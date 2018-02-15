 Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант"

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Генштабу вооруженных сил России, передает Цензор.НЕТ.

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Руководство ведомства решило таким образом бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта. О нововведениях в использовании персональных средств сотовой связи в вооруженных силах России рассказали два источника, близких к Генштабу ВС РФ, а также подтвердил собеседник в руководстве ведомства. По словам одного из них, вопрос на протяжении последних месяцев прорабатывался совместно со спецслужбами, отвечающими за охрану государственной тайны. А недавно начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ (отвечает за обеспечение информационной безопасности, занимается шифрованием) генерал-лейтенант Юрий Кузнецов составил перечень мобильных устройств, "разрешенных к применению" в центральных и военных органах управления, подразделениях Минобороны РФ, соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ.



Список насчитывает всего 11 моделей телефонов четырех разных производителей (Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung). Это самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 р. (около 310 грн. - Ред.) (за трубку Alcatel One Touch 1020D) до 2 313 руб. (около 1040 грн. - Ред.) (за "раскладушку" Samsung GT-E1272). Они удовлетворяют нескольким главным требованиям: используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), оборудованы поликарбонатной крышкой, имеют функцию отправки СМС, встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты. В рекомендованных Генштабом ВС РФ моделях телефонов отсутствует навигация по GPS/GLONASS, а также нет встроенной фото- или видеокамеры.

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Военные источники объясняют нововведение, которое должно начать действовать уже с 1 марта, "соображениями секретности". В последние годы ведомство испытывало много проблем из-за утечки информации: например, во время оккупации Крыма Россией в 2014 году ее участники делали "памятные" фотографии на объектах украинских вооруженных сил, которые потом просачивались в интернет и использовались как доказательство российской агрессии. Такая же проблема возникла у России на Донбассе.

В последний раз ведомство озаботилось фактом публикации в социальных сетях фотографий, сделанных на авиабазе Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиков: на снимках, разошедшихся в сети, были видны серьезные повреждения техники, которые были сняты на смартфон одним из военнослужащих. Помимо этого, по данным "Ъ", военные рассчитывают, что отказ от смартфонов поможет избавиться от несанкционированного попадания документов (в том числе с грифом "Для служебного пользования") в СМИ.



Отметим, что эта ограничительная мера укладывается в проводимую Минобороны России политику работы с военнослужащими. Так, 13 февраля газета "Известия" со ссылкой на правила пользования интернетом, разработанные ведомством в конце 2017 года, сообщила, что военнослужащим и гражданским сотрудникам Минобороны РФ рекомендовано отказаться от использования социальных сетей. В перспективе Минобороны России намерено внести поправки к законам, которые сделают их обязательными. Правда, по признанию нескольких сотрудников центрального аппарата ведомства, обойти эти правила легко: достаточно завести аккаунт под вымышленным именем.

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С телефонами ситуация сложнее, многие сотрудники ведомства, в том числе относящиеся к руководству, привыкли использовать многофункциональные устройства, которые позволяют устанавливать мессенджеры и осуществлять звонки по интернету, и отказываться от своих аксессуаров "никто не собирается". Но и этот запрет обходится просто, считает офицер одного из подразделений Минобороны: "Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане".