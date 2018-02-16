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 Политика Украины
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 Сегодня "суд" оккупантов в Крыму огласит "приговор" по "делу украинского диверсанта" Захтея

"Верховный суд" временно оккупированного Россией Крыма в пятницу вынесет "приговор" гражданину Украины Андрею Захтею, обвиняемому российской спецслужбой якобы в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года.

8 февраля "Верховный суд" оккупированного Крыма приступил к рассмотрению дела гражданина Украины Андрея Захтея, обвиняемого российской спецслужбой якобы в подготовке диверсий на полуострове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Заседание проходило в закрытом режиме.

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Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.

Источник: https://censor.net.ua/n3050746
 
 
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хай здохнуть кацапи! Сегодня "суд" оккупантов в Крыму огласит "приговор" по "делу украинского диверсанта" Захтея - Цензор.НЕТ 2188
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