 От авиаудара коалиции в Сирии погибли или ранены около 300 российских наемников, -"Reuters"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники в России.
Российский военный врач сообщил, что около 100 человек убиты, а источник, знакомый с несколькими бойцами, заявил, что количество погибших людей более 80 человек.
Российские чиновники заявили, что пятеро граждан, возможно, были убиты, но они не имели отношения к вооруженным силам России.
Раненые, которые были эвакуированы из Сирии за последние несколько дней, были отправлены в четырех российских военных больниц, сообщили пятеро источников, знакомых с этим делом.
По данным военного врача, один из медиков, который прилетел в Сирии на одном из последних самолетов, сообщил, что в конце прошлой недели убито около 100 российских силовиков, 200 ранены.
Врач, который разговаривал с Reuters, отметил, что большинство жертв - это российские частные военные контрактники".
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.
Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.
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Страна рабов, страна господ,
Страна мошенников отпетых,-
И ты, послушный им народ.
Страна наемников-убийц,
Что бабы с пьяни нарожали
Страна кремлевских жирных лиц
Страна без чести и морали...
И примечательно, что подобные якуты на соседней ветке оченно недовольны президентом Украины. Совпадение?
постоянно,тупо приучают к тому, чтобы на
любое упоминание фамилии Порошенко,
на любое упоминание о его любом
действии, сказаннм слове, любом
событии как-либо с ним связанным-у
пересичного украинца возникала только
одна реакция- восторженное приятие
коррупции, предательства, беззакония,
авторитаризма, неподсудности правящей верхушки,
грабёж и обнищание народа Украины,
уничтожение патриотов Майдана!!!!!!!
В итоге-агрессивная истерия Порошенко и
отключение его мозгов!!!
зеркало не виновно , что рожа крива.
Он сказал, что многие из раненых имели осколки в их телах, которые не появлялись на рентгеновских снимках, что затрудняло лечение. «Прогноз для большинства раненых мрачен», - сказал он.
Российские грузовики видели на дороге, направляющейся в Дейр-эль-Зор в Кабакеб, недалеко от Дейр-эль-Зор, Сирия
водка и мельдоний@treugolny_hui
Пентагон: контрудар США включал применение истребителей F-15, бомбардировщиков В-52, самолетов огневой поддержки AC-130, боевых вертолетов Apache, а также беспилотников MQ-9 Reaper
МИД РФ: убито пять человек
Fashik Donetskiy @FashikDonetskiy 4 ч.4 часа назад
Кацапам дали пизды в Сирии. Чем ответили кацапы? Имитацией воздушного удара по Украине.Блядь,скажите этим идиотам,хай хоть картонный Киев штурмом возьмут,шоб успокоиться.Ау,дебилоиды ватные, может ещё Львов из дерьма слепите, шоб испугать НАТО ? Нельзя быть такими ебнутыми,фу блд
Только сверху двуликий анус Олег Хардин отметился.
14 ч · Киев ·
Сколько бы длилась война, если бы с колонной "Стрелкова" поступили также как с колонной "Вагнера"?
1. Ихтаместы покрошили ихтамнетов на территории третьей стороны. Т.е. по сути это не война и ответственности, как в детском саду "Он первый полез".
2. Это американцы, а не украинцы, половина из которых еще недавно Роисей восхищалась.
3. Думаю, что артиллеристы США не просили несколько раз подтверждение от президента лично, как офицеры ЧФ Украины в Крыму.
4. В свое время довольно примитивные и плоховооруженные индейцы и мексиканцы некисло наваливали регулярной армии США по той же причине, по которой нам наваливали кацапы - бардак и неразбериха.
Но причины все равно те же.
"Сидит в ТАСС сотрудник, читает телетайп. Выползает новость: по сообщению агенства Рейтерс в Москве горит здание ТАСС. Сотрудник в коридор, к окну глянуть на все здание - ничего. И тут сирены и на площадь выезжает десяток пожарных машин."
Мораль такова (не для олдфагов) - советским (русским) источникам не верили сами русские, а вот западным - всегда. А почему? Наверное кто-то из них врет напропалую.
по тсн показали.
Давай ещё!
Если в оригинале песня звучит так
Перемен! - требуют наши сердца.
Перемен! - требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
То в ремейке вагнеров песня звучит так
Пиздюлей!-Требуют наши сердца!
Пиздюлей!-требуют наши глаза
В нашем смехе и в наших слезах
И в пульсации вен
ПИЗДЮЛЕЙ!!!! МЫ ЖДЕМ ПИЗДЮЛЕЙ!!!
По данным Михаила Полынкова, безвозвратные потери на сегодняшний день составили:
217 человек - 5ШО (штурмовой отряд)
10 человек - 2 ШО
94 человека - «Весна» (она же «Карпаты»)
13 человек - артдивизион
Итого 334 по состоянию на сегодняшний день. Данные уточняются.
https://www.facebook.com/polynkov/posts/1967892909917787