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 Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия призывает Украину приостановить реализацию закона об образовании (в частности, языковой статьи), пока не будет достигнута договоренность с закарпатскими венграми по всем деталям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам П.Сийярто, Украина "начала международную кампанию лжи против Венгрии и закарпатских венгров". Он пояснил такое определение тем, что, по его словам, "закарпатские венгры не присутствовали на встрече с украинским правительством в Киеве, на которой состоялись переговоры по закону об образовании Украины в соответствии с требованиями Венецианской комиссии".

По словам министра, украинское правительство хотело обсудить с закарпатскими венграми новую часть закона, основанную на уже принятом документе. Поэтому их не приглашали на консультации по закону об образовании, и если бы закарпатские венгры присутствовали на этом собрании, "они по всем статьям и целям приняли бы закон об образовании", что грубо противоречит международному праву и правам закарпатских венгров.

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"Украина, стремящаяся к европейской интеграции, в последнее время резко нарушила международные законы о защите меньшинств, соблюдение которых также строго требует Европейский Союз", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он считает, что фактически в Украине начали реализацию закона об образовании в связи с тем, что уже проинформированы венгерские школы о том, что "мировая литература должна преподаваться на украинском языке с этого сентября".

"Венгрия призывает Украину приостановить выполнение закона об образовании вместо проведения международной кампании лжи, пока не придет к соглашению с закарпатскими венграми по всем деталям… Украина должна наконец начать переговоры с закарпатскими венграми", - заявил П.Сийярто.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

28 сентября Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия). 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании"4 октября Президент Порошенко, комментируя закон об образовании, заявил: "Реформа образования важна для защиты национальной идентичности и языка".

Вместе с тем, глава МИД Венгрии отказался встречаться с Климкиным во время своего визита на Закарпатье, а 9 октября он заявил: "Венгрия потребует пересмотреть Соглашение об ассоциации Украина-ЕС в ближайший понедельник".

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Министр образования Украины Лилия Гриневич по результатам переговоров с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом заявила: "Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения выводов Венецианской комиссии по закону об образовании ". А глава МИД Украины Павел Климкин после переговоров отметил: "Украина и Венгрия будут совместно работать над механизмом имплементации закона об образовании".

Отметим, 12 октября ПАСЕ провела срочные дебаты по языковой статье закона об образовании. Докладчик ПАСЕ по данному вопросу отметил: "Украина имеет законное право защищать государственный язык ". А глава украинской делегации Арьев во время дебатов заявил: "60% учеников-венгров не смогли сдать ВНО по украинскому языку и поступить в вузы". В итоге, ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине.

Накануне, Порошенко ответил на четырех языках членам ПАСЕ на вопрос о реформе образования. Кроме того, Президент Украины пообещал в ПАСЕ: "Украина полностью внедрит выводы Венецианской комиссии по закону об образовании, но изучение госязыка обязательно.

11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. 7 февраля 2018 года представитель МИД Василий Боднар заявил, что Украина и Венгрия согласовали позиции по "языковому вопросу", однако уже на следующий день в Министерстве иностранных дел Венгрии опровергли это утверждение.

Источник: https://censor.net.ua/n3050905
 
 
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А кто, какие европейские структуры решили, что Украина нарушает своим законом об образовании права кого бы то ни было?
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Нужно, Надя, обязательно нужно. Для этого и существует Венецианская комиссия, и другие структуры, которые анализируют законодательство разных стран и решают межгосударственные споры.

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Никто не отнимал возможность получения образования на родном. До 5 лет человек получает 50% всей информации о мире. А они учатся на родном до 5 класса. Например, при СССР в большинстве Украины школ украинский меньше изучали.
А изучение гос языка ДАЕТ ВЕНГРАМ ПРАВО поступить в украинский вуз, на госслужбу, или пойти в армию или полицию.
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наденька, ты это серьезно про несколько державных мов, как у тебя в ольгино?гражданочка, у вас прокси отклеился.
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Каждое гавно свой "мир" в Украину хочет принести.
задрали твари уже...
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Пора венграм выставлять счёт за оккупацию Украины вместе с фашистами.
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Мацквабаду уже "выставляют счет" Туркмены и Таджики, за то, что начиная с 80-х остроили ее и заМКАДье, пока ленивые и криворукожопые мацквичи "учили" историю, математику и играли на пианино. Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 8663
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Ну нужно сравнивать, когда, глобально на каждой стройке работало одно чурбанье и хахлов, которые мацквичам, обоями обклеивали квартиры Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 6268
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Зачем наш прапрапращур разрешил прапрапращурам угров-уродов- родственничков мокши, мери, веси пройти через наши вечные земли?!
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некогда нам сейчас ёбиками заниматься - на первом плане агрессия рф, свой ВПК, экономика, борьба с полупредательским парламентом... Заходите года через два, когда у нас настроение будет получше. А зараз - їжте, що дають.
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Українським угорцям треба надати права вчити своїх діток своєю мовою!
дуже образливо було нам українцям, коли йшла русифікація і полонізація. Ми маємо витягнути уроки зі своєї гіркої історії.
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У Німеччині багато турків, але німці не переходять на турецьку мову. У Німеччині багато турків, але турки вчать німецьку Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 7425 Мовознавець Іван Ющук: У Німеччині багато турків, але німці не переходять на турецьку мову Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 1434
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я був в Німечині - можеш мені тут не розказувати. Турки та ін. мусять вчити німецьку, тому що тоді ти влаштовуєшся на пристойну роботу. В Україні, я знаючи українську і англійську роботи знайти не можу. Ми чужі в рідній країні, то що ви хочете від етнічних угорців?
далі - продовжувати?
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У Франції теж повно арабів, але вони там, як громадяни Франції вчать французьку, також як і турки -громадяни Німеччини вчать у школах німецьку Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 6462
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я вам більше скажу - в арабских країнах, бувших колоніях Франції вільно переходять з французської на арабську і навпаки.
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Йдеться не про колонії Франції, а про арабів У Франції. Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 7114
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А хто їм забороняє це робити? Нехай вчаться, але державну знати повинні
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з людями треба по-людськи. От і все - все дуже просто.
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Українські угорц, насамперед - громадяни України, а не Угорщини і їх обов"язок - розуміти і знати українську мову, а вони там геть державну не розуміють. Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 5669
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значить не бачать сенсу та перспектив. Якби бачили перспективи , то вчили би.
насильна не заставиш вчити мову. Українців 300 років душили русифікацією. То ми ж маємо відрізнятися хоч трохи.
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Якщо не бачать сенсу то нехай валять до йобиків. А то хитрожопих багато. За державні кошти вивчаються, а потім пЄрспЄктів не бачать...
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ви прямо, як товаріщ Сталін - хотів українців до Сибіру вислати, кримських татар переселяв.
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Якби сРалін думав про людей то не робили б такий кордон після другої світової. Тоді не про людей думали, а про сфери і території впливу. Українські села залишили на територіях Польщі, Угорщини, Румунії, а їхні на території України. Тепер маємо те що маємо. Або це спеціально було зроблено, або дупами думали... А якби все зробили по уму то і не було б таких проблем...
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що тут не ясно? Сталін думав, що залізний занавіс - то назавжди
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"Українців 300 років душили русифікацією"

Українців 300 років душили русифікацією, але українці взагалі не вчилися на рідній мові! Але в угорців ситуація в Україні зовсім інша - вони взагалі не вчать українську! То в який навчальний заклад України вони зможуть вступити?!
Ось тому їм і запропоновано вчитися до 5 класу на угорській, але вчити українську, а потім предмети на українській, але угорську ніхто не забороняє, і уроки угорської тривають до кінця школи.
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а, якщо вони не хочуть вступати до українських навчальних закладів? та й прикладом для них є вся верхівка українских правлячих кіл (у всякому випадку - її велика частина) - які ще 90-х років не вчать своїх дітей в Україні.
Ви уважно слідкуєте за прийомом на роботу за різними конкурсами до державної служби на вищі посади? Яка остання фішка? - він (вона) отримали освіту в західному вузі!!!
А то подвійні стандарти.
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Адвокатик "а, якщо вони не хочуть вступати до українських навчальних закладів? та й прикладом для них є вся верхівка українских правлячих кіл які ще 90-х років не вчать своїх дітей в Україні"

У багатьох країнах діти верхівки влади вчаться в Нью-йорку та Лондоні. Але це не аргумент і тим більше не привід для того, щоб національна меншість в Україні бачила себе верхівкою та елітою країни Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 44
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O'k!
то чого ви відмовляєте в праві іншій частині українського народу - угорцям вчити своїх дітей в Будапєшт? але вивчити англійську це простіше, ніж угорську.
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"ви відмовляєте в праві іншій частині українського народу - угорцям вчити своїх дітей в Будапєшт?"

Факти про цю "заборону" - в студію!
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А хто з ними не по людськи поводиться?
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це образний вираз. Що треба обережно поводити себе в національних питаннях і любити своїх громадян.
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Демагогія... Ми ніяк не позбавимся совЄЦЬкого менталітету, що за все має думами держава. Кожен має дбати пор себе та своїх дітей сам. А держава повинна забезпечувати правом та захистити в разі порушення цього права.
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ви самі собі протирічите, коли угорці вирішили потурбуватися самі за себе, ви заперчуєте це їх право.
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Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 8143 Адвокатик "треба обережно поводити себе в національних питаннях і любити своїх громадян"

Громадянам держави треба обережно поводити себе в національних питаннях і любити свою державу Венгрия призывает Украину достичь согласия с закарпатскими венграми по закону об образовании, - Сийярто - Цензор.НЕТ 8352
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Права у них ніхто не забирає, а от знати мову держави в якій живуть вони повинні. А то шляються то закордонах, а коли приходить час виходити на пенсію всі їдуть до України та вибивати пенсії у держави якій ні копійки не платили податків.
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просто нужно придерживатся нормы, которая обязывает каждого госслужащего владеть государственным языком на определённом уровне, и пусть венгры с румынами учат какой хотят.
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я ні на мить не маю сумніву, що ті угорці та румуни, які йдуть на державну службу в Україні - прекрасно знають українську мову.
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надо объявить им войну и провести маленькую победоносную войну, раз на востоке все забуксовало!
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Министр образования Лилия Гриневич сообщила, что представители венгерского нацменьшинства отказались от участия в консультации по решению языкового вопроса.

Пускай теперь свои претензии запихнут себе поглубже.
Венгерским прихвостням Кремля поставлена задача не дать Украине сблизиться с НАТО. А язык - только повод. Решат эту проблему - они другую выдвинут.
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Донбасс не слышат! Ничего не напоминает? А где-то в Венгрии уже похоже тренируют зелёных человечков... Да и как там граница, часть которой якобы уже не контролируют контрабандисты?...
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Класть они хотели на закарпатских венгров. Для них они - инструмент отработки кремлевских денег. Бабло этот недоносок вместе со своим шефом - Обаном взяли? Взяли. А отрабатывать надо? Вот и получили команду от ботоксного: фас! Уже венецианка всё разложила по полочкам, а этому гомику неймется, всё себе приключений ищет, вместе со своей страной-недоразумением.
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Т.к.в Закарпатье майже усi нацики имеют двойное гражданство поставить их перед выбором либо украинское гражданство либо на@уй с бала как иностранцы.
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И сколько можно перед кем попало пресмыкаться? Есть закон пусть выполняют или меняют свой под украинцев. Хватит на угоду всех желающих все законы п реписывать и поддавать сомнению. Нужно прежде всего научиться уважать себя что бы потом другие уважали.
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