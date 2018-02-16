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 Политика Украины
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 Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились, - Климкин после разговора с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его российский коллега Сергей Лавров обсудили в ходе двухсторонней встречи в Мюнхене вопрос миротворческой миссии на Донбассе, но пока ни о чем не договорились.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Пока что мы не договорились ни о чем", - сказал П.Климкин после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене в пятницу.

Министр отметил, что российская точка зрения на миротворческую миссию на Донбассе иная, и дискуссию необходимо продолжать.

"Второй главной темой после освобождения заложников и политических узников, была тема миротворческой операции. Мы долго говорили об этом. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого не можем говорить ни о чем, ни о каком дальнейшем процессе", - сказал глава МИД.

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П.Климкин рассказал, что во время обсуждения перспективы проведения выборов на Донбассе задал вопрос, смог бы он, к примеру, со своими коллегами - политиками поехать на Донбасс и вести предвыборную кампанию.

"Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно", - добавил он.

Кроме того, по словам П.Климкина, на встрече обсудили вопрос доступа международных гуманитарных организаций, в частности МККК (Международного комитета Красного Креста) к заложникам. "Мы должны начать реальный процесс поиска пропавших без вести", - сказал он.

По словам главы украинского МИД, с С.Лавровым обсудили возможности возобновления работы Специального центра по контролю и координации (СЦКК), поскольку российских представителей сейчас там нет.

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"Я четко сказал, что, конечно, мы не можем говорить о каком-то формальных статусах здесь, но практические вещи должны оставаться сфокусированными на прекращении огня", - добавил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3050922
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
согласятся, со скрепом, но куда они денутся
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Как можно договариваться с агрессором? И что это даст? Донбасс они не покинут сами,бандитов- сепаров не сдадут, так и будет захваченная территория непонятно чем. Порошенко за свою каденцию заморозил эту войну на многие годы вперед, а врал, что за 2 недели освободит Донбасс и на этом вранье вскочил в президентское кресло.
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а как же быть с другими миссиями? Вы об этом знаете с газет, я же общаюсь с конкретными лицами, прошедшие и войну и миссию. А Порошенко не обладает сверхсилами. Он не может ничего и никого заморозить. там вчера Турчинов ответил на ваше, почитайте
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Только о навозе, а из лаврова куча прет, как только тот раскроет рот. Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились, - Климкин после разговора с Лавровым - Цензор.НЕТ 1323
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но есть и хорошая новость,Липецкая фабрика скоро расширится
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Какие могут быть миротворцы ,миротворцы это значит,что украинская власть расписывается в своей полнейшей недееспособности ...
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Лучше,чтобы ты не был дураком и понимал,что на Донбассе должны быть только одни вооруженные люби и эти люди из ВСУ !!!
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Та навпаки. Нам це вигідно, бо вашим кацапам прийдеться вбивати миротворців☺
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Шо тебе выгодно придурок,чтобы белорусы и казахи прикрывали росеян и помогали им правильные выборы провести ? Ты иди голову лечи ...
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"Імєйкін", ти хотів би підсмажитися в Одесі? А бути прикопаним у Дніпрі? А тепер кацапи та колаборанти нехай пам'ятають про веселий сирійський гейм-плей.
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А трухановцы лучше ?
Это же эта нечисть будет бегать по всей Украине, а в ЕС будут призывать уважать их "мнение".
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бред.. о чем договариватся с врагом?? я плачу с барыг у власти
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А если бы Йулин вариант предложил? Он же почти один в один, как хуйловско-лаВрунский?

Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились, - Климкин после разговора с Лавровым - Цензор.НЕТ 643
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Один в один Европейский план. Это плохо наверное ?
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Европейский? Это от озабоченных и обеспокоенных шрёдеров из грязьпрёма?
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ну шрёдер конечно фигура "весомая". это важно.
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Бывший канцлер, бывший глава одной из наиболее старых и наиболее крупных партий Германии, который ( даже детям понятно) остаётся достаточно влиятельным человеком среди своих бывших однопартийцев, конечно "не весомая" фигура. Так - пыль... мусор.
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Не видел ни единого реального плана от наших властей.
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То есть когда власти говорили о миротворцах, то ваша секта визжала, что это будут только на линии разграничения и мы этого не допустим. А когда такое официально мелет йулька, то для вас уже это реальный план?

Не палитесь совершенно.
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" то ваша секта визжала, что это будут только на линии разграничения и мы этого не допустим"

Лжешь ведь. О том, что миротворцы будут только на линии разграничения - это был план Хуйла и ни единый украинский политик, кроме разве что соратника Порошенко Медведчука, этот план не поддерживал.

В плане Юли идет постепенное введение миротворцев на всю территорию. БМП, нахрена постепенное, но в итоге НА ВСЮ.
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Ничего общего с хуйловским планом тут нет.
Нормальный план - у вас есть лучше?
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У меня есть лучше. Миротворцы на всю территорию лугандонов и на границу с россосией. Сразу. Без всяких виляний косой перед хуйлом, как в йулином.
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Иии? Теперь перечитайте текст от Юли и найдите противоречие со своим планом.
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Пухнут с голоду вельможи, это видно по их роже!
Шёл четвёртый год войны..Пока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились, - Климкин после разговора с Лавровым - Цензор.НЕТ 6576.
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Шел четвертый год войны,
Морды вздуло, как шары.
За народ они "радеют",
Но при этом все жиреют.
Не работая, жрут всласть,
Вот такая наша власть.
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Два розбійника домовляються як "захисти" Україну
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а то кто верил шо кацапье дас добро ? пока Хуйло на троне забудте
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Років на 20-30, поки вимре совковий лохторат
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Где учения против стратегических бомбардировщиков, которые вата гоняет в крыму.
Генштаб провоцирует хуйла напасть ничего неделаением.
Где вильха за 200 км от краницы, чтобы разбивать колоны на марше. Где новое зрк?
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Контратака, зачистка, отход по усмотрению.
Максимальное уничтожение ватной техники в тылу. Вильхой отстреливать колоны техники,которые вата двигает по ордло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока о миротворческой миссии на Донбассе не договорились, - Климкин после разговора с Лавровым
 
 
 
 
 
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