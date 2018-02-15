 Поезд Киев-Москва принес "Укрзализныце" больше всего прибыли в пассажирских перевозках в 2017 году

Об этом говорится в ответе "Укрзализныци" на запрос LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Пять самых прибыльных поездов 2017 года:

№5/6 Киев - Москва — 11 вагонов, 77% заселенности, 154 млн прибыли №23/24 Одесса - Москва — 10 вагонов, 89% заселенности, 98 млн прибыли №105/106 Киев - Одесса — 17 вагонов, 95% заселенности, 47 млн прибыли №91/92 Киев - Львов — 15 вагонов, 87% заселенности, 29,7 млн прибыли №53/54 Киев - Санкт-Петербург — 11 вагонов, 65% заселенности, 20 млн прибыли

Были прибыльными и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий - Москва, Львов - Москва, Ковель - Москва, Харьков - Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев - Ивано-Франковск, №11/12 Львов - Одесса.

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Однако в целом пассажирские перевозки дальнего сообщения были глубоко убыточными. Общий убыток за 2017 год составил 3,5 млрд гривен.

Пять самых убыточных поездов:

№70/69 Мариуполь – Львов – 16 вагонов, 93% заселенности, убыток – 159,9 млн грн №686/685 Измаил – Одесса – 9 вагонов, 65% заселенности, убыток – 97,4 млн грн № 357/358 Киев – Рахов - 16 вагонов, 93% заселенности поезда, убыток– 90,4 млн грн №134/133 Киев – Лисичанск – 16 вагонов, 94% заселенности, убыток – 80,7 млн грн №608/607 Черновцы – Львов – 10 вагонов, 83% заселенности, убыток – 27,3 млн грн Читайте: Инвестиции в "Укрзализныцю" в этом году превысят 18 млрд грн. Это рекорд, - Омелян

Два поезда из этого списка - Черновцы – Львов и Измаил – Одесса - были отменены, несмотря на недовольство местного населения. В целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов.