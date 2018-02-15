 Зафиксирована активизация военной авиации РФ вдоль восточной границы Украины, - командование Воздушных сил ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбук..

"Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне силами и средствами Воздушных Сил ВСУ была зафиксирована активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной воздушной границы Украины", - говорится в сообщении.

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Истребительная и бомбардировочная авиация РФ осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

Кроме того, группа российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 совершила пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработал условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины.

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