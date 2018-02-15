 Канадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки об этом сообщает издание National Post.

Компания Colt Canada из Онтарио планирует заключить соглашение с Украиной на поставку в 100 000 винтовок

В январе Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провел "ознакомительную встречу" с правительственными чиновниками Украины.

Это - только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить, отмечает Пейн

"Я убежден, что нужно много сделать, чтобы однозначно сказать есть ли возможности для Colt Canada в Украине", - сказал Пейн в комментарии Postmedia.

В декабре правительство Канады внес изменения в правила экспорта, разрешив продавать автоматы и стрелковое оружие в Украину.

Украина стремится привести свое вооружение к стандартам НАТО. Украина также заинтересована в том, чтобы получить другое военное оборудование из Канады и США, например, противотанковое оружие.

Пейн отметил, что Colt Canada надеется провести демонстрацию оружия в Украине летом. "У нас - замечательный товар и замечательная репутация", - подчеркнул он.

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