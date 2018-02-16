 США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем работать на международном уровне, чтобы призвать (Россию) к ответственности. Россия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене. Мы оценим меры воздействия, которые администрация США может применить к России", - заявил Р.Джойс телеканалу на Мюнхенской конференции по безопасности.
Комментарии помощника президента США последовали после того, как накануне Белый дом обвинил российские вооруженные силы в том, что в 2017 году они разработали и запустили вирус NotPetya "в рамках усилий по дестабилизации Украины". Летом 2017 года вирус поразил системы компаний и госучреждений в нескольких страна, в том числе в Украине, США, Европе а также в России.
В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.
Прям аж от гордости их трисло
Во-во !
именно на тебя создатели вируса и расчитывали, называя его ))
И у них получилось
Заборона на використання санкційного софту буде поширюватися не на всіх. Користуватися ним не зможуть тільки підприємства і об'єкти, які є частиною критичної інфраструктури України.
Норма набуде чинності на наступний день після публікації закону. З огляду на той факт, що за сам закон "Про санкції" в Раді набралося 244 голоси, швидше за все, доповнення депутати ухвалять без довгих консультацій і зволікань.Захист критичної інфраструктури України - це комплекс заходів, реалізований в нормативно-правових, організаційних, технологічних інструментах, спрямованих на забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури.
Что там такого незаменяемого в этом ПО?
Право собственности - это урегулированные законом общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Право собственности в Украине охраняется законом. Государство обеспечивает стабильность правоотношений собственности. Собственность в Украине выступает в таких формах: частная, коллективная, государственная. Все формы собственности являются равноправными.
Известный российский блогер Владимир Голышев считает, что Путин уже давно тяжело болен и плотно сидит на обезболивающих, а также возможно и других наркотиках, без которых не может функционировать. По мнению Голышева, это можно обнаружить в видеозаписях «придворного режиссера», как его назвал блогер, Оливера Стоуна, во время интервью с Путиным. Не смотря на то, что Стоун постарался снимать Путина только сидя и крупными планами, заметно, что Путин тяжело болен, считает Голышев.
В течении всего интервью Путин испытывает боль, которая сковывает гримасой его лицо, считает Голышев, который ранее уже писал о болезни Путина и о том, что Путин принимает тяжелые обезболивающие. Анализируя короткое видео интервью с Путиным, Голышев считает, что у Путина серьезные проблемы в правой стороной тела.
Давай так: подождем пару-тройку недель и если ничего с ним не случится, то "сепар и вражина", который "расслабляет" народ отбивающейся от рашистской агресии страны- ТЫ. Или дурень, который думкою богатіє.
Сотни раненых наемников и членов военных спецбанд МО России массово мрут в госпиталях Москвы. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший депутат госдумы и военный летчик в отставке Виктор Алкснис, информирует «Кавказ-Центр».
По его информации, среди членов банды Вагнера потери составили 334 человека. При этом, как сообщил Алкснис, разгромлена также группировка т.н. «сил специальных операций МО РФ». Потери этой группировки засекречены. «217 человек - 5-й штурмовой отряд, 10 человек - 2-й штурмовой отряд, 94 человека - штурмовой отряд «Весна» (она же «Карпаты»), 13 человек - артдивизион», - написал Алкснис.
Он подчеркнул, что кроме того большое количество раненых умерло и умирает от тяжелых ранений в госпиталях Москвы и в Сирии. «Неизвестно количество погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил РФ, принимавших участие в этом рейде», - сообщил Алкснис.
Напомним, что после нескольких дней возмущений и опровержений в Москве, наконец, признали факт потерь своей наемной солдатни в Сирии. При этом, как обычно, попытались снизить число ликвидированных голов банды путинского повара Пригожина.
Военный доктор из российской армии на условиях анонимности сообщил Reuters, что за прошлую неделю, с 5 по 11 февраля, в Сирии было убито и ранено 300 русских наемников из группировки Вагнера. При этом источник так распределил число убитых и раненых - 100 трупов и 200 раненых.
Между тем друзья и знакомые уничтоженных в Сирии русских наемников сообщают, что поступил приказ из Москвы заморозить трупы ликвидированных американцами членов банды Вагнера до окончания выборов президента России, которые должны состояться в марте, чтобы не было «лишнего шума» и чтобы трупы не навредили имиджу Путина (Аудио по ссылке. Осторожно, ненормативная лексика).
После выборов трупы будут тайно раздавать родным уничтоженных наемников. Эти же источники подтвердили, что американцы убили от 500 до 600 членов банды Вагнера и, судя по всему, членов спецбанды «МО РФ», а еще несколько сот «ихтамнетов» получили тяжелые ранения и увечья.
Нет, не те звезды что с волосами,
А звезды, конкретные звезды, у-у-у-у!
Бьют когда руками и нога-a-aми.
Гніда-засланий кізячок сидить у нього в команді...