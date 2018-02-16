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 Политика Украины
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 "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко

Девять украинских политических партий требуют обеспечить возвращение в Украину лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и предоставить ему возможность отстоять свои права в украинском суде.

Совместное заявление партий "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", ВО "Свобода", "Рух новых сил", общественное движение "Хвиля" обнародовал на своей странице в Фейсбук внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, передает Цензор.НЕТ.

"В начале этой недели, 12 февраля 2018 года, президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства совершили откровенно антиконституционное и неправовое действие - грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии "Рух новых сил", третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины. Это преступление должно быть расследовано", - сказано в совместном заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реадмиссия Саакашвили была законной, но остаются вопросы о транспортировании и возможном применении силы, - Лутковская

Партии заявляют, что должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности в отношении Саакашвили, должны оказаться на скамье подсудимых.

"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", - сказано в совместном заявлении.

Оппозиционные силы также призвали граждан Украины поддержать их обращение.

Также читайте: 16 февраля Кассационный админсуд продолжит рассмотрение иска Саакашвили к Порошенко по лишению гражданства Украины

"Украинская власть позволяет себе так поступить с политиком, известным во всем мире. Это означает, что ни один украинский гражданин не может чувствовать себя в безопасности и надеяться на справедливое правосудие", - говорится в заявлении. Также политические силы призывают мировых лидеров и дипломатов "дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".

"Мы констатируем, что президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом. Мы предупреждаем, что любые попытки дальнейших расправ над оппозиционными лидерами и активистами получат наш консолидированный и твердый ответ", - сказано в заявлении.

Читайте: Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС. ФОТО

Батькивщина, Самопомич, Свобода и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко 01
Батькивщина, Самопомич, Свобода и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3050735
 
 
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список агентов русни оглашен.
отлично
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Громадян України, які мають польське коріння та хочуть отримати посвідку на проживання у Польщі, запитують про їх ставлення до Степана Бандери та УПА.
Про це повідомляє RP.pl. з посиланням на польський телеканал Superstacja.Цікаво, а Саакашвіллі також питали як він відноситься до Бандери?
І що ж він відповів? "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 1922
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БАНДЕРА ПИДАРАС )
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Холопы хуйла выступили одним фронтом😅
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надоела эта михина возня и фейковые поддержки. Вопрос решен и назад дороги нет. Пускай барыга-слово учит на голландском и нюхает тюльпаны. И жонглировать информацией в пользу одного, право не стоит. Что вы конкретно знаете о получении удостоверения? Как? Когда?......кто получал такие документы, то знает процесс получения. А партиям надо думать о своих обещаниях , да и правда ли это ?
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Вот это смотрю как лолитоботов с утра пачками на форум выкидывают с вольеров и ужасаюсь.Даже при шапкокраде рыги и кацапы были не такими подлыми и агрессивными чем сейчас порошенковцы. Действительно лолита вцепилась крепко когтями и иклами в президенское кресло и не собирается его покидать.Не жалеет бабок на своих форумных шакалов.
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Интересно. а чей ты бот? Путлера? Откуда пошла эта кликуха-лолита? Это тебе в методичке написали? А давай ты станешь президентом, ты ж знаешь, как прекратить войну и обеспечить рост благосотояния народа, правда, балабол?
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Это всего-навсего АГОНИЯ мальдивско-сейшельской барыжной мафии,так сказать предсмертные судороги .... "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 550
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Саакашвили бездарное ничтожество.
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Скрепоносные партии объединились😂
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Шапкокрад дважды не сидевший,сын Белорусского немецкого полицая,и внук Деникинского поручика,который убивал чЛеницев Сралинцев "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 2908красной армии...
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Коммуняк, комсомольцев и ботоксную рожу с косой выгнать из политики Украины!!!
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С такой оппозицией Пэдру и на второй срок в один тур изберут...
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Його і без цього оберуть пенси поки ви будете сидіти в тирнетах.
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Почему за Саакашвили и ботосную вану-хуйло топят клоуны под прокси?
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Знаменитый писатель и автор "Молодой Гвардии" Александ Фадеев увековечил деда Януковича,Владимира Петровича в повести " Полесский палач",правда повесть Фадеев не окончил.Застрелился или застрелили.Сама рукопись Фадеева хранится в Москве,в Центральной универсальной научной библиотеке им.А.Н .Некрасова.
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Тебя тут хуйло- методички спамят!! Вытаскивай себя из спама или напиши на форуме!
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Я його витягую. Всьо норм.
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Ти вже тут постив подібне. І шо, ще раз виносити?

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Парни продолжают гибнуть в АТО, а Петя знай воюет с Саакшвили да выступает гарантом коррупции. Грустно.
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Порохоботи! Побільше какашок в рота набирайте- плюйтесь! І плюйтесь! Не зупиняйтеся, а ми з вас убогих посміємося.
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Что баните Крысы,неприятна правда?в немецких архивах и не такое есть про МУДАКОВ чЛенино-Сралинцев Краснопузых ШАКАЛАХ...
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А шо ты хочешь от кремлядских методичек) для них это херои ))) хуйловцы они такие,тут их на Цензоре тьма ,совместно с нашими полезными ))
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Не обращаите внимания, уважаемый Сенатор - крысы проснулись,
а работу взялись.....
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Вытаскивай из спама ольгинское спамят!
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я не по етим делам - разве очень кто разозлит.
так шо ето к цензорятам...
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Да я понимаю прекрасно. Я тоже раньше такой ерундой не занималась,ну в последнее время, на Цензоре просто ад какой то троллей ольгинских! Ты же сам видишь!
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вижу.
пытаюсь достучатся до модеров и админов.
и мне ето уже осточертело на самом деле.
догадываюсь с вероятностью 90% кто спамер, но промолчю - есть еще те 10%
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Джамал, тебе роскомнадзор заблокировал цензор😂
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Договор Лаврентий Беря-Генрих Мюллер к примеру от 11 ноября 1938 года,о Сотрудничестве ГЕСТАПО И НКВД...КРЫСЫ позорные...
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Когда следюющий марш путинских холуёв за инпичминт😂
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23 февраля на день создания Краснопузой армии...Которую разгромили под Нарвой... "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 6509
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Этот подорванный Пэтин памперс себя сенатором кличет.Подорваное животное-даже твои редкие правильные вбросы не воспринимаются...
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Обережно! Порохлботи заражені вірусом пьєтя! Признаки бачите самі.
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Обережно! Хуйловцi заражені вірусом йюля! Признаки бачите самі.
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причем вирус пьетя сильно мутирует и зараженные уходят в полный неадекват
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Садовой зовет галичан к забастовке во Львове с дальнейшим походом на Киев

"Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 847
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А Порошенко вместе с опоблоком депортировать
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Иногда жалею что я не Порохобот.... "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 2240а враг Краснопузых Гоффноедов Сралина-Джугашвили и чЛЕНИНА главного БАРАНА 20 века.. "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 2240
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история учит, что она ничему не учит... если в Украине не будет объединения всех демократических и националистических сил в один кулак- то нам будет пи*дец..."Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 8688
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Хуйло, не для того стаи ольгинский троллей создавал! Сейчас ему, уже ничего не нужно делать,как говорится,*Розделяй и Властвуй *! Наши продажные мрази,манипуояторши и полезные идиоты разрушают и уничтожают Украину!
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Лучше б они требовали депортации "лолиты" и Гнойсмана вслед за Бебешвили. Было бы больше пользы.
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лучше таких упоротых как ты лишали гражданства и давали билет в один конец))))
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О, еще один последователь "лолиты" по лишению граждаства
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Шоколадные очкососуны хорошо отрабатывают в подобных темах. Не брезгуют и с дерьмецом "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 6831
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У меня стойкое ощущение, что Пэтя сам организовывает все акции протеста, положительного эффекта от них ноль, но пар стравливают и поселяют в душах людей безнадёгу и неверие в свою способность сто то изменить.
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Финансируемые Сурковым партии завопили!
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Вот это правильно ,объединяться надо ВСЕМ ради свержения мальдиско-сейшельской мафии,пока они Украину окончательно не угробили ... "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 9076
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Мамадарагая, на ветке, где новость о возврате незаконно вывезенного человека один поет, второй историю ссср печатает, третий свою медкарту перепечатывает, показывая масштабы отека пигудия. Мрак
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Юлия Тимошенко сделала пластику и уколы ботокса, чтобы быть похожей на своего кумира хуйла педафилыча путена😂
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у нас 360 партий, и если 350 партий попросят что бы мишка больше никогда не появлялся в Украине он сделает это?)))
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Ну если даже украинские патриоты из националистической ВО "Свободы" поддерживают Саакашвили То тогда всем ясно что его связи с кремлёвскими фашистами ...уйла и сбежавшими продажными кремлёвскими холуями -нелюдями из бандитского окружения ЗЭКА януковича в том числе и Курвячем это просто подлая провокация нашей продажной антиукраинской коррумпированной власти.
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це ти про тих свободівців які на фронті воювали коли ти с цяв від ху йловс ького можливого вторгнення в підвалі?
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щас обидно было, пенсионный фонд и собез забыли, вот кто пострадал больше всего, раньше бабушки на михо отвлекались теперь опять побегут штурмовать сии почтенные органы
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31 травня 2019 року на виборах скажеш.
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Тих, хто критикує і лає Порошенко, я можу зрозуміти і в деяких випадках піддтримати. Але тих, хто за батоно Міхо.... не розумію!!! Коли він був в Одеській області - критикували(ті ж самі), аж гай шумів. А тепер- святий. Ну коли такий він хороший, то нехай із-за кордону керує. Владімір Ілліч же керував. А що з того вийшло - результат на ліцо.
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""Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий " а что мешает этим импотентам всем хором сложить мандаты и с чистой совестью на выборы нового парламента?
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Це кого ти до совісті закликаєш? Придумав же...
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На ботоферма "Петькино" объявлена тревога. Вызвали всех ботов, даже из отпуска и запоя
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Это уже барыгу не спасёт а скорей наоборот ... "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 6657
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Браво ,ВСЯ Украина этого ждала ,воровской режим мальдивско-сейшельской мафии надо немедленно демонтировать пока они окончательно не демонтировали Украину !!! "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко - Цензор.НЕТ 2279
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Порохоботы!!! Вы имели бы совесть появляться так массово хоть иногда и в других темах о коррупции Порошенка, о социально-экономических проблемах, в темах спорта и т.п. Вас даже в теме в защиту Порошенка так массово не увидеть.
Но в темах про Саакашвили появляется до 60-70 новых порохососов с новыми никами, часто одних и тех же под двумя флагами.
Это уже давно замечено.
Своей массовой антиМихоАтакой вы народное мнение все равно не измените. Люди за Михо, и в воскресенье вы утретесь
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Это показывает,что мы на правильном пути ,это показывает животный стах барыги и его холуёв перед народом Украины ,это показывает,что у ворья начинается предсмертная агония !!!!!!!!!!
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А ведь прав был Бутусов, когда утверждал, что в принципе все эти "системные опозиционеры" не очень-то и поддерживают Михо. Но вот после его беспредельной трансплантации, они будут размахивать именем Михо как флагом и это даже их ситуативно сплотит. Именно лолита мальдивская сплотила оппозиционеров и дала им в руки знамя
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Мальдивский очень боится ответить за ВСЕ свои преступления и этот животный страх будет толкать его на новые и новые ошибки,что в итоге приведёт к краху его воровского режима !!!
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Обращение НЕ поддерживаю.
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путін-хуйло та ко.роблять усе,щоб посварити Український народ.....ні куя не буде того ,що гніди мокшанські задумали !! птх-пнх !!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко
 
 
 
 
 
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