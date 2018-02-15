EN|RU|UK
Темы дня: Депортация Саакашвили Арест Шепелева Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  3311  57
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5512) ВВС (152) провокация (1116) учения (1686)

 Зафиксирована активизация военной авиации РФ вдоль восточной границы Украины, - командование Воздушных сил ВСУ

15 февраля средства ПВО зафиксировали активизацию российской военной авиации у восточных границ Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбук..

"Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне силами и средствами Воздушных Сил ВСУ  была зафиксирована активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной воздушной границы Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВС РФ проводят проверку боеготовности "армейских корпусов" на Донбассе, - ГУР

Истребительная и бомбардировочная авиация РФ осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

Кроме того, группа российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 совершила пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработал условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины.

Читайте: Поведение РФ непредсказуемо. Пример "Искандеров" показывает, что мы должны быть готовы ко всему, - Грибаускайте

Зафиксирована активизация военной авиации РФ вдоль восточной границы Украины, - командование Воздушных сил ВСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3050696
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та да,чем ближе конец мальдивско-сейшельско-майамской банды,тем больше будет самолётов,вертолётов ,авианосцев кружить над границей Украины ,а как иначе ... Зафиксирована активизация военной авиации РФ вдоль восточной границы Украины, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 2507
 показать весь комментарий
 
 
ну да-ну да! и Крым сам ушел и на Драм-энд-бассе "гражданская" война
 показать весь комментарий
 
То тарелками пугают , дескать подлые летают.........
 показать весь комментарий
 
 
Но примчались санитары
И зафиксировали нас
 показать весь комментарий
 
 
Хуйло обосралось, спряталось в бункере с мальчиком, а бояре пытаются выманить его на верх, брякая ржавым вяличием
 показать весь комментарий
 
 
Ну так и о чем гарант с хуйлом по нофелету рассказывал? Про обмен Песков заявил

"что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, во время которого Порошенко выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне Зафиксирована активизация военной авиации РФ вдоль восточной границы Украины, - командование Воздушных сил ВСУ - Цензор.НЕТ 9066
По словам Пескова, украинский лидер "говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы".
"Кроме того, упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме"
Каких лиц удерживает Украины
 показать весь комментарий
 
 
І шо? Що робити будете?Що там у нас з ПВО залишилося?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
На липецку фабрику поменяли
 показать весь комментарий
 
 
А что обиваться будут пво,которого нет фактически.А потом рассказывать про мы булы до усього готовы.
 показать весь комментарий
 
Барыжна байка Путин нападёт в действии
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то, х@йло четыре года, как напало. Новость?
 показать весь комментарий
 
 
Как только под барыгой начинает шататься кресло тут же начинается "активизация" кацапни! Очевидно что кремлевский опездыш таким образом помогает свинье.
 показать весь комментарий
 
 
Та хватит. турчинов сегодня уже убедил, что разведка у нас знает все. какие действия？
 показать весь комментарий
 
 
я, його зрозумів, що розвідка, опісля) все знає - слова пастира)!
 показать весь комментарий
 
 
И че ныть и жаловаться привести ПВО в боевую готовность и отработать условные пуски ракет
 показать весь комментарий
 
 
Дик, вони, ПВО, наче вже чотири роки у готовності. Що значить - привести? А зараз вони які?
 показать весь комментарий
 
Так вот о чем разговаривал Ма№да с Ху"лом.
 показать весь комментарий
 
 
Поговаривают, что пластику Ване сделал хирург порохобот
 показать весь комментарий
 
 
Америка враг рассеи...ну это так для рассуждения
 показать весь комментарий
 
За чотири роки неоголошеної війни вже давно потрібно було побудувати з десяток балістичних ракет та відновити ядерний статус, щоб різна мразота не зазіхала на Україну. А ви, що зробили за цей безцінний час?
 показать весь комментарий
 
 
сынок, таких умников как ты, знающих всё про когда и что надо было мывиделиуже достаточно
жду тебя на фронте
 показать весь комментарий
 
 
А що синок, на фронті знають, що робити? Якби такі вумні слухали, що я кажу та робили те що я кажу, то були б з вас люди, а не гімно, як зараз.
 показать весь комментарий
 
 
На каком,на том где минометчик известный воевал?
 показать весь комментарий
 
 
Тебе треба Венесуелою поставити керувати.
Ти там все виправиш.
 показать весь комментарий
 
 
Срочно и немедленно нужно повышать цену на газ и пересматривать тарифы. Путин нападает!
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению у нас нет ни Натаньяху ни Трампа ни Меттиса.
а есть торговый партнер и жалко гибнущих солдат, которым запрещают стрелять в ответ.
 показать весь комментарий
 
 
Чем сильнее активизация космическо-сраных войск рашки, тем больше должна быть активизация ПВО вдоль всей границы Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Так мы ж не "провоцируем"... Мы слабые... Мы воевать и освобождать собственных граждан не можем... Мы, потом, когда станем жить хорошо, в судах супостата засудим...
 показать весь комментарий
 
 
РФ устроила в Сирии то, что лишь частично получилось в Украине. Именно так должны были выглядеть результаты мышебратской любви. Но что-то пошло не так.. на защиту встал народ, добровольцы и волонтеры, с которыми сейчас и воюет власть, для которой как и мышебратьям они оказались врагом №1.
 показать весь комментарий
 
 
А перед кем выпендриться после такого позора в сирии?
 показать весь комментарий
 
 
Знали ли армейские дельцы, заключая контракт с Пономаревым на поставку негодного масла для армии? Знали. Но им дали команду.
Кто и во сколько это нам обошлось, ответ должны дать следователи. Это сегодня стали 20 танков, такая же участь ждёт всю военную технику, которая использовала этот непотреб.
Просто халатность? Нет, зафиксированы тесные связи с агрессором.
Дойдёт ли дело до суда? Дойдёт, если убрать Грицака (ходят слухи, что и он на этой сделке нагрелся), а так же Луценко и его кума&
Ну и изюминка этого дела. Масло для украинских танков и другой техники производит украинско-российское предприятие! И МО это масло покупает. Занавесhttps://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B7.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
но их власть берет на поруки
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня 15-02-2018 играет наш Динамо Киев с одной из греческих команд АЕК. Только что услыхала по тел. Наши болельщики : 6 человек где то около 3 дня сидели . культурно пили кофе в одном из кафе Афин. Пронюхали кацапы. собрались человек 40-50. устроили погром. Орали. Перебили все в кафе. Набросились на наших ребят. Ясно. дело. им не дали сильно разгуляться. полиция была рядом. Забрали 18 чел. подробностей пока не передавали. Может у кого друзья. знакомые поехали болеть в Грецию на матч. Звоните. им. связывайтесь с нашим консульством
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ШОО ОПЯТЬ!!!! пукин нападьеть? не шатайте будку!!!
 показать весь комментарий
 
 
Карликовый недоносок недаром притих, разрабатывает план мести, оно если будит мстить за сирийское сафари так точно не США!
Надо внимательно следить за Рашкой, а то этому лысому недоноску надо будет небольшую победу одержать, сделать победное шоу для своего быдлоэлектората перед выборами! И поэтому вероятно будет провоцировать нас на небольшой конфликт!
 показать весь комментарий
 
 
Подняли авиацию ,готовятся закрыть завод Рошен в России и заводы националиста Медведчука
 показать весь комментарий
 
 
и если бы не наш ГШ укомплектованный ватными маразматиками , то на передке уже давно многое было бы по другому.
Знов зозулі голос чути в лісі
ПЗРК захований у стрісі
А пилот дурний летить співає
Тьохнув постріл - литака не має
 показать весь комментарий
 
 
.. виказую щиру вдячність Дописувачам ЦН .. що ПОКИНУЛИ помийну ЯМУ .. тепер тут ТІЛЬКИ клопи фсб росії і ТРОЛІ мінсрець .. і ЗВЕРНІТЬ УВАГУ .. в що перетворився РЕСУРС ... так пане Ю.Бутусов .. звичайно давно відомо глибока ЗАКОНСЕРВОВАНІСТЬ .. а тепер ще і ПРОДАЖНІСТЬ ...
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу ..
ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..
 показать весь комментарий
 
 
Эт токо повод для крика, что только минск спасёт Украину. Вот так пётр ляксеич. Вот . Молодцы сирийцы. Сколько рашка уже в сирии потеряла самолётов. И это без системы ПВО, вроде бы, у повстанцев.
 показать весь комментарий
 
придет время, когда петюшки, будут называть себя анти титушками.

Уинстон Черчиль
 показать весь комментарий
 
 
За 4 года войны можно было наладить массовое производство ПВО . А у нас вместо этого склады с БК повзрывали. А потом выходит это чмо верховное в папахе и трындит на все телеэкраны какая сильная армия стала
 показать весь комментарий
 
В Сирии погибли ещё 15 наёмников из России

Похоже, у наемников российской так называемой "ЧВК Вагнера", воюющих под видом правительственных сил на территории Сирии, началась затяжная черная полоса. Сегодня, 15 февраля, еще 15 российских граждан погибли во время взрыва на складе боеприпасов, расположенного в городе Табия Джазира сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Дислоцированные неподалеку подразделения армии США, поддерживающие "Свободную сирийскую армию" и курдских повстанцев, на сей раз оказались не при чем - как передает британское издание The Guardian, причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности при хранении взрывчатых веществ на складе.

Как рассказал журналистам директор Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR)Рами Абдель Рахман, взрыв на военном складе произошел, когда военные сирийских правительственных сил зашли к россиянам, чтобы в очередной раз получить вооружения. По неосторожности они привели в действие мину-ловушку. В результате склад взлетел на воздух, а все находившиеся в помещении военные (15 граждан Российской Федерации и 8 сирийцев, всего 23 человека) погибли на месте. Выживших в результате инцидента нет.
Уточняется, что все 15 погибших россиян были наемниками так называемой "ЧВК Вагнера" - частной военной компании, являющейся юридическим прикрытием для нелегальных операций российской армии. "Работают" в ней штатные военные-контрактники, которые на время подобных операций сдают свои паспорта и военные билеты, после чего перестают иметь юридическое отношение к Министерству обороны.
 показать весь комментарий
 
Угроза кстати реальная. Год назад в ведомстве Шойгу уже рассматривался сценарий авиаударов по аэродромам Украины, мостам и критической инфраструктуре. Рашка не нападёт на США и НАТО а вот на более слабых в военном плане это да., отыграться за свои неудачи и поднять свой рейтинг.
 показать весь комментарий
 
Зря смеётесь. По всему побережью Черного моря Украины уже готовятся принимать оккупантов. Даже нехилый плацдарм приготовили оккупантам который за пару часов перекроет Одессу от Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗафиксирована активизация военной авиации РФ вдоль восточной границы Украины, - командование Воздушных сил ВСУ
 
 
 
 
 
 вверх