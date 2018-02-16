 Немецкие коллеги видели Саакашвили в Мюнхене, - Климкин

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вы можете спросить его лично, насколько я понимаю, он здесь (в Мюнхене)", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос относительно ситуации с М.Саакашвили.
По словам П.Климкина, М.Саакашвили видели в Мюнхене. "Мне сказали немецкие коллеги", - добавил министр.
Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
оч интересное интервью.
особено на счет решения суда по правам человека
Саранча, которая так панически боится надежды народа уничтожена
а правильно иму или ему - или ещё как то, это ничего не меняет.
14 февраля в 19:57 ·
Приїхавши в Нідерланди, апатрид Саакашвілі за декілька хвилин отримав посвідчення особи та дозвіл на роботу на території ЄС.
Такі дії уряду Нідерландів чітко спростували всю брехню від рошенівсько-ахметівського інтернетбидла про нібито наявність у Саакашвілі громадянства (Нідерландів чи іншої цивілізованої держави).
Так дії уряду Нідерландів підкреслили очевидну неправосудність рішень так званих "судів України" та їх негативістське відношення до для проформи підписаних українськими владними феодалами міжнародних Конвенцій.
Такі дії уряду Нідерландів чітко показали всім притомним українцям, що так звана "українська держава" - не є європейською, людяною за змістом та спрямованістю завдань держави, а Конституція України - нікчемний папірець на потіху дурникам-кріпакам. Щоб останні йшли до феодалів на панщину з гордо піднятою головою, козацькими фанами в руках та під бойові повстанські пісні. Можна навіть з факелами.
А як українець раптом не кріпак та не дурень, і в нукери до феодалів йти не хоче, то таким в сучасній Україні нічого робити. Тож геть українцю до Європи-Америки у вимушену еміграцію. І не забувай присилати в Україну гроші своїм немічним батькам. Бо українські феодали оббирають-грабують так, що навіть на утримання пенсіонерів у самій багатій ресурсами державі Європи - грошей "не вистачає".
І не смій бунтувати проти феодалів, кріпаче, #АТОпутіннападе, не інакше. Правда #Мінстець?
Каким образом корочка, которую мише дали в Голландии, так как он муж голландки, что-то кому-то доказывает, кроме тех Игорей Овчаров и иже с ним?
Да ещё, ну блуждает он по ЕС но статус точно как у индуса, который женился на гражданке страны ЕС и не более.
Германию нужно вновь разделить.
Хуйло ставит меркель в прок, что мол ватники соединили две германии и они должны. Тем что они должны добить украину как минимум децентрализацией для подготовки к будущему захватучерез скупку местных элит.
начинаю понимать англичан - и зачем им ета упростиловка?
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все отвественные за коррупционные связы и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от победы.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные поддельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют досмерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
но какое это отношение имеет к тому факту, что Маймуна Веришвила больше, чем на 3-4 дня нигде не останавливается ?
это тебе лично запад сказал ?
Ему недолго осталось. И бежать ему не то, что некуда, а, я надеюсь, сам побег будет под большим вопросом
http://ua24ua.net/vse_kak_v_rossii_vladimir_vladimirovich_staraemsya/
ВІТАЮ Всіх .. виказую щиру вдячність Дописувачам ЦН .. що ПОКИНУЛИ помийну ЯМУ .. тепер тут ТІЛЬКИ клопи фсб росії і ТРОЛІ мінсрець .. і ЗВЕРНІТЬ УВАГУ .. в що перетворився РЕСУРС ... так пане Ю.Бутусов .. звичайно давно відомо глибока ЗАКОНСЕРВОВАНІСТЬ .. а тепер ще і ПРОДАЖНІСТЬ ...
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу .. ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..
вам нечем заняться, как михо обсуждать?
вам до него расти и расти.
дауны порохоботы. слов нет.
Ну, ждем когда попрут из Германии.
никому не нужный шкодливый кот.
будет оголяться и писать на себе призывы против барыжной власти