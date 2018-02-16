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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10305) лотерея (64) Минфин (1189)

 "Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса

Сегодня на совещании в Кабмине, в котором принимали участие и представители министерства финансов, относительно рынка лотерей и азартных игр, позиция Антимонопольного комитета Украины не была учтена. Таким образом в результате принятия в скором времени постановления правительства на этом рынке останется один игрок, что нанесет вред как бюджету в частности так и государству в целом.

 Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила госуполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет не поддержал лицензионные условия, предлагаемые Минфином и предложил Кабмину внести в законодательство изменения, которые должны быть направлены на урегулирование рынка выпуска и проведения лотерей (игорного бизнеса).

"Совещание закончилось тем, что  проект Лицензионных условий для лотерейного рынка, которым фактически будет установлена монополия единственной компании – УНЛ, был фактически поддержан первым вице-премьером (Степаном Кубивым. - Ред.). Он отметил, что этот проект нужно принимать. При этом не принимается во внимание исследование АМКУ, которое мы проводили полгода – и  все те недостатки, на которые мы обращали внимание - они остались! Например 10 лет работы в Украине, для того, чтобы выйти на рынок любому лотерейному оператору. То есть Лицензионные условия написаны абсолютно для одной компании. Все остальные претенденты и участники рынка или не отвечают указанному критерию или к ним применены санкции.

При этом Минфин предполагает, что на лотерейный рынок могут выйти госбанки. Из государственных банков это "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк". Для понимания - у "Ощадбанка"  лицензия с 2013 года. Ни одного дня этот банк лицензией не пользовался. В проекте заложена стоимость лицензии около миллиарда гривен и, конечно, очень сомнительно то, что государственный "Ощадбанк", не пользуясь с 2013 года лицензией захочет выйти на рынок и купить ее за 1 миллиард государственных средств. У "Укрэксимбанка" просто нет собственной сети, которая требуется для лицензии (не менее 5000 пунктов), он ее не построил даже для банковской детельности, поэтому сомнительно, что он ее построит ради лотерей, которая не является профильным видом деятельности для банков. В мире нет успешных примеров объединения банковской и лотерейной деятельности в одной, потому что лотерейная деятельность несет риски, а банковская - требует стабильности", - рассказала Загребельская. 

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К сожалению, вынуждена констатировать, что мы сделали вместо шага вперед, на который надеялся весь рынок -  огромный шаг назад. Свои аргументы  я не смогла на этом совещании даже озвучить, потому что первый вице-премьер после вопроса про госбанки буквально выставил меня из зала заседаний. Выставил государственного уполномоченного АМКУ, который полгода проводил исследование рынка и не согласен с Лицусловиями, которые его искусственно монополизируют и загоняют в тень.

Мне сообщили, что мою позицию никто не желает слушать, и что меня на это совещание никто не приглашал. хотя у меня на руках письмо-поручение из Кабмина с приглашением АМКУ доложить позицию по данному вопросу.

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"Мы думали, что это совещание будет важным шагом для того, чтобы побороть теневой азартный бизнес, наконец легализировать рынок. Вы видите, что сейчас происходит – как под видом лотерей фактически функционирую игровые салоны, при этом никто ничего не платит в бюджет. Сегодня миллиарды евро получают в других странах с лотерейного бизнеса, а, например, в 2015 году Украина получила от лотерей в виде налогов лишь несколько миллионов гривень.

"После окончания совещания Степан Иванович позвонил мне, извинился за то, что так себя повел, сославшись на то, что по-человечески он меня понимает, но как первый вице-премьер он вынужден было поступить именно так. Как я это воспринимаю? Как публичную демонстрацию (а на совещании присутствовали руководители государственных органов), что будет с каждым, кто выступит против таких лицензионных условий." ", - отметила Агия.

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Таким образом, по словам Загребельской есть риск, что в проекте Лицензионных условий для лотерейного рынка не будут учтены изменения и замечания, которые высказали в Антимонопольном комитете, а также в Государственной регуляторной службе. Если в таком виде оно  будет вынесено на правительственный комитет, а далее на Кабмин, на рынке будет создана фактическая монополия под одного оператора лотерей.

Как известно на украинском лотерейном рынке представлено 3 компании: "УНЛ" ("Украинская национальная лотерея"), "Патриот" и "МСЛ" ("Молодьспортлото). С сентября 2015 года "М.С.Л." и "Патриот" находятся под действием экономических ограничений (санкций). Таким образом, на рынке остался фактически один оператор "УНЛ", которого связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

Источник: https://censor.net.ua/n3050913
 
 
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Да, останется один игрок, и имя ему - Олежка.
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да ладно хай розкаже в подробицях що там неподілили ! а то тільки когось відсунуть від корита сходу стає пламеним борцуном з корупцією ! то візьми розкажи всі подробиці а ні кричить впустіть мене ! невірю нікому
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хай розкаже в подробицях що там неподілили !


шо там рассказывать ?
требовал бесплатного алкоголя
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а шо вы хотите барыги и дебилы... сварщики оградок и воры во фраках... Кубив видимо уже получил свой "джек-пот" где то на офшорах тому и ширинку так рвет..
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"Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса" - правильно, Кубив креатура шоколадного Пахана, и член Паханата (АП), а значит вор.
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Запретить нахрен все эти лотереи и дело с концом.
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запретить не получится,гораздо лучше иметь с этого деньги,
государству а не владельцам
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это ВАНА так хочет )))
только кто ВАНУ выберет ? )))

кстати, ты почему не пишешь слово "лолита" ?
поштучно платят.
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"Мы думали, что это совещание будет важным шагом для того, чтобы побороть теневой азартный бизнес, наконец легализировать рынок. Вы видите, что сейчас происходит - как под видом лотерей фактически функционирую игровые салоны, при этом никто ничего не платит в бюджет. Сегодня миллиарды евро получают в других странах с лотерейного бизнеса, а, например, в 2015 году Украина получила от лотерей в виде налогов лишь несколько миллионов гривень. "
______________________________
Так депутаты и чиновники сплошь и рядом везунчики, выигрывают в лотореи свои миллионы только так. Остальное их мало волнует.
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я вас умоляю
прекрасно работают сейчас и МСЛ и "не легальный" Фаворит,из новых - буквально напротив моей работы Космолот
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Указом Президента Украины от 29.06.2015 №378 / 215 назначена на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины.
С 2009 года занимается адвокатской деятельностью на основании Свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью № 3966, выданного Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры 30.11.2009 года (специализация экономические и должностные преступления).
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Леопольд Пупкин А давайте запретим людям дышать свежим воздухом , а чего ? всё нахер запретим 😊
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Amber, мене не банити. Лолітє все одно капець
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вы уже достали со своим концом извращенцы...)))
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Сейчас во многих домах, на первых этажах размещены ломбард и ЛОХтерея. Хороший сервис-"не отходя от кассы" сделали для домушников. Бомбанул хату "Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 3186 сдал в ломбард все слил в ЛОХтерею. И так по кругу, пока не закроют на пару месяцев. "Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1262
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дэдушко, а може хватит тебе уже за майбутнє выходить ?

тебе бы за минуле ответить перед Богом,

типа какую страну потомкам ты построил
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Легализация должна быть однозначно,но сделать это где то за чертой городов.Кому бабки некуда девать пусть играют,ну и налоги должны быть максимальные.Сейчас на каждом углу все незаконно под крышей мусоров.
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та какой же черт с деньгами поедет по пьяни за черту какого-то города, если за эти деньги можно в Монако поехать за то же время ?
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Кубів - скотопарашна шавка, що грає на користь бариги і хуjла.
Його інтерес - щоб держбюджет отримав якнайменше доходів, а кацапська "УНЛ" і нелегальна ігорка отримали найбільше зиску.
При цьому "УНЛ" і нелегальна ігорка податки не платять, а їх чорний нал іде в общак бариги мальдівського.
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Вот сейчас ты Гыга ни за шо обидел. "Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 3019 Для него Пономарио это ж кумир!!!
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переживет))) а если не переживет,то его там встретит святой петруччию. Со святым пономарием))))
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Я хоть и не игроман но уверен что игорный бизнес нужно легализовать в больших городах таких как Киев. Пускай игроманы тратят свои деньги в Украине а не едут в ласвегасы и Мальдивы. За игорным бизнесом будет развиваться вся инфраструктура города, что принесет городу больше чем ваше сельское хозяйство.
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Игорный бизнес под сабаковым! И весь Киев заполонили игорные заведения, которые открываются на каждом шагу - на месте бывших магазинов, аптек и т.д. А слова, что после принятия в скором времени постановления правительства на этом рынке останется один игрок, означает, что вся прибыль от игорного бизнеса пойдёт сабакову! Рюкзаки - это детский бизнес, а папашка играет по взрослому! "Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 4337
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А при Овоще суды что, были честными? Это проклятый Порошенко заставил их стать гнидами, получается?
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Кубив всеми известный шоколадный вафлист
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"В мире нет успешных примеров объединения банковской и лотерейной деятельности в одной, потому что лотерейная деятельность несет риски, а банковская - требует стабильности"

Тут не соглашусь: облигации госзайма в СССР!!! Не пойму, почему до сих пор не запустили!? "Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 1670
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А его кто-то реально запрещал? Все трансформировалось в лотереи. Замечаю у нас в Виннице: если закрывается или переезжает магазин, юрконтора, Нова Пошта и прочие полезные организации, в 95% случаев на их месте открывается ЛОТО и прочая хрень. Их стало так много!!! Это последний год как норма жизни. И еще ломбарды, тоже тьма, верный спутник лотерей. Сначала в ломбард, потом в лотерею.
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и очередь туда стоит...)))
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В Италии азартные игры - монополия государства.
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Так в Италии чиновники не только о кармане думают.В том и разница.
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Раньше за тридцать копеек можно было "Волгу" выйграть, а теперь все жулики.
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Кубив - ..удак, который первый начал загонять гривну в гроб. Назначение его в правительство, еще и на такую должность - плевок в лицо народу и роспись в экономической несостоятельности власти
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"Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса.

А ведь могли и в карты проиграть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Меня в буквальном смысле выставили с совещания", - в Кабмине отказались слушать аргументы АМКУ по поводу детенизации игорного бизнеса
 
 
 
 
 
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