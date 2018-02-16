 Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Geomigrant.

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Кроме того, сообщает издание, по инициативе кабмина, предприятия, оборот которых не превышает 500 тысяч лари (около 200 тысяч долларов), также должны быть включены в категорию малого бизнеса. Ранее в ней были только компании с оборотом не более 100 тысяч лари.

"Это значительная помощь для работающих в малом бизнесе людей. Очень важно облегчить налоговое бремя и поощрить новых предпринимателей, которые хотят начать свое дело", - заявил Квирикашвили.

Развитие малого предпринимательства он назвал одним из главных приоритетов правительства.

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