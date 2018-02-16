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 "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим АЕКом в первом матче 1/16 Лиги Европы

В Афинах первый матч 1/16 Лиги Европы между местным АЕКом и киевским "Динамо" закончился результативной ничьей со счетам 1-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Счет в матче на 19-й минуте открыл динамовец Цыганков. На 80-й минуте вышедший на замену Айдаревич (АЕК) счет сравнял.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака. ВИДЕО

Ответный матч состоится в Киеве 22 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3050726
 
 
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для первого матча сезона нормуль! Все на стадион на ответку!
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Хлопці - молодці. З греками в них вдома грати важко будь-якій команді. Всі бачили, які там вболівальники, як вони тиснуть на суддів. Та й гравці теж тиснуть і падіннями і провокаціями. Сподобалось, що наші саме по грі не поступились і не відсунулись до своїх воріт навіть після забитого голу. Циганков - красень. Тішить, що свій, динамівський вихованець. Можна бути спокійним за збірну. Відносно.
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держи мне место , , приеду из запора-энергодара , , и об билетах-ночлеге-хавчике позаботиться не забудь , , шоб ни как в прошлый раз , без спиртного и без девок ,,,
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Греки идут дальше. С ответкой уже все понятно.....
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По игре Динамо смотрелось не очень уверено. Моментов почти не было. Надеюсь дома выиграют.
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можно и по нолям,але наші їх в Києві розкатають по повній( маю таке передчуття)
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хотелось бы))) Ну, грекам надо забивать, полезут вперед, возможно, наши и поймают на "контрах".
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А там еще Мбокани подтянется. Обязаны проходить.
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ну, Киев, уже давно приучил к прединфарктным состояниям у болел))) Ну, ничего, будем болеть) "Банку" на выезде положили, уже огромный плюс. Аккуратно "засушить" игру, предложить грекам инициативу и лови - не хочу "на контрах". Вообщем, посмотрим.
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Мда. Отмучились. Брак в игре колоссальный. Средняя линия не работает, нападения нет. Дерлиз затащил, дальше вообще без моментов. Судья был лоялен более чем к нам. Гармаш просто задолбал с этими фолами.... Я расстроен, тем что не увидел хорошую игру, а очень хотел!
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Відмучились перед тим "спартачі". Вдома 1-3. Та й газпромівський "Зеніт" від "Селтіка" 0-1, правда. на виїзді.
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Да на кацапов мне насрать, чем хуже им - тем лучше) А такая сушка игры до добра не доводит.
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Поздоровляю! Ми з Вами входимо до дуже великої світової спільноти, яка сере на кацапів. Особливо в останній тиждень. "Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим АЕКом в первом матче 1/16 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 7199
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да норм результат для выездного матча, к тому же еврокубка, да еще и против команды, которая в норм игровом тонусе и у которой первенство в разгаре.
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насчет Гармаша согласен-с ним как по тонкому льду.
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Хуй его знает чем объяснить эту рваную игру Динамо при Белькевиче, но половину противостояния наши выиграли. Уверен дома будут играть уверенней. Болеем дальше.
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На вболівальників київського "Динамо", які приїхали підтримати свою команду у матчі 1/16 Ліги Європи, напали у центрі Афін.

Група українських вболівальників сиділи в одному з барів міста, в який пізніше увірвалось близько 40 хуліганів. Бійка тривала кілька хвилин, після чого нападники втекли, помітивши поліцію.

Відомо, що напад здійснили фанати московського "Спартака", які спеціально для цього приїхали до Афін. Цю інформацію підтверджують свідки і російські футбольні групи у соціальних мережах.
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Пока Динамо рулит ворюга суркис не ждите ни чего хорошего! После смерти Лобана уже на протяжении многих лет команды нет, ну разве выстрелит в 2 - 3 матчах и все. Тренеры как на подбор, хоть и выходцы из Динамо, но круглый ноль, подбор игроков не соответствует задачам клуба, такое впечатление что селекцией занимаются дилетанты, хотя, опять таки, это все бывшие игроки( или сбухались или по хер).
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Бажаю перемоги Динамо у матчі-відповіді.
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Динамо не бегало. Даже когда оставалась минута дополнительного времени, наш вратарь не спешил выбрасывать мяч в игру.
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, та да ,,,.вселенная-метагалактика уже не та ,,, , вот в мои школьно-студенческие годы ))) , девки были моложе и водка / пиво вкуснее ,,,
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Константинопольцы должны были побеждать. дырка отскочила.
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Вас как то специально оболванивают, или на россии теперь вес идиоты? Константинополь это Стамбул.
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Фигово играли, но результат на табло. А он даёт перспективы продвижения в следующий раунд. Это главное. Греков нужно проходить, точка 😶
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Динамо" на выезде сыграло вничью с греческим АЕКом в первом матче 1/16 Лиги Европы
 
 
 
 
 
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