 Крушение Ан-148 в Подмосковье: перед катастрофой пилоты ругались, - "КоммерсантЪ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

Расшифровка записей последнего свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю. При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.

"В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Раскрывать содержание записей речевого самописца она отказалась, сославшись на тайну следствия.

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По данным издания, запись, которую пришлось восстанавливать несколько дней из-за сильных повреждений черного ящика, оказалась совсем короткой. Вначале, перед вылетом из аэропорта Домодедово, пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают, хотя это действие записано в карте. Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник издания.

По версии собеседника издания, данные расшифровки свидетельствуют о том, что пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией.

Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.