 Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya

КАк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгуса Тэйлора.
Обвинения основываются на выводах разведагентств и консультациях с США и Британией.
Правительство Австралии осудило действия России, которые создали риски для глобальной экономики и работы государственных структур.
Ранее Великобритания и США обвинили Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya. В Белом доме сказали, что действия РФ понесут за собой международную ответственность.
В конце июня от массовой кибератаки вирусом EternalPetya (также известный как NotPetya) пострадало много украинских предприятий, в том числе аэропорт, государственные организации и ведомства. Кроме того, вирус задел международные организации, подразделения которых осуществляли свою деятельность на территории Украины, и имеют общие сети.
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Кажуть путін, бідолага, хворіє. У зв'язку з цим серця декого з наших братів і сестер сповнилися радісним передчуттям.
Тому ще раз:
Буде прикро, якщо путін зараз помре.
На те, щоб зрозуміти, що він х..йло Америці знадобилося 15 років. Ще чотири роки тому США на повному сер'йозі були з ним в процесі "перезавантаження".
На те, щоб вивчити глибини душі його наступника піде не менше часу сподівань і цілунків.
Не можна, щоб він помер сам! Натомість, хлопець Микола з АТО має повісити його за ноги на брамі Спаської вежі кремля. Лише такий спосіб закінчення війни задовольнить нас і все прогресивне людство (більша частина якого належить до Імарату Кавказ).
срочно вставить в этой ветке обсуждения боевую пикчу с Порохом и написать соевая Лолита.
+ написать капсом жирным шрифтом "Враг не в Мосвке, враг в Киеве"
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, возгорание началось в машинно-котельном отделении судна. По предварительным данным, пострадавших в нет, команда покинула судно.
копії) того, що має рососія, колись було вкрадено на Заході!
назвіть, щось що придумали кацапи крім "водки", ще в 19 сторіччі!