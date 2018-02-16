 Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня нам ничего не остается, как признать, что гибридная война, которую развязала Россия, постепенно превращается в полноценную всемирную гибридную войну. Эта война ведется на разных уровнях, на разных полях сражений и на разных скоростях. В этой войне уже участвуют много разных актеров, которые, возможно, даже не осознают свою разрушительную роль. Однако то зло, которое стоит за этой войной, одно и то же, и оно живет в Кремле", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

Глава украинского государства отметил, что никто не воспринял всерьез, когда в 2007 году в Мюнхене президент РФ объявил свою войну цивилизованному миру. Он также отметил, что "российская агрессия против Украины в 2014 году стала самым серьезным и циничным нападением на демократические ценности и международный порядок".

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Порошенко подчеркнул, что сценарий агрессии планировался заранее. "И когда сюжет был активирован, он привлек многих агентов. Возьмите маргинальные ультраправые и ультралевые партии, которых много лет поддерживала Россия. Возьмите армии троллей и пропагандистов, проникающих в наши дома, которые не признают границ, не имеют нравственных принципов и правил. Возьмите фейковые новости, которые искажают реальность и дезориентируют наши общества. Возьмите кибератаки, нацеленные на критическую инфраструктуру или даже избирательные кампании, подрывающие свободу выбора наших граждан. Возьмите волны миграции, прежде всего, в страны ЕС, которые были предназначены для дестабилизации его изнутри", - сказал он.

По мнению П.Порошенко, "эта деятельность сопровождается массовой милитаризацией российского режима и его доказанной готовностью использовать любые имеющиеся военные инструменты, в том числе ядерное оружие".