EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  1385  38
Материалы по теме:
Все про:Крым (19486) Россия (68076) санкции (6530) Климкин (1558) Siemens (76)

 Концерн Siemens сделал все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась, - Климкин. ФОТО

Немецкий концерн Siemens сделал все, чтобы не повторить ошибки с поставленными в аннексированный Крым турбинами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с руководством Siemens в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Siemens изучает последствия санкций для российских компаний, поставлявших турбины в Крым, - представитель концерн Трост

"Хороший разговор с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку", – написал Климкин.

Перед встречей Климкин заявлял, что надеется получить от руководства Siemens заверение, что в каждом будущем контракте будет прописана ответственность за "манипуляцию Россией поставками".

Концерн Siemens сделал все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась, - Климкин 01

Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Немецкий концерн Siemens и другая дочерняя компания в России, "Сименс технологии газовых турбин" судятся с подразделениями "Ростех", двумя компаниями с одинаковым названием "Технопромэкспорт" (ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт"), по поводу четырех газовых турбин немецкой компании, которые оказались в аннексированном Россией Крыму. Siemens отмечает, что, по контракту, турбины предназначались для другой тепловой электростанции в России, и этот контракт прямо исключает возможность перевезти их из России в Крым, так как в отношении полуострова действуют санкции ЕС.

Российская сторона заявляет, что после того, как один из двух "Технопромэкспортов", с которым был заключен контракт, перепродал турбины другому "Технопромэкспорту", эти турбины уже считаются "приобретенными на вторичном рынке", и их уже не касаются ограничения по первоначальному контракту.

10 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации "Ростех" о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в Крым. Ранее, в декабре 2017 года, тот же суд отклонил иск немецкой корпорации Siemens о возвращении в Россию из Крыма четырех газовых турбин, завезенных на полуостров в нарушение договоренностей. А в ноябре 2017 года этот суд в третий раз отклонил иск об аресте этих турбин.


Концерн Siemens сделал все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась, - Климкин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3050925
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Курам на смех.Там не только сименс работает плюнув на санкции.Юристы нормальные обходят их на ура.Но це перемога.
 показать весь комментарий
 
 
Как это мило. Ну пожурите из пальчиком !!! Но но но !!!
 показать весь комментарий
 
 
сейчас идет Олимпиада и большего фэ против кацапов я не видела и не слышала.
 показать весь комментарий
 
 
Да и что типа никто не виноват никого не наказали? наверно хорошо клименко выпил и закусил вместе с сименс раз несет такую херню!!
 показать весь комментарий
 
 
как раз хорошо звучит заява после звонка к лошади
 показать весь комментарий
 
навіщо "івани" ...самі німці вміють гарно обходити міжнародні санкції та й не тільки міжнародні ...навіть американські...наприклад постачаючи до Ірану технології та обладнання подвійного призначення у 80х роках ...ця історія стара як світ та й інші "гейропейці" не відстають ...якщо йдеться про гроші то гроші для бариг не пахнуть хоч їхніх бариг , хоч "наших"
 показать весь комментарий
 
Концерн Siemens не робив помилок. Він просто всіх обдурив.
 показать весь комментарий
 
 
А концерн "Roshen" ? Эту торговую марку вообще нужно сделать символом тотальной коррупции .
 показать весь комментарий
 
 
В смысле русне больше генераторов в Крыму не нужно?
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно. Этих будет с избытком. Если конечно вата не вздумает строить там алюминиевый завод или майнить биткойны в промышленных масштабах
 показать весь комментарий
 
 
что сименсы,что нынешняя власть в Украине подельники рашиста...
 показать весь комментарий
 
 
Концерн Siemens зробив усе, щоб їхні турбіни з'явились в окупованому Криму, і цих турбін путлєру вже достатньо
 показать весь комментарий
 
 
Надо будет еще ,через китай запулят.Это очевидные вещи.Но у клима,кстати из параши родом,это перемога)))А то тут лещу все его невесту закидают,что она из параши))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А что плохого, если в украинском Крыму будет пару электростанций с турбинами Сименс?
В конце концов они же не ядерные отходы туда поставили?
 показать весь комментарий
 
так вы же вывезите когда драпать будите - или подорвёте как всегда...?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Значит нужно освобождать так, чтобы не успели вывезти или подорвать. Уверен, что это по силам десантным спецподразделениям ВСУ.
 показать весь комментарий
 
Во-Во - может лучше вас как под Дейр-эз-Зоре...?
кстати, сегодня 9-ть дней - ты отметил...)
да кто у вас раньше наживку, ставшую у вас поперёк горла, будет вытаскивать...
не все-же такие лишнехромосомные гении как кацапы...)))
 показать весь комментарий
 
 
правильно, це не апельсини, які або з'їсти або викинути, турбіни треба професійно обслуговувати
 показать весь комментарий
 
А что можно ждать другого,если везде уже Украина из-за бпп-рыгов ассоциируется дайте.Запад и готов дать финансы,но кому.Где результаты?
 показать весь комментарий
 
Петр Порошенко продолжает зарабатывать на нелегальном экспорте в Приднестровье - журналистское расследование
https://goo.gl/nSxeGb
 показать весь комментарий
 
 
немчура втихаря полностью поддерживает хуйла.

Германию нужно вновь разделить.

Хуйло ставит меркель в прок, что мол ватники соединили две германии и они должны. Тем что они должны добить украину как минимум децентрализацией для подготовки к будущему захвату
через скупку местных элит.
 показать весь комментарий
 
12 февраля у коррупционной чумы Великий Праздник, войдет как день тотальной победы коррупционеров над украиной, полной победы над народом.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все отвественные за коррупционные связы и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от победы.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные поддельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют досмерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
 показать весь комментарий
 
.. продал столько турбин, что больше Рашке и не надо, потому ситуация и не повторится.
 показать весь комментарий
 
отимели климку во все щели))))) ты нам не за будущее расказывай а за настоящее как они юудут решать! походу и настраивать будут немчуры в крыму этим крысам
 показать весь комментарий
 
Вата снова пускает негативные фейковые новости о ремонте хорватских мигов-21 в украине в одессе.
Вата срывает контракты по ремонту в украине мигов, которые сделаны в ссср.
Потому каждому клиенту на всех тендерах в ремонте в украине СБУ должно доносить, что вата под санкциями и неизвестно что будет в будущем.
Везде где вата играет в тендерах в ответ доносить что вата токсична и под санкциями и иметь дело с имперскими дураками, которые снова на кого-то
завтра нападут и попадут снова под санкции себе дороже.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонцерн Siemens сделал все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась, - Климкин. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх