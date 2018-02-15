 Эффект от публикации "кремлевского доклада" сильно недооценен, всей элите поставили "черную метку", - Кудрин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.Ru.
"Я считаю что он серьезно недооценен. Компании получили уже от своих партнеров и от банков, которые их обслуживают на Западе, уведомления о дополнительном контроле их операций, об ограничении отдельных операций. И партнеры даже предлагают изменить условия сделок с учетом дополнительных рисков. Поэтому, в принципе, мы уже несем определенные издержки по этому закону (в связи с которым был опубликован "кремлевский список" - Ред.)", – сказал Кудрин в кулуарах Российского инвестиционного форума.
Кроме того, по словам Кудрина, содержание доклада "не так просто, как о нем думают".
"Его концепция, которая всем показалась облегченной, там список Forbes и прочее, она, на самом деле, более жесткая, чем любой другой вариант, который бы предполагал какое-то выборочное включение в список. Всей элите поставили "черную метку" – это, я считаю, более жесткий вариант, чем какой-либо мог быть", – сказал Кудрин.
Напомним, "кремлевский доклад" был обнародован утром 30 января. В переданный Конгрессу США список вошли имена 210 человек, следует из документа, распространенного Минфином США. Ведомство обнародовало лишь фрагмент доклада - незасекреченную его часть.
Группа международных экспертов сформулировала критерии отбора "фигурантов" будущего "кремлевского доклада", которых, в соответствии с законом № 3364 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), может ждать замораживание финансовых активов и запрет на въезд в США. В статье 241 этого закона говорится, что в докладе должны быть рассмотрены связи этих лиц с Владимиром Путиным, установлена их причастность к коррупции, оценен размер их состояний и источники дохода.
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Одним из признаков "близости к режиму", отмечают эксперты, является причастность (открытая или скрытая) к "агрессивным (и незаконным) действиям путинского режима". К таковым они относят вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года; "военную агрессию" в отношении Грузии и Украины, в том числе аннексию Крыма; бомбардировки гражданского населения в Чечне и Сирии; убийства Юрия Щекочихина, Анны Политковской, Александра Литвиненко, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и других оппозиционных политиков, гражданских активистов, журналистов, адвокатов.
Как сообщалось ранее, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 25 июля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Сенат вслед за Палатой представителей одобрил этот закон. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что почти единогласное голосование по проекту новых санкций в Конгрессе свидетельствует о "желании американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США". Он также выразил надежду, что сотрудничество с Россией по ключевым мировым вопросам продолжится, а введенные против страны санкции больше не потребуются.
В частности, закон требует от финансовой разведки Соединенных Штатов в течение 180 дней предоставить сведения о находящихся на Западе активах российских политиков и бизнесменов, приближенных к Кремлю.
Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязывает президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Глава Белого дома не сможет снять ограничительные меры личным указом, как это было раньше.
Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
Боятся лупануть томагавками. Боятся помножить на ноль ВС РФ. Боятся передать Украине джавелины. Санкции вводить боятся.
А то, шо все это уже происходит с Роисей в реале - так это "вывсеврети".
то Томагавками дали кацяпам, а то 200 іхтамнетів в Сірії!
а по фінансам - "Документ также сокращает максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора - до 30 дней. Источник:https://censor.net.ua/n3050719"
піндоси бояться кацапів!
Слава Украине!Дзякуй, Америка!и как всегда здоровья и долгих старичку Маккейнушке!
но Вы сами подумайте.......неужели с августа месяца не вывели бы деньги 10-20-30 олигархов,если бы могли?
даже в январе 2018 когда знали уже всё.... в россию вернулось всего 3 млрд(рублей!!)
чтобы она првернулась надо очень много времени и сил.
но если уже повернулась то гатит наверняка...
а чтобы отвенулась опять надо еще больше усилий...
причем чем доьше повернутее тем хуже для того куда повернулась.
так что раша додрочилась...
будет им прогресс и всенапользу....
пока не начнут отдавать нефть за еду, чтобы с голоду не сдохнуть