 "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты", - заявление 36-й бригады

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении 36-й бригады, размещенном в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех побратимов. Не в бою, а от предательских выстрелов. Установлены лица, причастные к убийству.

Объективное выяснение обстоятельств и их наказания в руках следствия и суда. Виновные понесут ответственность перед законом, перед Богом, перед людьми, которые в них поверили. Это люди, которые пришли служить с нами. Но не стали морскими пехотинцами. Не поняли духа морской пехоты, смысла нашей жизни. И принесли смерть в семьи защитников Украины в Черкасскую, Полтавскую, Донецкую и Запорожье. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших собратьев. Разделяем ваше горе и осознаем степень нашей вины за то, что не увидели в лицах, которых приняли в свои ряды, их истинных намерений, не смогли уберечь наших собратьев. Эта вина навсегда с нами.

Но двое негодяев не могут вычеркнуть из памяти бои морской пехоты за Талаковку, Водяное, Лебединское, Павлополь, Широкино, защищенные жизни тысяч мирных жителей. Честь, достоинство и уважение морская пехота ВМС ВС Украины завоевала потом и кровью. Очень надеемся, что тень этого ужасного события не будет преследовать защитников Украины, которые выполняют боевые задачи, честно и преданно служат своей Родине. Мы искренне благодарим за веру в нас, повседневную поддержку и объективное отношение к страшному инциденту, который постиг боевое подразделение".

Как сообщал Цензор.НЕТ 15 февраля штаб АТО обнародовал информацию о том, что четыре тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Установлена причастность сослуживцев к убийству морских пехотинцев. Злоумышленники задержаны", - Сарган