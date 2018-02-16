EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Экономика
  4499  38
Все про:банки (1571) Россия (68076) ВТБ Банк (13)

 Российский ВТБ Банк массово закрывает отделения в Украине

К лету российский банк ВТБ планирует закрыть почти все офисы в Украине и рассчитаться с клиентами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил глава банка Андрей Костин.

Читайте также: "Надо было думать раньше", - в США ответили на предостережения из России о новых санкциях

"Мы к лету фактически свернём деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве", - сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками",  добавил Костин.

Напомним, Украина с 23 марта 2017 сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков, в том числе и ВТБ Банка. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур.

Источник: https://censor.net.ua/n3050904
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Російські банки в Україні це основа російської мафії в Україні. Без банків російський бізнес в Україні загнеться за рік-два.
 показать весь комментарий
 
 
Ще б Альфа-Банк звалив із Сбєрбанком... взагалі супер було б
 показать весь комментарий
 
 
в принципе два офиса в Киеве тоже гореть будут не плохо, главное не количества оккупационных офисов а качество бензина.
 показать весь комментарий
 
 
Перенесут отделения в более перспективные страны - КНДР, Абхазию, Южную Осетию Российский ВТБ Банк массово закрывает отделения в Украине - Цензор.НЕТ 5171
 показать весь комментарий
 
 
Хохлокот выпроваживает кацапосучку! Российский ВТБ Банк массово закрывает отделения в Украине - Цензор.НЕТ 1562
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В комментах радость а ведь сотни людей потеряют работу а бюджет не получит миллионы налогов.
 показать весь комментарий
 
 
Миллиарды... Это как раз те, которые платят налоги.
 показать весь комментарий
 
 
Угу, 70 років назад таких людей називали "хіві".
 показать весь комментарий
 
 
Да насрать на сотни калоборантов и сраный бюджет!
 показать весь комментарий
 
и даже рассчитаются с дебилами ,которые там до сих пор деньги держат?ню ню
 показать весь комментарий
 
 
Решение мудрое, хотя и запоздалое. Тем не менее, идить нах лесом, но бабло не забудьте оставить в Украине Российский ВТБ Банк массово закрывает отделения в Украине - Цензор.НЕТ 1797
 показать весь комментарий
 
 
закрывают, значит выводят бабло.это перемога и 147 я соевая реформища, при содействии лутшей пьяной жабы галактики - сатановской.
 показать весь комментарий
 
 
Сергей Боровой b952871a, кацаб ты об Украинцах не беспокойся, о своей шкуре подумай лучше, ведь скоро вас засранцев ольгинских будут выискивать и по фонарям развешивать!
 показать весь комментарий
 
 
я бы так развешивал - по одну сторону аллеи на фонарях ольгинцы висят, а по другую сторону - порохососы стЫцьковские как тебе такое предложение?
 показать весь комментарий
 
 
А что не так, или я не правду написал, и я в отличии от тебя нахожусь в Украине.
 показать весь комментарий
 
может что то знают? может таки будет наступление? надо за медведчуком следить что б из страны не свалил...
 показать весь комментарий
 
На Украине должен быть один банк-банк Порошенка
 показать весь комментарий
 
 
"На Украине"?
Вали на свою парашку и там рассказывай как и что должно быть.
Чучело мокшанское
 показать весь комментарий
 
 
Зачем банки если денег нет, вон Президент и тот все в оффшорах держит
 показать весь комментарий
 
Однотуровые! Налетай скулить о рабочих местах и налогах!
 показать весь комментарий
 
есть еще один. сбербанк роиси. во Львове их предупредили. они не поняли. сделали ремонт и дальше работают. ждем. вот купил пару пакетов поп-корна.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссийский ВТБ Банк массово закрывает отделения в Украине
 
 
 
 
 
 вверх