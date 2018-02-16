 Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились, - Климкин после разговора с Лавровым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока что мы не договорились ни о чем", - сказал П.Климкин после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене в пятницу.
Министр отметил, что российская точка зрения на миротворческую миссию на Донбассе иная, и дискуссию необходимо продолжать.
"Второй главной темой после освобождения заложников и политических узников, была тема миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе", - сказал глава МИД.
П.Климкин рассказал, что во время обсуждения перспективы проведения выборов на Донбассе задал вопрос, смог бы он, к примеру, со своими коллегами - политиками поехать на Донбасс и вести предвыборную кампанию.
"Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно", - добавил он.
Кроме того, по словам П.Климкина, на встрече обсудили вопрос доступа международных гуманитарных организаций, в частности МККК (Международного комитета Красного Креста) к заложникам. "Мы должны начать реальный процесс поиска пропавших без вести", - сказал он.
По словам главы украинского МИД, с С.Лавровым обсудили возможности возобновления работы Специального центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку российских представителей сейчас там нет.
"Я четко сказал, что, конечно, мы не можем говорить о каком-то формальных статусах здесь, но практические вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня", - добавил министр.
Это же эта нечисть будет бегать по всей Украине, а в ЕС будут призывать уважать их "мнение".
Не палитесь совершенно.
Лжешь ведь. О том, что миротворцы будут только на линии разграничения - это был план Хуйла и ни единый украинский политик, кроме разве что соратника Порошенко Медведчука, этот план не поддерживал.
В плане Юли идет постепенное введение миротворцев на всю территорию. БМП, нахрена постепенное, но в итоге НА ВСЮ.
Нормальный план - у вас есть лучше?
Шёл четвёртый год войны...
Морды вздуло, как шары.
За народ они "радеют",
Но при этом все жиреют.
Не работая, жрут всласть,
Вот такая наша власть.
Генштаб провоцирует хуйла напасть ничего неделаением.
Где вильха за 200 км от краницы, чтобы разбивать колоны на марше. Где новое зрк?
Максимальное уничтожение ватной техники в тылу. Вильхой отстреливать колоны техники,которые вата двигает по ордло