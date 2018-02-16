 "Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила госуполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет не поддержал лицензионные условия, предлагаемые Минфином и предложил Кабмину внести в законодательство изменения, которые должны быть направлены на урегулирование рынка выпуска и проведения лотерей (игорного бизнеса).

"Совещание закончилось тем, что проект Лицензионных условий для лотерейного рынка, которым фактически будет установлена монополия единственной компании – УНЛ, был фактически поддержан первым вице-премьером (Степаном Кубивым. - Ред.). Он отметил, что этот проект нужно принимать. При этом не принимается во внимание исследование АМКУ, которое мы проводили полгода – и все те недостатки, на которые мы обращали внимание - они остались! Например 10 лет работы в Украине, для того, чтобы выйти на рынок любому лотерейному оператору. То есть Лицензионные условия написаны абсолютно для одной компании. Все остальные претенденты и участники рынка или не отвечают указанному критерию или к ним применены санкции.

При этом Минфин предполагает, что на лотерейный рынок могут выйти госбанки. Из государственных банков это "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк". Для понимания - у "Ощадбанка" лицензия с 2013 года. Ни одного дня этот банк лицензией не пользовался. В проекте заложена стоимость лицензии около миллиарда гривен и, конечно, очень сомнительно то, что государственный "Ощадбанк", не пользуясь с 2013 года лицензией захочет выйти на рынок и купить ее за 1 миллиард государственных средств. У "Укрэксимбанка" просто нет собственной сети, которая требуется для лицензии (не менее 5000 пунктов), он ее не построил даже для банковской детельности, поэтому сомнительно, что он ее построит ради лотерей, которая не является профильным видом деятельности для банков. В мире нет успешных примеров объединения банковской и лотерейной деятельности в одной, потому что лотерейная деятельность несет риски, а банковская - требует стабильности", - рассказала Загребельская.

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К сожалению, вынуждена констатировать, что мы сделали вместо шага вперед, на который надеялся весь рынок - огромный шаг назад. Свои аргументы я не смогла на этом совещании даже озвучить, потому что первый вице-премьер после вопроса про госбанки буквально выставил меня из зала заседаний. Выставил государственного уполномоченного АМКУ, который полгода проводил исследование рынка и не согласен с Лицусловиями, которые его искусственно монополизируют и загоняют в тень.

Мне сообщили, что мою позицию никто не желает слушать, и что меня на это совещание никто не приглашал. хотя у меня на руках письмо-поручение из Кабмина с приглашением АМКУ доложить позицию по данному вопросу.

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"Мы думали, что это совещание будет важным шагом для того, чтобы побороть теневой азартный бизнес, наконец легализировать рынок. Вы видите, что сейчас происходит – как под видом лотерей фактически функционирую игровые салоны, при этом никто ничего не платит в бюджет. Сегодня миллиарды евро получают в других странах с лотерейного бизнеса, а, например, в 2015 году Украина получила от лотерей в виде налогов лишь несколько миллионов гривень.

"После окончания совещания Степан Иванович позвонил мне, извинился за то, что так себя повел, сославшись на то, что по-человечески он меня понимает, но как первый вице-премьер он вынужден было поступить именно так. Как я это воспринимаю? Как публичную демонстрацию (а на совещании присутствовали руководители государственных органов), что будет с каждым, кто выступит против таких лицензионных условий." ", - отметила Агия.

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Таким образом, по словам Загребельской есть риск, что в проекте Лицензионных условий для лотерейного рынка не будут учтены изменения и замечания, которые высказали в Антимонопольном комитете, а также в Государственной регуляторной службе. Если в таком виде оно будет вынесено на правительственный комитет, а далее на Кабмин, на рынке будет создана фактическая монополия под одного оператора лотерей.

Как известно на украинском лотерейном рынке представлено 3 компании: "УНЛ" ("Украинская национальная лотерея"), "Патриот" и "МСЛ" ("Молодьспортлото). С сентября 2015 года "М.С.Л." и "Патриот" находятся под действием экономических ограничений (санкций). Таким образом, на рынке остался фактически один оператор "УНЛ", которого связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.