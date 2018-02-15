 Зафиксирована активизация военной авиации РФ вдоль восточной границы Украины, - командование Воздушных сил ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил ВСУ в Фейсбук..
"Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороне силами и средствами Воздушных Сил ВСУ была зафиксирована активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточной воздушной границы Украины", - говорится в сообщении.
Истребительная и бомбардировочная авиация РФ осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.
Кроме того, группа российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 совершила пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработал условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины.
Это шантаж.
И зафиксировали нас
"что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, во время которого Порошенко выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне
По словам Пескова, украинский лидер "говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы".
"Кроме того, упоминалась тема необходимости продолжения начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме"
Каких лиц удерживает Украины
жду тебя на фронте
Ти там все виправиш.
а есть торговый партнер и жалко гибнущих солдат, которым запрещают стрелять в ответ.
Кто и во сколько это нам обошлось, ответ должны дать следователи. Это сегодня стали 20 танков, такая же участь ждёт всю военную технику, которая использовала этот непотреб.
Просто халатность? Нет, зафиксированы тесные связи с агрессором.
Дойдёт ли дело до суда? Дойдёт, если убрать Грицака (ходят слухи, что и он на этой сделке нагрелся), а так же Луценко и его кума&
Ну и изюминка этого дела. Масло для украинских танков и другой техники производит украинско-российское предприятие! И МО это масло покупает. Занавесhttps://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB-%D0%B8%D0%B7.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
но их власть берет на поруки
Надо внимательно следить за Рашкой, а то этому лысому недоноску надо будет небольшую победу одержать, сделать победное шоу для своего быдлоэлектората перед выборами! И поэтому вероятно будет провоцировать нас на небольшой конфликт!
Знов зозулі голос чути в лісі
ПЗРК захований у стрісі
А пилот дурний летить співає
Тьохнув постріл - литака не має
ШАНОВНІ .. покиньмо цю КЛОАКУ .. і залишимо цю "песочницю" .. НЕтреба утримувати рейтинг ресурсу - .. своєю ЗАНГАЖОВАНІСТЮ і продажністю Бутусов і Ко підтримують АнтиУкраїнські сили - фсб росії і олігархічний проект мінсрець ...
.. Основний Наш ресурс ФБ і Твіт .. куди це БИДЛО немає такого впливу ..
ШАНУЙМОСЯ .. досить робити вигляд що ЦН .. якоби незалежна .. це на сьогодні САМА брудна жовто-коричнева ..
Уинстон Черчиль
Похоже, у наемников российской так называемой "ЧВК Вагнера", воюющих под видом правительственных сил на территории Сирии, началась затяжная черная полоса. Сегодня, 15 февраля, еще 15 российских граждан погибли во время взрыва на складе боеприпасов, расположенного в городе Табия Джазира сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Дислоцированные неподалеку подразделения армии США, поддерживающие "Свободную сирийскую армию" и курдских повстанцев, на сей раз оказались не при чем - как передает британское издание The Guardian, причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности при хранении взрывчатых веществ на складе.
Как рассказал журналистам директор Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR)Рами Абдель Рахман, взрыв на военном складе произошел, когда военные сирийских правительственных сил зашли к россиянам, чтобы в очередной раз получить вооружения. По неосторожности они привели в действие мину-ловушку. В результате склад взлетел на воздух, а все находившиеся в помещении военные (15 граждан Российской Федерации и 8 сирийцев, всего 23 человека) погибли на месте. Выживших в результате инцидента нет.
Уточняется, что все 15 погибших россиян были наемниками так называемой "ЧВК Вагнера" - частной военной компании, являющейся юридическим прикрытием для нелегальных операций российской армии. "Работают" в ней штатные военные-контрактники, которые на время подобных операций сдают свои паспорта и военные билеты, после чего перестают иметь юридическое отношение к Министерству обороны.