 Порошенко подписал указ о сроках проведения призывов на срочную службу в ВСУ в 2018 году

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно документу увольнение в запас и призыв на срочную службу в 2018 году состоится в апреле-мае и октябре-ноябре.

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На срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

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