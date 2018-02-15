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 Поезд Киев-Москва принес "Укрзализныце" больше всего прибыли в пассажирских перевозках в 2017 году

В 2017 году самым прибыльным для "Укразализныци" был поезд Киев - Москва, а самым убыточным - Мариуполь - Львов.

Об этом говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Пять самых прибыльных поездов 2017 года:

  1. №5/6 Киев - Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли
  2. №23/24 Одесса - Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли
  3. №105/106 Киев - Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли
  4. №91/92 Киев - Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли
  5. №53/54 Киев - Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли

Были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий - Москва, Львов - Москва, Ковель - Москва, Харьков - Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев - Ивано-Франковск, №11/12 Львов - Одесса.

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Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен.

Пять самых убыточных поездов:

  1. №70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн
  2. №686/685 Измаил – Одесса – 9 вагонов, 65% заселенности, убыток – 97,4 млн грн
  3. № 357/358 Киев – Рахов - 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток– 90,4 млн грн
  4. №134/133 Киев – Лисичанск – 16 вагонов, 94% заселенности, убыток – 80,7 млн грн
  5. №608/607 Черновцы – Львов – 10 вагонов, 83% заселенности, убыток – 27,3 млн грн

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Два поезда из этого списка - Черновцы – Львов и Измаил – Одесса - были отменены, несмотря на недовольство местного населения. В целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов.

Источник: https://censor.net.ua/n3050725
 
 
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Ну а шо делать?надо зарабатывать на жизнь.Не у всех,как у луценки зарплата 300 тыщ в Украине.
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Россия же наша братская родная страна как ни крути.
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Росія це фашистська країна, які брати нафіг.
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похоже, что инфа липа, это 146% кремляди,
на жд что-то мутят
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А поезд банкова рада-Ростов,вообще был бы в не конкуренции.
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блін і тут ватні трололохі Пороха приплели. я так розумію в їхній уяві, Порох особисмто стоїть на вокзалі і виштовхуе Українців на мацкву ))) господи, до чого ж вата убога по суті своїй!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПоезд Киев-Москва принес "Укрзализныце" больше всего прибыли в пассажирских перевозках в 2017 году
 
 
 
 
 
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