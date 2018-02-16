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 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе за сутки 810 взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали за сутки около 810 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 13 февраля по 19:30 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, больше взрывов (примерно 320 против около 280)", - говорится в отчете. В  Донецкой области нарушения перемирия были зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Светлодарска, Чермалыка, Ломакино, Трудовского, Каменки, Авдеевки и Александровки.

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"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. Зафиксировано, в частности, больше взрывов (примерно 490 против 17)", - отмечают наблюдатели. В Луганской области нарушения зафиксированы в Кадиевке и Калиновке. Также члены СММ слышали взрывы вблизи Золотого.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050728
 
 
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Но ето же не мешает говорить что перемирие не нарушено и нужно вернуть на фронт артиллерию
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Латиніна Юля каже у ФБ, що пуйла взяли під арешт. Фейк?
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миссии обсе твердое "ничего" - какая миссия такая и оценка.
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набухаются продажные световоены и пуляют то друг друга то по окрестным жилым районам.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам !!!! Маю надію,що наші воїни відповіли окупантам !!! путін-хуйло здохне виродку зі своїм коблом !!!!
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