 СБУ предотвратила продажу ребенка на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина, которая уже лишена родительских прав в отношении двух старших детей, подыскивает "покупателя" для младшего ребенка. Злоумышленница за пятнадцать тысяч гривен согласилась продать четырехлетнего сына для привлечения к попрошайничеству. Правоохранители задержали ее после передачи мальчика и получения от заказчика денег.

Сейчас ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр. Планируется, что опеку над мальчиком возьмет его родная бабушка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.



