 Обсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Накануне Мюнхенской конференции фонд Андерса Фога Расмуссена опубликовал доклад Института Хадсона о том, какой бы могла быть миротворческая миссия ООН в Украине. Из разговора с Волкером стало ясно, что формат участия миротворцев, изложенный авторами отчета удивительным образом очень близок к сути реальных переговоров", - написал Найем и изложил те моменты, о которых уже можно говорить публично.
Так, общая численность контингента составит до 30 000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдения за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента.
Командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например Греция.
России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а "властям" самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев.
В рамках миссии на местах должны быть развернуты гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в Украинские государственные структуры.
Кроме того, нардеп отметил, что миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений.
"При этом первый пункт Минских соглашений - прекращение огня должен быть выполнен до начала развертывания миссии. Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миротворческой миссии", - пояснил он.
Найем также рассказал о временных рамках. Так, по его словам, будет несколько этапов развертывания миссии: начало миссии и обеспечение условий для ее развертывания (до двух месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев).
"Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о развертывании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком либо этапе", - подчеркнул он.
При этом, отмечает нардеп, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален только, если все потенциальные сателлиты "ДНР" и "ЛНР" искренне обязались бы прекратить любое насилие, что, по его мнению, маловероятно.
"Поэтому самым вероятным вариантом может стать т.н. "надежный мандат", разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателитов РФ", - добавляет он.
Да чего уж стесняться - может сразу Януковича или Путина??
Миротворцы будут из Швеции, Бразилии, Беларуси, и некоторых др. стран.
Миротворцы будут постепенно развёртываться на Донбассе, по мере выполнения политической части минского договорняка.
То есть, внедрение миротворцев вглубь лугандона и взятие границы под контроль будет лишь после амнистии рашистских оккупантов и местных террористов на Донбассе.
А так же, после выборов в лугандоне и предоставления ему особого статуса. С неподчиняющимися Киеву местными (рашистскими) судами, прократурами, ментами, итд.
То что и нужно пуйлу, втолкнуть раковую опухоль лугандон с особым статусом и неприкосновенностью убийц украинцев, в тело Украины. Русским мир пуйла в виде лугандона будет уничтожать Украину изнутри.
Порошенко провозгласит себя великим миротворцем и пйдёт на второй срок.
Юля все так же само вимагає щоб жоден постріл не пролунав у бік росіян?
Если будешь не по теме, а сосредоточишься на флуде, то будешь забанен.
"Это вопрос недель, а не лет". Тимошенко рассказала о плане США по миротворцам для Донбасса
Миротворческая операция на Донбассе будет проводиться в три этапа.
Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме, сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая вернулась с молитвенного завтрака у Дональда Трампа, где провела встречи с рядом американских чиновников.
Детали плана по миротворцам Тимошенко раскрыла в эфире NewsOne.
"Первое - введение миротворческой миссии. Второе - введение международной гражданской администрации. И это все предусматривается ввести в три этапа", - сказала лидер "Батькивщины".
"Первый этап - международная миротворческая миссия, которая зафиксирует и защитит миссию ОБСЕ на линии разграничения. Всего на несколько недель, не больше. И даст возможность вывести еще через открытую границу между Украиной и Россией все агрессивные силы, российские вооруженные силы, вооружение тяжелое - то есть, практически демилитаризировать территорию", - заявила Тимошенко.
Вторым этапом вводится международная гражданская администрация, которая "полностью берет всю систему управления на оккупированной территории под свой контроль и устанавливает порядок, вводит действие украинских законов".
На третьем этапе, говорит Тимошенко, международные миротворческие силы передвигаются на украино-российскую границу. "И таким образом фиксируется демилитаризация территории и возвращение украинских законов", - говорит Тимошенко.
Все эти этапы должны быть прописаны в резолюции ООН. "И это все вопрос недель, а не лет", - резюмировала ЮВТ, имея в виду длительность каждого этапа.
По ее словам, реакция России на эти предложения - главная тема разговоров в США: "Все консультации идут вокруг того, как достичь взаимопонимания по этим вопросам".
"Обсуждается, что руководители этих миссий (миротворцев - ред.) и ключевые игроки должны быть из таких стран как Финляндия или Швеция. Сейчас рассматриваются эти две страны", - заявила Тимошенко.
Она подчеркнула, что процесс ввода "голубых касок" будет идти параллельно с внедрением Минска-2 (в рамках которого, напомним, должен работать закон об особом статусе Донбасса). https://strana.ua/news/124084-mirotvortsy-na-donbasse-timoshenko-ozvuchila-plany-beloho-doma.html
наеобманули...
может быть 08.08.08. хреновая ситуация, а по другому миротворцев не введут.
Введут миротворцев белорусов(практически переодетых москалей), введут греков, казахов(такие же как и белорусы), бразильцев.
А после амнистия двум корпусам боевиков 40-50 тыс.штыков, и выборы местной власти(сами догадайтесь какая будет там власть).
И самое главное особый статус. Особее всех областей Украины.
Ну и все амнестированые сразу поедут в Киев, в Харьков, Одессу, к своим подпольщикам, делать раскачку.
Будут участвовать в выборе презедента, ВР.
Миллионы будут бегать с георгиевскими ленточками и т.д.
Вообщем, что хотел Кремль, то через порохоботов и сделает.
Тяжёлые времена наступают.
Даже предположить не могу, на какой длины куй правительства Австрии, Финдяндии и Швеции пошлют Волкера с его "хотелками" задействовать граждан этих государств в урегулировании конфликта в лугандоне!
А Казахстан, Беларусь, Монголия и Греция на 100% будут неприемлемы для Украины.
Хоча, подивимося
При том что Украина не член НАТО, а Беларусь и Казахстан члены ОДКБ, т.е. военные союзники раши.
Перевернутый мир.
А при чем здесь Россия? Россия "не участник" конфликта....
Формально если.
А НАТО участник конфликта ?