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 Канадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок

Канадский производитель оружия надеется заключить контракт на поставку украинским войскам новых штурмовых винтовок.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Голос Америки об этом  сообщает издание National Post.

Компания Colt Canada из Онтарио планирует заключить соглашение с Украиной на поставку в 100 000 винтовок

В январе Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провел "ознакомительную встречу" с правительственными чиновниками Украины.

Это - только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить, отмечает Пейн

"Я убежден, что нужно много сделать, чтобы однозначно сказать есть ли возможности для Colt Canada в Украине", - сказал Пейн в комментарии Postmedia.

В декабре правительство Канады внес изменения в правила экспорта, разрешив продавать автоматы и стрелковое оружие в Украину.

Украина стремится привести свое вооружение к стандартам НАТО. Украина также заинтересована в том, чтобы получить другое военное оборудование из Канады и США, например, противотанковое оружие.

Пейн отметил, что Colt Canada надеется провести демонстрацию оружия в Украине летом. "У нас - замечательный товар и замечательная репутация", - подчеркнул он.

Также смотрите: Помощь украинской армии от США является весьма существенной, - Генштаб. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3050721
 
 
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Интересно, Лола и Сейшельский уже напряглись там у себя на Мальдивах?
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***
Не ищет покоя Ковбой -
В пути моё счастье шальное.
Со мною мой "кольт", и мой конь,
А значит - удача со мною....
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КОЛЬТ? репутация??? у кольта в америке давно репутация второсортного продукта, уже давно другие производители (тотже спрингфилд, LWRC итд) обошли кольт и делают егоже М4, 1911 (и другое) на порядок лучше чем сам кольт. Кольт в свою очередь, проиграл контракт на поставку вооружения в армию США и теперь лезет к нам со своими отходами. Такоеже "качество" сделает (и уже давно делает) и наш Зброяр или Форт, только дешевле (если без коррупции) + рабочие места ит итд. Но у нас же еще сколько ртов кормить... ужас... скорее всего что-то подобное с кольтом и сделают... будет нам "роттердам-канада-марс-Украина ++++" с ценой винтовки по цене машины за штуку.....
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Можно все робити, якщо без шпигуна лолки
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Я бы еще понял про снайперские винтовки, но штурмовые...
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вот именно, автоматов у нас хоть попой... и они будут работать, докупить прицелов и всё! А вот со снайперками беда! нужно больше барретов и еще больше - калибром поменьше текущих
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а в чом успех???
в том что хотят купить то, шо нах не потребно???
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україна стримиться в нато і ми повині якщо купуєм якусь зброю купувати по стандартах нато ! одне діло лазити пашталякати ми в нато і нічого неробити а інше діло купити 1міліон гвинтівок кольт !
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При воссоединении ГДР и ФРГ,страна НАТО Германия приняла на вооружение МИГ-29 ибо он на тот момент был реально хорош.
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всі ті міги скрізь нелітають страшно неякісний літак малий моторесурс двигунів дуже дорогий в обслуговувані тому в 90х робоча конячка нато був ф 16 ! дешевий у експлуатації надійний якісний і ефективний
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Кольты нужны для барыжного гешефта на патронах,которых Украина не производит...
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в чем разница в производстве между 5.56 и 5.45? Да на техже станках с небольшой калибровкой\подгонкой и начнут штамповать, если потребуется, это меньшая из проблем.
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На каких станках? Разве что в паРашке заказать.
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Но кольты для уличного боя намного удобней, чем те же "ксюши"
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Украинская версия МиГ-29 заставила россиян занервничать
Feb. 14th, 2018 at 6:31 PM

Канадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок - Цензор.НЕТ 8651
В конце прошлого месяца стало известно, что на мощностях ЛГАРЗ будет испытан следующий этап модернизации истребителя МиГ-29 модификации МУ2. Данная модернизация МиГ-29 подразумевает не только установку улучшенной системы управления оружием СОУ 20ПM, замену навигационной системы, обновление радиостанции Р-862, аппаратуры навигации и посадки, шины данных MSD-2000, но и, что самое неожиданное - получение возможности использования управляемых авиационных ракет "воздух-земля", а так же управляемых авиационных бомб.

И вот, не прошло и полгода, а всего-то две недели и за поребриком отреагировали!

Так, корпорация "МиГ" решили сделать своим украинским коллегам из ЛГАРЗ "а-та-та" и выдали "на гора" текст, предупреждающий об опрометчивости использования на истребителях МиГ-29 вооружения, позволяющего из него сделать многофункциональную боевую машину, выполняющую и роль штурмовика.
Если честно, то не думаю, что в "МиГ" подобным образом отреагировали на украинский вариант модернизации данных истребителей по причине обеспокоенности за будущее боевых шахтеров Донбасса. Да и 37 единиц "Fulcrum" в строю ВС ВСУ, это отнюдь не точка над "i" в решении стратегических задач глобального масштаба, до подножья гор Алтая. А вот то, что в мире все еще на вооружении разных стран находится более 400 единиц данных истребителей, модернизация которых с опцией штурмовика явно бы заинтересовала некоторых заказчиков - это уже совсем другой разговор.
А потому, реакция российской авиастроительной корпорации, испытывающей проблемы с финансами, как нельзя лучше демонстрирует - МУ2 стал весьма неприятным сюрпризом в условиях конкуренции на плацдарме модернизации советской техники.
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надо понаблюдать за этим апгрейтом)))
бк самое интересное)))
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интересно, наверное ракетки и бонбы для этих мигов луч будет делать.
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Кстати насколько помню в Донецком аэропорту когда чеченский бат разнесли вроде как раз миг-29 по земле отработал и пво подавил
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незнаю
видел только фотки транспорта чурбанского, как в тиру их погладили
оптика на всех камазах целая)))
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Чергова "пермога" соєвих - хоча вони навіть не зрозуміли про що мова ..))
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Чё ты имешь против злой чёрной винтовки Канадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок - Цензор.НЕТ 9079
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Так в чем вопрос, 50% отката и наши с радостью начнут покупать, несмотря на то что складі забиты калашами.
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не так все просто. какашниковы есть и пускай они будут для резервной армии, которую соевые мыролюбцы очень не хотят создавать, а то хуйло напасть может. Для партизан какашников подойдет, его не жалко если в грязюке потеряешь или заклинит он. Выбросить и все. А модние госдеповские для всу. Пусть учатся на нормальных образцах.
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один нюанс - скільки буде коштувати закупівля "модние госдеповские для всу" , а найголовніше - у скільки обійдеться закупівля набоїв для них ?
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обычно это 5.56мм натовский или аналогичный калибр. Боеприпасы по нашим меркам дорогие, но они более эффективные чем 7.62 совкового образца. Цена за изделие в районе 1000-2000 долларов. По патронам так у нас точно будут 5.56 выпускаться.
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я читав що годепу м 4 обходиться до 900 бакинських
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один нюанс)
а с какого вдруг нато разрешило частным компаниям, акредитованным в сша, снабжать силы коолиций именно 7,62 патроном, причом как автоматным так и пулеметным?
и самый коварный вопрос, чем они эффективнее ?
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ихний 7.62 отличается от совкового гильзой и параметрами пули. Только калибр совпадает. Они не взаимозаменяемы.
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как раз не ихним
а нашим калибром и гильзой, правда производства китай
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Калаши уже давно идут на экспорт калибром 5.65
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давно - это когда?)))
и самое интересное - в каких колличествах
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какашка и М-16 по точности, говорят в Одессе, - две большие разницы Канадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок - Цензор.НЕТ 287
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наташя))) ты без брошурки отличишь м16 от ар10?)
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Ты бы тоже не строил из себя Шварцернегера, что, стрелял из обеих винтовок с двух рук ? Канадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок - Цензор.НЕТ 8012
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Что нам бы, действительно, подошло - это Неклер и Кох 417-20. На замену СВД. Великолепная марксманская винтовка...
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дорогая весчь...
и нет в свободном доступе
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да річ добра но наші там барити купують теж річ убойна є образці 12,7
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есть версия под 9 мм, дозвуковые. они блок двигателя машины с 200 м. на вылет пробивает.
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так я читав фінський патрон 9,3 но дорога річ для взводного снайпера це дорого да і смислу немає ! віницькі аналоги ізраільські свд потянуть до 1000 метрів і ціна підйомна
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дальность прицельного огня это вообще не основной параметр. Реальная , максимальная дальность это предел человеческого глаза -150-200м.Без оптических приспособлений.
Точность и кучность, простота в обслуживании более важны
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с барретом есть вопросы
и это не по качеству изделия
очень интересная траектория на выходе из ствола
квалификация снайпера достигаеться большими сроками и настрелом
тоесть нельзя просто схватить баррет и начать епошить кацапа, надо упражняться!!!
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в темме вообще не идет о снайперских винтовках.
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Я не знаю про 12,7
Говорилось про 7,62 с 20-ти дюмовым стволом.
Причём, это не моё мнение про винтовку, а мнение знакомых немцев, кто служил в Бундесвере и имел дело с оружием, а сейчас интересуются войной в Украине. В ютубе много видео с СВД, и немцы говорят, что видно, что из неё тяжело стрелять. Очень сильная отдача и движение ствола. А вот НК - очень послушная вещь, очень хорошо сконструированная. Пару человек стреляло с винтовок с обычным стволом, так они говорят, что главное преимущество НК - то, что после стрельбы одиночными, ствол возвращается точно в ту же точку, куда целился... В калаше точно такого нет. Я стрелял достаточно с АК-74 (5.45). Хотя на тот момент понимал, что с него стрелять метров на 200 тоже кучно получается...
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в хк ствол короче на 11 см
по любому меньше деформируеться
да и патрончик чуть другой
если с свд сравнивать, то чуть не корректно)))
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Ну, всё-равно, они относятся к одному типу - к марксманским винтовкам. Промежуточный тип.
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да барет це інструмент який повинен тримати правильний солдат це не взводна гвинтівка
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сое сцыкотно оружие раздавать , иначе ее сразу зашкварят вместе с судейскими мусорами прокуратурами и клерками.
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от чего хватает, так это оружия
воли нашей не хватает, эт факт
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И заключит...благо в Украине можно купить любого министра... Шел 5 й год войны, а производство боеприпасов в том числе под натовский стандарт отсутствует! Пэрэмога блть.
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Во первых, речь идет об автомате (С7) а не о винтовке,. Во вторых, С7 не пользуется особой популярностью в мире.

https://en.wikipedia.org/wiki/Colt_Canada_C7
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шо еще у Канады и США такое плохое, шо в русне лучше,
продолжай давай.Урны для голосования из гавна не предлагать - тут и правда у казламордых конкурентов нет.
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Ватанам сглотнуть - поставок оружия из США в Украину нет....

ихтамнет.
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А виробництво стрілецьких набоїв на території України вже будують, чи знов "миплануємо"? А то щось тихо стало
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКанадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок
 
 
 
 
 
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