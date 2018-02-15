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 Кабмин внес в Раду изменения к Закону "Об образовании"

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон об образовании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента

Сегодня правительство зарегистрировало законопроект №8046 (о внесении изменений в пункт из раздела ХII "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений).

Самого текста документа на сайте Рады нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Читая вывод Венецианской комиссии, венгры, по-видимому, путают свой язык с русским, - Климкин

14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.

Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования, государственной, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

Также читайте: Венецианская комиссия предложила продлить переходный период, а не менять Закон "Об образовании", - МОН

Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, в 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке ".

Источник: https://censor.net.ua/n3050727
 
 
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позор! под сраных венгров прогнуться! тьфу!
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ХОЧЕШЬ ЖИТЬ В ЕВРОПЕ - ЖИВИ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ЗАКОНАМ !!
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Парламентская комиссия Сейма Латвии по мандатах, этике и заявлениям решила отклонить петицию о сохранении в Латвии двуязычного образования, под которой подписались 10 тысяч человек.

!!! Как заявил один из членов комиссии Райвис Дзинтарс (Нацблок), в случае, если петиция получила одобрение и была бы направлена на дальнейшее рассмотрение, "общество получило бы неоднозначный сигнал в вопросе о переходе на образование на латышском языке".

!! Как заявил один из членов комиссии Райвис Дзинтарс (Нацблок), в случае, если петиция получила одобрение и была бы направлена на дальнейшее рассмотрение, "общество получило бы неоднозначный сигнал в вопросе о переходе на образование на латышском языке".

"В единстве - сила",
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позор был бы если бы они отменили Закон, как того хотели венгры
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А что они сделали? Разве не отменили то что качается венгров?
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Закон промови 1989 року вже передбачав перехідний період 3 роки. Пройшло 28 років, а вивчити мову так і не спромоглися. Дебілибля.
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Всё ,что напринимали эти упыри будет отменено новой властью ,а упыри поедут осваивать зоны и тюрьмы ...
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Точно так же казали і про папірєдніков.
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Это так ,но про тех говорили а с этими сделают...
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Хто зробить? Будь ласка дайте прізвища і термін виконання вашої обіцянки.
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Тобто прямо із Британії😱 І без терміну виконання? Тебе всі почали боятися і ВР просить тебе не робити цього😁
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Він про це не пише, але знаючи його інші коментарі можна зрозуміти, що мова про сепарську владу, яку підтримує путін. Цікаво, що деякі підтримують таке☺
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сепаратор под флагом Британии?- ммм... как скрепно)
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Да пусть эти венгры идут лесом, думайте о Украине！
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Агенты крембля обьединились:
Политические партии "Демократичний альянс", "Громадянська позиція", "Народний контроль", ВО "Батьківщина", "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Свобода", "Рух нових сил", Европейская партия Украины и общественное движение "Хвиля" сделали совместное заявление, назвав выдворение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины антиконституционным и неправовым. Они заявили, что Украина находится на грани диктатуры.
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и правильно сделали, барыгу выгнать со страны и михо вернуть
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Поки невідомо про зміни до закону і наміри ВР за це голосувати.
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Зачем же так прогибаться из за предложения? Те для кого Украина переделывает и изменяет свой первоначальный закон до неузнаваемости уже успели нагадить везде где только можно. Лучше бы Украина показала свой характер и позицию и не стала ничего переделывать.
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