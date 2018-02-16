 Работаем над тем, чтобы встреча в "нормандском формате" глав МИД прошла 17 февраля, - Климкин (обновлено)

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация такая, что немецкая делегация, скорее всего, не успевает прилететь сегодня. Возможно, она будет после 20.00. Сейчас говорим о том, чтобы организовать эту встречу завтра, когда здесь будет министр иностранных дел Германии господин Габриэль. Если не удастся, будем проводить ее в ближайшее время", - рассказал Климкин журналистам в Мюнхене в пятницу.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что эту встречу важно провести. "Это вопрос безопасности, а сейчас мы наблюдаем сознательную эскалацию, когда происходит все больше обстрелов из запрещенного вооружения. Второй вопрос – каким образом мы организуем дальше доступ гуманитарных организаций и освобождение наших заключенных. И третий вопрос – мы хотим говорить и в "нормандском формате" о миротворческой операции", - пояснил он.

"Сейчас уже фактически говорим непосредственно с Россией, есть трек США – Россия, где Курт Волкер очень активно работает и с которым завтра с утра буду встречаться. И нам нужно активизировать давление в "нормандском формате", - указал глава МИД.

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