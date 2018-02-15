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 Перед Мюнхенской конференцией по безопасности террористы готовятся обстрелять Докучаевск и Новоторицкое для обвинения в этом ВСУ, - штаб АТО

В преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, российские наемники на Донбассе готовятся обстрелять населенные пункты Докучаевск и Новотроицкое, которые находятся под их контролем для того, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается:"По имеющейся информации на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое. Под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли автобус в "серой зоне": один гражданский погиб, еще один ранен, - штаб АТО

Преступления противника против человечности будут фиксироваться российскими СМИ, для создания фейковых фото и видео материалов со следующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.

Вероятно, вооруженные провокации российско-оккупационных войск, с последующей информационной атакой российских пропагандистов, связаны с проведением в пределах Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "Нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе".

Также читайте: Террористы планируют осуществить провокации с обстрелами в день встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, - разведка штаба АТО

 

 

Источник: https://censor.net.ua/n3050695
 
 
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"Мюнхенская конференция"? Это та самая площадка для Путина? Да пошли они лесом! Какая разница, что там будут вякать? Типа могут снять санкции? Так Сименсы всякие и так благополучно торгуют.
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Неужели в штабе АТО не знают,что Новотроицкое находится под контролем Украины?
Ну хорошо, со штабом всё понятно,откуда там взяться умному человеку,но ведь редакция Цензора должна же проверять информацию,тем более,когда она касается военных тем?

Это можно было бы и пропустить,но ведь Цензор читают и уроды сепаратисты,которые живут в том же Докучаевске,ну скажите,как им не смеяться после прочитанного с украинской армии и её полководцев,чтобы им пусто было??
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Там написано "в районе", а не по селу.
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кацапи завжди політику до війни підключають, і що на кого це впливає?! Перед Мюнхенской конференцией по безопасности террористы готовятся обстрелять Докучаевск и Новоторицкое для обвинения в этом ВСУ, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6855
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Так недавно, позорная шоколадная РЫГО-УБЛЮДИНА, просила пощады у кремлядьской ГНИДЫ, что бы та не убивала наших граждан! Как всегда, пшик в пустоту???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПеред Мюнхенской конференцией по безопасности террористы готовятся обстрелять Докучаевск и Новоторицкое для обвинения в этом ВСУ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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