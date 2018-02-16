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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:гражданство (760) Саакашвили (2587) Мюнхен (48)

 Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили может находиться в Мюнхене во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В Европейский суд по правам человека направлена жалоба относительно выдворения Саакашвили из Украины, - адвокат Чернолуцкий

"Вы можете спросить его лично, насколько я понимаю, он здесь (в Мюнхене)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос относительно ситуации с М.Саакашвили.

По словам П.Климкина, М.Саакашвили видели в Мюнхене. "Мне сказали немецкие коллеги", - добавил министр.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3050927
 
 
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https://www.youtube.com/watch?v=zEChz5WObrY

оч интересное интервью.
особено на счет решения суда по правам человека
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Юлька встречается с российским послом в Мюнхене..
Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 2015
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Уже и нету грузина в Украине,но рати соевых "героев" нет покоя.Уже другие враги,самопомич,баба юля.Переключайтесь,не тормозите.Вам петю на второй срок тянуть при рейтинге 3 процента.Креативней будьте Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 7765.
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Кстати,очередным кошмаром для пети должна стать Юля. Надеюсь,Юля не даст им расслабиться.
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дмитро кук) А шо все кто пишет з Владивостока такие сине жолтые флажки?
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як виглядає з документа саакашвілі звалити з країни він вирішив з осені 2017року ! поки міг в бабушки подоїти корову доти тримався ! хоча він робив остані спроби помиритись з порошенком і навідь писав його листа но порошенко образився на нього дуже сильно і їх долі розійшлись
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16.02.2016 = 26.759805===== з витуреням саакашвілі позитивно вилелось на курс валюти зменьшення дестабілізуючих викликів гривня зміцніла
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він президент україни ! якщоб міхо виграв вибори в грузії він зараз був бе самий лібший друг петра но два господара в одному господарстві незживуться
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Так и витек тоже был президентом,а теперь в бегах.
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надежда народа должны быть возвращена.

Саранча, которая так панически боится надежды народа уничтожена
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без вранья, он с большой вероятностью уже через год может стать донором органов, чтоб этого избежать иму придётся как то определённо себя вести
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да, так это уже решено
а правильно иму или ему - или ещё как то, это ничего не меняет.
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Да вы под прокси все знаете.Ну респект вам.
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ну только что ты обложалса и при том публично.
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неа, ты даже не в курсе о своём месие - вот скажи мне, врал ли я тут?
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Я не собираюсь никому ничего доказывать.Все мы люди.У каждого свое мнение.У тебя свое у меня свое,но на форумах Украинских нужно писать под Украинским флагом за кого бы ты не был.Я вообще об этом.А за кого ты мне параллельно.
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на форумах Украинских нужно писать под Украинским флагом - можно жыть и в пещере, кстати это не далёкое будуещее русни и их подлизам.А на счёт донора органов - кстати да, вилезь из пещеры и чуть чуть почитаи немношко болше чем ценсор.
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Igor Ovchar с Ольгой Котвицькой и еще 4.
14 февраля в 19:57 ·

Приїхавши в Нідерланди, апатрид Саакашвілі за декілька хвилин отримав посвідчення особи та дозвіл на роботу на території ЄС.
Такі дії уряду Нідерландів чітко спростували всю брехню від рошенівсько-ахметівського інтернетбидла про нібито наявність у Саакашвілі громадянства (Нідерландів чи іншої цивілізованої держави).
Так дії уряду Нідерландів підкреслили очевидну неправосудність рішень так званих "судів України" та їх негативістське відношення до для проформи підписаних українськими владними феодалами міжнародних Конвенцій.
Такі дії уряду Нідерландів чітко показали всім притомним українцям, що так звана "українська держава" - не є європейською, людяною за змістом та спрямованістю завдань держави, а Конституція України - нікчемний папірець на потіху дурникам-кріпакам. Щоб останні йшли до феодалів на панщину з гордо піднятою головою, козацькими фанами в руках та під бойові повстанські пісні. Можна навіть з факелами.
А як українець раптом не кріпак та не дурень, і в нукери до феодалів йти не хоче, то таким в сучасній Україні нічого робити. Тож геть українцю до Європи-Америки у вимушену еміграцію. І не забувай присилати в Україну гроші своїм немічним батькам. Бо українські феодали оббирають-грабують так, що навіть на утримання пенсіонерів у самій багатій ресурсами державі Європи - грошей "не вистачає".
І не смій бунтувати проти феодалів, кріпаче, #АТОпутіннападе, не інакше. Правда #Мінстець?
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помолова я вище виклав його картку і коли він її отримав місяць на зад а на цю картку подав документи в осени 2017року !!!!!!!!! вас водив тут за носа
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Шо за хрень, Таня?

Каким образом корочка, которую мише дали в Голландии, так как он муж голландки, что-то кому-то доказывает, кроме тех Игорей Овчаров и иже с ним?
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А им запрещено высказывать свое мнение? Кем? Тобой? Не перебарщивай.
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То не мнение, то то самое вещество, которым вас недавно Игорёк Луценко намазал с ног до головы, когда вам про самолёт барИги набросил. Теперь, витдя, что вы благодарные потребители данного вещества, эти вам подкинули новую порцию. Не сильно толстый слой за два раза, Таня?
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У тебя проблема с каким-то веществом? Я при чем? и перестань, как моська рефлексировать на каждое не понравившееся тебе мнение в этой теме. Оставь людей в покое.
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У меня с тем веществом никаких проблем нет. Это у Вас с ним проблемы. Вы постоянно в него вляпываетесь. Я просто за Вас переживаю.
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Не надо меня ничем обмазывать и переживать не придется. Я ясно выразилась? Доступно?
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а он напоминает привидение или русске ватника - всё мырещится везде вокруг людей а те от него открещивается.
Да ещё, ну блуждает он по ЕС но статус точно как у индуса, который женился на гражданке страны ЕС и не более.
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немчура втихаря полностью поддерживает хуйла.
Германию нужно вновь разделить.
Хуйло ставит меркель в прок, что мол ватники соединили две германии и они должны. Тем что они должны добить украину как минимум децентрализацией для подготовки к будущему захватучерез скупку местных элит.
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хера се у них трамвайные проездные работают...
начинаю понимать англичан - и зачем им ета упростиловка?
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12 февраля у коррупционной чумы Великий Праздник, войдет как день тотальной победы коррупционеров над украиной, полной победы над народом.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все отвественные за коррупционные связы и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от победы.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные поддельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют досмерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
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Больше капса, руслик. Ещё болд добавь. А то нихрена текст не читаем.
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Не ужели и тени его стали бояться? А ведь Михо обещал вернуться
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Вижу что ни Польша, ни Голландия, ни Германия не горят желанием экстрадировать "преступника" Саакашвили. Один только ПОПа очень хотел, странно, да?
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а в какой из перечисленных стран этот неуловимый Джо остановился хотя бы на время, достаточное для отправки запроса из Грузии ?
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Вы хоть знаете сколько в западной стране запрос такой обрабатывается?Ну и логично его было в Грузию отправить,не правда ли?
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запрос такой обрабатывается в разных странах по разному,
но какое это отношение имеет к тому факту, что Маймуна Веришвила больше, чем на 3-4 дня нигде не останавливается ?
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А аваков тоже в Италию свалил,хотя его так же "законно" овощ пресовал.О чем вы?
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Ничего странного.Петю просто ассоциируют на западе с овощем,что впринципе и закономерно.Поэтому уже на балы начал ездить.Дальше больше.Продолжение следует.
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Петю просто ассоциируют на западе с овощем

это тебе лично запад сказал ?
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Я не собираюсь с вами спорить.Жизнь все покажет.Мвф любимый вам в помощь.Послал не нашу власть до лета минимум.Ну а какой индикатор мвф надеюсь не надо обьяснять.
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Барыга мнит себя паханом и неудивительно, что окружил себя лизоблюдами и доверенными людьми, прокурор и тот ручной, как шавка, ну а Михо ему поперек горла - как говорится схемы и откаты любят тишину. Я думаю, что барыгу ждет та же участь, что и Овоща.
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Этот грузинский прохвост будет теперь пытаться вредить Украине. Но мало кто знает,что Запад Саакашвили не любит,и считают его эмоционально не уравновешенным.Он для Запада никто,Он, без статуса, власти, а значит и без их поддержки!
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Olia Prokofieva) Он для запада не кто, и его на западе не любят! Я то думаю отчего ему моментально дали вид на жительство в Голландии, наверно от того, что его на западе не любят!
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не раскачивайте лодку , а то Саакашвили нападет ..... путин уже наш.Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 8478.
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Петро Порошенко опозорил всех нас и не в первый раз. Из-за него мы стали опозоренной наций, терпящей воровство, аферы, кровь, насмешки и надругательство над нашим достоинством.
Ему недолго осталось. И бежать ему не то, что некуда, а, я надеюсь, сам побег будет под большим вопросом
http://ua24ua.net/vse_kak_v_rossii_vladimir_vladimirovich_staraemsya/
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"Летучий грузинец".
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Solo) После 2019 года, может так случится, что и ПЕДЯ может стать летучим!
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Все правильно наша власть сделала! Теперь Михо все про них поведает - самую подноготную! Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 7326
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Ольга, а жирнее шрифта не было? Нихрена ж не видно.
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ГЕНЕРАЛ МАЙОР ФСБ ТЭМУР АСАНИЯ РОДНОЙ ДЯДЯ СРАКАШВИЛИ,об этом знают КОМСОМОЛЬСКАВЯ ПРВДА,Эхо МОСКВЫ и агенство РЕЙТЕРС....быдло пля.............. Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 2466
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"Призрак бродит по Европе.. Призрак Саакашвилизма"
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Здарова Сракашвилькое ОДЕСКОЕ БЫДЛО)))))))))))))
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Вова всё пропало!!! Саакашвили вывезен в Польшу, но его видели в Мюнхене.
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Носиться по Европе в поисках нового диллера кокаина
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Джугашвили по словам писателей ВОЙНОВИЧА ,СОЛЖЕНИЦЫНЫНА и Варлама ШАЛАМОВА,строили Советское ИПАНУТОЕ светлое БУДУШЕЕ....
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УВАГА .. .до відома ЗАЦІКАВЛЕНИХ читачів і іноземних гостей ...

ВІТАЮ Всіх .. виказую щиру вдячність Дописувачам ЦН .. що ПОКИНУЛИ помийну ЯМУ .. тепер тут ТІЛЬКИ клопи фсб росії і ТРОЛІ мінсрець .. і ЗВЕРНІТЬ УВАГУ .. в що перетворився РЕСУРС ... так пане Ю.Бутусов .. звичайно давно відомо глибока ЗАКОНСЕРВОВАНІСТЬ .. а тепер ще і ПРОДАЖНІСТЬ ...
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу .. ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..
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это пипец ...
вам нечем заняться, как михо обсуждать?
вам до него расти и расти.
дауны порохоботы. слов нет.
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Михо Сракашвили...ФУЕТА....такае же что ДЖУГАШВИЛИ в 1907 году............... Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 5942
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Это хорошо, что Михо в Европе. Будет бороться против соево-хуйловской заразы сразу на двух фронтах - чего-чего, а за свои офшоры и заграничную недвижимость они очень боятся. Нужно бить в сердце шокобарыжной коррупционной заразы.
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То есть из Нидерландов его уже тоже выгнали?
Ну, ждем когда попрут из Германии.
никому не нужный шкодливый кот.
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я люблю Джугашвили за Кронштатдский МЯТЕЖ МАТРОСОВ Краснопузых и ТАМБОВСКОЕ восстание ГЕНЕРАЛА АНТОНОВА...МОЧИЛ в СОРТИРЕ РЮССКУЮ падаль ТОННАМИ... Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 7879
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ему надо в феменши записаться
будет оголяться и писать на себе призывы против барыжной власти
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Михо приехал троллить Порохатого Свина?
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КацаПесдосы,...сранб вонючая...где Рюсский МИР ЧВК Вагнер из Ростова и Таганрога....и Федерализация Украины Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 769БЫДЛО ОБОСЦАННОЕ в СИРИИ Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин - Цензор.НЕТ 769
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНемецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин
 
 
 
 
 
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