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 СБУ предотвратила продажу ребенка на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники СБ Украины совместно с полицией разоблачили в Хмельницкой местную жительницу, которая планировала продать своего малыша в попрошайничество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина, которая уже лишена родительских прав в отношении двух старших детей, подыскивает "покупателя" для младшего ребенка. Злоумышленница за пятнадцать тысяч гривен согласилась продать четырехлетнего сына для привлечения к попрошайничеству. Правоохранители задержали ее после передачи мальчика и получения от заказчика денег.

Сейчас ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр. Планируется, что опеку над мальчиком возьмет его родная бабушка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

СБУ предотвратила продажу ребенка на Хмельнитчине 01
СБУ предотвратила продажу ребенка на Хмельнитчине 02

Источник: https://censor.net.ua/n3050899
 
 
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никогда в Польше не видел детей попрошаек,может потому что у них нет Порошенко
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і тут порошенко винен ? ви прям сидите хлопятами тут на зміні якось якаб небула новина про когоб небула но порошенка треба прибрати ! ану трль скажи кого треба замість порошенка ?
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согласен.... виноват не порошенко, а те кто его на пост посадили... А петя красава... лохов развел и бабло поднял.
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добре повідай за кого голосувати тільки незливайся
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Голосованием Украину уже не спасти. К сожалению.
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а как ты ее еще спасти надеешься,ее уже почти нет ,как государства,Порошенко все уничтожил,за липецкую ферму
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ну нет) порошенко- тот кто получил профит от кретинов уничтоживших Украину. Проще говоря- уничтожил не он, а те кто посадил его на золотой унитаз (тупое быдло, которое сейчас называется- народ))). А он просто получил прибыль.
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Порошенко это министр Януковича,а Янукович премьер министр у Кучмы,так что не рассказывай нам про сказки,он всегда был в системе,а в Украине все гармонично и народ и правительство ,просто порошенко больше пзит и больше ворует,он все и продал окончательно
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так что не рассказывай нам про сказки,он всегда был в системе,
лишнехромосомный, а я тебе это рассказывал?)) Прекращай стекломой бухать)))) У тебя глюки)))
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Теперь уже неважно) Точка невозврата пройдена. Страну развалили, территории потеряли, экономику угробили- слава майдану!) МВФ нам рекомендует госпредприятия продавать олигархам. А то в долг не дадут.... под проценты)) Последний шаг- продажа земли богатеям и можно забыть гос-во Украина.... Уже сейчас страна должна больше чем все республики бывшего союза) Короче- валить надо с этой......
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Никогда не видел мать которая продает своего ребенка в рабство. Хотите сказать что это дно рода человеческого Порошенко так воспитал?
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эта курва ребенка продала,а порошенко всю страну,не известно кто из них хуже
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совсем не знаешь фамилии олигархов и хуйла?
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Олигархи используют страну для обогащения. А вот для этого они купили политиков, а политики купили голоса избирателей. Так что, страну используют а не купили. А тех кого купили, все в доле, кто за мешок гречки, кто за тысячу долларов а кто и за миллионы долларов.
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если олигархи купили политка,это значит ,что политик им продался,самый главный это порошенко,продался,а народу показали рекламу по всем каналам
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вот чем отличается ватник от зрадника...первый найдёт даже в жопе у осла победу куйло......а зрадник зраду порошенко......
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Ещё раз процитирую из собственного творчества:

бджола навколо бачить квіти
для мух пріоритет лайно
а зрадофілу й мед зрадливий
й гівно напевно від рошен
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***
одно я точно знаю,
и причём давно:
и в золотом толчке -
говно.
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ты меньше по жопам там лазь,булбо гей СБУ предотвратила продажу ребенка на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 907особенно у порошенко
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Тупоголовый, съездь в Москву и пройдись по вокзалам. Там детей Путина навалом попрошаек. Кабаева нарожала,а у Путина денег нет. Одних беспризорников в России более миллиона! Порошенко тоже виноват? Это Вам сказала Ваша дополнительная хромосома великоросса?
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avis1 ты глупый араб порошенко и путин это одно и то же г н о
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курва, продать мамку в рабство - пусть малому на жизнь и учебу зарабатывает
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Выплаты на ребенка стимулируют убогих баб размножаться с опережением ради денег. "Детские" проела вот и решила продать. А могла бы и придушить по тихому... Но в попрошайки? Это, если сразу не покалечат чтобы "слезу давить", считай в бандиты или в проститутки. Другой карьерной лестницы оттуда не существует.
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Поэтому надо разрешить отдавать детей вот таких "матерям". В многих странах сотни тысяч семей ждут годами и готовы заплатить чтобы взять ребенка.
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Куда не плюнь, все знают, как жить, но на самом деле способны только винить и судить !
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В УКраине нет полиции?
"СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам", - заявил Мингарелли, добавив, что одна из таких функций - борьба с коррупцией.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20170706/1025600153.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ предотвратила продажу ребенка на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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