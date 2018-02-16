 Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня нам ничего не остается, как признать, что гибридная война, которую развязала Россия, постепенно превращается в полноценную всемирную гибридную войну. Эта война ведется на разных уровнях, на разных полях сражений и на разных скоростях. В этой войне уже участвуют много разных актеров, которые, возможно, даже не осознают свою разрушительную роль. Однако то зло, которое стоит за этой войной, одно и то же, и оно живет в Кремле", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.
Глава украинского государства отметил, что никто не воспринял всерьез, когда в 2007 году в Мюнхене президент РФ объявил свою войну цивилизованному миру. Он также отметил, что "российская агрессия против Украины в 2014 году стала самым серьезным и циничным нападением на демократические ценности и международный порядок".
Порошенко подчеркнул, что сценарий агрессии планировался заранее. "И когда сюжет был активирован, он привлек многих агентов. Возьмите маргинальные ультраправые и ультралевые партии, которых много лет поддерживала Россия. Возьмите армии троллей и пропагандистов, проникающих в наши дома, которые не признают границ, не имеют нравственных принципов и правил. Возьмите фейковые новости, которые искажают реальность и дезориентируют наши общества. Возьмите кибератаки, нацеленные на критическую инфраструктуру или даже избирательные кампании, подрывающие свободу выбора наших граждан. Возьмите волны миграции, прежде всего, в страны ЕС, которые были предназначены для дестабилизации его изнутри", - сказал он.
По мнению П.Порошенко, "эта деятельность сопровождается массовой милитаризацией российского режима и его доказанной готовностью использовать любые имеющиеся военные инструменты, в том числе ядерное оружие".
промышленности приносить прибыль стране в виде налогов и зарплат с одновременным несением защитной службы рабовладельческих хотелок ватных дегенератов.
Вильха-2 должна разрабатываться как ракета более совершенного поколения с улучшением ттх, легкой возможности модификации на стрельбу на бОльшие расстояния(заправлять ее на вдвое, втрое большие дистанции). Так же нужна версия на экспорт(также уважать интересы штатов по ттх). Давним партнерам как тайланд или пакистан возможность продавать вне очереди по более низким ценам(у тайланда вообще самый высокий приоритет и уважуха, они сохраняли лояльность даже когда украина строила по 5 танков в год, никто бы этого не выдержал- так что все для тайланда в первую очередь).
Другим в очередь и по более высоким ценам. Чтобы они перейшли в разряд партнеров они должны купить эквивалент 200 бтров и 100 танков или покупать
аны, вертолеты в военном эквиваленте или кораблей или снаря
Украине нужен москитный флот с торпедно-ракетным вооружением.
С большей фукнциональностью и минимальной ценой на содержание и обслуживание.
С минимальным количеством экипажа и минимальной ценой облуживания и большей автономностью и большей скоростью передвижения.
В то же время с максимальными ТТХ, максимальным боекомлектом и возможностью уничтожать все единицы ватного надводного и подводного флота с любым водоизмещением.
Производство дублировать в киевской кузне и в николаеве на судностроитльном(61коммунар). Половину ланей и SeaMagic SM100 и 150 делать в киеве, половину в николаеве. Петя не жлобится и дает людям работу вне кузни.
Москиты должны нести максимально нептунов на 200-300км с возможностью легкого перезаряда их на 1.5 ткм и 2.5 ткм(дублирование длинной руки гром-2)
Большие корабли типа крейсера, которые стоят и ржавеют на Николаевском судностроительном(61коммунар) должны быть переведены как грузовые для
того чтобы они приносили деньги минобороне для содержания москитов. Причем оружие и все военные блоки должно быть поставлено на хранение с возможностью максимально быстрого их развертывания на крейсер. Тоесть в николаеве крейсер переделать в грузовой с максимально быстрым развертыванием
оружием с хранения.
ЛенинскойКузни на Рыбачьем.
Украина самая бедная в европе по вине петинско-гроймановской саранчи и которые им заносят по 10 млн в день.
Торговый баланс в минусе, страна благодаря саранче, которая жрет все что можно, сидит
на кредитной игле.
В таком виде, украина засушенная до костей и кожи не способна позволить себе корвет.
Пусть переделают его в грузовой с постановкой боевых модулей на хранение.
Генштаб провоцирует хуйла к нападению ничего неделанием.
Где вильха за 200 км от краницы, чтобы разбивать колоны на марше.
Где новое зрк?
Денис Казанський @den_kazansky 5 ч.5 часов назад
Виявляється, "Рошен" запросто постачає продукцію придністровському ООО "Шериф" у Тираспіль. Фактично це торгівля з невизнаною ПМР в обхід Молдови.
Фагот Коровьев @Lucius_J_Brutus 2 ч.2 часа назад
чесно говоря я лично не пойму, почему прибыль от торговли с аналогом ОРДЛО получает кто-то один, крайне беспринципный и очень жадный до денег, а краснеть из-за этого позора на весь мир должны все украинцы? Неужели истории с Ложкиным и Аль-Джазирой мало? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/16/7171892/ …
Антонов отчитался 6 млрд в 17м, что больше чем в 15м в 4 раза. Что-то из фантастики. Кто-то где лжет? Обычно яценюк любил так крутить имитацию цифр,
гройман чешет о 20 млрд дол в резерве у украины, которые на самом деле такими не являются и есть бумагами перезайма.
При этом беспилотник Горлыця ничего не делается после своего первого полета, лежит отдыхает. Импортозамещение идет со скрипом, но хоть штурвальную
систему изготовили уже плюс. А там еще много номинаций. УБС(можно современный ан14) украине нужен(пакистан уже около сотни своих истребилей построил, который никогда их не строил),
иначе ей никто ничего не продаст, когда нужно будет.
ан148дрлв конь не валялся. Ан-77?
Хватит о войнах.Когда об экономике будем думать?
Весь мир и думает об экономике, а не о безопасности.
А что из этого получится это потом видно будет, когда уже поздно будет.
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без боєприпасів. Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте.
В Україні переслідується свобода слова й опозиційні політики. Думаєте це все дрібниці? Думаєте, я знову згущую фарби? Та невже? А ви поміркуйте: для чого все це робиться?
- «Молодняк» і патріотів покришили на фронті.
- Опозицію знищили: кого купили, кого залякали.
- Саакашвілі, якого не змогли контролювати, вигнали з країни.
- Силові структури (Поліція, СБУ, Прокуратура) дуріють від вседозволеності.
- «Народні дружини» - штатні підрозділи тітушок - сформовано.
- ТВ стає дуже схожим на російське: ток-шоу і мильні бульбашки - все для домогосподарок.
Знаєте як все це називається? Я вам підкажу: все це кроки в напрямку будівництва тоталітарної держави. Чи ви вважаєте по-іншому? Гаразд. Тоді скажіть: як називається держава, в якій немає політичної опозиції, вільних ЗМІ, з якої виганяють дисидентів, в якій винищують потенційно небезпечні прошарки населення, в якій немає вільних виборів і парламентаризму? Можете не дивитись у словник. Такий політичний режим називається - тоталітаризм!
Це те, що нам готує Петро Порошенко, виконуючи вказівки Путіна.
Він - зрадник.
І ставитись до нього потрібно відповідно.
І діяти потрібно негайно.
http://ua24ua.net/poroshenko_zradnik_i_agent_kremlya/
Отсутствие справедливого суда приводит к суду на улицах!
Хорошая фотография для Марша 18 февраля ..
Причем вата постоянно ищет как в качестве капитала влететь и все развалить, как было недавно с хазом.
Как с львовским автобусным, когда ЛАЗ был уничтожен под корень, все разрушено(как и укр дизель, стапеля к русламанам в 2000м на антонове, уничтожен буран,
ватой уничтожено оборудования постройки суден в николаеве и тд и тд и тд) и украина еще должна ватному акционеру с конфискацией всех автобусов во львове.
Никаких акционерных предприятий, только ГП и работать в таком режиме, иначе и того не будет. Все часники кто работает на укроборонпром должны иметь прописку у государства с гарантией, что о
смене собственника нужно подавать за 6 лет(чтобы рейдеры и крышующая их власть поменялась и терялся смысл рейдерства)
Нужно понимать что у боинга или локхид мартин есть цру и фбр(или мерседес имеет контроль государства от диверсий конкурентов), которые из защищает от врагов и эти корпорации могут корпоразироваться.
СБУ полностью до наоборот не защищает от врагов и вражеских корпораций, оно ищет врагов, чтобы им за мзду что-нибудь развалить в украине. Корпоратизация с такими предателями
несет большие риски, что влетит ватный капитал под видом западного и все развалит(недавно на хазе была попытка скупить хаз ватой и развалить,
а тупые журнашлюхи радовались(В УКРАИНЕ НЕТ УМНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ вымерли как класс, аналитики и эксперты ВСЕ ПОГОЛОВНО ДОЛБОЕБЫ, кроме до 5,
их обмануть или что-то навешать дуракам на уши что 2 пальца обоссать, живут одним днем - расстреливать дураков нужно за оф. дезу), что украина мол получит 200млн в виде инвестиций-а на самом деле не получит и все будет развалено,
и украина еще будет должна).
И погонит украинцев в ватное рабство в ватное болото голодом и
задаром трупозабрасыванием.