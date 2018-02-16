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 Происшествия, За рубежом
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 Кибератака вирусом NotPetya была операцией российский военных по дестабилизации Украины, - Белый дом

Администрация США назвала распространение вируса NotPetya летом 2017 года операцией российских военных.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"В июне 2017 года российские военные совершили самую разрушительную кибератаку в истории, которая нанесла рекордные убытки", - говорится в заявлении.

"Кибератака, получившая название NotPetya, быстро распространилась по всему миру, приведя к миллиардным убыткам в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Атака была частью усилий Кремля по дестабилизации Украины. Она еще очевиднее указывает, что Россия играет роль в конфликте в Украине . Это была безответственная, неразборчивая кибератака, которая получит ответ на международном уровне", - отмечаетя в заявлении Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хакерские атаки на информсистемы в Украине имеют российское происхождение, - Грицак

Напоминаем, летом 2017 года масштабное распространение вируса NotPetya парализовало работу некоторых украинских правительственных учреждений и бизнеса. Вскоре вирус распространился на другие страны.

Ранее правительство Великобритании заявило, что Россия несет ответственность за кибератаки с использованием данного вируса.

Читайте: Армия РФ ответственна за кибератаку NotPetya в июне 2017 года: ее целью было нарушение работы госучреждений Украины, - МИД Великобритании

Источник: https://censor.net.ua/n3050731
 
 
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Британский МИД официально обвинил россию в атаке вируса NotPetya.
Атака по всему миру в июле 2017 была лишь замаскирована под вымогательство. Истинной целью и большинство атакованных объектов было в Украине.
Кроме того, атакованы были те европейские компании (Reckitt Benckister, Dutch delivery firm TNT and Danish shipping giant Maersk), которые имели сильные торговые связи с Украиной
Министр обороны Британии заявил, что Великобритания обязана отвечать.
Вот так, вирус с названием, замаскированным под имя нашего Президента, оказался продуктом российской армии.
«Украину атаковал вирус Петя» - такие заголовки были в СМИ во время атак.
А вот демотиватор, который постила в это время партия Родина подельницы путина тимошенко: тот же текст плюс "Тільки повне перезавантаження влади врятує Україну"
То есть россияне не только атаковали Украину в киберпространстве. Они еще и использовали эффект от атаки для репутационного удара лично по Порошенко. Перенаправили на него негатив. А вирус Юля использовал эту помощь от врага для борьбы с властью.
Ну, а наши СМИ легко заглотили наживку и помогли врагу разгонять это хихиканье про поражение вирусом Петя Украины.
Наши СМИ и оппозиция - прямые колаборанты врага вот в конкретном моменте. Теперь хихи про агентов кремля.Кибератака вирусом NotPetya была операцией российский военных по дестабилизации Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 279
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Митяй, а как тебе название вируса? Кибератака вирусом NotPetya была операцией российский военных по дестабилизации Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3545
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Тебе лучше обратиться к её поклонникам! Кибератака вирусом NotPetya была операцией российский военных по дестабилизации Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 5411
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вони кричать що я з росії кидають в мене фекалії і втікають ! а я вже вкотре пробую їх витягнути не серйозну розмову ! тута
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Там на гілці про мовний закон один такий з'явився. Нік у нього про честь, яку нібито він має. Так він погрожує прямо із Британії, що буде переслідувати і вбивати всіх політичних опонентів😱
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«Украину атаковал вирус Петя» - 100% Кибератака вирусом NotPetya была операцией российский военных по дестабилизации Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2885
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А шо, еще у кого то оставались сомнения насчет ВОНЫ?
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Понимаешь, это в России партия может называться Родина, а в Украине - Батькивщина, спалился ты
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Молодцы конечно, что заявили.

Но помнится, что США грозились еще пару лет назад обрушить энергосистему Роиси, если та не прекратит кибер-хамство и кибер-жульничанье.
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вирус NotPetya

Кацапы разучились даже читать... символично
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То вирус зашлют, то национальных дружин... От москалей одни подлости.
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Пам'ятаю ту атаку, бо неможливо було отримати гроші у банку.
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угу,имено таки надо было сделать,
сказав что пеця поразил их достпы к свфиту

вот бы и поржали все вместе, с лавровым и его фразами про выстрел в ногу
не додумались вовремя
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Как недавно стало известно от достоверных источников пожелавших остаться в тени, все комментарии кремлеботов контролируются службами ФСБ и комментарии с плохим содержанием о путлере наказываются лишением троллей зарплаты, увольнением и даже привлечением к уголовной ответственности. Давайте заставим ватников писать плохое о путлере и лишим этих имбицилов не только средств к существованию, а и спокойной жизни.
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Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc"
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Названия кацапского вируса "Нет Петя" говорит о мощной поддержке кацапами Порошенко, а не не наоборот, правда зрадонесущие кацапы?
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Тогда был еще один вирус-шифровальщик Bad Rabbit
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Плохой Кролик. Что как бы намекает как Путин "любит" на самом деле Яценюка, которого травят на укрСМИ.
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В это время Сеня был давно в отставке! может, это козни Гроси?
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Да не может такого быть! Нет Петя......Ведь мне же каждый день в комментах рассказывают что Порошенко агент Путина, и вообще очень выгоден для Путина, и надо срочно мутить 3 Майдан чтобы спасти страну, или на крайняк перевыборы в Раду и импичмент))
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При чем тут твой порошенко ,это была модификация первой версии вируса Petya.A
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Ты слепой, тупой или совокупно? Вирус имеет название Нет Петя и этот вирус был запущен кацапами. Очевидно же что кацапы против Порошенко или они по любви называют Порошенко киевским карателем, хунтой и предлагают уничтожить его атомной бомбой? Кому вы кацапы здесь лапшу вешаете? Палитесь гниды вообще незаметно.
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Выгребал я после этого вируса , вся система упакла ,все сервера и все компьютеры.
Короче, не так все там просто. В одно из обновлений М.е.док заранее был встроен червь ,который ждал своего часа. Там где обновления м.е.док проводились с логином администратора домена , тем беда была.
В общем , программа медок 1 раз в пол часа обращается за обновлением ,это даже если автообновление отклбчено.
Так вот провайдер ,где были сервера м е док открыл окошечко при обновлении и закачал сам вирус, закачка эта была где-то 3 минуты. Тоесть , шансы заразиться были примерно 10% (3\30 мин).
ПОсле этого втрус с помощью пароля админа заражал все компы домена.
Но суть в чем. Очень много гос предприятий были предупреждены ,как оказалось потом за 2 часа до вируса ,выключить все компы. А ВОТ ЭТОГО Я ТАК ПО СЕЙ ДЕНЬ И НЕ ПОНЯЛ,почему так. Почему все министерства и еще кучу предприятий получили указания вырубить свои сети.
Наверное их кацапы предупредили!!!. Заражение вирусом произло между 13-00 и 13-30 .Предупреждения были около 11-00
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Ах да забыл сказать , по крайней мере через пол года после вируса киберполиция Медку так сервера и не отдали. И результатов никаких тоже нет по сей день)
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Ах да и еще ,за 3 недели до этого СБУ заглянуло к провайдеру(WNet) ,у которого стояли сервера МЕДок. Атака была 27 июня. Я на всю жизнь это запомню и неплохо изучил этот вопрос,так как потом месяц жил на работе.

https://newsone.ua/news/accidents/sbu-prishla-s-obyskom-v-ofis-odnogo-iz-ukrainskix-provajderov.html
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Есть расследование CiscoTalos, там все расписано. Сначала было предварительное заражение где-то в мае. А вот 27-го июня на сервере медка было внесено маленькое изменение, и все апдейты брались с фейкового сервера, откуда и грузилось зараженное обновление. Но суперпрограмма медок, ессно, не проверяет целостность пакетов обновления и контрольные суммы, а запускает под админом. На латвийский сервер сливались все содержимое - ваши контрагенты, суммы в накладных и т.д., т.е. кто-то получил всю информацию о хозяйственной деятельности в Украине. Остался вопрос: перенаправка на зараженный сервер - это сознательно кто-то в медке сделал, или безалаберность медокцев, их предупреждали за 2 месяца, что у нужно усилить антивирусную защиту, пасутся там все, кому не лень
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, , как по мну , , адекватной ответкой на кибератаку москалей , станет атака аналогичная на вагнеровцев в сирии , , с сотнями жмуриков , и прочими бонусами ,,,
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Арестуйте офшорные счета вируса ПАП! NotPetia не так страшен для Украины как ее собственный президент.
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То есть ты считаешь что кацапы этим вирусом решили помочь украинцам? Ты больной?
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Нет. Я считаю, что надо ПАП отстранять от власти.
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Только после смерти путлера и развала рашки. Даже если Порошено в принудительном порядке придется править Украиной 50 лет, пока раша не развалится, а путин не подохнет за Порошенко будут голосовать украинцы.
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Править Украиной 50 лет? Он что царь? Может власть еще и по наследству передать? Провертесь у психиатра.
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У Метиса, как оказалось, есть совсем неплохой рецепт как бороться с кацапней,
ему есть чем гордиться.
Всю ету красноперую и жадную до копейки русню он давно понял и мочил всю свою жизнь.
И будет.
Уважение настоящему Генералу.
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зрадофилы!
помните враг не в Москве, враг в Киеве
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врага регулярно вижу в оптике, в отличии от некоторых
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юльке цыганка нагадала шо она станет призиденшей вот она и верит ))
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Ну фсе, скоро по всей расее запустят

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да скорей бы уже.
правда количество комментаторов цензора уменьшится процентов на 80-90
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Кацап это потомок монголов. Но даже прародители не могли себе представить до какой мерзости могут дойти потомки😤
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