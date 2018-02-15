 Замглавы горсовета Северодонецка Луганской области попался на получении отката в размере 135 тысяч, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители задокументировали, что чиновник требовал "откат" в размере 10% от суммы контракта от директора местной строительной компании, которая выполнила работы по ремонту больницы. Согласование финансовой документации чиновник "оценил" в 135 000 гривен.
Для "безопасной" передачи денег он привлек в качестве посредника своего помощника. Оперативники спецслужбы задержали обоих злоумышленников, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в городе после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов дела. Продолжается досудебное следствие".
чи кантора отримала тендер, за сприяння хлопа-чинуши?!
ідейних нема!
Зазвичай якусь шістку з дрібницею показово арештовують, щоб приховати реальний розмір грабунків бюдету.
В Дніпрі є така фірмочка "Стройінвест" - вигравала всі тендери в Новомосковську, судячи з проектів - відкати від 50% і вище. Чув одну шістку навіть посадили.
Але то всьо нічого, зараз "СтройІнвєст" цілий стадіон в Дніпрі реконструвати будуть. АльБЕРКУТович, дивись не лусни!