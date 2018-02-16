 Украина подготовила иск к России в Международный трибунал ООН по морскому праву, - Климкин

Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не выполняет решение Международного суда ООН по Крыму, - Порошенко