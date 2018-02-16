EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  6005  77
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (594) Донбасс (15475) Найем (367) Мюнхен (48) Волкер Курт (187)

 Обсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции

Депутат от БПП Мустафа Найем на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Демократия и мир находятся в состоянии упадка, - председатель Мюнхенской конференции Ишингер

"Накануне Мюнхенской конференции фонд Андерса Фога Расмуссена опубликовал доклад Института Хадсона о том, какой бы могла быть миротворческая миссия ООН в Украине. Из разговора с Волкером стало ясно, что формат участия миротворцев, изложенный авторами отчета удивительным образом очень близок к сути реальных переговоров", - написал Найем и изложил те моменты, о которых уже можно говорить публично.

Так, общая численность контингента составит до 30 000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдения за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента.

Командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например Греция.

России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а "властям" самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев.

В рамках миссии на местах должны быть развернуты гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в Украинские государственные структуры.

Читайте также: Состав и количество миротворцев ООН на Донбассе - технический вопрос, а фундаментальным является политический, - Климкин

Кроме того, нардеп отметил, что миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений.

"При этом первый пункт Минских соглашений - прекращение огня должен быть выполнен до начала развертывания миссии. Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миротворческой миссии", - пояснил он.

Найем также рассказал о временных рамках. Так, по его словам, будет несколько этапов развертывания миссии: начало миссии и обеспечение условий для ее развертывания (до двух месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев).

"Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о развертывании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком либо этапе", - подчеркнул он.

При этом, отмечает нардеп, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален только, если все потенциальные сателлиты "ДНР" и "ЛНР" искренне обязались бы прекратить любое насилие, что, по его мнению, маловероятно.

"Поэтому самым вероятным вариантом может стать т.н. "надежный мандат", разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателитов РФ", - добавляет он.

Читайте также: Песков отказался комментировать "доклад Расмуссена" о миротворцах на Донбассе: Нужно сначала получить какие-то детали этого плана

Обсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции 01
Обсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции 02

Источник: https://censor.net.ua/n3050884
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
главное пороха не допускать к таким переговорам а то сдаст всех и всё за гешефт.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Напомню забывчивым , в 2014 г. власть говорила , что миротворцев привлекать нельзя , т.к. там где миротвоцы - там замороженный конфликт .
 показать весь комментарий
 
А вы не путайте "миротворцев" курильщика (Приднестровье, Абхазия, "Южная Осетия") с миротворцами ООН (Хорватия и т. д.)
 показать весь комментарий
 
 
Со страхом задаю вопрос - А кого бы вы хотели вместо Порошенко: Бойко, Левочкина или Рабиновича?
Да чего уж стесняться - может сразу Януковича или Путина??
 показать весь комментарий
 
 
Владимир Круглов) Спалился ты по глупому, в россиянции также говорят кто если пукин!
 показать весь комментарий
 
Когда Порошенко предложил ввести миротворцев на Донбасс, все его хаяли за "предательство", "слив", озвучивали разный бред. А когда наметился международный тренд введения миротворцев на Донбасс, все одобрительно закивали головами: и штопаный пуштун, и Юлька, и прочие проститутки. Двуличные гниды. Обсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции - Цензор.НЕТ 4541
 показать весь комментарий
 
 
ну так скоро почуєм як муся з юльою добились миротврців !!!!!!!!!! в людей просто немає совісті популісти
 показать весь комментарий
 
 
Поедешь брататься с убийцами украинцев - лугандонцами и рашистами в Донецк или будешь ждать их в Киеве с хлебом солью, когда они на легальных основаниях приедут в Киев убивать украинцев, согласно минскому договорняку пуйла-Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
так ему же авансом рукоплескали, когда он за две недели АТО заканчивал.
 показать весь комментарий
 
 
А он и закончил, пока подхуйловцы не ввели войска под Иловайск. Или уже все забыли, как Луганск был окружен, а Донецк на две третьи?
 показать весь комментарий
 
 
На мюнхенской конференции по безопасности, генсек НАТО Расмусен огласит принцип миротворческой операции на Донбассе.
Миротворцы будут из Швеции, Бразилии, Беларуси, и некоторых др. стран.
Миротворцы будут постепенно развёртываться на Донбассе, по мере выполнения политической части минского договорняка.
То есть, внедрение миротворцев вглубь лугандона и взятие границы под контроль будет лишь после амнистии рашистских оккупантов и местных террористов на Донбассе.
А так же, после выборов в лугандоне и предоставления ему особого статуса. С неподчиняющимися Киеву местными (рашистскими) судами, прократурами, ментами, итд.
То что и нужно пуйлу, втолкнуть раковую опухоль лугандон с особым статусом и неприкосновенностью убийц украинцев, в тело Украины. Русским мир пуйла в виде лугандона будет уничтожать Украину изнутри.
Порошенко провозгласит себя великим миротворцем и пйдёт на второй срок.
 показать весь комментарий
 
 
Юля пропонує визнати Лугандон незалежним?
 показать весь комментарий
 
 
Кук, а зачем ты сам себя лайкаешь? Опять за старе, изображаешь массовую поддержку ставленнику пуйла Порошенко тут?
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе запитую, що в БЮТ пропонують робити з Лугандоном?
Юля все так же само вимагає щоб жоден постріл не пролунав у бік росіян?
 показать весь комментарий
 
 
Да мне насрать, что там кто предлагает делать с лугандоном... Я знаю одно, что лугандон нужно силой освобождать от рашистских оккупантов. А кто против те рашисты и иуды.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
рашист, опять переходишь на личности?
 показать весь комментарий
 
 
Ні. Просто я високої думки про тебе як про Патріота України і впевнений що ти б не став воювати чужими руками. Я впевнений що ти пішов добровольцем і зі зброєю в руках захищав Україну. Моя шана тобі, Воїне. Я схиляю голову перед Вашим, Володимир, Героїзмом.
 показать весь комментарий
 
 
рашист, даже не думай провоцировать... Ты смешон в этих своих потугах.
Если будешь не по теме, а сосредоточишься на флуде, то будешь забанен.
 показать весь комментарий
 
 
Пане Володимир, а Ви збираєтеся знову воювати за Україну?
 показать весь комментарий
 
 
Володимир Мик) Когда-то один Кавказский генерал говорил, если враг сильнее тебя, с таким врагом нельзя воевать, такого врага нужно изматывать! Силовой вариант освобождения лугондона это будет утопия для Украины, у россиянц все таки больше танков, самолетов, ракет, и самое главное живого мяса, и даст им повод идти дальше на Киев, и тогда уже не Америка, не Европа, не поможет, как не помогла Грузии в 2008г, как Финляндии в 1939г. А вот изматывать противника для Украины больше пользы принесет, такую тактику использовали Афганцы когда в открытую не могли воевать с ссср, и эта тактика привела к успеху!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
екзорсіст.Чуєш рига,а ,хто тобі уйобішному сказав,що БЮТ взагалі щось пропонує?!Чи Юля президент,чи в неї є коаліція за яку ти рига голосував?
"Это вопрос недель, а не лет". Тимошенко рассказала о плане США по миротворцам для Донбасса

Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа.
Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа, где провела встречи с рядом американских чиновников.
Детали плана по миротворцам Тимошенко раскрыла в эфире NewsOne.
"Первое - введение миротворческой миссии. Второе - введение международной гражданской администрации. И это все предусматривается ввести в три этапа", - сказала лидер "Батькивщины".
"Первый этап - международная миротворческая миссия, которая зафиксирует и защитит миссию ОБСЕ на линии разграничения. Всего на несколько недель, не больше. И даст возможность вывести еще через открытую границу между Украиной и Россией все агрессивные силы, российские вооруженные силы, вооружение тяжелое - то есть, практически демилитаризировать территорию", - заявила Тимошенко.
Вторым этапом вводится международная гражданская администрация, которая "полностью берет всю систему управления на оккупированной территории под свой контроль и устанавливает порядок, вводит действие украинских законов".
На третьем этапе, говорит Тимошенко, международные миротворческие силы передвигаются на украино-российскую границу. "И таким образом фиксируется демилитаризация территории и возвращение украинских законов", - говорит Тимошенко.
Все эти этапы должны быть прописаны в резолюции ООН. "И это все вопрос недель, а не лет", - резюмировала ЮВТ, имея в виду длительность каждого этапа.
По ее словам, реакция России на эти предложения - главная тема разговоров в США: "Все консультации идут вокруг того, как достичь взаимопонимания по этим вопросам".
"Обсуждается, что руководители этих миссий (миротворцев - ред.) и ключевые игроки должны быть из таких стран как Финляндия или Швеция. Сейчас рассматриваются эти две страны", - заявила Тимошенко.
Она подчеркнула, что процесс ввода "голубых касок" будет идти параллельно с внедрением Минска-2 (в рамках которого, напомним, должен работать закон об особом статусе Донбасса). https://strana.ua/news/124084-mirotvortsy-na-donbasse-timoshenko-ozvuchila-plany-beloho-doma.html
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А принятие в том виде как предлагает порох,это не независимость,при финансировании из Киева?
 показать весь комментарий
 
5000 за границей наблюдают, до 4000 тысяч полиция, а где еще до 20000 тысяч? Видимо границе с россией особого внимания не уделят. Миротворцы Монголии, Казахстана, Беларуси это жопа, тот же руський мир, просто переодетый. Кто отличит беларуса от кацапа, а монгола от казаха, бурята? Никто уже русню с Донбасса не выгонит, пока не придавят санкциями конкретно и тогда не надо никаких минских договоренностей и будапештских меморандумов. Наему не доверяю...
 показать весь комментарий
 
 
Нейем тактично не упомянул, что миротворцы будут по обе стороны фронта.
 показать весь комментарий
 
Вообще то там ВСЕ тактично не упомянули что на миротворцев рашка не согласна. По крайней мере на тех кого мы хотим. Что бы на границе с рашей. А без этого подобные переговоры- туфта. Поговорили и забыли. Так что расходимся... Нас нае обманули...
 показать весь комментарий
 
 
граница в самом конце минских договорняков
 показать весь комментарий
 
 
На фото заліщук. батько її банкір працював на ригіоналів, відмивав бабло...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Значит её отец работал на основателя ПР рыга Порошенко?
 показать весь комментарий
 
 
А шо там за тьотка -каланча справа? На рыбку в молодости похожа.
 показать весь комментарий
 
вместо белорусов будут кацапы, а вместо казахов и монгол-буряты.
 показать весь комментарий
 
 
а зачем? Белорусь и Казахстан и так в военном союзе с рахой, это их официальные военные союзники связаные общим военным договором.
 показать весь комментарий
 
 
нападут на них, посчитают как на себя.
может быть 08.08.08. хреновая ситуация, а по другому миротворцев не введут.
 показать весь комментарий
 
 
Муся наем, нех тут эту негритянскую невесту залищучку рекламировать. Ты еще лещенку с его кацабкой прохуйловской запости.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У Порошенко невестка кацапка из Питера... Тебя это устраивает?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да а невестка резидента не в счет.Она другая,не кацапка
 показать весь комментарий
 
 
пункт №3 НЕ ВЫПОЛНИМ,хУйло на него не поведется , а без него все остальное лирика Обсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции - Цензор.НЕТ 8871
 показать весь комментарий
 
 
прекратить огонь,вывести вооружение, местных царьков заставить принять эти условия правового поля Украины и не дебоширить
 показать весь комментарий
 
 
такого даже в Минских договорняках нет, а ты хочешь.
 показать весь комментарий
 
 
Володимир Мик, я сама кацабка из краснодарского края. Но за Украину - порву!!!
 показать весь комментарий
 
 
А вы случаем не "Маруся-с-глазом" с Рамблера??? Обговорили деталі розгортання миротворців на Донбасі, дещо можу озвучити публічно, - Найєм про зустріч із Волкером на Мюнхенській конференції - Цензор.НЕТ 795
 показать весь комментарий
 
 
Понимаю радость регионалов, комуняк и порохоботов.
Введут миротворцев белорусов(практически переодетых москалей), введут греков, казахов(такие же как и белорусы), бразильцев.
А после амнистия двум корпусам боевиков 40-50 тыс.штыков, и выборы местной власти(сами догадайтесь какая будет там власть).
И самое главное особый статус. Особее всех областей Украины.
Ну и все амнестированые сразу поедут в Киев, в Харьков, Одессу, к своим подпольщикам, делать раскачку.
Будут участвовать в выборе презедента, ВР.
Миллионы будут бегать с георгиевскими ленточками и т.д.
Вообщем, что хотел Кремль, то через порохоботов и сделает.

Тяжёлые времена наступают.
 показать весь комментарий
 
 
особенно много радости Украине доставят миротворцы Белоруси и Казахстана- состоящих в военном союзе с рашкой. Могли бы уж прямо согласится и на кацапотворцев.
 показать весь комментарий
 
 
так я не понял, он личную встречу провел или просто фон Расмуссена процитировал и фотку выложил на обозрение типа со встречи?)) и ведь встретились, не подкопаешься)
 показать весь комментарий
 
 
Какая смешная, нелепая чушь....
Даже предположить не могу, на какой длины куй правительства Австрии, Финдяндии и Швеции пошлют Волкера с его "хотелками" задействовать граждан этих государств в урегулировании конфликта в лугандоне!
А Казахстан, Беларусь, Монголия и Греция на 100% будут неприемлемы для Украины.
 показать весь комментарий
 
 
для Украины неприемлемы, но от имени Украины, к сожалению, вещает жадный пэдро, а ему вполне приемлемы......................
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, із тих хто вимагає повноцінної війни з РФ, скільки процентів не те щоб воювали, а хоча б строкову пройшли?
 показать весь комментарий
 
 
..такие вопросы..миротворцы, контроль границы и всё такое без тяжеловеса Найема никто рассматривать не будет
 показать весь комментарий
 
 
Білорусь, Казахстан, Монголія, Бразилія та навіть Греція країни, які лояльні до ерефії. А чи будуть країни, які стоять на стороні України? Чи ми на додачу до ОБСЄ отримаємо контингент який не просто закриє кордон між Україною і ерефією, а створить умови для консервації терористів на окупованій території.
Хоча, подивимося
 показать весь комментарий
 
 
"участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швециi" - ха ха. Из этого списка нейтральной к рашке страной можно назвать только швецию. Остальные - откровенно лижут дупу хуйлу. Только враги Украины (внутренние и внешние) могли додуматься до этого.
 показать весь комментарий
 
 
на 1 шведа 1000 воинов Чингис-хана - такими будут "миротвороцы"
 показать весь комментарий
 
 
Наверное Волкер советовался с Найемом. Не может без указаний Мустафы что-то решить.
 показать весь комментарий
 
 
А при чем здесь Россия? Россия "не участник" конфликта....
 показать весь комментарий
 
Хто мінські підписував? Ну, відповідай... курка ти жирнява.
 показать весь комментарий
 
 
"Обговорили з Волкером"... триндєц... от хто мені скаже, ну про що Волкер може говорити з Найемом?! Хіба що заміряє градус дурості у місцевих маргиналів, щоб зробити більш ефективну пропозицію Путіну?
 показать весь комментарий
 
 
т.е. все будет как хотело хуйло - сначала выборы,особый статус и амнистия, потом, возможно, контроль над границей, и то, если будут свои особостатусные погранцы(те же кацапы). До и во время выборов границу будут контролировать кацапы в белорусской форме.....................
 показать весь комментарий
 
 
Миротворцы из стран НАТО не приемлимы, а Беларусь и Казахстан приемлимы.
При том что Украина не член НАТО, а Беларусь и Казахстан члены ОДКБ, т.е. военные союзники раши.
Перевернутый мир.
 показать весь комментарий
 
Волкер навіть ніколи не дізнається,що Заліщук виявляється з ним говорила.в любій ситуації - головне робити фотки з американськими чиновниками,доведено Тимошенчихою.
 показать весь комментарий
 
Nataliia Mykhailova
А при чем здесь Россия? Россия "не участник" конфликта....

Формально если.

А НАТО участник конфликта ?
 показать весь комментарий
 
А может Юлька всё-таки была права,когда предлагала Лугандон обгородить колючей проволокой?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции
 
 
 
 
 
 вверх