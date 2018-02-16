 Кибератака вирусом NotPetya была операцией российский военных по дестабилизации Украины, - Белый дом

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"В июне 2017 года российские военные совершили самую разрушительную кибератаку в истории, которая нанесла рекордные убытки", - говорится в заявлении.

"Кибератака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру, приведя к миллиардным убыткам в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Атака была частью усилий Кремля по дестабилизации Украины. Она еще очевиднее указывает, что Россия играет роль в конфликте в Украине . Это была безответственная, неразборчивая кибератака, которая получит ответ на международном уровне", - отмечаетя в заявлении Белого дома.

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Напоминаем, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу некоторых украинских правительственных учреждений и бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Ранее правительство Великобритании заявило, что Россия несет ответственность за кибератаки с использованием данного вируса.

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