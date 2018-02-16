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Все про:вирус (100) Россия (68076) США (13275) кибербезопасность (247)

 США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya, - Белый дом

Специальный помощник президента по вопросам кибербезопасности Роб Джойс заявил, что Россия должна будет ответить "за акты киберагрессии" на международной арене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya

"Мы будем работать на международном уровне, чтобы призвать (Россию) к ответственности. Россия должна понимать, что она должна вести себя ответственно на мировой арене. Мы оценим меры воздействия, которые администрация США может применить к России", - заявил Р.Джойс телеканалу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментарии помощника президента США последовали после того, как накануне Белый дом обвинил российские вооруженные силы в том, что в 2017 году они разработали и запустили вирус NotPetya "в рамках усилий по дестабилизации Украины". Летом 2017 года вирус поразил системы компаний и госучреждений в нескольких страна, в том числе в Украине, США, Европе а также в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США приняла решение о поддержке кибербезопасности Украины, – посольство (обновлено)

В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3050888
 
 
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відключіть кацапам інтернет і не буде жодних атак.....ягель і бояра будуть краще продаватися США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya, - Белый дом - Цензор.НЕТ 7678
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Изверги ))) опять санкции, да сколько их вводить можно уже простата через уши вылазит)))
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А наши зрадофилы так радовались, так радовались тому, что кацапы назвали вирус петей )))

Прям аж от гордости их трисло
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Бред какой-то. Твой Петия сам по себе "вирус". И радоваться тут нечему.
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Твой Петия сам по себе "вирус"


Во-во !
именно на тебя создатели вируса и расчитывали, называя его ))

И у них получилось
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Слейся, умалишенный лолабот. Твои "логические умозаключения" впору в книгах по психиатрии описывать. США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2204 Клинический случай.
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и мем "Лолита", кстати, оттуда же )))
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нє, мем "лоліта" з особистої справи ФСБ на пєцью поросенка.
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Больше крыть нечем? Переходим на линости, товаритшь Шариков?
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Какие писатели вирусов, такие и вирусы. Им надо было локальные языковые установки хотя бы проверять.
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В Раду внесён законопроект о запрете российского ПО на объектах критической инфраструктуры
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Перемога, ще й 4 роки війни не пройшло США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9282 А відповідальність за порушення закону проект передбачає?
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Розробником відповідного законопроекту є Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
Заборона на використання санкційного софту буде поширюватися не на всіх. Користуватися ним не зможуть тільки підприємства і об'єкти, які є частиною критичної інфраструктури України.
Норма набуде чинності на наступний день після публікації закону. З огляду на той факт, що за сам закон "Про санкції" в Раді набралося 244 голоси, швидше за все, доповнення депутати ухвалять без довгих консультацій і зволікань.Захист критичної інфраструктури України - це комплекс заходів, реалізований в нормативно-правових, організаційних, технологічних інструментах, спрямованих на забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури.
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почему его (ПО) не запретить на ВСЕХ объектах госсобственности также. и во всех образовательных учреждениях.
Что там такого незаменяемого в этом ПО?
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Закона о собственности является обеспечение свободного экономического самоопределения граждан, использование природного, экономического, научно-технического и культурного потенциалов республики для повышения уровня жизни ее народа.

Право собственности - это урегулированные законом общественные отношения по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Право собственности в Украине охраняется законом. Государство обеспечивает стабильность правоотношений собственности. Собственность в Украине выступает в таких формах: частная, коллективная, государственная. Все формы собственности являются равноправными.
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У винторогих кацапов в связи с этой новостью снова подорожал вазелин.
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отключите им Swift и кацы в тот же день вынесут путлера вперед ногами.. они без покупок в Китае жить не смогут.
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Путин тяжело болен и сидит на наркотиках .
Известный российский блогер Владимир Голышев считает, что Путин уже давно тяжело болен и плотно сидит на обезболивающих, а также возможно и других наркотиках, без которых не может функционировать. По мнению Голышева, это можно обнаружить в видеозаписях «придворного режиссера», как его назвал блогер, Оливера Стоуна, во время интервью с Путиным. Не смотря на то, что Стоун постарался снимать Путина только сидя и крупными планами, заметно, что Путин тяжело болен, считает Голышев.
В течении всего интервью Путин испытывает боль, которая сковывает гримасой его лицо, считает Голышев, который ранее уже писал о болезни Путина и о том, что Путин принимает тяжелые обезболивающие. Анализируя короткое видео интервью с Путиным, Голышев считает, что у Путина серьезные проблемы в правой стороной тела.
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Не распространяйте фейки. Уже 4-ый год фейкометы метут о подобном. В итоге реально умирают и калечатся наши граждане.
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а шо тут сепари вже жаліють Глиста шо коменти банять ?
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Не понял- какие сепары, какого Глиста банят? США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3147
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Якщо ти пишеш на комент про те шо Путлер може дати дуба шо іе фейк то хто ти тоді ? Сепар і вражина..
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А вариант "вменяемый реалист" не рассматривается? Хотя бы на основании простых логических цепочек о том, что подобное не так давно уже писали и что это оказалось фейком, который, кстати, по всей вероятности, и был запущен из крембля?
Давай так: подождем пару-тройку недель и если ничего с ним не случится, то "сепар и вражина", который "расслабляет" народ отбивающейся от рашистской агресии страны- ТЫ. Или дурень, который думкою богатіє. США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5262
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Дык видать шо шо то в тоби нэ то-ты из Лугандона шоли ?
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Не, я из Киева. А вот ты по уровню "мышления"- чётко как лугандонская абизяна. США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2310
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Это скорей из кубанцев по стилю письма , фамилии.
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Дык,а шо тоби з того ? Бачу шо мужика нэма в тэбе то тому злая как гадюка.
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Здохне ваш Путлер і скоро і вам туди за ним буде дорога. СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ !
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Героям слава! Только дурень думкою богатие. А кто не дурень- тот обязательно "кацап" или "ахент кребля".))) "Логика" тупорылых лолаботов.))))
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Сцуко я під Попасною рік в окопах чесно відслужив і героем себе не рахую бо то наша робота та честь захистити не бариг а свою рідню від орків і не буду я миритись з тими гадами ..куля та штик-ніж моє з ними мирило..
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А вот я считаю тебя Героем, если ты действительно воевал. Просто Революция Гидности не была доведена до конца. И в этом не твоя вина.....
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Не меряй Украинцев руснявыми мерками,русская. Это ваше зверье стадами едет в Сирию и Донбасс за бабло убивать.
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Беда Украины в том что одни готовы за Украину жизнь отдать а другие сапоги кирзовые из Орды лизать.
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Попробуй не лизать. Вдруг получится? США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 3063
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Кажут шо у вас в Лугандоне трупаков скоро из Сирии пришлють мороженых-твои родственники есть ?
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Не знаю, что у вас в Лугадоне "кажуть". Точнее, гаварят. Мне больше интересно то, что говорят у нас в Киеве. США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 8342
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Ой! Вспомните Г. Сковороду:Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати.
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Не знаю, какие у тебя там "герои". Мои Герои- Народ Украины.
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На основании чего сделан такой "глубокомысленный" вывод? Патаму шта я не верю в фейки про Вофкины болезни? США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7384 Тогда вам в больничку, любезный. США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7384
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Кто то у них всегда виноват в их тупости.
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А мы институтов нэ кончали то шо думаеш дурниши за вас антилигентов ?
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Трупы погибших ,, ихтамнетов " в Сирии , будут хранить в холодильниках , до ,, выборов пут - И - на""
Сотни раненых наемников и членов военных спецбанд МО России массово мрут в госпиталях Москвы. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил бывший депутат госдумы и военный летчик в отставке Виктор Алкснис, информирует «Кавказ-Центр».

По его информации, среди членов банды Вагнера потери составили 334 человека. При этом, как сообщил Алкснис, разгромлена также группировка т.н. «сил специальных операций МО РФ». Потери этой группировки засекречены. «217 человек - 5-й штурмовой отряд, 10 человек - 2-й штурмовой отряд, 94 человека - штурмовой отряд «Весна» (она же «Карпаты»), 13 человек - артдивизион», - написал Алкснис.

Он подчеркнул, что кроме того большое количество раненых умерло и умирает от тяжелых ранений в госпиталях Москвы и в Сирии. «Неизвестно количество погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил РФ, принимавших участие в этом рейде», - сообщил Алкснис.

Напомним, что после нескольких дней возмущений и опровержений в Москве, наконец, признали факт потерь своей наемной солдатни в Сирии. При этом, как обычно, попытались снизить число ликвидированных голов банды путинского повара Пригожина.

Военный доктор из российской армии на условиях анонимности сообщил Reuters, что за прошлую неделю, с 5 по 11 февраля, в Сирии было убито и ранено 300 русских наемников из группировки Вагнера. При этом источник так распределил число убитых и раненых - 100 трупов и 200 раненых.

Между тем друзья и знакомые уничтоженных в Сирии русских наемников сообщают, что поступил приказ из Москвы заморозить трупы ликвидированных американцами членов банды Вагнера до окончания выборов президента России, которые должны состояться в марте, чтобы не было «лишнего шума» и чтобы трупы не навредили имиджу Путина (Аудио по ссылке. Осторожно, ненормативная лексика).

После выборов трупы будут тайно раздавать родным уничтоженных наемников. Эти же источники подтвердили, что американцы убили от 500 до 600 членов банды Вагнера и, судя по всему, членов спецбанды «МО РФ», а еще несколько сот «ихтамнетов» получили тяжелые ранения и увечья.
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Бусть поскорее ху** ло скопытится и будет всемирный праздник на земле , с феерверками 😀
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Місяць буду святкувати...а то й два...а шоб та курва в Кремлі здохла та з муками і агоніями..чорти вже в пеклі заждались на падлюку..
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Не дождешси..мы боярку не вжываем а первак ридный с пшеницы................
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Толку? Русня посадит на кремлевскую табуретку следующее хуйло. Их окончательно оскотинили и болевого порога у этих зверушек вже геть нема.
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Мне всегда нравилось,когда США призывала рашку к ответу.
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Вы слыхали, как дают звезды?
Нет, не те звезды что с волосами,
А звезды, конкретные звезды, у-у-у-у!
Бьют когда руками и нога-a-aми. США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4175
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Бутусов в тебе в адмінах сепари та вороги України завелись...
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Я про це давно і регулярно на форумі пишу - може Бутусов побачить і шось зробить...
Гніда-засланий кізячок сидить у нього в команді...
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Я тоже заметил-только что то против кацапов напишу и тут бан на три дня.
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А я бы таких навсегда в баню отправила. Еврей а ведешь себя как идиот. Не позорь нацию.
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Не трожь-он наш украинский а не ваш москальский еврей а значит украинец высокой пробы.
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зачем вы кацапам открываете визы, в Евросоюз в США ,железный занавес от етой чумы зделайте ,и все у вас будет хорошо
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А хто чесно відбашляв Білі Гейцу за вінду, а не скачав на кацапському торенті? США мають намір "змусити Росію відповісти" за поширення вірусу NotPetya, - Білий дім - Цензор.НЕТ 1847
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У меня лицензионка,а что?Всех под одну гребёнку не нужно грести.А торренты кстати и украинские есть не плохие...
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«Если я не буду протирать ЗВЁЗДЫ каждый вечер» - думал ежик - «они обязательно потускнеют...» 😀
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таки кацапов решили замочить на этот раз серьезно
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса NotPetya, - Белый дом
 
 
 
 
 
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