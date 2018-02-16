 Пора взять на себя ответственность, подать и поддержать кандидатуру министра здравоохранения, - Гузь - фракции БПП

Об этом сообщили впресс-службе НФ.



Основываясь на многочисленных публикациях в СМИ, подчеркнул он, в большинстве которых цитируется председатель парламентского профильного комитета Ольга Богомолец (БПП), "можно сделать вывод, что в Украине сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация, и она в дальнейшем будет ухудшаться".



"Непонятно только, почему политическая сила, которая имеет своего председателя профильного комитета, а также делегированного в правительство и.о. министра, не консолидируется для решения этой проблемы, а пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую", - подчеркнул Игорь Гузь.

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Депутат отметил, что здравоохранение, еще начиная с 2014 года, было сферой ответственности Блока Петра Порошенко: "Коллеги изначально настаивали, что имеют лучший кадровый потенциал - и для руководителя профильного комитета ВР, и для министерства здравоохранения".



"Именно от БПП был делегирован в Правительство Олег Мусий, который впоследствии вместе со своим заместителем был освобожден Арсением Яценюком за срыв тендерных закупок. Несмотря на то, что Премьер Яценюк регулярно поручал контролировать наличие запаса лекарств и вакцин в регионах и ему, и его преемнику .. От этой же политической силы был делегирован в Правительство и следующий министр Александр Квиташвили, реформы которого не поддержали ни председатель комитета по здравоохранению, ни партия ", - сказал он.



До сих пор остается открытым вопрос с назначением уже третьего министра, которая в статусе и.о. находится более полутора лет, подчеркнул депутат: "К сожалению, активной поддержки и этого министра со стороны госпожи Богомолец не ощущается".



"Обращаюсь к членам фракции БПП с призывом прекратить деструктивный популизм и наладить совместную работу в области медицины. Считаю, что наконец им нужно взять на себя ответственность, подать и поддержать кандидатуру министра здравоохранения и обеспечить плодотворное и эффективное сотрудничество министерства и профильного комитета ради здоровья и безопасности наших детей ", - отметил Игорь Гузь.