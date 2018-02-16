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 Политика Украины, За рубежом
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 "На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - Геращенко

Россию ожидает дальнейшая изоляция от цивилизованного мира и ужесточение режима санкций.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина одержала ещё одну стратегическую победу в информационной войне с Россией. "Белый Дом" официально признал Россию ответственной за распространение кибервируса "NotPetya". Напомню, что 27 июня в 11:00 одновременно на тысячах компьютеров начался запуск вредоносного программного обеспечения, которое блокировало операционную систему с требованием перечислить деньги за разблокировку на несуществующий счёт. Целью атаки замаскированной под якобы банальное вымогательство была отнюдь не нажива. Настоящей целью было - испытать на прочность и максимально подорвать компьютерные системы Украины в сфере транспорта, энергетики, государственного управления, банковской системы", - рассказал он. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ ответственна за кибератаку NotPetya в июне 2017 года: ее целью было нарушение работы госучреждений Украины, - МИД Великобритании

"Заражёнными оказались не только компьютерные сети расположенные на территории Украины. Под удар попали и головные офисы европейских и американских компаний, которые имели филиалы в Украине. Запущенный русскими кибертеррористами вирус распространился по их корпоративным сетям. В целом, по оценкам американских экспертов, ущерб нанесённый мировой экономике оценивается в несколько миллиардов долларов, львиная доля которого пришлась как раз не на Украину, а на страны Запада. При этом часть вирусных рассылок вернулось в саму Российскую Федерацию. Доморощенные кремлевские стратеги так хотели испытать на Украине своё новое кибероружие, что как и в случае со сбитием малазийского "Боинга" ударили не столько по Украине, сколько нанесли удар всему цивилизованному миру", - добавил нардеп.

"В тот день, 27 июня, я связался с лучшими специалистами в области кибербезопасности и на основе их данных уже в 14:00 сделал заявление о том, что именно русские стоят за этой хорошо спланированой кибератакой против Украины. Мой пост широко разошёлся по всемирной паутине. После него я раздал десятки интервью журналистам по всему миру, начиная от "The New York Times" и заканчивая малоизвестной газетой из далекой Республики Чили. В то же время, украинские специалисты по кибербезопасности из Департамента киберполиции и СБУ обобщили, проанализировали и передали нашим западным партнерам сотни гигабайт доказательств факта целенаправленной атаки, организованной с территории государства-агрессора. И вот сегодня результат не заставил себя ждать. На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - констатировал Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кибератака вирусом NotPetya была операцией российских военных по дестабилизации Украины, - Белый дом

"Что это будет означать для РФ в ближайшем будущем? Все просто - дальнейшую изоляцию от цивилизованного мира и ужесточение режима санкций, который будет подрывать российскую экономику, заставляя дорого платить за нападение на Украину. Напомню доморощенным кремлевским стратегам кибервойн старую русскую народную мудрость: "Не рой яму другому - сам в неё попадёшь!", - резюмировал нардеп.

Напоминаем, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу некоторых украинских правительственных учреждений и бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Ранее правительство Великобритании заявило, что Россия несет ответственность за кибератаки с использованием данного вируса.

Позже "Белый дом" заявил: Кибератака вирусом NotPetya была операцией российских военных по дестабилизации Украины.

Позже Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya.

На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста, - Геращенко 01
На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста, - Геращенко 02
На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста, - Геращенко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3050889
 
 
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На педерации уже давно клейм ставить негде !!!
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Сегодня Украина одержала ещё одну стратегическую победу в информационной войне с Россией.

Ну одержала, дальше что с ней , ну победой, то делать? Может уже хватит "побед", 4 -й год народ побеждаете...
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кацапов нужно бить до полной ликвидации их как государства и народа.
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Британский МИД официально обвинил россию в атаке вируса NotPetya.
Атака по всему миру в июле 2017 была лишь замаскирована под вымогательство. Истинной целью и большинство атакованных объектов было в Украине.
Кроме того, атакованы были те европейские компании (Reckitt Benckister, Dutch delivery firm TNT and Danish shipping giant Maersk), которые имели сильные торговые связи с Украиной
Министр обороны Британии заявил, что Великобритания обязана отвечать.
Вот так, вирус с названием, замаскированным под имя нашего Президента, оказался продуктом российской армии.
«Украину атаковал вирус Петя» - такие заголовки были в СМИ во время атак.
А вот демотиватор, который постила в это время партия Родина подельницы путина тимошенко: тот же текст плюс "Тільки повне перезавантаження влади врятує Україну"
То есть россияне не только атаковали Украину в киберпространстве. Они еще и использовали эффект от атаки для репутационного удара лично по Порошенко. Перенаправили на него негатив. А вирус Юля использовал эту помощь от врага для борьбы с властью.
Ну, а наши СМИ легко заглотили наживку и помогли врагу разгонять это хихиканье про поражение вирусом Петя Украины.
Наши СМИ и оппозиция - прямые колаборанты врага вот в конкретном моменте. Теперь хихи про агентов кремля.
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Как оно себя любит "На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - Геращенко - Цензор.НЕТ 1963.Все газеты мира к нему на поклон за интервью бегут,хотят знать его мнение.Лицо соевых.А по факту на выходе пшик.Санкции против параши ввели,но в Крыму под разными вывесками многие компании запада спокойно работают.Вот это и есть ваши настоящие перемоги.
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ну да, понятно, Вове срочно бабки понадобились. У вас что не Геращнко -то моральный урог
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"На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста"
Почему только государства-кибертеррориста???
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Свежатина?? Побегу поблюю
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мужики только я не могу добавить комментарий к новости где поймали героя который разбил машины судьям .Или это у всех,может судьи через суд цензору запретили публиковать комменты
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Закрито для коментів. Щоб не могли вставити коментар про народну помсту суддям-проституткам.
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Терь антонине разрешат еще пару тарелок , с барского стола , облизать.
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Да ну ладно. , а мыт думали что они милые-хорошие ребята.. (ох и ДОГАДА, ну и Догада, в президенты бы такого).
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Рашку кибертеррористом признал Пентагон, а победу одержала Украина, конечно.
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На Педрі теж уже місця немає, щоб тавро поставити, і що йому з того?
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Президент Російської Федерації Володимир Путін, який через нещодавню хворобу скасував кілька публічних заходів, все ж проводить деякі зустрічі. Останні фото з російським лідером опублікувало агентство Getty Images. Зокрема, Володимир Путін разом із головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко взяв участь у розширеному засіданні правління керівництва Генеральної прокуратури Росії. На зустрічі російський президент виглядав досить втомленим, а обличчя його було змарнілим.
Ч
"На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8651
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Я тоже российский программист! Одной программой могу весь инструмент переломать на станке! (и сам станок!)
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Нашли чем хвастаться.
Ломать не строить. ©

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Путин тяжело болен и сидит на наркотиках .
Известный российский блогер Владимир Голышев считает, что Путин уже давно тяжело болен и плотно сидит на обезболивающих, а также возможно и других наркотиках, без которых не может функционировать. По мнению Голышева, это можно обнаружить в видеозаписях «придворного режиссера», как его назвал блогер, Оливера Стоуна, во время интервью с Путиным. Не смотря на то, что Стоун постарался снимать Путина только сидя и крупными планами, заметно, что Путин тяжело болен, считает Голышев.
В течении всего интервью Путин испытывает боль, которая сковывает гримасой его лицо, считает Голышев, который ранее уже писал о болезни Путина и о том, что Путин принимает тяжелые обезболивающие. Анализируя короткое видео интервью с Путиным, Голышев считает, что у Путина серьезные проблемы в правой стороной тела.
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Выход один,огородить их колючей проволокой
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Кстати Илон Маск может хорошо сэкономить на спутниках с бесплатным интернетом... не нужен расии бесплатный интернет со спутников, пусть живут в изоляции гниды "На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - Геращенко - Цензор.НЕТ 7836
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надо еще и на цензоровсих фсбешников такое клеймо поставить... но єто уже дело админов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - Геращенко
 
 
 
 
 
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