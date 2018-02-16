 Обсудили детали развертывания миротворцев на Донбассе, кое-что могу озвучить публично, - Найем о встрече с Волкером на Мюнхенской конференции

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Накануне Мюнхенской конференции фонд Андерса Фога Расмуссена опубликовал доклад Института Хадсона о том, какой бы могла быть миротворческая миссия ООН в Украине. Из разговора с Волкером стало ясно, что формат участия миротворцев, изложенный авторами отчета удивительным образом очень близок к сути реальных переговоров", - написал Найем и изложил те моменты, о которых уже можно говорить публично.

Так, общая численность контингента составит до 30 000 человек, в том числе 5000 человек для активного наблюдения за 409 километрами международной границы между Украиной и Россией, и 4000 человек полицейского контингента.

Командование миссии будет осуществляться либо непосредственно ООН, либо представителем независимого международного контингента. Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для России. В частности обсуждается участие сил из Беларуси, Казахстана, Монголии, а также Австрии, Финляндии или Швеции, и ряда южноамериканских стран. Допускается участие некоторых стран-членов НАТО, дружественных к России, например Греция.

России необходимо будет обеспечить прекращение огня местными формированиями и вывести тяжелое вооружение, а "властям" самопровозглашенных республик придется публично и открыто принять условия работы миротворцев.

В рамках миссии на местах должны быть развернуты гуманитарные учреждения, группы юристов и экспертов в области государственного управления и посредников для работы с местными общинами по постконфликтному восстановлению и реинтеграции в Украинские государственные структуры.

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Кроме того, нардеп отметил, что миротворческая миссия должна стать механизмом принуждения к выполнению Минских соглашений.

"При этом первый пункт Минских соглашений - прекращение огня должен быть выполнен до начала развертывания миссии. Проведение местных выборов, реализация особого статуса и амнистия могут быть выполнены только после полного развертывания миротворческой миссии", - пояснил он.

Найем также рассказал о временных рамках. Так, по его словам, будет несколько этапов развертывания миссии: начало миссии и обеспечение условий для ее развертывания (до двух месяцев), продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев) и начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев).

"Что важно, на данный момент все стороны согласны, что решение о развертывании миротворческой миссии должно приниматься Совбезом ООН один раз на весь период действия контингента, а не после каждого этапа, что не позволит России путем наложения вето приостановить миссию на каком либо этапе", - подчеркнул он.

При этом, отмечает нардеп, традиционный вариант миротворческой миссии (без мандата на активное применение силы) может быть реален только, если все потенциальные сателлиты "ДНР" и "ЛНР" искренне обязались бы прекратить любое насилие, что, по его мнению, маловероятно.

"Поэтому самым вероятным вариантом может стать т.н. "надежный мандат", разрешающий миротворцам в ограниченных условиях применять силу для сдерживания сил местных сателитов РФ", - добавляет он.

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