 Кибератака вирусом NotPetya была операцией российский военных по дестабилизации Украины, - Белый дом

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"В июне 2017 года российские военные совершили самую разрушительную кибератаку в истории, которая нанесла рекордные убытки", - говорится в заявлении.
"Кибератака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру, приведя к миллиардным убыткам в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Атака была частью усилий Кремля по дестабилизации Украины. Она еще очевиднее указывает, что Россия играет роль в конфликте в Украине . Это была безответственная, неразборчивая кибератака, которая получит ответ на международном уровне", - отмечаетя в заявлении Белого дома.
Напоминаем, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу некоторых украинских правительственных учреждений и бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.
Ранее правительство Великобритании заявило, что Россия несет ответственность за кибератаки с использованием данного вируса.
Атака по всему миру в июле 2017 была лишь замаскирована под вымогательство. Истинной целью и большинство атакованных объектов было в Украине.
Кроме того, атакованы были те европейские компании (Reckitt Benckister, Dutch delivery firm TNT and Danish shipping giant Maersk), которые имели сильные торговые связи с Украиной
Министр обороны Британии заявил, что Великобритания обязана отвечать.
Вот так, вирус с названием, замаскированным под имя нашего Президента, оказался продуктом российской армии.
«Украину атаковал вирус Петя» - такие заголовки были в СМИ во время атак.
А вот демотиватор, который постила в это время партия Родина подельницы путина тимошенко: тот же текст плюс "Тільки повне перезавантаження влади врятує Україну"
То есть россияне не только атаковали Украину в киберпространстве. Они еще и использовали эффект от атаки для репутационного удара лично по Порошенко. Перенаправили на него негатив. А вирус Юля использовал эту помощь от врага для борьбы с властью.
Ну, а наши СМИ легко заглотили наживку и помогли врагу разгонять это хихиканье про поражение вирусом Петя Украины.
Наши СМИ и оппозиция - прямые колаборанты врага вот в конкретном моменте. Теперь хихи про агентов кремля.
Но помнится, что США грозились еще пару лет назад обрушить энергосистему Роиси, если та не прекратит кибер-хамство и кибер-жульничанье.
Кацапский вирус Петя... Символично
Кацапы разучились даже читать... символично
сказав что пеця поразил их достпы к свфиту
вот бы и поржали все вместе, с лавровым и его фразами про выстрел в ногу
не додумались вовремя
Короче, не так все там просто. В одно из обновлений М.е.док заранее был встроен червь ,который ждал своего часа. Там где обновления м.е.док проводились с логином администратора домена , тем беда была.
В общем , программа медок 1 раз в пол часа обращается за обновлением ,это даже если автообновление отклбчено.
Так вот провайдер ,где были сервера м е док открыл окошечко при обновлении и закачал сам вирус, закачка эта была где-то 3 минуты. Тоесть , шансы заразиться были примерно 10% (3\30 мин).
ПОсле этого втрус с помощью пароля админа заражал все компы домена.
Но суть в чем. Очень много гос предприятий были предупреждены ,как оказалось потом за 2 часа до вируса ,выключить все компы. А ВОТ ЭТОГО Я ТАК ПО СЕЙ ДЕНЬ И НЕ ПОНЯЛ,почему так. Почему все министерства и еще кучу предприятий получили указания вырубить свои сети.
Наверное их кацапы предупредили!!!. Заражение вирусом произло между 13-00 и 13-30 .Предупреждения были около 11-00
https://newsone.ua/news/accidents/sbu-prishla-s-obyskom-v-ofis-odnogo-iz-ukrainskix-provajderov.html
ему есть чем гордиться.
Всю ету красноперую и жадную до копейки русню он давно понял и мочил всю свою жизнь.
И будет.
Уважение настоящему Генералу.
помните враг не в Москве, враг в Киеве
правда количество комментаторов цензора уменьшится процентов на 80-90