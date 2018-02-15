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 Политика Украины
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Все про:вертолет (490) ликвидация (348) побег (251) Турчинов (2898) Янукович (30187)

 Я не отдавал приказов или распоряжений сбивать вертолет с Януковичем, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что не отдавал приказ сбивать вертолет, на котором экс-президент Виктор Янукович вылетел 22 февраля 2014 года из Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

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"Нет, таких приказов или распоряжений я не отдавал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос прокурора во время дачи показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене В.Януковича.

Турчинов отметил, что он не общался с пилотом вертолета.

"Пилот не может рассказывать, кем я представлялся. Я общался исключительно с руководством Государственной пограничной службы Украины в качестве народного депутата, председателя Верховной Рады. Именно председателем Верховной Рады я представлялся и никаких дополнительных полномочий на себя не брал", - пояснил он.

"Мне стало известно, что Янукович хочет убежать в Российскую Федерацию и незаконно пересечь границу. Нам не было достоверно известно, кто еще находится в вертолете, какие документы и материалы, и кто из лиц, подозреваемых в совершении преступлений, находятся в самолете. Именно поэтому я попросил пограничную службу не дать возможность незаконно пересечь границу вертолетам Януковича и рекомендовать им осуществить посадку на территории Украины", - пояснил он.

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А.Турчинов заявил, что не давал приказов ликвидировать, стрелять или делать что-то, что угрожало бы жизни В.Януковича. "Пусть хоть один человек скажет, что я давал приказ по ликвидации Януковича. Такого не было и не могло быть", - подчеркнул он.

Напомним, 22-23 февраля 2014 года после усиления кризиса в Украине четвертый президент Украины Виктор Янукович покинул собственную страну, перебравшись в Россию, где дал пресс-конференцию, а позже, 11 марта, выступил в Ростове с заявлением, что "он жив".

Недавно во время допроса по делу против Януковича экс-охранник сообщил, что вечером 21 февраля 2014 года Янукович, его семья и охранники вылетели двумя вертолетами из резиденции "Межигорье" в Харьков. Из Харькова они вылетели двумя самолетами Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром. Самолеты сели в Донецке, и Янукович с охраной пересели в автомобили и поехали в сторону Крыма. 23 февраля из Анапы его доставили на самолете в Крым, в частности в Ялту, на базу Черноморского флота РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3050699
 
 
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Вот так же и не отдавал приказ открывать огонь по пуйловским оккупантам в Крыму, сдав Крым без боя рашистским оккупантам.
Хорошо, что лично подтвердил, что совершил преступление, не отдав приказ атаковать вертолёт с государственными преступниками на борту во главе с Януковичем, нелегально пересекавшим и нарушившим границу страны.
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він, так само, як ти, дрокав біля монітору на дивані
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Порошенко, а ну ка блесни ещё своим интеллектом )
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та так, як ти сяєш своєю собачою мовою, мені не змогти
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+100% мокнули кацапа його рязанською ряхою в кал.
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Ліпецького кацапа-баригу з його ряхою в його лайно
Я не отдавал приказов или распоряжений сбивать вертолет с Януковичем, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5894
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Ти правильно подумав, п - Порошенко тоб то під..ас
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Та всі знають, що ти Порошенко під..ар ))
Але чому для тебе пуйло це "гаспадін" а ти Лоліта у нього? Ти, Порошенко, так і не відповів )
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Приказов он не отдавал ,зато Крым отдал ....
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кому?
кацап, ты и твои генетически деградировавшие убогие соотечественники россияне оккупировали Украинский Крым. за что будете расплачиваться годами.
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так він так, цей наказ не віддавав, чи за передоплатою?!
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Вот за это пастора и надо судить.Сдал Крым,отдал приказ на возвращение нашего флота на базы уже окупированые зелеными человечками из запретом открывать огонь,позволил пересечь Государственную границу зная что ее нарушают в независимости кто там летел.Вот из-за таких мелочей и стоит предательство Родины.А его шоколадный еще и поставил на должность где должны хранится секреты наших ВСУ.
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Так ясное дело.Когда хуйло попрет и пол Украины отдадут,те же песни будут.
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Як евангеліє читає....може харе брехать ? І іли 86 із зеленими під...сами ти також і не дав наказу збивати.....
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Пластыря надо судить за СДАЧУ КРЫМА обязательно. Напару с Лолитой, шоб не скушно было. Я не отдавал приказов или распоряжений сбивать вертолет с Януковичем, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6932
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цензор, ти позбавив людей змоги знати, хто лайкає москальськіх дарасів
горіти тобі в пеклі за це
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цензор вообще просто обязан закрывать доступ убогим россиянам на свой сайт.
цензор обязан закрывать все комменты, которые идут через прокси.
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Поддерживаю, нужно блокировать все прокси и россиянские айпи. Делается элементарно
Ольгино использует прокси для ведения инфовойны в Украине.
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И тех же п..сов,кто лайкает его помощника в лице всей известной личности с банковой.
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Міг би ввійти в історію України героєм.. Може й кацапня після цього б не поперла.. Не сталося..
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не звертайте уваги, то мацкаль бєснується.
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в Украине такие суд шо можна брэхать всё шо угодно и по барабану .
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ты про свои российские суды у себя на россии рассказывай.
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А кого эти суды посадили? Все розенблаты и трухановы гуляют на свободе .
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а тебе какое дело на россии?
у себя на россии иди порядки наводи, лаптеголовый.
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А у вас что за суды ? Вы посадили кого нить за Немцова ? Я имею в виду не козла отпущения, а заказчика и исполнителя!
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Бачила прямий ефір, Турчинов був на висоті!

Я не отдавал приказов или распоряжений сбивать вертолет с Януковичем, - Турчинов - Цензор.НЕТ 553
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Респект пану Турчинову !!! Гарно він опустив адвоката хама !!
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Почему Турчинову не задают вопрос - он самостоятельно принимал все решения ? с кем он советовался при принятии решений ? біли ли у Турчинова кураторы ?
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какие-то фесебешные вопросы.
кацап, это только у тебя кураторы на россии.
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Обычные вопросы .В американском суде наизнанку уже вывернули бы ,а тут после расстрела сотен людей на майдане никто вообще не сидит .
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пока американцы только русским внутренности на изнанку вывернули в Сирии.
иди баян рви с горя на россии.
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Включи сейчас 112 - ый канал . там Гордон сидит , только что сказал = страны нет , будущего нет , государства нет .
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Сдачей Крыма мы, как оказалось, обязаны Фирташу и его тупоголовому Виталику. Я давно ещё слушала на ЗИКе рассказ об этом Сенченко. Он в деталях описывал события тех дней: был из непосредственным участником. Оказывается, были запросы на смену руководства в Крыму, которое бы поддержало большинство , они только просили прислать кого- то не с западной Украины, а кого- то компромиссного. Турчинов сразу сказал да, поддержал и Тягнибок и Яценюк. Но Виталик упёрся рогом - типа пока я не увижу весь расклад на шахматной доске - ответа не дам! А клычко был тогда практически топовой фигурой в тройке! В результате прошло три дня полной тишины из Киева . Время было упущено. Произошло то, что произошло.
Я не знаю, кто может дать ответ по поводу Крыма . Но фактом остаётся одно, путен выпустил впереди зелёных человечков сумасшедших бабушек и мамаш с детьми. По кому нужно было стрелять , по ним? Этого- то и хотел Вова путен, он обожает шоу со взорваннвми домами или убитыми старушками, тогда он получает оправдание своим преступлениям. Так что в данном случае Турчинов был прав. Теперешний Турчинов и тогдашний - это два разных Турчинова. Тому я верила, этому - нет. Лёг под шоколадного, а зря
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Надо было сбивать януковича ублюдка ! Меньше Украинцев погибло бы.
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А я ваще от Пастора в захватi! Зачьотный тролль. Хочу такого президента.
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Украинский доктор Зло-Турчинов: "Какой приказ? Какой сбивать? Какой вертолет? Я ж отлизывал до самого-самого. Всё надеялся, шо Фёдорыч от щедрот якийсь золотый батон мне вставит, а то от этой с косой, шо Вона працює, разве шо дождёшься?
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кацап, не отвлекайся, отлизывай у своего путэна на россии.
это твоё предназначение в твоей убогой российскай жизни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не отдавал приказов или распоряжений сбивать вертолет с Януковичем, - Турчинов
 
 
 
 
 
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