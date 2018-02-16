 США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya

"Мы будем работать на международном уровне, чтобы призвать (Россию) к ответственности. Россия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене. Мы оценим меры воздействия, которые администрация США может применить к России", - заявил Р.Джойс телеканалу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментарии помощника президента США последовали после того, как накануне Белый дом обвинил российские вооруженные силы в том, что в 2017 году они разработали и запустили вирус NotPetya "в рамках усилий по дестабилизации Украины". Летом 2017 года вирус поразил системы компаний и госучреждений в нескольких страна, в том числе в Украине, США, Европе а также в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США приняла решение о поддержке кибербезопасности Украины, – посольство (обновлено)

В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.