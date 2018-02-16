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Все про:Киев (15366) налоговая милиция (1142) махинации (429) ГФС (2431)

 Налоговики в Киеве разоблачили схему, по которой средства госпредприятия выводились через фиктивную фирму

Следственным управлением финансовых расследований в Печерском районе ГУ ГФС в г. Киеве завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего заместителя руководителя одного из государственных предприятий, которое занимается разработкой проектно-сметной документации при строительстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191, ст. 366 УК Украины, установлено, что подозреваемый, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату денежных средств госпредприятия в сумме 1, 9 млн. грн., что является особо крупным размером, путем перечисления их на фиктивную компанию.

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Достоверно зная, что работы выполняются собственными силами предприятия, без привлечения каких - либо посторонних юридических лиц, совершая служебный подлог, систематически заключал договора с фиктивным предприятием, и в дальнейшем осуществлял перечисление на них денежных средств.

Указанная фиктивная компания за все время деятельности предоставила возможность по выводу денежных средств предприятий реального сектора экономики более чем 22 млрд грн.

За указанные деяния, фигуранту уголовного производства грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С целью возмещения ущерба, на всю недвижимое, движимое имущество и безналичные средства подозреваемого наложен арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3050891
 
 
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Тайна, млять, за семью печатями! Находишь в архиве купу старых чертежей потолще, заключаешь договор со сторонней на разработку какой-то хрени и впариваешь эти чертежи как отчёт о проделанной работе.
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