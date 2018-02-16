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 Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya

Австралия присоединилась к США и Великобритании в обвинениях России в кибератаке с помощью вируса NotPetya, который в прошлом году заразил правительственные и частные компьютеры в Украине и распространился по миру.

КАк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгуса Тэйлора. 

Обвинения основываются на выводах разведагентств и консультациях с США и Британией. 

Правительство Австралии осудило действия России, которые создали риски для глобальной экономики и работы государственных структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ ответственна за кибератаку NotPetya в июне 2017 года: ее целью было нарушение работы госучреждений Украины, - МИД Великобритании

Ранее Великобритания и США обвинили Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya. В Белом доме сказали, что действия РФ понесут за собой международную ответственность.

В конце июня от массовой кибератаки вирусом EternalPetya (также известный как NotPetya) пострадало много украинских предприятий, в том числе аэропорт, государственные организации и ведомства. Кроме того, вирус задел международные организации, подразделения которых осуществляли свою деятельность на территории Украины, и имеют общие сети.

Источник: https://censor.net.ua/n3050743
 
 
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Хто наступний? Чому Канада пасе задніх? До Меркель претензій немає- їй би владу втримати.
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Меркель ніколи - вона готує "Сєвєрний поток"...
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Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya - Цензор.НЕТ 977Дмитро Корчинський
49 хв ·

Кажуть путін, бідолага, хворіє. У зв'язку з цим серця декого з наших братів і сестер сповнилися радісним передчуттям.

Тому ще раз:

Буде прикро, якщо путін зараз помре.
На те, щоб зрозуміти, що він х..йло Америці знадобилося 15 років. Ще чотири роки тому США на повному сер'йозі були з ним в процесі "перезавантаження".
На те, щоб вивчити глибини душі його наступника піде не менше часу сподівань і цілунків.

Не можна, щоб він помер сам! Натомість, хлопець Микола з АТО має повісити його за ноги на брамі Спаської вежі кремля. Лише такий спосіб закінчення війни задовольнить нас і все прогресивне людство (більша частина якого належить до Імарату Кавказ).
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А что Украине мешает запустить вирус NoPutin? У нас, типа, вона идет. Впрочем, как тогда "Сбербанки РОССИИ" будут работать в Киеве?
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зрадоботам!

срочно вставить в этой ветке обсуждения боевую пикчу с Порохом и написать соевая Лолита.
+ написать капсом жирным шрифтом "Враг не в Мосвке, враг в Киеве"
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Во Владивостоке загорелся противолодочный корабль «Маршал Шапошников» спущен на воду в 1984 году

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, возгорание началось в машинно-котельном отделении судна. По предварительным данным, пострадавших в нет, команда покинула судно.
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Вирус расползается там, где в играшки играют и непотребства разные в рабочее время смотрят.
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кацапія, країна патологічних крадіїв,
копії) того, що має рососія, колись було вкрадено на Заході!
назвіть, щось що придумали кацапи крім "водки", ще в 19 сторіччі!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвстралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya
 
 
 
 
 
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