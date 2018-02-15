 Кабмин внес в Раду изменения к Закону "Об образовании"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента
Сегодня правительство зарегистрировало законопроект №8046 (о внесении изменений в пункт из раздела ХII "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений).
Самого текста документа на сайте Рады нет.
14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.
Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.
Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования, государственной, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.
Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, в 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке ".
!!! Как заявил один из членов комиссии Райвис Дзинтарс (Нацблок), в случае, если петиция получила одобрение и была бы направлена на дальнейшее рассмотрение, "общество получило бы неоднозначный сигнал в вопросе о переходе на образование на латышском языке".
!! Как заявил один из членов комиссии Райвис Дзинтарс (Нацблок), в случае, если петиция получила одобрение и была бы направлена на дальнейшее рассмотрение, "общество получило бы неоднозначный сигнал в вопросе о переходе на образование на латышском языке".
"В единстве - сила",
Политические партии "Демократичний альянс", "Громадянська позиція", "Народний контроль", ВО "Батьківщина", "Об'єднання "Самопоміч", ВО "Свобода", "Рух нових сил", Европейская партия Украины и общественное движение "Хвиля" сделали совместное заявление, назвав выдворение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины антиконституционным и неправовым. Они заявили, что Украина находится на грани диктатуры.