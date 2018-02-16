 "Батькивщина", "Самопомич", "Свобода" и ещё 6 партий требуют обеспечить возвращение Саакашвили в Украину, - Деревянко

Совместное заявление партий "Демократический альянс", "Гражданская позиция", "Народный контроль", "Европейская партия Украины", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", ВО "Свобода", "Рух новых сил", общественное движение "Хвиля" обнародовал на своей странице в Фейсбук внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, передает Цензор.НЕТ.
"В начале этой недели, 12 февраля 2018 года, президент Порошенко и подконтрольные ему силовые ведомства совершили откровенно антиконституционное и неправовое действие - грубой силой выгнали из страны украинского политика, лидера партии "Рух новых сил", третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Чтобы лишиться одного из лидеров оппозиции, власть совершила политическую расправу, нарушила права человека и нанесла огромный ущерб международной репутации Украины. Это преступление должно быть расследовано", - сказано в совместном заявлении.
Партии заявляют, что должностные лица, нарушившие закон и свои должностные обязанности в отношении Саакашвили, должны оказаться на скамье подсудимых.
"Мы требуем обеспечить возвращение Михаила Саакашвили в Украину, предоставив ему возможности защитить свои права и достоинство в украинских судах, в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права", - сказано в совместном заявлении.
Оппозиционные силы также призвали граждан Украины поддержать их обращение.
"Украинская власть позволяет себе так поступить с политиком, известным во всем мире. Это означает, что ни один украинский гражданин не может чувствовать себя в безопасности и надеяться на справедливое правосудие", - говорится в заявлении. Также политические силы призывают мировых лидеров и дипломатов "дать принципиальную оценку политическим репрессиям, к которым прибегает украинская власть".
"Мы констатируем, что президент Порошенко стал на путь подмены закона произволом. Мы предупреждаем, что любые попытки дальнейших расправ над оппозиционными лидерами и активистами получат наш консолидированный и твердый ответ", - сказано в заявлении.
отлично
Про це повідомляє RP.pl. з посиланням на польський телеканал Superstacja.Цікаво, а Саакашвіллі також питали як він відноситься до Бандери?
І що ж він відповів?
а работу взялись.....
так шо ето к цензорятам...
пытаюсь достучатся до модеров и админов.
и мне ето уже осточертело на самом деле.
догадываюсь с вероятностью 90% кто спамер, но промолчю - есть еще те 10%
Но в темах про Саакашвили появляется до 60-70 новых порохососов с новыми никами, часто одних и тех же под двумя флагами.
Это уже давно замечено.
Своей массовой антиМихоАтакой вы народное мнение все равно не измените. Люди за Михо, и в воскресенье вы утретесь