвал не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3475
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Они президента для себя будут выбирать, а не для кого то.
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Кто точно знает,что у пети не было полноценного выступления на конференции?
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в следующий раз кагда будет при личной встрече пожимать руку хуйлу, видимо проявить очередную озабоченность
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Пошел в ...опу со своими призывами, стыдливый воришка.
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Ну если быть последовательными то нельзя признавать, но признают.
Соврут что нибудь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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