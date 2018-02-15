 Порошенко подписал указ о сроках проведения призывов на срочную службу в ВСУ в 2018 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Согласно документу увольнение в запас и призыв на срочную службу в 2018 году состоится в апреле-мае и октябре-ноябре.
На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
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Об этом сообщает bzns.media со ссылкой на пост пользователя соцсети.
Местный житель Анатолий Грищенко в супермаркете на улице Безроднего получил сдачу купюрой в… 220 гривен. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук и опубликовал фото "шедевра" от фальшивомонетчиков.
Погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты, - штаб АТО
Вы батенька идиот по двум причинам...
Во первых - солдат срочной службы туда не посылают, а только контрактников!
А во вторых - туда идут люди не за кого-то, а ради чего-то такого, чего вы хрен когда поймёте...
только в случае наличия доверия к консулу итд
только народ доведённый до скотской нищеты
порошенком и ахметовым более смахивает на стадо рабов