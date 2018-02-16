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Все про:климат (62) ООН (2382)

 Изменения климата, а также другие экологические проблемы приведут к возрастанию конфликтов на Земле, - ООН

Последствия глобальных изменений климата на земном шаре, а также другие экологические проблемы все чаще в последнее время становятся катализатором конфликтных ситуаций. Такое убеждение высказал координатор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об сообщает Центр новостей ООН.

"В огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая", - подчеркнул эксперт в интервью, посвященному вопросам безопасности, которые будут рассматриваться на Мюнхенской конференции в Германии.

По словам Алиева, с изменением климата население на определенных территориях земного шара не сможет проживать на этих землях и вынуждено будет искать более приемлемые для себя условия.

"При этом неизбежно возникают такие вопросы, как "климатическая миграция", столкновение пришлого населения с местным и так далее. Отсюда вытекает целый ряд последствий, которые напрямую воздействуют на вопросы безопасности: вопрос водных ресурсов, вопрос истощения и разнообразия сельскохозяйственных возможностей", - пояснил эксперт.

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Для того, чтобы противостоять этой тенденции, ЮНЕП подписала соглашение о сотрудничестве с Мюнхенской конференцией. Как отметили в ООН, это, по крайней мере, позволит взглянуть на вопросы обеспечения безопасности с учетом экологической составляющей. 

Источник: https://censor.net.ua/n3050747
 
 
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