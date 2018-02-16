 Налог для малого бизнеса в Грузии снизят с 5% до 1%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Geomigrant.
Кроме того, сообщает издание, по инициативе кабмина, предприятия, оборот которых не превышает 500 тысяч лари (около 200 тысяч долларов), также должны быть включены в категорию малого бизнеса. Ранее в ней были только компании с оборотом не более 100 тысяч лари.
"Это значительная помощь для работающих в малом бизнесе людей. Очень важно облегчить налоговое бремя и поощрить новых предпринимателей, которые хотят начать свое дело", - заявил Квирикашвили.
Развитие малого предпринимательства он назвал одним из главных приоритетов правительства.
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всё вроде верно говоришь, но народ уже никому не верит и, похоже, не воспринял его как серьёзного лидера, способного на серьёзные дела..моё личное мнение..
как пела,
и будет сад, и дерево в саду,
и мой колодец белый.
На склоне дня, прозрачен и спокоен,
замрет закат, и вспомнят про меня
колокола окрестных колоколен.
С годами будет улица иной;
кого любил я, тех уже не станет,
и в сад мой за беленою стеной,
тоскуя, только тень моя заглянет...
И я уйду; один - без никого,
без вечеров, без утренней капели
и белого колодца моего...
А птицы будут петь и петь, как пели.
умничка - следи за собитиями и вылезь из скарлупы, почитаи то что в Мире произходит.
шел пятый год достоинстваНалоговая милиция направила в суд дело по трем участникам ОПГ, руководившим конвертцентром с оборот более 600 млн. ФОТОрепортажНалоговой милицией ГУ ГФС в г. Киеве направлены в суд обвинительные акты в отношении трех участников организованной группы, которые руководили работой крупного конвертационного центра.
144 реформы в действии.
Круто ... А шо на это скажут украинские дебилы , в министерстве Гройсмана ?
http://www.ubc.ua/Links/tax.html
Ничего, Саакашвили придет - порядок наведет, а кто будет против даст дубинкой по хребту или кинет в тюрьму
кассовый аппарат? может и нужен для точки в магазине, супермаркете.. а на рынке или в офисе с единичными продажами на кой он нужен??? каждый вечер сдавать наличку ехать в банк, где очереди, или вообще касир может слинять пораньше.. а ты потом плати штраф...
просто эти все факторы и проблемы и отталкивают предпринимателей от этих кассовых аппаратов...
вон в США уже магазины внедряются - зашол, товар взял с полки, вышел где и кассы нет.. списалось с твоей карточки.. а у нас внедряют то что было в США 20 лет назад ))))
Ну да,на кой он в Одессе на 7 километре.
многим там не помешали б кредиты.. а кто их даст, когда у тебя малые обороты официальные?
а сделали б 1% как в Грузии с оборота.. да вместо кассового аппарата внедрили платёж NFC или Apple Pay и всем было б хорошо, как государству, так и предпринимателю с километра