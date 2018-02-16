 Украина подготовила иск к России в Международный трибунал ООН по морскому праву, - Климкин

Об этом в Твиттер сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Первый меморандум пошел, точнее, пойдет в понедельник. Держу в руках наш Меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе", - написал Климкин.
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Как насчет Международнго трибунала ООН ряшке за вторжение в Украину,
аннексию украинских территорий и непрекращающююся 4й год захватническую войну в Украине?
шо там в ооне по етому поводу седые дядьки думают?
на жаль, в мене слів нема других....
вчора на роботі амеріканець (італіець за походженням) спитав ..
- Олімпіаду дивишся?
- Дивлюся все шо можу і як час е.
- За рассію вболіваешь?
мабуть я подивився на нього якось не так,
бо слідуючій його вихлоп був буркотіння якесь і - "треба йти робити.."
я був радий, шо він пішов "робити".
якось так, Сашко....
лечи нервы, если приперся на украинский ресурс.
шо ты "на укроине" живешь - вместе и поржете падаль руснявая...
ну не все людьми рождаются - тебе не повезло...
Мова йде про співбесіди, і якщо особа під час них ухиляється від відповіді на питання або недостатньо чітко висловлюється, то заявка відхиляється.
Про це повідомляє польське видання RP.pl
подать в суд это вопрос для 3-е класника !
ВЫИГРАЙТЕ ЕГО ! И НЕБУДЬТЕ ПОСЛАНЫ САМИ просто по причине что подали иск как третьекласник. ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС !
а для праивльной подачи надо быть грамотным в праве и ГРАМОТНО + МОТИВИРОВАНО подать ИСК С ПРАВИНОЙ МОТИВАЦИЕЙ И ВЫКЛАДКАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ !
а просто так я обижен и ущемлен защитите меня.. это для ваты забубоны.