 "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

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"Для сильной позиции в международных судах нам нужен этот договор. Там Россия признает границы и Крым там украинский" – подчеркнул Турчинов.

"Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны" – отметил Секретарь СНБО.

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Напоним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.