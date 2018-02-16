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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один был травмирован. Враг осуществил 10 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, - штаб

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска интенсивно использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения - крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По данным штаба, на Луганском направлении враг неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП возле Луганского.

На донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок украинской обороны. В частности, противник активизировался неподалеку от Водяного. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибром 122 мм и 120-мм минометы. Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Из минометов различных калибров захватчики обстреливали наши опорные пункты вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме того, минометы калибром 82-мм и гранатометы российские наемники применили по укреплениям возле Тарамчука и шахты Бутовка.

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"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций сил АТО. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник - получил боевую травму.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один был травмирован. Враг осуществил 10 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, - штаб 01

Напомним, 14 февраля российские наемники 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3050742
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один был травмирован. Враг осуществил 10 прицельных обстрелов по позициям ВСУ, - штаб
 
 
 
 
 
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