 "На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина одержала ещё одну стратегическую победу в информационной войне с Россией. "Белый Дом" официально признал Россию ответственной за распространение кибервируса "NotPetya". Напомню, что 27 июня в 11:00 одновременно на тысячах компьютеров начался запуск вредоносного программного обеспечения, которое блокировало операционную систему с требованием перечислить деньги за разблокировку на несуществующий счёт. Целью атаки замаскированной под якобы банальное вымогательство была отнюдь не нажива. Настоящей целью было - испытать на прочность и максимально подорвать компьютерные системы Украины в сфере транспорта, энергетики, государственного управления, банковской системы", - рассказал он.

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"Заражёнными оказались не только компьютерные сети расположенные на территории Украины. Под удар попали и головные офисы европейских и американских компаний, которые имели филиалы в Украине. Запущенный русскими кибертеррористами вирус распространился по их корпоративным сетям. В целом, по оценкам американских экспертов, ущерб нанесённый мировой экономике оценивается в несколько миллиардов долларов, львиная доля которого пришлась как раз не на Украину, а на страны Запада. При этом часть вирусных рассылок вернулось в саму Российскую Федерацию. Доморощенные кремлевские стратеги так хотели испытать на Украине своё новое кибероружие, что как и в случае со сбитием малазийского "Боинга" ударили не столько по Украине, сколько нанесли удар всему цивилизованному миру", - добавил нардеп.

"В тот день, 27 июня, я связался с лучшими специалистами в области кибербезопасности и на основе их данных уже в 14:00 сделал заявление о том, что именно русские стоят за этой хорошо спланированой кибератакой против Украины. Мой пост широко разошёлся по всемирной паутине. После него я раздал десятки интервью журналистам по всему миру, начиная от "The New York Times" и заканчивая малоизвестной газетой из далекой Республики Чили. В то же время, украинские специалисты по кибербезопасности из Департамента киберполиции и СБУ обобщили, проанализировали и передали нашим западным партнерам сотни гигабайт доказательств факта целенаправленной атаки, организованной с территории государства-агрессора. И вот сегодня результат не заставил себя ждать. На Российской Федерации отныне официально стоит клеймо государства-кибертеррориста", - констатировал Геращенко.

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"Что это будет означать для РФ в ближайшем будущем? Все просто - дальнейшую изоляцию от цивилизованного мира и ужесточение режима санкций, который будет подрывать российскую экономику, заставляя дорого платить за нападение на Украину. Напомню доморощенным кремлевским стратегам кибервойн старую русскую народную мудрость: "Не рой яму другому - сам в неё попадёшь!", - резюмировал нардеп.

Напоминаем, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу некоторых украинских правительственных учреждений и бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Ранее правительство Великобритании заявило, что Россия несет ответственность за кибератаки с использованием данного вируса.

Позже "Белый дом" заявил: Кибератака вирусом NotPetya была операцией российских военных по дестабилизации Украины.

Позже Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya.





