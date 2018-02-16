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 Политика Украины
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 Пора взять на себя ответственность, подать и поддержать кандидатуру министра здравоохранения, - Гузь - фракции БПП

Народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Гузь обратился к членам фракции БПП с призывом "прекратить деструктивный популизм и наладить совместную работу в области медицины".

Об этом сообщили впресс-службе НФ.

Основываясь на многочисленных публикациях в СМИ, подчеркнул он, в большинстве которых цитируется председатель парламентского профильного комитета Ольга Богомолец (БПП), "можно сделать вывод, что в Украине сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация, и она в дальнейшем будет ухудшаться".

"Непонятно только, почему политическая сила, которая имеет своего председателя профильного комитета, а также делегированного в правительство и.о. министра, не консолидируется для решения этой проблемы, а пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую", - подчеркнул Игорь Гузь.

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Депутат отметил, что здравоохранение, еще начиная с 2014 года, было сферой ответственности Блока Петра Порошенко: "Коллеги изначально настаивали, что имеют лучший кадровый потенциал - и для руководителя профильного комитета ВР, и для министерства здравоохранения".

"Именно от БПП был делегирован в Правительство Олег Мусий, который впоследствии вместе со своим заместителем был освобожден Арсением Яценюком за срыв тендерных закупок. Несмотря на то, что Премьер Яценюк регулярно поручал контролировать наличие запаса лекарств и вакцин в регионах и ему, и его преемнику .. От этой же политической силы был делегирован в Правительство и следующий министр Александр Квиташвили, реформы которого не поддержали ни председатель комитета по здравоохранению, ни партия ", - сказал он.

До сих пор остается открытым вопрос с назначением уже третьего министра, которая в статусе и.о. находится более полутора лет, подчеркнул депутат: "К сожалению, активной поддержки и этого министра со стороны госпожи Богомолец не ощущается".

"Обращаюсь к членам фракции БПП с призывом прекратить деструктивный популизм и наладить совместную работу в области медицины. Считаю, что наконец им нужно взять на себя ответственность, подать и поддержать кандидатуру министра здравоохранения и обеспечить плодотворное и эффективное сотрудничество министерства и профильного комитета ради здоровья и безопасности наших детей ", - отметил Игорь Гузь.

Источник: https://censor.net.ua/n3050897
 
 
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"Мы понимаем, что существует большое сопротивление против реформы и против быстрых действий, предложенных руководством Министерства здравоохранения. В связи с этим, я очень ценю решимость и.о.министра Супрун в проведении этой важнейшей реформы, которая так необходима гражданам и на которую они заслуживают. ЕС будет следить с большим вниманием за развитием реформы здравоохранения"

Сообщил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.
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Та пусть эта старуха ковыляет уже до выборов в статусе "в.о.". И исчезнет вместе с вашим насквозь прогнившим правительством! Придется восстанавливать. Но уже без вальцмануто-яценючих популистов.
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А нахрена у нас премьер , если он не вносит кандидатуру министра !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
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Министра?
Чтоб он украинских младенцев травил ядовитыми прививками?
Непазвалям!
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А путевки на Мальдивы всем украинцам раздавать будут бесплатно?
Или только слуги народа на Мальдивы поедут??

Может пора не министров назначать, а воровать прекращать пора?
Час взяти на себе відповідальність, подати і підтримати кандидатуру міністра охорони здоров'я, - Гузь - фракції БПП - Цензор.НЕТ 1416
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І це говорить член каоліціі мородерів після чотирьохрічного знищення украйнців.
Я чесно кажучі думав,що ригі,для України це і є дно - але помилявся виявляється"майданівці" ригам фору дадуть по розкраданню і доведенню народа до зубожіння...
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ев.реев закрепить во власти навечно.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПора взять на себя ответственность, подать и поддержать кандидатуру министра здравоохранения, - Гузь - фракции БПП
 
 
 
 
 
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