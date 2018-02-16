 "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим АЕКом в первом матче 1/16 Лиги Европы

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Счет в матче на 19-й минуте открыл динамовец Цыганков. На 80-й минуте вышедший на замену Айдаревич (АЕК) счет сравнял.

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Ответный матч состоится в Киеве 22 февраля.