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Все про:Россия (68057) самолет (2012) крушение (366)

 Крушение Ан-148 в Подмосковье: перед катастрофой пилоты ругались, - "КоммерсантЪ"

Следователи СКР, расследующие уголовное дело о катастрофе 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148, жертвами которой стал 71 человек, приобщили к нему данные параметрического и речевого самописцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

Расшифровка записей последнего свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю. При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.

"В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Раскрывать содержание записей речевого самописца она отказалась, сославшись на тайну следствия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ан-148 в Подмосковье разбился в результате ошибок экипажа, - пилот Никифоров

По данным издания, запись, которую пришлось восстанавливать несколько дней из-за сильных повреждений черного ящика, оказалась совсем короткой. Вначале, перед вылетом из аэропорта Домодедово, пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают, хотя это действие записано в карте. Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник издания.

По версии собеседника издания, данные расшифровки свидетельствуют о том, что пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией.

Напомним, на борту пассажирского самолета АН-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек, в том числе трое детей и шесть членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла 11 февраля, никто не выжил.

Источник: https://censor.net.ua/n3050744
 
 
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"При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.Источник:https://censor.net.ua/n3050744"
цікаво а пілоти ні чого не приймали/пили до/під-час вильоту ?!
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Ругаются？ та вы прочтите речь палюцейского жукова, там кладезь для риторики. Можно на цитаты растаскивать
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Вот не жалко даже гражданских кацапов. Потому что
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Стадо которое не задумываясь идёт убивать другой народ не достойный сожаления.
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є і така думка "Так вот, что я знаю совершенно определенно, так это то, что когда самолет рулил по дорожке ко взлетной полосе, за ним следили глаза тех, кто знал, что этот борт отправляется в свой последний путь." ссилка тут, читати з середини тексту!))),
на початку, там математика)))
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-смотри! медведь по рельсам бежит!
-дави его! дави его, блядь!
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Ну чому ж "нечленораздельное"?.... На записах чітко чути, як пілоти кричать "Путин - Хуйло!", а пасажири їм відповідають - "ла ла ла ла ла!"....😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКрушение Ан-148 в Подмосковье: перед катастрофой пилоты ругались, - "КоммерсантЪ"
 
 
 
 
 
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