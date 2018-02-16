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 Политика Украины
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 Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что развязанная РФ гибридная война выходит на международный уровень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Сегодня нам ничего не остается, как признать, что гибридная война, которую развязала Россия, постепенно превращается в полноценную всемирную гибридную войну. Эта война ведется на разных уровнях, на разных полях сражений и на разных скоростях. В этой войне уже участвуют много разных актеров, которые, возможно, даже не осознают свою разрушительную роль. Однако то зло, которое стоит за этой войной, одно и то же, и оно живет в Кремле", - сказал П.Порошенко в ходе панельной дискуссии "Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО: более европейское, более тесное, более дееспособное?" на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу вечером.

Глава украинского государства отметил, что никто не воспринял всерьез, когда в 2007 году в Мюнхене президент РФ объявил свою войну цивилизованному миру. Он также отметил, что "российская агрессия против Украины в 2014 году стала самым серьезным и циничным нападением на демократические ценности и международный порядок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Информация о 200 тысячах российских военных на границе с Украиной в 2014 году подтверждается нашей разведкой и разведкой наших партнеров

Порошенко подчеркнул, что сценарий агрессии планировался заранее. "И когда сюжет был активирован, он привлек многих агентов. Возьмите маргинальные ультраправые и ультралевые партии, которых много лет поддерживала Россия. Возьмите армии троллей и пропагандистов, проникающих в наши дома, которые не признают границ, не имеют нравственных принципов и правил. Возьмите фейковые новости, которые искажают реальность и дезориентируют наши общества. Возьмите кибератаки, нацеленные на критическую инфраструктуру или даже избирательные кампании, подрывающие свободу выбора наших граждан. Возьмите волны миграции, прежде всего, в страны ЕС, которые были предназначены для дестабилизации его изнутри", - сказал он.

По мнению П.Порошенко, "эта деятельность сопровождается массовой милитаризацией российского режима и его доказанной готовностью использовать любые имеющиеся военные инструменты, в том числе ядерное оружие".

Источник: https://censor.net.ua/n3050930
 
 
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Ну для пацанов в окопах это гибридная война, а для ПОПы это торговля, дипломатические отношения и звонки "господину путину".
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Так...Тихо！Бо Путін нападe！
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Хватит о войнах.Когда об экономике будем думать?
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аон и думает об экономике....... своей
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Так с экономикой на мальдивах и сейшелах всё в порядке ,в Майами тоже нормалёк .. Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5387
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Вильха должна постоянно дорабатываться с максимальным удешевлением ее производства и удешевлением ее сопровождения и содержания при не ухудшаемости ттх. И максимилизацией сроков хранения и облегчения ее возможностью к ее апгрейту(модернизации). Также учитывать пожелания военных к удобности и эффективности использования. Тоесть для бедной украины нужно максимально уменьшить цену содержания, с увеличением ттх, и возможностью ракетной
промышленности приносить прибыль стране в виде налогов и зарплат с одновременным несением защитной службы рабовладельческих хотелок ватных дегенератов.

Вильха-2 должна разрабатываться как ракета более совершенного поколения с улучшением ттх, легкой возможности модификации на стрельбу на бОльшие расстояния(заправлять ее на вдвое, втрое большие дистанции). Так же нужна версия на экспорт(также уважать интересы штатов по ттх). Давним партнерам как тайланд или пакистан возможность продавать вне очереди по более низким ценам(у тайланда вообще самый высокий приоритет и уважуха, они сохраняли лояльность даже когда украина строила по 5 танков в год, никто бы этого не выдержал- так что все для тайланда в первую очередь).
Другим в очередь и по более высоким ценам. Чтобы они перейшли в разряд партнеров они должны купить эквивалент 200 бтров и 100 танков или покупать
аны, вертолеты в военном эквиваленте или кораблей или снаря
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хорошо сказал... Европейцам надо все время об этих вещах напоминать...
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Поэтому петя и позвонил ху*лу а пережить эту глобальную войну оно видимо планирует на Мальдивах ,ложь этого типа воистину не имеет границ ...
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Поэтому петя и позвонил ху*лу... и выразил соболезнование по поводу авиакатастрофы в РФ. Так сказать выразил соболезнование стране агрессору. Все больше жертв в Четвертой мировой со стороны россиян. Мы скорбим.
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Ну так мы ж готовы ,чего нам переживать.Хенералы пороха будут бежать впереди его охраны.
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На всемирной,этож сколько можно навариться,у Пэтра аж руки вспотелиэ
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Заткни свою соевую пасть. Не тебе об этом говорить.
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Украине нужен москитный флот с торпедно-ракетным вооружением.
С большей фукнциональностью и минимальной ценой на содержание и обслуживание.
С минимальным количеством экипажа и минимальной ценой облуживания и большей автономностью и большей скоростью передвижения.
В то же время с максимальными ТТХ, максимальным боекомлектом и возможностью уничтожать все единицы ватного надводного и подводного флота с любым водоизмещением.
Производство дублировать в киевской кузне и в николаеве на судностроитльном(61коммунар). Половину ланей и SeaMagic SM100 и 150 делать в киеве, половину в николаеве. Петя не жлобится и дает людям работу вне кузни.
Москиты должны нести максимально нептунов на 200-300км с возможностью легкого перезаряда их на 1.5 ткм и 2.5 ткм(дублирование длинной руки гром-2)

Большие корабли типа крейсера, которые стоят и ржавеют на Николаевском судностроительном(61коммунар) должны быть переведены как грузовые для
того чтобы они приносили деньги минобороне для содержания москитов. Причем оружие и все военные блоки должно быть поставлено на хранение с возможностью максимально быстрого их развертывания на крейсер. Тоесть в николаеве крейсер переделать в грузовой с максимально быстрым развертыванием
оружием с хранения.
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Петро Ляксеевич, мы вже в курсе, шо флота не будет, ракетный крейсер 95% готовности продадим китайцам на металлолом, выплатим наконец то з/плату тем кто строил и продолжим клепать только катера на Ленинской Кузни на Рыбачьем.
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метал нужен на эталоны. не путайте приоритеты.
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ты видишь, что саранча зажирает все до смерти.

Украина самая бедная в европе по вине петинско-гроймановской саранчи и которые им заносят по 10 млн в день.
Торговый баланс в минусе, страна благодаря саранче, которая жрет все что можно, сидит
на кредитной игле.
В таком виде, украина засушенная до костей и кожи не способна позволить себе корвет.
Пусть переделают его в грузовой с постановкой боевых модулей на хранение.
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Стратегический план по развалу России рассекретил.
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Читая тексты Порошенко, у меня возникает когнитивный диссонанс. Такое ощущение что у президента Украины две совершенно разные личности. Одна без проблем общается и делает совместный бизнес с Россией. Потом она засыпает и просыпается другая личность и в ужасе рассказывает про всемирное зло в виде России.
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Вообще то, это называтеся - шизофрения.
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Никакого дисонанса,просто нужно врать побольше,чтоб потом уже никто не смог понять ,где правда,а где ложь.Это обычный прием психологический.
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Вы совершенно правы. Только я бы сказала, что у него не две личности, а множество личин.
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Где учения против стратегических бомбардировщиков, которые вата гоняет в крыму.
Генштаб провоцирует хуйла к нападению ничего неделанием.
Где вильха за 200 км от краницы, чтобы разбивать колоны на марше.

Где новое зрк?
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Дуже яскравий і емоційний виступ Порошенка! респект Президенту Порошенку!
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Лолита хочет сказать,что он не Лолита???
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Вот нехорошо поддерживать эту гибридную войну против Молдовы....., петрушка ты наш.. Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3453

Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9822 Денис Казанський‏ @den_kazansky 5 ч.5 часов назад
Виявляється, "Рошен" запросто постачає продукцію придністровському ООО "Шериф" у Тираспіль. Фактично це торгівля з невизнаною ПМР в обхід Молдови.

Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко - Цензор.НЕТ 295

Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5017 Фагот Коровьев‏ @Lucius_J_Brutus 2 ч.2 часа назад
чесно говоря я лично не пойму, почему прибыль от торговли с аналогом ОРДЛО получает кто-то один, крайне беспринципный и очень жадный до денег, а краснеть из-за этого позора на весь мир должны все украинцы? Неужели истории с Ложкиным и Аль-Джазирой мало? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/02/16/7171892/ …

Развязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5817
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АНТОНОВ НИХРЕНА НЕ ДЕЛАЕТ. ГОРЛЫЦЯ НЕ РАЗВИВАЕТСЯ, КОГДА АНТОНОВУ СНЯЛИ НАЛОГИ ЗА САМОЛЕТЫ до 25 года.
Антонов отчитался 6 млрд в 17м, что больше чем в 15м в 4 раза. Что-то из фантастики. Кто-то где лжет? Обычно яценюк любил так крутить имитацию цифр,
гройман чешет о 20 млрд дол в резерве у украины, которые на самом деле такими не являются и есть бумагами перезайма.
При этом беспилотник Горлыця ничего не делается после своего первого полета, лежит отдыхает. Импортозамещение идет со скрипом, но хоть штурвальную
систему изготовили уже плюс. А там еще много номинаций. УБС(можно современный ан14) украине нужен(пакистан уже около сотни своих истребилей построил, который никогда их не строил),
иначе ей никто ничего не продаст, когда нужно будет.
ан148дрлв конь не валялся. Ан-77?
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"АТО должно длиться несколько часов ,а не несколько недель", а оно во как при Петре получилось , теперь во всемирном масштабе
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сидор сидоров 945e588f
Хватит о войнах.Когда об экономике будем думать?

Весь мир и думает об экономике, а не о безопасности.
А что из этого получится это потом видно будет, когда уже поздно будет.
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С трибуны выступать, это тебе не мешки с конфетами таскать.
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Подивімося на всі діла Порошенка:
1. Мовчання про Крим - в інтересах Путіна.
2. Мінські домовленості, легітимація ДНР/ЛНР, фактична федералізація унітарної України. Що це? - в інтересах Путіна.
3. Іловайськ і Дебальцеве: солдат і добровольців відправили на неминучу смерть. Що це? - в інтересах Путіна.
4. «Роттердам+», торгівля з окупованими територіями, торгівля з агресором - в інтересах Путіна.
5. Чотири роки йде війна, а в країні не збудовано патронний завод. Нонсенс? Ні. Все дуже раціонально, якщо дивитись очима Путіна. Армія, яка воює проти армії РФ, повинна бути без боєприпасів. Жоден президент України, та хай би він був останній довбень! - ані дня не зволікав би з будівництвом заводу. Петро Порошенко зробив усе можливо, щоб такий завод не був збудований. То в чиїх це інтересах? В інтересах Путіна.
Ось така ситуація. Пасьянс складається: Порошенко - агент Кремля. Чи в когось є сумніви? А ви поміркуйте.
В Україні переслідується свобода слова й опозиційні політики. Думаєте це все дрібниці? Думаєте, я знову згущую фарби? Та невже? А ви поміркуйте: для чого все це робиться?
- «Молодняк» і патріотів покришили на фронті.
- Опозицію знищили: кого купили, кого залякали.
- Саакашвілі, якого не змогли контролювати, вигнали з країни.
- Силові структури (Поліція, СБУ, Прокуратура) дуріють від вседозволеності.
- «Народні дружини» - штатні підрозділи тітушок - сформовано.
- ТВ стає дуже схожим на російське: ток-шоу і мильні бульбашки - все для домогосподарок.
Знаєте як все це називається? Я вам підкажу: все це кроки в напрямку будівництва тоталітарної держави. Чи ви вважаєте по-іншому? Гаразд. Тоді скажіть: як називається держава, в якій немає політичної опозиції, вільних ЗМІ, з якої виганяють дисидентів, в якій винищують потенційно небезпечні прошарки населення, в якій немає вільних виборів і парламентаризму? Можете не дивитись у словник. Такий політичний режим називається - тоталітаризм!
Це те, що нам готує Петро Порошенко, виконуючи вказівки Путіна.
Він - зрадник.
І ставитись до нього потрібно відповідно.
І діяти потрібно негайно.
http://ua24ua.net/poroshenko_zradnik_i_agent_kremlya/
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Одесситы и не только,РУХ НОВИХ СИЛ надо поддержать Анатолия Мазура!
Отсутствие справедливого суда приводит к суду на улицах!
Хорошая фотография для Марша 18 февраля .Розв'язана Росією гібридна війна перетворюється у всесвітню, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6872.
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Корпоратизация токсична, она несет риски залета ватного капитала под видом западного и тогда хуже будет, вата развалит все под ноль и еще потребует за это.
Причем вата постоянно ищет как в качестве капитала влететь и все развалить, как было недавно с хазом.
Как с львовским автобусным, когда ЛАЗ был уничтожен под корень, все разрушено(как и укр дизель, стапеля к русламанам в 2000м на антонове, уничтожен буран,
ватой уничтожено оборудования постройки суден в николаеве и тд и тд и тд) и украина еще должна ватному акционеру с конфискацией всех автобусов во львове.
Никаких акционерных предприятий, только ГП и работать в таком режиме, иначе и того не будет. Все часники кто работает на укроборонпром должны иметь прописку у государства с гарантией, что о
смене собственника нужно подавать за 6 лет(чтобы рейдеры и крышующая их власть поменялась и терялся смысл рейдерства)
Нужно понимать что у боинга или локхид мартин есть цру и фбр(или мерседес имеет контроль государства от диверсий конкурентов), которые из защищает от врагов и эти корпорации могут корпоразироваться.
СБУ полностью до наоборот не защищает от врагов и вражеских корпораций, оно ищет врагов, чтобы им за мзду что-нибудь развалить в украине. Корпоратизация с такими предателями
несет большие риски, что влетит ватный капитал под видом западного и все развалит(недавно на хазе была попытка скупить хаз ватой и развалить,
а тупые журнашлюхи радовались(В УКРАИНЕ НЕТ УМНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ вымерли как класс, аналитики и эксперты ВСЕ ПОГОЛОВНО ДОЛБОЕБЫ, кроме до 5,
их обмануть или что-то навешать дуракам на уши что 2 пальца обоссать, живут одним днем - расстреливать дураков нужно за оф. дезу), что украина мол получит 200млн в виде инвестиций-а на самом деле не получит и все будет развалено,
и украина еще будет должна).
И погонит украинцев в ватное рабство в ватное болото голодом и
задаром трупозабрасыванием.
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Порохсвин подхуйловский, ты почему "такой важный и нужный" закон о деоккупации и признании агрессора агрессором до сих пор не подписал? Хозяин вова хуйло запретил?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазвязанная Россией гибридная война превращается во всемирную, - Порошенко
 
 
 
 
 
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