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Все про:взятка (3548) мэр (1319) откат (43) Северодонецк (220)

 Замглавы горсовета Северодонецка Луганской области попался на получении отката в размере 135 тысяч, - СБУ

Сотрудники спецподразделения Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке одного из заместителей председателя Северодонецкого городского совета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители задокументировали, что чиновник требовал "откат" в размере 10% от суммы контракта от директора местной строительной компании, которая выполнила работы по ремонту больницы. Согласование финансовой документации чиновник "оценил" в 135 000 гривен.

Для "безопасной" передачи денег он привлек в качестве посредника своего помощника. Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в городе после получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов дела. Продолжается досудебное следствие".

Также читайте: При получении 109 тысяч отката на Луганщине задержаны чиновник ОГА и директор интерната, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3050686
 
 
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ну от не тещо) в Житомирі апаратчик судейський! Замглавы горсовета Северодонецка Луганской области попался на получении отката в размере 135 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 8376
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Я впевнений, що у цьому винний барига, житомиряни, кияни і кримські татари☺
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Алі, давай будемо простіше - хлоп брав віткат), а цей ремонт був в тендері,
чи кантора отримала тендер, за сприяння хлопа-чинуши?!
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Так є ж інфа, що це відкат. А тендер визначали їх місцеві знайомі люди. Тобто кого обрали, то ті крадуть☺
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так, зрозуміло), які висновки - людина слабка - є гроші - краде!
ідейних нема! Замглавы горсовета Северодонецка Луганской области попался на получении отката в размере 135 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 5063
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ну ответ правильный но не совсем, виноват барыга и по тому что самое страшное наказание режима в котором мы уже 4 года живем( под руководством лица вами озвученным ) это Уволить
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Тоді вам не обрати нікого, бо крали місцеві😁
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Зловили донецького політика, але зраду треба вилити на кримців і киян☺
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о биткойнах лекции им принудительно читайте в АП.
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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Та это всё происки Саакашвили! Это он заставлял чиновников взятки и откаты брать.
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Да таких скромняг продвигать по службе надо, обычно 50-70% требуют.
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негодяи у власти наивно полагают,что если они поймают а потом отпустят пару-тройку мелких жуликов ,то в Украине коррупцией будут заниматься только порошенко и компания а остальные будут честными ,но так ведь не бывает и очень скоро мы увидим петю на скамье подсудимых.если конечно его не приговорит народ Украины не дождавшись суда,ну как Кадафи ...
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Спочатку вашого Путіна на гільйотину 😁
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Заместитель городского головы Северодонецка Алексей Ярош был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.
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Так і було, бо лежав мордою в блювотінні.
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Уявити не можу, скіко там реально вкрали!
Зазвичай якусь шістку з дрібницею показово арештовують, щоб приховати реальний розмір грабунків бюдету.
В Дніпрі є така фірмочка "Стройінвест" - вигравала всі тендери в Новомосковську, судячи з проектів - відкати від 50% і вище. Чув одну шістку навіть посадили.
Але то всьо нічого, зараз "СтройІнвєст" цілий стадіон в Дніпрі реконструвати будуть. АльБЕРКУТович, дивись не лусни!
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Зарубить всех отбойньім молотком😱
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамглавы горсовета Северодонецка Луганской области попался на получении отката в размере 135 тысяч, - СБУ
 
 
 
 
 
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