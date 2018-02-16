EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1824  43
Материалы по теме:
Все про:ООН (2382) Россия (68057) Климкин (1558) Международный суд ООН (57)

 Украина подготовила иск к России в Международный трибунал ООН по морскому праву, - Климкин

Украина подготовила иск для подачи в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не выполняет решение Международного суда ООН по Крыму, - Порошенко

Украина подготовила иск к России в Международный трибунал ООН по морскому праву, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050736
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Куею! Поняли , что писать надо? Ума много! на 4 года хватило!
 показать весь комментарий
 
 
Кацапня, сидите тихо - а то Меттис нападёт / а он так-ОЙ /


 показать весь комментарий
 
 
, , фу-х , , , впервые за последнюю неделю климкин вякнул шо то путнее , , , про путина , кстати , , он - хуйло ,,,. а климкин , если не разрулит непонятки с венгро-поляко-чехо-румыно-прочей евронаселенням , , я из него блинкина сделаю , , и на масленницу схаваю ,,,
 показать весь комментарий
 
 
"Строительство забора из горбыля завершено"... Самого главного не написали, этот забор открыли с перерезанием красной ленточки!)))
 показать весь комментарий
 
Ссылку про горбыль надо читать полностью. Этот забор строили с 2011-го, помогли спонсоры (!), строительство произвело фурор в СМИ (!). Это супервеселое днище
 показать весь комментарий
 
===В ноябре прошлого года протодиакон РПЦ Андрей Кураев заявил, что церковь, предоставляя услуги по освящению космических ракет перед стартом, «никогда не отвечает за качество этих услуг» и это «очень странно». Так протодиакон прокомментировал неудачный пуск освященного «Союз-2.1б» с 19 спутниками на борту.===
 показать весь комментарий
 
 
Пока кацапы на цензоре гадят на Порошенко, целая армия украинцев чмырит путлера на кацапских сайтах. Когда зрадоботы расчехлятся то у путлера рейтинг ниже нуля опустится. Украина подготовила иск к России в Международный трибунал ООН по морскому праву, - Климкин - Цензор.НЕТ 9003
 показать весь комментарий
 
 
кацапы думают что украинцы слабоумные, со слабой памятью существа которые забыли как киселев тв насмехались над порванными носками Порошенко, как называли его киевской хунтой и киевским карателем, как крутили ролики о падающих в обморок солдатах, как называли его алкоголиком, как кричали с@ка на брифинге, как подсылали ватницу в вышиванке на форуме, как жироиновский предлагал взорвать Порошенко ядерной бомбой и миллионы тон другой грязи вылитой на Порошенко и его семью со стороны кремлевской пропаганды. Да в Украине есть слабоумные существа со слабой памятью которые ведутся на кремлевскую мульку о том что Порошенко агент кремля и эти существа называются зрадофилы но их 1% и которые не способны ни на что кроме вони.
 показать весь комментарий
 
 
Готувати позови у випадку анексії Криму і відповідного порушення морського права довго. Але влада повинна пояснити чому так довго готували цей позов і в якому стані всі інші позови проти росії.
 показать весь комментарий
 
Международный трибунал ООН по морскому праву ето здорово и классно.
Как насчет Международнго трибунала ООН ряшке за вторжение в Украину,
аннексию украинских территорий и непрекращающююся 4й год захватническую войну в Украине?
шо там в ооне по етому поводу седые дядьки думают?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Без ратифікації Римського статуту, то все - порожній звук...........
 показать весь комментарий
 
Рахують грошові внески рашки. Гроші понад усе!
 показать весь комментарий
 
гниды они, шо еще сказать?

на жаль, в мене слів нема других....
 показать весь комментарий
 
А я їх розумію- в них негри голодують і арабів вбивають. От хто такі на цьому тлі для них українці?
 показать весь комментарий
 
навіть не знаю як тобі відповісти, шо б так без гаслів.
вчора на роботі амеріканець (італіець за походженням) спитав ..
- Олімпіаду дивишся?
- Дивлюся все шо можу і як час е.
- За рассію вболіваешь?
мабуть я подивився на нього якось не так,
бо слідуючій його вихлоп був буркотіння якесь і - "треба йти робити.."

я був радий, шо він пішов "робити".
якось так, Сашко....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
свои "иски" куевский режим может себе засунуть в одно место )
 показать весь комментарий
 
палишься, кацапенок
лечи нервы, если приперся на украинский ресурс.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
естесна я ж на укроине живу а ресурс этот антиукроинский как можно заметить )
 показать весь комментарий
 
бригадиру своему ольгинскому скажи,
шо ты "на укроине" живешь - вместе и поржете падаль руснявая...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ебть ты конченый рагуль )
 показать весь комментарий
 
хуею с етого ольгинского зоопарка - одни верблюды....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
обрагуленым отбросам все шото мерещится , чаек майдаунский еще не попустил ? )
 показать весь комментарий
 
та не переживай ты так...
ну не все людьми рождаются - тебе не повезло...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вже пора готувати позови до Польщі. Там украніцев, які планують отримати дозвіл на проживання в Польщі, почали питати про ставлення до діяльності ОУН-УПА і бандери.
Мова йде про співбесіди, і якщо особа під час них ухиляється від відповіді на питання або недостатньо чітко висловлюється, то заявка відхиляється.
Про це повідомляє польське видання RP.pl
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
допрыгалось рагульё ущербное )
 показать весь комментарий
 
Очень интересно... Раньше этого не могли подать... Уже скоро 4 года война, а Иски только раздупляются подавать... Они НЕСПОСОБНЫ! Эта власть - власть дилетантов или проходимцев.... Даже не знаю, что хуже.
 показать весь комментарий
 
 
ппц читаешь умников и аж плакать хочется какие все умные.
подать в суд это вопрос для 3-е класника !
ВЫИГРАЙТЕ ЕГО ! И НЕБУДЬТЕ ПОСЛАНЫ САМИ просто по причине что подали иск как третьекласник. ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС !
а для праивльной подачи надо быть грамотным в праве и ГРАМОТНО + МОТИВИРОВАНО подать ИСК С ПРАВИНОЙ МОТИВАЦИЕЙ И ВЫКЛАДКАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ !

а просто так я обижен и ущемлен защитите меня.. это для ваты забубоны.
 показать весь комментарий
 
 
Да фигня фсё это. Главное бандюка труханова на поруки взял барыга голубов. Так что фигня фсё это. Фигня. А петя по заграницам мотаеться. А что михо выкинул с Украины. А рабиновича нет. Вот така фу.й.н.я. малята.
 показать весь комментарий
 
Ну, коли такими темпами працювати, то років через 100 подадуть позов по Криму.
 показать весь комментарий
 
праям как я в молодости, хер к бабе подготовлен но пока не всунут, всуну в понедельник, наверное точно
 показать весь комментарий
 
Очередная туалетная бумажка ни о чем, не имеющая никаких последствий для рашки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина подготовила иск к России в Международный трибунал ООН по морскому праву, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх