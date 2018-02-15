 Перед Мюнхенской конференцией по безопасности террористы готовятся обстрелять Докучаевск и Новоторицкое для обвинения в этом ВСУ, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается:"По имеющейся информации на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, которые могут осуществлять подразделения так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады в районе населенных пунктов Докучаевск и Новотроицкое. Под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения.

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Преступления противника против человечности будут фиксироваться российскими СМИ, для создания фейковых фото и видео материалов со следующими обвинениями и дезинформированием мирового сообщества и представителей ОБСЕ относительно несоблюдения подразделениями сил АТО режима прекращения огня.

Вероятно, вооруженные провокации российско-оккупационных войск, с последующей информационной атакой российских пропагандистов, связаны с проведением в пределах Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи "Нормандской четверки", во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе".

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