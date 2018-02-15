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Все про:Сирия (2421) наемники РФ (319)

 От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters"

В Сирии в результате авиаудара международной коалиции под командованием США на прошлой неделе погибли или ранены около 300 человек, которые работают в российской прокремлевской частной военной компании,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в России.

Российский военный врач сообщил, что около 100 человек убиты, а источник, знакомый с несколькими бойцами, заявил, что количество погибших людей более 80 человек.

Российские чиновники заявили, что пятеро граждан, возможно, были убиты, но они не имели отношения к вооруженным силам России.

Раненые, которые были эвакуированы из Сирии за последние несколько дней, были отправлены в четырех российских военных больниц, сообщили пятеро источников, знакомых с этим делом.

По данным военного врача, один из медиков, который прилетел в Сирии на одном из последних самолетов, сообщил, что в конце прошлой недели убито около 100 российских силовиков, 200 ранены.

Врач, который разговаривал с Reuters, отметил, что большинство жертв - это российские частные военные контрактники".

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Также читайте: Противника никто не провоцировал, силы коалиции действовали исключительно в рамках самозащиты, - генерал-лейтенант ВВС США Харриган о бое под Дейр-эз-Зором

Источник: https://censor.net.ua/n3050724
 
 
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им сегодня гонорар блинами выдают просто.. От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 3978
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Прощай россия "ихтамнетов",
Страна рабов, страна господ,
Страна мошенников отпетых,-
И ты, послушный им народ.
Страна наемников-убийц,
Что бабы с пьяни нарожали
Страна кремлевских жирных лиц
Страна без чести и морали...
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Пригорає , це факт, у кацапів . А я б слухав би такі новини щодня ...
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Дивитися, як хирачать кацапів можна вічно. Це, як дивитись на вогонь, що горить, чи на водоспад. І заспокоює, і настрій піднімає.
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Да хоть каждый час, якут. А чего ты так полыхаешь?

И примечательно, что подобные якуты на соседней ветке оченно недовольны президентом Украины. Совпадение?
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и таких как НикомуНеНужный здесь не увидеть - не платят им за то что здесь напишут...)
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Украинцев неутомимо, беспрерывно,
постоянно,тупо приучают к тому, чтобы на
любое упоминание фамилии Порошенко,
на любое упоминание о его любом
действии, сказаннм слове, любом
событии как-либо с ним связанным-у
пересичного украинца возникала только
одна реакция- восторженное приятие
коррупции, предательства, беззакония,
авторитаризма, неподсудности правящей верхушки,
грабёж и обнищание народа Украины,
уничтожение патриотов Майдана!!!!!!!

В итоге-агрессивная истерия Порошенко и
отключение его мозгов!!!
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пожинает посеянное ....
зеркало не виновно , что рожа крива.
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Тогда наши почикали колонну, ворвавшихся рашистов на территорию Украины. Их потери были пару сотен. Украина мочила русню еще тогда, когда это не было мейнстримом.От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 829
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С такими темпами войскам нато воевать не с кем будет.От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 6690
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В целом войскам НАТО и сейчас в Роисе воевать не с кем. Армия у РФ - говно образца прошлого века. Но она большая и прилагается в нагрузку к ЯО.
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Эти прям как опоздавшие, запрыгнувшие на Титаник.
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На собеседовании в Польше украинцев спрашивают об их отношении к Бандере, много представителей украинского народа поехали работать в Польшу с Донецкой(бывшей Сталинской )обл,я представляю ,что они ответят
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Істіні поляки, безжалісні до ворогів войська Польського...
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Глядя на фото становится понятно, почему там размножается только алкашня.
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значит фофка будет продолжать дальше
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ты читашь мысли - да я думал о его болезни и смотрю паралельно видео и не дописал - а ты уловил думку От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 5498
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значит фофка будет продолжать дальше болеть
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в результате авиаудара международной коалиции под командованием США на прошлой неделе погибли 300 или ранены около 300 человек,а потом они погибли в российских госпиталях? Чем больше тем лучше для МираИсточник: https://censor.net.ua/n3050724
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Шендерович: Это были россияне, а что они бегали по Сирии без опознавательных знаков, - так у нас и олимпийцы теперь бегают без опознавательных знаков…
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Ех,жаль,що манька-аблігація вже в ауті,а то б вона зараз сказала їм...
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От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 528Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_AЧитатиЧитати @Vitauskas_AБільшеРоссийский МИД одной картинкойОт авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 592
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Сміх стримати немає більше сил ! ХА-ХА-хаа-ХА-ха -ХАА!
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Источник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что в общей сложности около 300 убитых или раненых были в целом правильными.

Он сказал, что многие из раненых имели осколки в их телах, которые не появлялись на рентгеновских снимках, что затрудняло лечение. «Прогноз для большинства раненых мрачен», - сказал он.
Российские грузовики видели на дороге, направляющейся в Дейр-эль-Зор в Кабакеб, недалеко от Дейр-эль-Зор, Сирия
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Ложь! Стрелков говорил, что погибло около 600 нелюдей. Плюс наёмники с мест говорили о том же количестве жертв.
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Погибло пятеро, а все остальные просто биоматериал, можно не считать
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От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 4907
водка и мельдоний@treugolny_hui
Пентагон: контрудар США включал применение истребителей F-15, бомбардировщиков В-52, самолетов огневой поддержки AC-130, боевых вертолетов Apache, а также беспилотников MQ-9 Reaper

МИД РФ: убито пять человек
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Да там вообще людей не погибло. Рашко-мрази это не люди.
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Мария Захарова призвала войска США не убивать более 5 русскоговорящих наемников ЧВК Вагнер за 1 раз.
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Фюрер Кремля болен. Ждем танец лебедей по всем каналам на России.Читал когда Сталина хоронили ,то многие москвичи брали с собой лук,чтобы вызвать слёзы скорби.На России все так вульгарно отзываются о своих царях Членин-Сралин-Хутин
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠ ретвитнул(а)

От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 6983Fashik Donetskiy‏ @FashikDonetskiy 4 ч.4 часа назад

Кацапам дали пизды в Сирии. Чем ответили кацапы? Имитацией воздушного удара по Украине.Блядь,скажите этим идиотам,хай хоть картонный Киев штурмом возьмут,шоб успокоиться.Ау,дебилоиды ватные, может ещё Львов из дерьма слепите, шоб испугать НАТО ? Нельзя быть такими ебнутыми,фу блд
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jesly tolko 100 ubytix fasystov tak im silno povezlo.Konecno mnogyje s izbuga v doma zalezly,a amerikancycy po domam ne bjut. mne kazetsia tam vsiotaky bolse pogyblo 500 stuk gde to
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Как-то в этой теме светло и просторно. Говноеды все в трухановских темах зраду отрабатывают. От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters" - Цензор.НЕТ 8422

Только сверху двуликий анус Олег Хардин отметился.
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Юрий Бутусов
14 ч · Киев ·

Сколько бы длилась война, если бы с колонной "Стрелкова" поступили также как с колонной "Вагнера"?
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Есть несколько моментов.

1. Ихтаместы покрошили ихтамнетов на территории третьей стороны. Т.е. по сути это не война и ответственности, как в детском саду "Он первый полез".
2. Это американцы, а не украинцы, половина из которых еще недавно Роисей восхищалась.

3. Думаю, что артиллеристы США не просили несколько раз подтверждение от президента лично, как офицеры ЧФ Украины в Крыму.
4. В свое время довольно примитивные и плоховооруженные индейцы и мексиканцы некисло наваливали регулярной армии США по той же причине, по которой нам наваливали кацапы - бардак и неразбериха.
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Только одна поправочка...те индейцы,которые покрошили подразделение генерала Кастера,были как раз вооружены гораздо лучше кавалерии.И это не исключение из правила. То же с мексиканцами.
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Таки да. И кацлы тоже были вооружены ну никак не хуже нас.
Но причины все равно те же.
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Серьезный источник. В советское время был популярен анекдот.
"Сидит в ТАСС сотрудник, читает телетайп. Выползает новость: по сообщению агенства Рейтерс в Москве горит здание ТАСС. Сотрудник в коридор, к окну глянуть на все здание - ничего. И тут сирены и на площадь выезжает десяток пожарных машин."
Мораль такова (не для олдфагов) - советским (русским) источникам не верили сами русские, а вот западным - всегда. А почему? Наверное кто-то из них врет напропалую.
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у гепы траур, там замочили его кореша по русской весне, "апостола"
по тсн показали.
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Так это ж не учитываетса тех кто на атомы расщепился, на молекулы разлетелся" А так же "жопа-голова-жопа" по пустыне разлетелись после удара ракетой. Теперь только гиены(или какая там живность в пустынях) обгладуют косточки
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А обратите внимание на видео - где размещено орудие в которое попадает ракета? Оно как и обычно среди жилых кварталов. И если в Украине они ещё могут "жаловаться", что мол, густо размещены сёла и пгт в ордло и потому они огонь ведуть из жилмассивов, то в Сирии, бля, одна большая пустыня. Так нет же - и там установили орудие прям на площади. Наверное самый центр.
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Наемничество - уголовно наказуемое преступление в россии. Ну, покрошили амеры наемников-преступников Вагнера и что? Траур по ним объявлять? Они сами выбрали свое ремесло - убивать за деньги
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та,ды - когда покрошат всю раху, гульбище будет еще то
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Группа вагнера ремейк песни Цоя "перемен" зделала.
Если в оригинале песня звучит так
Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"

То в ремейке вагнеров песня звучит так
Пиздюлей!-Требуют наши сердца!
Пиздюлей!-требуют наши глаза
В нашем смехе и в наших слезах
И в пульсации вен
ПИЗДЮЛЕЙ!!!! МЫ ЖДЕМ ПИЗДЮЛЕЙ!!!
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Если "их там нет" значит их там и не было, мираж в сирийской пустыне самоуничтожился. Вот и герои у них такие "Иван дурак"
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Рекомендую кацапского зрадо*ба: https://el-murid.livejournal.com/

По данным Михаила Полынкова, безвозвратные потери на сегодняшний день составили:
217 человек - 5ШО (штурмовой отряд)
10 человек - 2 ШО
94 человека - «Весна» (она же «Карпаты»)
13 человек - артдивизион

Итого 334 по состоянию на сегодняшний день. Данные уточняются.
https://www.facebook.com/polynkov/posts/1967892909917787
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Наберите в google: святой Джеймс Сирийский)))....
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" Бешеный пес " в год собаки -как символично )
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а оставалась бы Бабама у власти, сейчас все было бы по-другому. Над кем-то до рвоты ржали в РФ, называя тупыми и трусами, меркельши продолжали выражать озабоченности, а Пупок хитро улыбался на выступлениях. В Газпреме шли бесконечные банкеты.
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Может спецом своих сливают вместо "своих не бросают", ведь их предупредили. Мож путкин чего то испугался уткина перед вьіборами. Одним словом мясо. какая разница, бурятское,русское собачье или свинное. нам кроме джевелинов и марс не помешают, красиво ихтамнетнул
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Может быть...хуйло гбшник, вагнер грушник...это как две бригады рекетиров у которых временный мир
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Почаще бы читать такие сообщения и посты на них!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОт авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters"
 
 
 
 
 
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