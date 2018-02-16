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 Работаем над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" глав МИД прошла 17 февраля, - Климкин (обновлено)

Встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" может состояться в субботу в Мюнхене.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация такая, что немецкая делегация, скорее всего, не успевает прилететь сегодня. Возможно, она будет после 20.00. Сейчас говорим о том, чтобы организовать эту встречу завтра, когда здесь будет министр иностранных дел Германии господин Габриэль. Если не удастся, будем проводить ее в ближайшее время", - рассказал Климкин журналистам в Мюнхене в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прорыва не ожидаю, но будем пытаться давить, как только можно, - Климкин о встрече глав МИД стран "нормандской четверки"

Глава МИД Украины подчеркнул, что эту встречу важно провести. "Это вопрос безопасности, а сейчас мы наблюдаем сознательную эскалацию, когда происходит все больше обстрелов из запрещенного вооружения. Второй вопрос – каким образом мы организуем дальше доступ гуманитарных организаций и освобождение наших заключенных. И третий вопрос – мы хотим говорить и в "нормандском формате" о миротворческой операции", - пояснил он.

"Сейчас уже фактически говорим непосредственно с Россией, есть трек США – Россия, где Курт Волкер очень активно работает и с которым завтра с утра буду встречаться. И нам нужно активизировать давление в "нормандском формате", - указал глава МИД.

Читайте: Состав и количество миротворцев ООН на Донбассе - технический вопрос, а фундаментальным является политический, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3050920
 
 
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да вони чекають виборів в україні тянуть час
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Тимошенко: Крим обороняти не можна, потрібно вивести всі війська, щоб Росія не захопила всю Україну. Засідання РНБО, де Турчинов намагався перекласти з себе відповідальність за здачу ним Криму.
Хтось хоче президентом України бачити ще одного кремлівського агента? Мало?
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Саакашвілі хоче з його прихильниками, але таких небагато.
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работает интересно как , когда то один друг еврей на мой вопрос что он делает и где работает ... ответил -- работаю работу, Климкин наверно то же самое делает Работаем над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" глав МИД прошла 17 февраля, - Климкин - Цензор.НЕТ 1284
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В новинах із Німеччини дав інтерв'ю Клімкін, де сказав про рішучість у відстоюванні українських інтересів.
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Російська делегація з хабарями норманцям на зустріч вже виїхала

Работаем над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" глав МИД прошла 17 февраля, - Климкин - Цензор.НЕТ 2531
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаботаем над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" глав МИД прошла 17 февраля, - Климкин (обновлено)
 
 
 
 
 
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