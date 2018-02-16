 Концерн Siemens сделал все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась, - Климкин. ФОТО

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с руководством Siemens в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.
"Хороший разговор с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку", – написал Климкин.
Перед встречей Климкин заявлял, что надеется получить от руководства Siemens заверение, что в каждом будущем контракте будет прописана ответственность за "манипуляцию Россией поставками".
Напомним, в июле 2017 года агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
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О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
Немецкий концерн Siemens и другая дочерняя компания в России, "Сименс технологии газовых турбин" судятся с подразделениями "Ростех", двумя компаниями с одинаковым названием "Технопромэкспорт" (ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт"), по поводу четырех газовых турбин немецкой компании, которые оказались в аннексированном Россией Крыму. Siemens отмечает, что, по контракту, турбины предназначались для другой тепловой электростанции в России, и этот контракт прямо исключает возможность перевезти их из России в Крым, так как в отношении полуострова действуют санкции ЕС.
Российская сторона заявляет, что после того, как один из двух "Технопромэкспортов", с которым был заключен контракт, перепродал турбины другому "Технопромэкспорту", эти турбины уже считаются "приобретенными на вторичном рынке", и их уже не касаются ограничения по первоначальному контракту.
10 декабря 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации "Ростех" о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в Крым. Ранее, в декабре 2017 года, тот же суд отклонил иск немецкой корпорации Siemens о возвращении в Россию из Крыма четырех газовых турбин, завезенных на полуостров в нарушение договоренностей. А в ноябре 2017 года этот суд в третий раз отклонил иск об аресте этих турбин.
В конце концов они же не ядерные отходы туда поставили?
кстати, сегодня 9-ть дней - ты отметил...)
да кто у вас раньше наживку, ставшую у вас поперёк горла, будет вытаскивать...
не все-же такие лишнехромосомные гении как кацапы...)))
https://goo.gl/nSxeGb
Германию нужно вновь разделить.
Хуйло ставит меркель в прок, что мол ватники соединили две германии и они должны. Тем что они должны добить украину как минимум децентрализацией для подготовки к будущему захвату
через скупку местных элит.
ПЕТЯ РАДУЕТСЯ, сидит и указы всякие пишет до ночи, аж до утра, ножки в экстазе стучат, ебало посвистывает. Сходка ворья у него сегодня под АП - все топкоррупционеры сегодня гуляют в АП.
Все отвественные за коррупционные связы и смотрящие за регулярными суточными 10 млн поступлениями в АП секретутки вешаются от победы.
ЮГА ГАДУЕТСЯ, с такого счастья можно и в запой на месяц и не просыхать.
Рейдерская кабмин-группа Гроймана пробила последний рубеж(упирающего романова) к сопротивлению к сжиранию антонова, южмаша, укрооборонпрома. Теперь это все ждет смерть.
При романове показатели росли, росли зарплаты у несколько сотен предприятий, многие предприятия начали платить по 15тысгрн, Луч более 20тыс начал платить.
Теперь все это будет уничтожено кабмин-мафией гроймана.
ГРОЙМАНА РАДУЕТСЯ и все его преступные поддельники.
Пограничники со другими охранными структурами коррупционеров(сбу-хуебу и пр) по беспределу выдавили последнюю опасность коррупционеров- саакашвилли.
Теперь у коррупционеров наступит СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ и нескончаемая взлетная полоса вечного рейдер-КОРРУПЦИОННОГО СЧАСТЬЯ.
И этот день войдет как ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД КОРРУПЦИОНЕРОВ. Украине теперь они точно пиздец приделают, заворуют досмерти. Народу теперь гарантируется воду и хлеб.
ПОРОХОБОТЫ ПОУБИВАЮТСЯ СО СЧАСТЬЯ - теперь им даже контракты на регулярной основе оформят.
Теперь коррупционеры заживут...А народ полностью захиреет.
СЛАВА КОРРУПИЦИОНЕРАМ. 12 февраля у них национальный праздник с одеяльными клетчастыми флагами.
Коррупционеры и хуйло - два свирепых врага народа.
У коррупционеров сегодня великая победа - 12 ФЕВРАЛЯ 2018 года МЕСТО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЖИРНЫМ ЖРИФТОМ.
Чтоб они все сдохли...
аминь нах.
Вата срывает контракты по ремонту в украине мигов, которые сделаны в ссср.
Потому каждому клиенту на всех тендерах в ремонте в украине СБУ должно доносить, что вата под санкциями и неизвестно что будет в будущем.
Везде где вата играет в тендерах в ответ доносить что вата токсична и под санкциями и иметь дело с имперскими дураками, которые снова на кого-то
завтра нападут и попадут снова под санкции себе дороже.