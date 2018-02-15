 Я не отдавал приказов или распоряжений сбивать вертолет с Януковичем, - Турчинов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

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"Нет, таких приказов или распоряжений я не отдавал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос прокурора во время дачи показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене В.Януковича.

Турчинов отметил, что он не общался с пилотом вертолета.

"Пилот не может рассказывать, кем я представлялся. Я общался исключительно с руководством Государственной пограничной службы Украины в качестве народного депутата, председателя Верховной Рады. Именно председателем Верховной Рады я представлялся и никаких дополнительных полномочий на себя не брал", - пояснил он.

"Мне стало известно, что Янукович хочет убежать в Российскую Федерацию и незаконно пересечь границу. Нам не было достоверно известно, кто еще находится в вертолете, какие документы и материалы, и кто из лиц, подозреваемых в совершении преступлений, находятся в самолете. Именно поэтому я попросил пограничную службу не дать возможность незаконно пересечь границу вертолетам Януковича и рекомендовать им осуществить посадку на территории Украины", - пояснил он.

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А.Турчинов заявил, что не давал приказов ликвидировать, стрелять или делать что-то, что угрожало бы жизни В.Януковича. "Пусть хоть один человек скажет, что я давал приказ по ликвидации Януковича. Такого не было и не могло быть", - подчеркнул он.

Напомним, 22-23 февраля 2014 года после усиления кризиса в Украине четвертый президент Украины Виктор Янукович покинул собственную страну, перебравшись в Россию, где дал пресс-конференцию, а позже, 11 марта, выступил в Ростове с заявлением, что "он жив".



Недавно во время допроса по делу против Януковича экс-охранник сообщил, что вечером 21 февраля 2014 года Янукович, его семья и охранники вылетели двумя вертолетами из резиденции "Межигорье" в Харьков. Из Харькова они вылетели двумя самолетами Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром. Самолеты сели в Донецке, и Янукович с охраной пересели в автомобили и поехали в сторону Крыма. 23 февраля из Анапы его доставили на самолете в Крым, в частности в Ялту, на базу Черноморского флота РФ.