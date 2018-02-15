 Кабмин внес в Раду изменения к Закону "Об образовании"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте парламента

Сегодня правительство зарегистрировало законопроект №8046 (о внесении изменений в пункт из раздела ХII "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений).

Самого текста документа на сайте Рады нет.

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14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года - до 2023-го.

Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования, государственной, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом.

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Переходные положения закона предусматривают: "лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, в 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке ".