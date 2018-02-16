 Австралия присоединилась к США и Великобритании и обвинила Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya

КАк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Австралии Энгуса Тэйлора.

Обвинения основываются на выводах разведагентств и консультациях с США и Британией.

Правительство Австралии осудило действия России, которые создали риски для глобальной экономики и работы государственных структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ ответственна за кибератаку NotPetya в июне 2017 года: ее целью было нарушение работы госучреждений Украины, - МИД Великобритании

Ранее Великобритания и США обвинили Россию в кибератаке с помощью вируса NotPetya. В Белом доме сказали, что действия РФ понесут за собой международную ответственность.

В конце июня от массовой кибератаки вирусом EternalPetya (также известный как NotPetya) пострадало много украинских предприятий, в том числе аэропорт, государственные организации и ведомства. Кроме того, вирус задел международные организации, подразделения которых осуществляли свою деятельность на территории Украины, и имеют общие сети.