 "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим АЕКом в первом матче 1/16 Лиги Европы

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Счет в матче на 19-й минуте открыл динамовец Цыганков. На 80-й минуте вышедший на замену Айдаревич (АЕК) счет сравнял.
Ответный матч состоится в Киеве 22 февраля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Счет в матче на 19-й минуте открыл динамовец Цыганков. На 80-й минуте вышедший на замену Айдаревич (АЕК) счет сравнял.
Ответный матч состоится в Киеве 22 февраля.
Група українських вболівальників сиділи в одному з барів міста, в який пізніше увірвалось близько 40 хуліганів. Бійка тривала кілька хвилин, після чого нападники втекли, помітивши поліцію.
Відомо, що напад здійснили фанати московського "Спартака", які спеціально для цього приїхали до Афін. Цю інформацію підтверджують свідки і російські футбольні групи у соціальних мережах.