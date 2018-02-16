 Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Вы можете спросить его лично, насколько я понимаю, он здесь (в Мюнхене)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос относительно ситуации с М.Саакашвили.

По словам П.Климкина, М.Саакашвили видели в Мюнхене. "Мне сказали немецкие коллеги", - добавил министр.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.