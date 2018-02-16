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 Экономика, За рубежом
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Все про:Грузия (3360) налоги (2375) Квирикашвили (2)

 Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1%

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что правительство подготовило законодательную инициативу, в соответствии с которой налог с оборота будет снижен с 5% до 1%, то есть в пять раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Geomigrant.

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Кроме того, сообщает издание, по инициативе кабмина, предприятия, оборот которых не превышает 500 тысяч лари (около 200 тысяч долларов), также должны быть включены в категорию малого бизнеса. Ранее в ней были только компании с оборотом не более 100 тысяч лари.

 "Это значительная помощь для работающих в малом бизнесе людей. Очень важно облегчить налоговое бремя и поощрить новых предпринимателей, которые хотят начать свое дело", - заявил Квирикашвили.

Развитие малого предпринимательства он назвал одним из главных приоритетов правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050906
 
 
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Украинцы уедут в Грузию после такого подарка для бизнеса.Тут есть и заслуга Михо.
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Ждите в гости в коментах войско соевое)))Счас набегут и скажут,что это потому что его там нету))))
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Украинский бизнес и так давно и хорошо работает в Грузии,где после реформ Саакашвили есть закон и порядок
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На фото молодая команда пети. Ботокс +пилинг- и получилось новое озимое поколение.
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Если бы не Саакашвилли в грузии до сих пор бы правил путинский склизень ШЕВАРНАДЗЕ.(как в лукашенко, назарбаев и прочие бывшие республиканские Секретари)
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а в УКРАИНЕ у кого оборот 1 лимон НАДО : касс. апарат(рра) и во все тяжкие !!!!
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в грузии у каждого предпренимателя есть кассовый аппарат и Налоговое агентство контролирует все онлайн - операции, трансакции, доходы и расходы.

Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170104/234442479/Gde-vygodnee-vesti-biznes-v-Rossii-ili-v-Gruzii.html
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Кассовый аппараты должны стоять в раде. Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 7692
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якщо ввести податок 1% при умові наявності касового апарата, то всі бігом поставлять))
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вот дураки,Саакашвили хотел то же в Украине сделать,сколько его поддержало?А теперь остается завидовать
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лично тебе сказал, что именно так хотел..?
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он это всем сказал,у кого есть уши услышал,а у кого есть возможность,может посетить Грузию и увидеть его результат работы
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нах ты мне это говоришь..? расскажи это ботне из минстеця, а не мне..
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завидую, что сломали у них хребет местному кагалу..не знаю, как на долго, но получилось..
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в Грузии Саакашвили смог сделать настоящую антикриминальную революции,а когда он приехал в Украину делать тоже самое,украинцы по телевизору смотрели,как он бился ,как рыба об лед,бегал по крышам,за волосы его тягали,как поца последнего,а украинцы сидели на диване и смотрели по телевизору,как шоу ,не понимая что этот человек мог бы изменить жизнь абсолютно каждого человека в Украине,я и говорю дурачье,что тебя смутило?
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смутил менторский тон..
всё вроде верно говоришь, но народ уже никому не верит и, похоже, не воспринял его как серьёзного лидера, способного на серьёзные дела..моё личное мнение..
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народ свой путь выбрал..и скорее всего канет в Лету..как это не прискорбно..
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другие народы будут жить,более разумные,ничего нового
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..И я уйду. А птица будет петь,
как пела,
и будет сад, и дерево в саду,
и мой колодец белый.

На склоне дня, прозрачен и спокоен,
замрет закат, и вспомнят про меня
колокола окрестных колоколен.

С годами будет улица иной;
кого любил я, тех уже не станет,
и в сад мой за беленою стеной,
тоскуя, только тень моя заглянет...

И я уйду; один - без никого,
без вечеров, без утренней капели
и белого колодца моего...

А птицы будут петь и петь, как пели.
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вопрос ты не правильно ставишь,нужно српашивать,когда я там был ПЕРВЫЙ РАЗ и что там было
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что бы понять,что там произошло,а не просто потрындеть,нужно спрашивать,с какго момента ты наблюдаешь изменения в Грузии
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Я сам решаю что мне НУЖНО спрашивать... Я там был в 2014 году. Красиво только в Тбилиси и Батуми, инвесторы сделали красивую витрину. Именно витрину, особенно это видно в Батуми-чем дальше от набережной вглубь-тем более удручающее зрелище.
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ну кто дурак кто нет время покажет, а сцукашваалли с большой вероятностью станет донором органов, да возможно и избежать этого, но тогда надо как то определённо себя вести
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судя по тому что ты тут пишешь,есть опасение ,что ты стал донором головного мозга уже давно
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ну судья по твоим знанием, тебе в этом отказали и обвенили в мошеничистве
умничка - следи за собитиями и вылезь из скарлупы, почитаи то что в Мире произходит.
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а у нас повысят нужно же пенсии мусарам увеличить
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Верховна Зрада прийняла рішення про зарплату суддям Конституційного суду.. Відтепер вони будуть щомісячно отримувати , увага, 400 000 грн!!! По виходу на пенсію - 300 000 грн в місяць!.
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У Саакашвили есть всего один секрет,как можно сделать успешные реформы,этот секрет работат в любой стране безотказно
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Украина в рейтинге "несчастных стран" заняла седьмое место. Рейтинг создан на основании данных инфляции и безработицы, передает Bloomberg.
144 реформы в действии.
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интересно посмотреть КАССОВЫЙ ЧЕК отдыхающих с мальдив и сейшел ))))
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Это чек рядового украинца среднего достатка,имеющего средне-специальное образование,возрастом от 30 до 60 лет,воспитывающего двух и более детей .
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нашим "реформаторам" в морду как надо , а наши иудушки до 2019 года малый бизнес вообще под нож хотят пустить кривосиси одним словом
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В Грузии нет внутреннего рынка. Единственные источники валюты - вино (паленое), минвода и ворье. Какой на фиг туризм, если Грузия украинцу обходится дороже Испании. В Грузии можно вообще не брать налогов с мелких - от этого ничего не изменится - в стране из 4,5 млн. населения постоянно проживает около 2,5 млн.. Неофеодализм.
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Не знаю, насчет Испании, но то, что намного дороже Турции и Египта это точно.
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Ну не знаю, моя жена ездила, то ценны радовали. Перелет только дороговатый... Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 5092
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Зачем городить чушь!? Позвони в любое турагентство и поинтересуйся, потом пиши...или не пиши!!!
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Зачем звонить? Я в мае собрался сюда. За $1020 на неделю. Найди мне отель такого класса в Батуми.
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Ну наверное не на неделю, а на 6 ночей, и то с оочень хорошей скидкой!!! Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 3869
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Не наверное, а семь ночей. Скидка от агентства составила 5%.
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Левко! Давай не будем! Я франчайзи Join UP! Альва Донна у нас дешевле всех других операторов! Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 839
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Зовсім занепала Грузія без великого шоу-будівника. То пенсії підняли, то зарплатню, а тепер і податки скинули. Все в угоду путіну.
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При Саакашвили доход в бюджет Грузии вырос в 12 раз,с пророссийским президентом не наблюдается и близко такой рост,так что изучай методичку лучше
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Справедливости ради: 10 долларов гораздо легче превратить в 100, чем миллион в 10! Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 988 Так что такой рост не может наблюдаться постоянно просто физически, хоть с проамериканским президентом, хоть с прозимбабвийским.
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А грузины таки лаваши у нас пекут...
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" Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что правительство подготовило законодательную инициативу, в соответствии с которой налог с оборота будет снижен с 5% до 1%, то есть в пять раз "

Круто ... А шо на это скажут украинские дебилы , в министерстве Гройсмана ? Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 3275
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В нас нема податку з обігу, зовсім нема, так розумію що всі дописувачі бажають ще один податок?
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Ну може кто поплутав з податком на прибуток чи ЄСВ.
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Существует также альтернативная система - единый налог: 6-10% с оборота для предприятий, единый налог с предпринимателей - физических лиц 20-200 гривен. Ее преимущества и недостатки будут рассмотренны в следующем обзоре.

http://www.ubc.ua/Links/tax.html
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Ну да,ну да...В Украине тоже малому бизнесу правительство помогает как может, в лице всяких косюков, например...
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я об этом давно и говорил.. не надо никаких налоговиков, финансовых детективов и т.л. кормить.. сделайте пусть даже не 1, пусть 2% как все платят на новой почте комиссию.. так все предприниматели с радостью будут показывать свои реальные доходы, и государству пойдут миллиарды долларов поступлений.. а одним кнутом, хоть вы 3 кассовых аппарата привяжите к предпринимателю.. в современных реалиях мирового бизнеса, наше государство в проигрыше..
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В Украине на данный момент такого налога не существует. Хотите, чтоб вам, как в Грузии, 1% ввели?
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дурачка не включай,в Грузии частный предприниматель в совокупности платит меньше налогов,чем в Украине
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Базар же про конкретный налог? Вот этого налога в Украине нет, а в Грузии был 5%.
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базарить это тебе к Гройсману,а мы обсуждаем налоги,которые в Грузии ниже ,чем в Украине,а уровень жизни выше,остальное детали не имеющие значения
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В Украине существует подобная ставка. Это налог по ставке 5% для плательщиков ЕН 3 группы, который исчисляется от оборота. Годовой оборот не более 5000000 грн.
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Ну в Грузии, я так понимаю, данный налог есть для всех, а не для отдельной категории предпринимателей?
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За то в 2018 г малому бизнесу подняли на 1% и теперь 6%.Да и налог эти 3,14доры берут 22% не с мин .прожиточного миним.,а с 3723гр. Вот вам и СЛАВА УКРАИНЕ.. ПОЗОР ПОЗОР.
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Да ,согласен.Но категории по КВЕДу разные,а платить должны одинаково,что сапожник Что ппродавец водкой в супермаркете.
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Горілка це акциз, некоректно, а ось по собі можу сказати, в мене вже років 15 річний обіг біля 50 000 євро, плачу на місяць біля 1600 грн, тобто на рік десь 550-600 євро, у грузин було 5 відсотків, це 2500 євро на рік, стало 1 відсоток - це 500 євро, чого всі так розпереживались.
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Вы сравнивайте совокупность налогов для одинаковых предприятий.
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Что делает проклятый агент путина - Иванишвили!

Ничего, Саакашвили придет - порядок наведет, а кто будет против даст дубинкой по хребту или кинет в тюрьму
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Якби бариги думали про народ України, то підняти прожиточний рівень не проблема. Але їх ціль зробити всіх жебраками і доповнити геноцидом, тоді легше грабувати Україну. Динаміку погіршення стану українців ми бачимо. Організація Об'єднаних Націй внесла Україну до списку країн, що голодують. Про це було сказано в доповіді Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН і Всесвітньої продовольчої програми для Радбезу ООН.
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Тут ещё момент есть, как сложность ведения бизнеса.. у нас как и все законы запутано всё пи***ц как... всё сделано для того. что б всегда можно было придраться к предпринимателю или юр лицу.. эти все кведы, не кой хер они нужны? не ту зубную пасту продал уже штраф.. потому что не тот квед))) это как пример... вы думаете что продаёте легально косметику, а нет.. квед под вашу не подошол.. потом иди, нагибайся))

кассовый аппарат? может и нужен для точки в магазине, супермаркете.. а на рынке или в офисе с единичными продажами на кой он нужен??? каждый вечер сдавать наличку ехать в банк, где очереди, или вообще касир может слинять пораньше.. а ты потом плати штраф...
просто эти все факторы и проблемы и отталкивают предпринимателей от этих кассовых аппаратов...
вон в США уже магазины внедряются - зашол, товар взял с полки, вышел где и кассы нет.. списалось с твоей карточки.. а у нас внедряют то что было в США 20 лет назад ))))
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"а на рынке или в офисе с единичными продажами на кой он нужен???"

Ну да,на кой он в Одессе на 7 километре. Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 4894
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отличный пример - 7й км в Одессе...

многим там не помешали б кредиты.. а кто их даст, когда у тебя малые обороты официальные?
а сделали б 1% как в Грузии с оборота.. да вместо кассового аппарата внедрили платёж NFC или Apple Pay и всем было б хорошо, как государству, так и предпринимателю с километра Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1% - Цензор.НЕТ 2927
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А кассовый аппарат чем не устраивает..?? Трудно утаивать доход будет..?? Хочется и 1%...и не все показывать..?? А так не бывает....
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Не, это не наш путь... будем по 2% ВВП в год набирать... как завещал пархатый свино-кондитер.
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значит, пенсии еще больше станут, и дотации на гектар фермерам повысят в пять раз.
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Если бы у нас особо одаренные не выпендривались и не впадали в истерику по поводу кассовых аппаратов везде...включая такси и рынки....то вполне возможно и у нас бы был 1% для малого бизнеса....
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Ну, что, скоро Грузия развалится, а, однотуровые? Вот на них щщассс Путин нападет!
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Нам налоги снижать не надо. Нам нужно верховенства ПРАВА! Если пидрошенко получает доходы через офшоры , то почему бы не получать зарплату через офшор? Сраная рада вопрос к вам?
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Так Михо говорит что в Грузии проросийские алигархи правят, там полный беспредел и ему туда нельзя!
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Если бы не Саакашвилли в грузии до сих пор бы правил путинский склизень ШЕВАРНАДЗЕ.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1%
 
 
 
 
 
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