 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за сутки 810 взрывов

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 13 февраля по 19:30 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, больше взрывов (примерно 320 против около 280)", - говорится в отчете. В Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Светлодарска, Чермалыка, Ломакино, Трудовского, Каменки, Авдеевки и Александровки.

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"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Зафиксировано, в частности, больше взрывов (примерно 490 против 17)", - отмечают наблюдатели. В Луганской области нарушения зафиксированы в Кадиевке и Калиновке. Также члены СММ слышали взрывы вблизи Золотого.

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