 Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном антикоррупционном бюро Украины в четверг вечером.
"Вугельмана отпустили на поруки депутатов Юрия Мирошниченко и Александра Пресмана", - говорится в сообщении агентства.
Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.
По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.
- они вышли.
- звонит дизайнер.
- так я понимаю что не иванов.
"т" на "Д"....
За самий лучший суд на свєтє!
Порошенко превратился в Януковича. В суде над мэром Одессы Трухановым его титушки избили активистов "Автомайдана", а полиция избила бойцов "Донбасса". - СМИ
Цей суд інспірований владою. Таким чином, через суд вони відмивають репутацію. Мовляв, був суд, нічого не знайшли, не довели, все це наклепи, йдіть нах.. Петро Олексійович вже привітав Генадія Леонідовича з успіхом першого етапу суду?
Ну, а те хто "не может" - заполняют собой следственные изоляторы и кормят на нарах паразитов, вместо тех парней...