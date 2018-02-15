 "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты", - заявление 36-й бригады

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении 36-й бригады, размещенном в Фейсбуке.
В тексте отмечается: "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех побратимов. Не в бою, а от предательских выстрелов. Установлены лица, причастные к убийству.
Объективное выяснение обстоятельств и их наказания в руках следствия и суда. Виновные понесут ответственность перед законом, перед Богом, перед людьми, которые в них поверили. Это люди, которые пришли служить с нами. Но не стали морскими пехотинцами. Не поняли духа морской пехоты, смысла нашей жизни. И принесли смерть в семьи защитников Украины в Черкасскую, Полтавскую, Донецкую и Запорожье. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших собратьев. Разделяем ваше горе и осознаем степень нашей вины за то, что не увидели в лицах, которых приняли в свои ряды, их истинных намерений, не смогли уберечь наших собратьев. Эта вина навсегда с нами.
Но двое негодяев не могут вычеркнуть из памяти бои морской пехоты за Талаковку, Водяное, Лебединское, Павлополь, Широкино, защищенные жизни тысяч мирных жителей. Честь, достоинство и уважение морская пехота ВМС ВС Украины завоевала потом и кровью. Очень надеемся, что тень этого ужасного события не будет преследовать защитников Украины, которые выполняют боевые задачи, честно и преданно служат своей Родине. Мы искренне благодарим за веру в нас, повседневную поддержку и объективное отношение к страшному инциденту, который постиг боевое подразделение".
Как сообщал Цензор.НЕТ 15 февраля штаб АТО обнародовал информацию о том, что четыре тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.
Так що не я, а деякі мої опоненти тут "комедію ламають", обговорюючи те, про що вони уявлення не мають...
Подожди немного. Всё будет.... Увы.
А разве не той же реакции ожидают граждане ратующие за за продажу оружия? Ведь эти граждане именно о такой реакции после десятка застрелов мечтают, что мол, после десять раз вор подумает - лезть ли к кому-то?
Это заявление звучит как-то подозрительно.
Брат служил на границе в 70-е, в Туркмении.
Вернулся, спрашиваю у него, была у вас дедовщина, нет говорит.
Мы же все в секрете с боевым оружием.
Сам служил. Ругались у нас два часовых между собой, один на большом круге, другой возле оружейного склада, пересекались на время, и ругались, слова за слово, один в злости прицелился, и как всегда, забыл, что за пол часа от злости передёрнул затвор. Выстрел, пуля прорвала сетку и прямо в сердце.
Беда произошла в бригаде, беда. Надо разбираться.
Неуставняк процветает там где офицеры этому потворствует.
Брату уже 68 годков стукнуло. Но если придёт москаль или какие то днр+лнр, то рука у него не дрогнет, как и у всех наших товарищей. Возраст не тот, что бы идти бить врага на Донбасс, но если так сложиться, что враг зайдёт, будем бить врага.
Слава Украине.
Чи ті, хто стріляли, використали хоч-якісь (не кажу про всі) важелі, методи, щоб вирішити проблему ?
Вони зіпсували собі життя, своїм рідним теж...
Осиротили дітей, принесли горе в чужі родини ...
Такою вони собі уявляли справедливість ? Тепер задоволені, помщені ?
Все можна виправити, змінити. Неможливим воно стає, коли людини більше нема. Не попросиш пробачення, не переграєш, не поговориш ...
Її канцелярський писар написав за завданням командира частини.
А втрачені життя вже не повернеш.
Треба розбиратися у всьому, але цій совковій системі нема віри.
Як там казали у совковій армії, шо все буде так, - "наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічастних..."