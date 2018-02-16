 Российский ВТБ Банк массово закрывает отделения в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил глава банка Андрей Костин.

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"Мы к лету фактически свернём деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве", - сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками", добавил Костин.

Напомним, Украина с 23 марта 2017 сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков, в том числе и ВТБ Банка. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур.