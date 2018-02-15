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 Политика Украины
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 Порошенко подписал указ о сроках проведения призывов на срочную службу в ВСУ в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, а также о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2018 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно документу увольнение в запас и призыв на срочную службу в 2018 году состоится в апреле-мае и октябре-ноябре.

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На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3050713
 
 
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что,твари порохобыдлые? правда глаза колет? чтоб ваши государственные твари сдохли,и перед смертью увидели как дохнут их дети! аминь!
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Как раз все те, кто уезжает подальше от жыты по новому.
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Посты наркозависимых здесь не котируются.
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По Херсону гуляют фальшивые деньги.

Об этом сообщает bzns.media со ссылкой на пост пользователя соцсети.
Местный житель Анатолий Грищенко в супермаркете на улице Безроднего получил сдачу купюрой в… 220 гривен. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук и опубликовал фото "шедевра" от фальшивомонетчиков.
Порошенко подписал указ о сроках проведения призывов на срочную службу в ВСУ в 2018 году - Цензор.НЕТ 3224
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ооо зараз патріоти рвануть у варшаву !
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Нет все поедут как минометчик , сынок чей то на передовую в краматорск под охрану альфы.К чему этот минстецьковский высер.
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яж нічого проти немаю втікай в варшаву тільки чого ти тут пишеш ящо невважаєш своїм обовязком захищати країну ! тобто тих хто зараз на передовій ти призираєш чи як це зрозуміти ?
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онтруша,а ты чего не на передовой? Купил себе статью в военнике?))
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Украинец помни! Каждая купленная тобой конфета "Roshen" это помощь Порошенко подписал указ о сроках проведения призывов на срочную службу в ВСУ в 2018 году - Цензор.НЕТ 6476 Порошенко подписал указ о сроках проведения призывов на срочную службу в ВСУ в 2018 году - Цензор.НЕТ 9562 "голодающим" гражданам Панамы


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20 лет уже исполнилось но служить не пойду и умирать за эту власть не буду пусть жи.довские уё.бки проливают кровь.
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Что за бред? Никто там умирать никого не заставляет. Отслужишь и получишь незабываемый опыт для жизни который не раз тебе пригодится.
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Це потенційний зрадник.
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Он просто неопределившийся по жизни юноша(((
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вальцманоид, детей своих посылай в армию..
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а чего ты его не получаешь,а тут сидишь?Только про окоп и письмо на спине убитого товарища сейчас писать не надо..
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Стас, присягу принимают не на верность ушлебкам и не на служение интересам соевой кабале, на верность народу Украины и своей земле, где живет твоя семья, друзья, любимая девушка. Добробатам не нужна была команда из военкомата или ГШ. Твое право решать
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То есть - по твоему те, кто воюет в АТО, они за (как ты говоришь) "эту власть" там в окопах под обстрелами сидят?
Вы батенька идиот по двум причинам...
Во первых - солдат срочной службы туда не посылают, а только контрактников!
А во вторых - туда идут люди не за кого-то, а ради чего-то такого, чего вы хрен когда поймёте...
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Так что там с полностью контрактной армией, которую 2 года назад обещал ПОПа и про которую регулярно талдычат порохоботы?
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Так про "полностью контрактну армию" і Яник кричав ... в останній рік свого правління .
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так же, как ее исполнять, ведь она дается один раз
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Срочная служба не помешает. Жаль шо нема узбеков. Узбек в СА - это что-то особенного.
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особенно когда в батальоне 20 белых..а остальные узбеки..и пашут до конца службы как молодые...(был в командировке в одной из частей ЖД войск при СССР в 80 м в Казахстане....насмотрелся )))
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Пусть Пидарашенко сам п#здует воевать за свой Рашенские или солдат НАТО приглашает. А то нам надоело прикрывать Гейропа от варваров. Пусть теперь Гейропа откушает русского мира.
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Вечером наловить по забегаловкам всевозможных активистов,патриотов и в армию.Родину и Европу от врагов защищать.
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"Дружин" можно вязать и отправлять и форма какая-никакая уже есть, экономия получится.
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Только после батальона "мажор" и батальона "стыць-киздыць")))))
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согласно традиций древнего Рима молодёжь принимала ррисягу
только в случае наличия доверия к консулу итд
только народ доведённый до скотской нищеты
порошенком и ахметовым более смахивает на стадо рабов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал указ о сроках проведения призывов на срочную службу в ВСУ в 2018 году
 
 
 
 
 
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