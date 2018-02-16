Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина, которая уже лишена родительских прав в отношении двух старших детей, подыскивает "покупателя" для младшего ребенка. Злоумышленница за пятнадцать тысяч гривен согласилась продать четырехлетнего сына для привлечения к попрошайничеству. Правоохранители задержали ее после передачи мальчика и получения от заказчика денег.
Сейчас ребенок под наблюдением соответствующих служб проходит медицинский осмотр. Планируется, что опеку над мальчиком возьмет его родная бабушка.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления.
Продолжается досудебное следствие.
лишнехромосомный, а я тебе это рассказывал?)) Прекращай стекломой бухать)))) У тебя глюки)))
бджола навколо бачить квіти
для мух пріоритет лайно
а зрадофілу й мед зрадливий
й гівно напевно від рошен
одно я точно знаю,
и причём давно:
и в золотом толчке -
говно.
"СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам", - заявил Мингарелли, добавив, что одна из таких функций - борьба с коррупцией.
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/analytics/20170706/1025600153.html