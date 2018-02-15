 Канадский производитель вооружения Colt надеется заключить контракт на поставку в Украину 100 тысяч штурмовых винтовок

Компания Colt Canada из Онтарио планирует заключить соглашение с Украиной на поставку в 100 000 винтовок
В январе Алекс Пейн, менеджер Colt Canada, провел "ознакомительную встречу" с правительственными чиновниками Украины.
Это - только начало процесса, который может длиться до двух лет, ведь Украина должна определить, какой именно тип оружия ей нужен и откуда его лучше получить, отмечает Пейн
"Я убежден, что нужно много сделать, чтобы однозначно сказать есть ли возможности для Colt Canada в Украине", - сказал Пейн в комментарии Postmedia.
В декабре правительство Канады внес изменения в правила экспорта, разрешив продавать автоматы и стрелковое оружие в Украину.
Украина стремится привести свое вооружение к стандартам НАТО. Украина также заинтересована в том, чтобы получить другое военное оборудование из Канады и США, например, противотанковое оружие.
Пейн отметил, что Colt Canada надеется провести демонстрацию оружия в Украине летом. "У нас - замечательный товар и замечательная репутация", - подчеркнул он.
Не ищет покоя Ковбой -
В пути моё счастье шальное.
Со мною мой "кольт", и мой конь,
А значит - удача со мною....
в том что хотят купить то, шо нах не потребно???
Feb. 14th, 2018 at 6:31 PM
В конце прошлого месяца стало известно, что на мощностях ЛГАРЗ будет испытан следующий этап модернизации истребителя МиГ-29 модификации МУ2. Данная модернизация МиГ-29 подразумевает не только установку улучшенной системы управления оружием СОУ 20ПM, замену навигационной системы, обновление радиостанции Р-862, аппаратуры навигации и посадки, шины данных MSD-2000, но и, что самое неожиданное - получение возможности использования управляемых авиационных ракет "воздух-земля", а так же управляемых авиационных бомб.
И вот, не прошло и полгода, а всего-то две недели и за поребриком отреагировали!
Так, корпорация "МиГ" решили сделать своим украинским коллегам из ЛГАРЗ "а-та-та" и выдали "на гора" текст, предупреждающий об опрометчивости использования на истребителях МиГ-29 вооружения, позволяющего из него сделать многофункциональную боевую машину, выполняющую и роль штурмовика.
Если честно, то не думаю, что в "МиГ" подобным образом отреагировали на украинский вариант модернизации данных истребителей по причине обеспокоенности за будущее боевых шахтеров Донбасса. Да и 37 единиц "Fulcrum" в строю ВС ВСУ, это отнюдь не точка над "i" в решении стратегических задач глобального масштаба, до подножья гор Алтая. А вот то, что в мире все еще на вооружении разных стран находится более 400 единиц данных истребителей, модернизация которых с опцией штурмовика явно бы заинтересовала некоторых заказчиков - это уже совсем другой разговор.
А потому, реакция российской авиастроительной корпорации, испытывающей проблемы с финансами, как нельзя лучше демонстрирует - МУ2 стал весьма неприятным сюрпризом в условиях конкуренции на плацдарме модернизации советской техники.
бк самое интересное)))
видел только фотки транспорта чурбанского, как в тиру их погладили
оптика на всех камазах целая)))
стыдно))
а с какого вдруг нато разрешило частным компаниям, акредитованным в сша, снабжать силы коолиций именно 7,62 патроном, причом как автоматным так и пулеметным?
и самый коварный вопрос, чем они эффективнее ?
а нашим калибром и гильзой, правда производства китай
и самое интересное - в каких колличествах
и нет в свободном доступе
Точность и кучность, простота в обслуживании более важны
и это не по качеству изделия
очень интересная траектория на выходе из ствола
квалификация снайпера достигаеться большими сроками и настрелом
тоесть нельзя просто схватить баррет и начать епошить кацапа, надо упражняться!!!
Говорилось про 7,62 с 20-ти дюмовым стволом.
Причём, это не моё мнение про винтовку, а мнение знакомых немцев, кто служил в Бундесвере и имел дело с оружием, а сейчас интересуются войной в Украине. В ютубе много видео с СВД, и немцы говорят, что видно, что из неё тяжело стрелять. Очень сильная отдача и движение ствола. А вот НК - очень послушная вещь, очень хорошо сконструированная. Пару человек стреляло с винтовок с обычным стволом, так они говорят, что главное преимущество НК - то, что после стрельбы одиночными, ствол возвращается точно в ту же точку, куда целился... В калаше точно такого нет. Я стрелял достаточно с АК-74 (5.45). Хотя на тот момент понимал, что с него стрелять метров на 200 тоже кучно получается...
по любому меньше деформируеться
да и патрончик чуть другой
если с свд сравнивать, то чуть не корректно)))
воли нашей не хватает, эт факт
https://en.wikipedia.org/wiki/Colt_Canada_C7
продолжай давай.Урны для голосования из гавна не предлагать - тут и правда у казламордых конкурентов нет.
ихтамнет.