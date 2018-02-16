 Налоговики в Киеве разоблачили схему, по которой средства госпредприятия выводились через фиктивную фирму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ст. 366 УК Украины, установлено, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату денежных средств госпредприятия в сумме 1, 9 млн. грн., что является особо крупным размером, путем перечисления их на фиктивную компанию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговая милиция направила в суд дело по трем участникам ОПГ, руководившим конвертцентром с оборот более 600 млн. ФОТОрепортаж

Достоверно зная, что работы выполняются собственными силами предприятия, без привлечения каких - либо посторонних юридических лиц, совершая служебный подлог, систематически заключал договора с фиктивным предприятием, и в дальнейшем осуществлял перечисление на них денежных средств.

Указанная фиктивная компания за все время деятельности предоставила возможность по выводу денежных средств предприятий реального сектора экономики более чем 22 млрд грн.

За указанные деяния, фигуранту уголовного производства грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С целью возмещения ущерба, на всю недвижимое, движимое имущество и безналичные средства подозреваемого наложен арест.