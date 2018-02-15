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Все про:убийство (4758) 36 отдельная бригада морской пехоты (3)

 "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты", - заявление 36-й бригады

По факту смерти четверых бойцов от рук своих сослуживцев, который произошел в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, опубликовано обращение морских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в обращении 36-й бригады, размещенном в Фейсбуке. 

В тексте отмечается: "Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех побратимов.  Не в бою, а от предательских выстрелов. Установлены лица, причастные к убийству.

Объективное выяснение обстоятельств и их наказания в руках следствия и суда. Виновные понесут ответственность перед законом, перед Богом, перед людьми, которые в них поверили. Это люди, которые пришли служить с нами. Но не стали морскими пехотинцами. Не поняли духа морской пехоты, смысла нашей жизни. И принесли смерть в семьи защитников Украины в Черкасскую, Полтавскую, Донецкую и Запорожье. Выражаем искренние соболезнования родным и близким наших собратьев. Разделяем ваше горе и осознаем степень нашей вины за то, что не увидели в лицах, которых приняли в свои ряды, их истинных намерений, не смогли уберечь наших собратьев. Эта вина навсегда с нами.

Но двое негодяев не могут вычеркнуть из памяти бои морской пехоты за Талаковку, Водяное, Лебединское, Павлополь, Широкино, защищенные жизни тысяч мирных жителей. Честь, достоинство и уважение морская пехота ВМС ВС Украины завоевала потом и кровью. Очень надеемся, что тень этого ужасного события не будет преследовать защитников Украины, которые выполняют боевые задачи, честно и преданно служат своей Родине. Мы искренне благодарим за веру в нас, повседневную поддержку и объективное отношение к страшному инциденту, который постиг боевое подразделение".

Как сообщал Цензор.НЕТ 15 февраля штаб АТО обнародовал информацию о том, что четыре тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Установлена причастность сослуживцев к убийству морских пехотинцев. Злоумышленники задержаны", - Сарган

Источник: https://censor.net.ua/n3050717
 
 
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Кроме двоих отморозков (ибо нет им никакого оправдания) в суд должен быть привлечен непосредственный командир за бардак в отношениях солдат
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чому ж - є слова ... 4 роки "гібридного АТО" абсолютно без надії його завершити - надзвичайно гнітюче діють на солдат , а отже - це не останній випадок ...
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подробности давайте. Может над молодняком издевались попросту?
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В дедовщине виноват прежде всего непосредственный командир
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Писали, що так і було... Але треба дочекатись інформації, тому,що зараз таке робиться,що 300 разів треба все перевірити перше ніж робити висновки. Вони, ніби разом винаймали житла, а на підставі дідовщини, ім (молодим) наказували прибирати, виник конфлікт, і один з молодих пройшовся автоматною чергою по тих хто їх пресував. Але це тільки попередня версія.
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Можливо, просто зручно списати все на "дідівщину". А може бути, що контррозвідка пропустила таємних фанатів лднр, які хотіли перейти на бік терористів не з пустими руками.
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В тому то й справа.... що висновки із змі (особливо коли вони всі провладні) робити собі дорожче. Ті можуть на біле писати чорне і бровою не вести.
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если солдату не дают стрелять в настоящего врага, то...так то так..печаль..
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Расскажи что в Широкино не дают стрелять. Ребята из Донбасса и Азова по несколько стволов на ПК за ночь запарывали
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так не дают стрелять. а Азов держат далеко от фронта, а то вдруг Донбасс освободят.
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"неустав" це на 90% "заслуга" отцов-командиров ...і на 10% медичних комісій ..."бардак" рано чи пізно дає свої "результати" ...
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"Неустав" - це на процентів 80 - вина батьків... "Дитину треба виховувати, поки лежить поперек ліжка... Витяглась вздовж - не перевиховаєш...". Це так наші предки казали... Пушкіна колись спитали: "Послушайте, господин Пушкин! Вот Вы с декабристами якшались,дружили... Теперь одни на каторге, другие казнены, а Вас не тронули?" Пушкін відповів: "В тюрьме сидят те, кого в детстве мало пороли..."
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ти хоч у армії був ? питання риторичне ...можеш не відповідати я по твоєму "посту" бачу що ні ...бо такої ...уйні не писав
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Ну, якщо, по Вашому, три десятки років - це "не був", то то тоді точно "не був"...
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в ..опі ти був десять років ...якщо не засвоїв що дисципліна у частині це на 100% відповідальність командира ...а 10% ті які я дав на "медицину" можна сміливо ділити з воєнкоматом ...набирають всіх хто не зміг відкупитися ...про інші нюанси взагалі ...там шекеладки роздають ...не спізнись
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Невігласе, Ви навіть коментар правильно прочитати не можете! Я про ТРИ десятки років написав... Він мені про відповідальність командира пише! Якщо дитя "безбашенне", то воно і у школі буде "безбашенне", і після школи, і в армії... Командир може тільки "придавить" трохи цю "безбашенність", однак, він не може цілодобово цього "обезбашенного" за руку тримать і очей не спускать...Та навіть Ви - такий же "обезбашенний"! Я з Вами культурно розмовляю, а Ви мені грубите, образами кидаєтесь, "тикаєте"... А це - одна з "характерних ознак спроби домінування інтелектуально обмеженого суб"єкта над оточуючими...". Цитую з підручника практичної психології... Виходить, Ви своєрідно виправдовуєте "неуставняк", перекладаючи вину за нього на іншу особу... Командир недогледів, як Микола Петру у вухо заїхав... А хто винен, що Миколу не виховали в повазі до оточуючих? Командири? Так командир може бути молодшим за підлеглого! Я в роту прийшов, мені 22 було... А деяким солдатам - до 26 і уже діти у них були...
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Не ломай комедию, все вы тут в интернетах камандиры по 50 лет служившие в армии и бравшие Берлин, знаем. Смысл в том, что полный кретинизм когда в стране война вместо того чтобы учиться воевать начинать играться в дедушек, земель, духов, слонов, черпаков и прочую кацапскую хренотень. В Израильской армии дедовщины нет.
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Олександре, а вам відомо, звідкіля з"явився вираз "дід"? Пояснюю: після війни армію стали потроху скорочувать і солдат демобілізовувать. На їх місце став приходить молодняк. Йшли, в основному, з обдертих, до нитки, сіл. Армію хоч трохи годували, а село з голоду пухло... (в 47-му моя мати в селі парену гичку їла, така голодовка була). Організм молодий, їсти хоче. Так от, фронтовики, люди старші, що дослужували своє, бачачи це, частину свого пайка їм давали, щоб хлопці трохи від"їлися... Говорили - ми своє взяли, від"їдайтеся хлопці, поки ми на "дємбель" не пішли. (Залишки цього - у відмові "дємбелів" від масла за "сто днів до наказу" про звільнення в запас). А "дідовщина" у самому гіршому сенсі, прийшла, коли в армію, (в стройбати), стали призивати судимих. Ну, а потім ця гидота масово стала розповсюджуватися в військах... Навіть до РСВН добралася... Мабуть, тільки у прикордонників такого не було, бо їх тоді відбирали, в морально-політичному плані, як космонавтів... А в ізраїльській армії "дідовщини" немає по простій причині - євреї стали домінуючою нацією в своїй державі зовсім недавно (по міркам державотворення - три-п"ять поколінь - один день). До того вони завжди були національними меншинами в чужих народах. Тому у них виробився своєрідний менталітет, що вимагав від них не тільки шани до людей їхньої нації та взаємопідтримки, але і до поваги оточуючих взагалі... Цей менталітет формувався століттями, під пресом переслідувань і погромів... А зараз ще й вороже оточення впливає - під постійним тиском зовнішньої загрози з боку арабів всі внутрішні суперечки відсуваються на другий план... В Україні, між іншим, зараз - те ж саме... А от щодо "одностайності євреїв між собою - у мене великі сумніви. Вчився разом зі мною, в академії, єврей. Розумний хлопець, ми його старостою групи вибрали. Всі - офіцери - армійці, "мєнти". Він був юрисконсультом дивізії. Так от, поїхав він у гості, до рідні, що перебралась в Ізраїль. Приїхав та й каже: "Хлопці, те, що кажуть, що ми, євреї - дружна нація - брехня... Ми дружні тоді, коли нас мало... Приїхав у Ізраїль, а там така система "кланів", що нам в Україні, і не снилась. "Шишку" тримають споконвічні, ті що не емігрували ніколи. Потім пішло ділення - "Ашкеназі" - европейські євреї, і "сефарди" - африканські. Ашекназі діляться на західноєвропейських і "радянських. Західноєвропейські діляться на балканських і германомовних (окремо - скандінавські). Потім - на країни... (на особинку - вихідці з США, Канади і Латинської америки). Сефарди діляться на вихідців з країн походження... Навіть свої "цигани" є - їх роль відіграють марокканські євреї...".
Так що не я, а деякі мої опоненти тут "комедію ламають", обговорюючи те, про що вони уявлення не мають...
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Я конкретно вказав - хто винуватий, не треба "стрілки переводить", приписуючи мені ті слова, що не були мною сказані... Кому-кому, а мені відомі перші винуватці... Мати все життя пропрацювала, і часто чула від батьків учнів претензії, чому вони, вчителі, погано дітей у школі виховують... Раз сам був присутній при скандалі - батько одного з учнів прийшов до нас додому і став претензії пред"являти - чому моя мати прилюдно образила його дружину на батьківських зборах. А мати у відповідь: "Я не ображала... Я тільки спитала її, чи це моя робота - вчити її сина мить шию, обрізать нігті вчасно і не брать чужого - красти олівці, гумки, відбирать сніданки у однокласників...". (Синок її, між іншим, у чотирнадцять, у мене велосипеда украв, потім насилу дотягнув до випускного, в армії отримав два роки дисбату, за "неуставняк". Правда, прийшов - усім розказував, що на надстроковій служив (судимість дисбатовська не фіксується в органах нагляду за засудженими. Однак він не знав, що земляк, з сусіднього села, служить поряд і повернувшись додому, розповість про засудження своїй тітці. А вона - моя сусідка). Потім, через кілька років, сів за групове згвалтування... В кінці-кінців, спився і вже десяток років спочиває на кладовищі. І в усьому, як Ви пишете, "обчество" і "командири" винуваті... ).
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Трагедия ? Нет преступление ,когда в воюющей армии по словам украинской власти модерновой и реформированной процветают неуставные отношения практически на линии фронта это не трагедия,это преступление ,впрочем по другому и быть не могло,когда главнокомандующий во время войны не со своей армией и народом а греет пузо на Мальдивах ,так что всё вполне закономерно ...
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Мне в башку не приходит- как их всех там сейчас трясут! Там же Высокая Комиссия работает. Так что- тяжко им всем там сейчас. А остальное- у меня комментариев нет. Права такого нет.
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А ты удивляешься почему у нас в школах не стреляют...
Подожди немного. Всё будет.... Увы.
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Не! Я вовсе не удивляюсь, честно. Я просто знаю- не стреляют. Как оно дальше обернется- не знает никто. Но, оптимизма у меня нет...
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Написано само заявление обтекаемо,даже завуалировано. Они пехотинцы,а те двое так и не стали пехотинцами.Почему? Деды и внуки?Так почему деды не отдали отчет,если такие мудрые,чтот у внуков в руках автоматы.
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Это причем? В Афгане тоже все с оружием были. а дедовщина была лютая, похуже, чем на территории СССР.
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Дедовщина-это рудимент,который должен отвалиться,но еще процветает.Я понимаю,если бы меня воспитывал профессор,еще как-то можно было бы стерпеть мытье щеткой унитаза,но терпеть от придурка,который на год раньше меня призвался-никогда.
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молодняк за бухлом в кишлаки посылали или за травой.. многие там погибали...тупо исчезали! Списывали на дезертирство..и ни слова о том что ,,деду" захотелось оттянуться
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ищо скажы, шта в афгане ниипашыли сваи сваих патихай грусти!
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кстати может быть и алкоголь, разборки, а потом и оружие.
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Ну так конечно нет.Зачем.Хенералам нужно в Киев докладывать как все зашибись и сколько еще военкоматы отправили в учебки контрактников.Все патриотов выжали с армии.Можно жити по новому.
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Шкода що "обращєніє", а не звернення. Говоріть як хочете, але роблячи заяви, у воюючій країні, робити слізне обращєніе на мові свого ворога - це не поважати себе.Можна було піднапрягтись скористатись гугл перекладачем, якщо батьки не навчили.
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Зато сразу клеймо без суда и следствия ,негодяи.А навіщо їм Українська мова,якщо треба просто доповисти на Київ.Разобрались ,виновные наказаны.
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Если причина в дедовщине, то после этого косого взгляда старички, мать их, себе не позволят ибо будут научены.
А разве не той же реакции ожидают граждане ратующие за за продажу оружия? Ведь эти граждане именно о такой реакции после десятка застрелов мечтают, что мол, после десять раз вор подумает - лезть ли к кому-то?
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А как же право на самооборону,или это только в ментовской интерпритации.Не надо все вести под одну гребенку.Нужно четко прописать все процедуры.А вся криминальщина и так при оружии.
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Всему виной совковые порядки о которых тут не раз уже писали...
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Да "дедовщина" - это не только беда армий постсоветских стран... Только она по-разному, в разной степени, проявляется... Есть эта "дедовщина" и в армии США, Австралии... Есть в американских школах, в наших ПТУ, в тюрьмах всего мира... Это всего-лишь крайние проявления попыток установления доминирования в том или ином коллективе... В армии Казахстана, например, и до "трайбализма" доходит... Приходит "молодой" в роту, и начинает выяснять кто какого рода и "жуса". (у них до сих пор родо-племенная структура жива). Выяснив, вызывает какого-нибудь "деда" и говорит: "Я со "Старшего жуса", род такой-то... Твой дед у моего деда баранов пас, а ты за меня в наряды ходить будешь...
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Дело не только в дедовщине, а в системе в целом. От той смеси дебелизма, маразма и саботажа с верху, у многих нормальных может планку сорвать....
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Согласен... Дело в том, что в "закрытых коллективах" (а армия одним из таковых и является), подобные проявления достигают крайностей... На гражданке человек может находиться в компании людей, которые не испытывают к нему благожелательности, от силы полдня - на работе. Потом у него "передых". Он может проходить по иной улице, чтобы не встречаться с недоброжелателями. А в армии он круглые сутки, семь дней в неделю, месяцы, находится в навязанных ему условиях... Поневоле может "крышу сорвать". Вот тут-то эта социальная неуравновешенность и проявляется наиболее ярко...
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дідівщина процвітає там, де командири свої обов'язки звалюють на "дідів". І не пуй тут займатися переведенням стрілок.
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В семье не без урода (с), а в большой семье - ...блом не щёлкай (с).
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Думаю есть два человека которых следовало бы расстрелять, чтобы дело реформ в ВСУ сдвинулись с мертво точки. Один "Бульдозерист-Мальдивский" а другой Фельдмаршал "Котловой".
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И ни слова о сути. Кто над кем издевался? Кто на это закрывал глаза? Погибли вострадавшие или виновные? Что значит "Не поняли духа морской пехоты, смысла нашей жизни"?
Это заявление звучит как-то подозрительно.
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раньше, когда старослужащий заставлял молодых что-то делать называли ДЕДОВЩИНОЙ. И когда у молодых было рядом оружие, то как правило ДЕД умирал.
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Там где боевое оружие на руках, не было дедовщины, и не может быть.
Брат служил на границе в 70-е, в Туркмении.
Вернулся, спрашиваю у него, была у вас дедовщина, нет говорит.
Мы же все в секрете с боевым оружием.
Сам служил. Ругались у нас два часовых между собой, один на большом круге, другой возле оружейного склада, пересекались на время, и ругались, слова за слово, один в злости прицелился, и как всегда, забыл, что за пол часа от злости передёрнул затвор. Выстрел, пуля прорвала сетку и прямо в сердце.
Беда произошла в бригаде, беда. Надо разбираться.
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Твой брат служил в Погранвойсках КГБ СССР и у них неуставняка не было в отличии от СА.
Неуставняк процветает там где офицеры этому потворствует.
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В 1989-м, в Йошкар-Олинской военной прокуратуре расследовалось дело. Два "деда", ВВ-шника, пришли, пьяные, на пост, в вагон с "зеками", и изнасиловали молодого, который стоял на посту. Парнишка сменился с поста, пришёл и застрелил обоих, а потом попытался покончить с собой, но сослуживцы автомат выбили - только подранил сам себя... Я присутствовал при допросе одного из свидетелей, "зека". Так он возмущался: "И нас после подобного злодеями и подонками называют?...". А Вы говорите - где оружие, нет дедовщины...
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армия, которая не воюет - разлагается. кто в этом виноват - решайте сами...
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gontaruk

Брату уже 68 годков стукнуло. Но если придёт москаль или какие то днр+лнр, то рука у него не дрогнет, как и у всех наших товарищей. Возраст не тот, что бы идти бить врага на Донбасс, но если так сложиться, что враг зайдёт, будем бить врага.
Слава Украине.
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Важка ситуація ... Просто шок ... Я розумію, що різне буває, але ...
Чи ті, хто стріляли, використали хоч-якісь (не кажу про всі) важелі, методи, щоб вирішити проблему ?
Вони зіпсували собі життя, своїм рідним теж...
Осиротили дітей, принесли горе в чужі родини ...
Такою вони собі уявляли справедливість ? Тепер задоволені, помщені ?
Все можна виправити, змінити. Неможливим воно стає, коли людини більше нема. Не попросиш пробачення, не переграєш, не поговориш ...
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Пуста нікчемна "заява".
Її канцелярський писар написав за завданням командира частини.
А втрачені життя вже не повернеш.
Треба розбиратися у всьому, але цій совковій системі нема віри.
Як там казали у совковій армії, шо все буде так, - "наказаніє нєвіновних і награждєніє нєпрічастних..."
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Текст мутный... Какая уж тут "семья" после этого. Самое подозрительное что ни слова о подробностях.
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Молоді завалили знахабніліх дідів ,добре зробили, але краще би завалили якогось підора з генштабу.
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Не исключено что это был результат дедовщины.
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хорошая новость минус четыре шлюхи незаконного куевского режима сразу )
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Дідовщина це не харашо... у кожного чоловіка є дружини, кохані жінки. Це не харашо принижувати ближнього, життя нам дається один раз і воно того не варте.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты", - заявление 36-й бригады
 
 
 
 
 
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