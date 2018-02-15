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 Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант"

Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений). Вместо смартфонов всем военнослужащим — в том числе руководящих звеньев — предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Генштабу вооруженных сил России, передает Цензор.НЕТ.

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Руководство ведомства решило таким образом бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта. О нововведениях в использовании персональных средств сотовой связи в вооруженных силах России рассказали два источника, близких к Генштабу ВС РФ, а также подтвердил собеседник в руководстве ведомства. По словам одного из них, вопрос на протяжении последних месяцев прорабатывался совместно со спецслужбами, отвечающими за охрану государственной тайны. А недавно начальник восьмого управления Генштаба ВС РФ (отвечает за обеспечение информационной безопасности, занимается шифрованием) генерал-лейтенант Юрий Кузнецов составил перечень мобильных устройств, "разрешенных к применению" в центральных и военных органах управления, подразделениях Минобороны РФ, соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ.

Список насчитывает всего 11 моделей телефонов четырех разных производителей (Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung). Это самые простые кнопочные устройства стоимостью от 688 р. (около 310 грн. - Ред.) (за трубку Alcatel One Touch 1020D) до 2 313 руб. (около 1040 грн. - Ред.) (за "раскладушку" Samsung GT-E1272). Они удовлетворяют нескольким главным требованиям: используют стандарты GSM 900/1800 (ряд моделей — 900/1800/1900), оборудованы поликарбонатной крышкой, имеют функцию отправки СМС, встроенный будильник, калькулятор, календарь, разъем для наушников, а некоторые — еще и фонарик или даже отсек для второй сим-карты. В рекомендованных Генштабом ВС РФ моделях телефонов отсутствует навигация по GPS/GLONASS, а также нет встроенной фото- или видеокамеры.

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Военные источники объясняют нововведение, которое должно начать действовать уже с 1 марта, "соображениями секретности". В последние годы ведомство испытывало много проблем из-за утечки информации: например, во время оккупации Крыма Россией в 2014 году ее участники делали "памятные" фотографии на объектах украинских вооруженных сил, которые потом просачивались в интернет и использовались как доказательство российской агрессии. Такая же проблема возникла у России на Донбассе.

В последний раз ведомство озаботилось фактом публикации в социальных сетях фотографий, сделанных на авиабазе Хмеймим в Сирии после минометного обстрела боевиков: на снимках, разошедшихся в сети, были видны серьезные повреждения техники, которые были сняты на смартфон одним из военнослужащих. Помимо этого, по данным "Ъ", военные рассчитывают, что отказ от смартфонов поможет избавиться от несанкционированного попадания документов (в том числе с грифом "Для служебного пользования") в СМИ.

Отметим, что эта ограничительная мера укладывается в проводимую Минобороны России политику работы с военнослужащими. Так, 13 февраля газета "Известия" со ссылкой на правила пользования интернетом, разработанные ведомством в конце 2017 года, сообщила, что военнослужащим и гражданским сотрудникам Минобороны РФ рекомендовано отказаться от использования социальных сетей. В перспективе Минобороны России намерено внести поправки к законам, которые сделают их обязательными. Правда, по признанию нескольких сотрудников центрального аппарата ведомства, обойти эти правила легко: достаточно завести аккаунт под вымышленным именем.

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С телефонами ситуация сложнее, многие сотрудники ведомства, в том числе относящиеся к руководству, привыкли использовать многофункциональные устройства, которые позволяют устанавливать мессенджеры и осуществлять звонки по интернету, и отказываться от своих аксессуаров "никто не собирается". Но и этот запрет обходится просто, считает офицер одного из подразделений Минобороны: "Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане".

Источник: https://censor.net.ua/n3050715
 
 
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Шо, фотки надувных искандеров рассекречивают всю мощь ваенно касмических сил？😀😀😀
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не-не! не останавливайтесь!
зачем кнопочные - переходите на проводные, дисковые, или на коммутаторные ...
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та то наушник... Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 7462 текст надиктовуют с соседнего отсека
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Я б далі пішов - порадив би таксофони ставити. Можна "отцам-камандірам і бабло косити за дзвінки, і нашим добре було б - кацапи збиралися б в чергу в одному місці, з гранатомета зручно накрити. Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 7543
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и первую часть поддерживаю, а вторую - так просто - рекомендую
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А кабінки - та в червоний колір, і щоб лампочка була, бо як у ночі буде видно, який номер набирати? Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 4371
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и номер.... и на красном фоне... кровавых соплей не видно
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Ну логично,хотя во времена комплексов рэб наверное проволочные телефоны будут скоро востребованы Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 370
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Набор богатыря: чернильница, варежки на резинке и памперсы
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памперсы то бесовское, они по лаптям привыкли...
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Але,але, девушка, девушка！ соедините со смольным😀
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Какаие к ебеням кнопочные телефоны! Каждому ТА-57 и два мотка "хлорки"...
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ТА-57? это слишком круто! Надо вытащить из небытия ТАИ-43, а еще лучше УНА-Ф-31! Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 2603
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- але, самара!!! але самара!!!

- че он так орет.
- наверно плохо слышно.
- а по телефону не пробовал звонить?
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ппц. Отсутствует GPS... Русские готовят вторжение под видом "Заблудились". А отмазку уже придумали: не было навигации.
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шо будуть сякретить?!
хуйло-ідіотів, алконавтів) чи латентних пи-дарасів?!
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Нє-а! Дві консервні бляшанки, з"єднані ниткою або мотузкою!
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****
Мобильный телефон, смартфон, айфон, айпад, айпод - а как романтично всё начиналось... Снимаешь трубку: - Алло, барышня,! Смольный, пожалуйста!
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Уже публиковал на "Цензоре" анекдот: Привезли во времена "Перестройки" в глухое сибирское село фильм "заграничный". То-ли "Машину любви", то-ли ""Легенду о горе Нарайяме"... Кинопередвижка тарахтит, на задних рядах клуба сельского девки пищат, когда им подол задирают. Тут сквозь гвалт прорывается бас:
- Да поп же я, поп!!! Чего за волосья таскаете, нечестивцы?! Косу вырвете!
- Поздно, батюшка, поздно..."
Так и тут... Поздно пить "Боржоми", когда почки отваливаются... "рассеянские" "борцуны за Новороссию" так за эти годы в Интернете, наследили, хвастаясь, как они "укроп косят",что на две Гааги хватит...
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Треба їм закупити партію "кошерних телефонів" з Ізраїлю. Там заблоковане все крім "розмовних" функцій . В деяких ізраїльських учбових закладах учням дозволяється мати з собою лише такі телефони.
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Что Вы? Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 2673 Секретные донесения может враг подслушать...
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На мой взгляд, телефонам вообще не место в армии. У той же РФ есть комплексы РЭБ которые имитируют сотовую подстанцию (как она там называется). Мобильники к ней подключаются и работают никак не выдавая подмены. А комплекс их пеленгует, прослушивает разговоры и может наводить артиллерию и авиацию, убедившись по содержанию разговоров - что это говорят именно солдаты противника.
Мобильник на передовой - как мишень "стрелять сюда".
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Не смеши. Зачем такие сложности, если у МТС и Кучмостар - бенефициары из наРфии?
Прямо из серверов можно данные брать и о разговорах и о расположении...
Бэкдоры наверняка у спецслужб Уйлостана стоят во всех подобных конторах еще с времен Яныка.
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Нескрепно. Из навоза налепить телефонов, - и всё решение. Русосвиньи к навозу привычнее...
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Верной дорогой идете таварыщи ))Следующий этап это переход с автотранспорта на гужевой,с огнестрелов на луки и копья,с лампочек иллича на стеариновые свечи или в идеале на лучину))Браво обезьяны))))Тупее вас только обух топора и то.....)))
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Нет, ну вы конечно можете на передовой ходить с мобильником, но только не обижайтесь если вас по нему вычислят и накроют из миномёта... Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 5120
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Вы какой-то непонятливый. Дайте людям постебаться. Они в любой новости от "туда" видят только повод для насмешек. Даже там где глупо смеяться - хоть пар выпустят. А вы тут пытаетесь вразумить, чего-то анализируете, объясняете...
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Чебурнет рулит.,! есчо плакать будите пиндосы Минобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант" - Цензор.НЕТ 8109
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Это правильно, но надо пойти дальше - заменить аккумуляторы на педальные генераторы.
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В Сирії ххтамнєтам навіть кнопочний телефон не допоможе.
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И ещё дальше - генералам (у них в портках шерсти больше) выдать эбонитовые палочки.
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Вообще-то это правильно. В том числе и для наших. Или Зеленополье ничему не научило?
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Не согласный я! Какие могут быть в этот момент кнопочные?! Когда расеюшка в кольце врагов! Только йотафоны, только нанотехнологии, планшеты с кувалдой в комплекте... А еще лучше общаться при помощи дымов от костра или в рельсу звонить. Опять же при помощи передачи слухов, говорят быстро передается... Но самое правильное - закрыться нахер за своим железным занавесом и не совать свой вонючий пятак к людям. Тогда телефоны не понадобятся. Вон, диды не звонили и им не велели. Опять же когда тут звонить, гордиться пабедами некогда! и вяличие простаивает, и скрепы рассупониваются и православное мракобесие не в почете уже... Феерические олигофрены!
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що тупі кацапи не вміють вимикати GPS в смарті?
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Телефон можно отследить не только по GPS.
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Какое отношение имеет GPS в смарти к геолокации в смарти? Опять сбежал от санитара, дегенерат?
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проблема решается по другому, для военных нужны СМАРТФОНЫ со специальной прошивкой (безопасной,, на собственной ОС и с приложениями только от "военторга"), перепрошить которые нельзя без спецсредств и кода.
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причём многие приложения должны иметь военно практическое направление, не только в навигации и надежной шифрованной связи , но и спецзадач военного (узкопрофессионального) характера с системой надежной идентификации и доступа к ней
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Нет. Не годится. Надо на службе, использовать только служебную связь, устранив даже теоретическую возможность утечки информации. Ваш совет о спец телефонах не для России. Умельцы, переустановят ОС, или купят подделку по внешнему виду не отличающуюся.
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Та сразу бы уже на почтовых голубей переходили

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Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF

- Президент Путин заболел.
- А что у него?
- Дейр-эз-Зор.
- Может, ОРЗ?
- Нет.
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Павел Пряников
4 год ·

На "Матч-ТВ" сейчас показали биатлонистку Акимову. Тренеров нашей женской сборной по биатлону не пустили на Олимпиаду. И они в сердцах совсем бросили биатлонисток на Олимпиаде. Акимова говорит, что не может дозвониться тренерам, сбрасывают звонки, никакого общения с ними нет. Российским биатлонисткам "вскладчину" помогают тренеры других стран.
("Родина тебя всегда бросит, сынок")
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американці в Сирії смачно плюнули хуйлу в мордяку, а він щоб помститися, у відповідь взяв та підірвав літак саратовських авіаліній.. І так і ходе з запльованою ботоксною пикою..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ планирует ограничить использование смартфонов в армии, заменив их на простые кнопочные телефоны, - "Коммерсант"
 
 
 
 
 
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