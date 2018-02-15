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Все про:Мирошниченко Юрий (338) Пресман (7) Труханов (94) Вугельман (1)

 Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко

Соломенский районный суд г.Киева отпустил заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана на поруки народных депутатов Украины Александра Пресмана (группа "Видродження") и Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозиционного блока").

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном антикоррупционном бюро Украины в четверг вечером.

"Вугельмана отпустили на поруки депутатов Юрия Мирошниченко и Александра Пресмана", - говорится в сообщении агентства. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Голубова

Напомним, 13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. 

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. 

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн. Петр Загодиренко - представителем компании, которая продавала здание, ранее входившая в целостного имущественного комплекса завода "Краян".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что САП намерена просить в суде для мэра Одессы Геннадия Труханова арест с альтернативой внесения 50 млн грн залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3050701
 
 
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Вугельмана на поруки Пресмана и Ватмана.) Вот все правосудие Украины.
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- але, конструкторское бюро? ватман и кульман есть?
- они вышли.
- звонит дизайнер.
- так я понимаю что не иванов.
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Кому ще подобається анархія від луцешку і порошеску?
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Ну судя по войску пораженка,вся Украина за него))))
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Суд отказался арестовать Вугельмана и отпустил его на поруки Пресмана...
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а если в первом слове заменить одну букву?
"т" на "Д"....
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Потужно відреформував судову систему України петя.. Хтось ще сумнівається, що повернення трухи було погоджене з петьою до найменших дрібниць? Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко - Цензор.НЕТ 960
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НАБУ так и не смогло предоставить суду "железные" доказательства вины Трухлявого, чем сделало бандиту бесплатную рекламу среди его избирателей. Молодцы, поздравляю! Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко - Цензор.НЕТ 8567
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Я тебе больше скажу, во всем виуноват Саакашвили и Парасюк Так всем и нужно говорить, тогда получишь цукэрку.
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НАБУ ведет дело против Труханова и занималось сбором доказательной базы. Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко - Цензор.НЕТ 3872
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Сегодня на Донбассе в ходе выполнения боевого задания погиб уроженец Черкасской области Артем Жовтобрюх Ради чего спрашивается он отдал свою жизнь?
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Я не думав виходити на протест 18 лютого, а прийдеться. Шоколадного потрібно гнати разом з ОПГ БПП
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Спасіба Порошенку Пєтє
За самий лучший суд на свєтє!


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пилимога, пилимозенька, стець угощает
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Правильно сделал а то попахивало геноцидом евреев
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До речі - відслідковується повна узгодженність дій фракцій бпп , "відродження" та "жоппоблока".. Це і є коаліція "потужних і рішучих реформаторів"? Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко - Цензор.НЕТ 9619 Пєсєц!
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Гыг! Я шото не пойму это зрада или перемога? Лизуны, аууу
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отлично ..
Порошенко превратился в Януковича. В суде над мэром Одессы Трухановым его титушки избили активистов "Автомайдана", а полиция избила бойцов "Донбасса". - СМИ
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порохоботня, здохніть усі, самоліквідуйтеся, втопіться в каналізаціях.
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Gelsomino‏ @Vsrakutartaluy

Цей суд інспірований владою. Таким чином, через суд вони відмивають репутацію. Мовляв, був суд, нічого не знайшли, не довели, все це наклепи, йдіть нах.. Петро Олексійович вже привітав Генадія Леонідовича з успіхом першого етапу суду?
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Маланци просто тупо забили на лохов Вы там скулите вы там в окопах подыхайте А мы будем вас ротэрдамить и бабло в офшорах складывать То что вычворял Янык это по сравнению с офшорником Как шалости пионэра в коротких штаниках
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Блин, как же так?! Выгнали Саакашвили, думала шас кааааак заживем, реформы попрут, а тут такое обломинго
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Пора уже НАБУ на нары. Кого не схватят на горячем - депутаты берут на поруки. Отвлекают этим от распила бюджета. Сколько можно путаться под шоколадными ногами! Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко - Цензор.НЕТ 5088 Суд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко - Цензор.НЕТ 5088
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О прёт власть! На загляденье! Или их уже самих прет, от вседозволенности. Наверное, таки второе. Дело, таким образом, движется к грандиозному хипешу, который будет кровавым... И, как я посмотрю- это устраивает обе стороны. И люриционеров... и якобы ими свергаемыми.
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У нас бля не суды, а ранжированная индульгенция для тех хто может окупиться.
Ну, а те хто "не может" - заполняют собой следственные изоляторы и кормят на нарах паразитов, вместо тех парней...
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Вора на поруки бандитам.Такой цирк возможен исключительно при Офшоренко-Панамском
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Зато Йугик мразь уже по телевизору агитрекламу пускает, как он строит дороги и порядок. Видать падло уже к выборам готовится.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отказался арестовать заместителя мэра Одессы Вугельмана и отпустил его на поруки нардепов Пресмана и Мирошниченко
 
 
 
 
 
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