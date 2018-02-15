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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:граница (2957) договор (176) дружба (34) Марчук (116) Россия (68057) Турчинов (2898)

 "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что договор между Украиной и Россией о дружбе нужен для сильной позиции в международных судах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.

Читайте: Согласно договору о дружбе с РФ, Крым - это территория Украины, а война на Донбассе - российская агрессия. И этот договор является действующим, - Марчук

"Для сильной позиции в международных судах нам нужен этот договор. Там Россия признает границы и Крым там украинский" – подчеркнул Турчинов.

"Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны" – отметил Секретарь СНБО.

Также читайте: РФ вправе апеллировать к договору о дружбе и партнерстве с Украиной, поскольку де-юре он действует, - Песков о заявлении Госдумы про закон "Об образовании"

Напоним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Источник: https://censor.net.ua/n3050685
 
 
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В точку!
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Чергові понти, хуйло собі рейтинг наганяє перед виборами.
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Хотелось бы верить, но у кацапов нет на это яйц
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Есть у Владимира Высоцкого одна песня. А в ней слова: "А коли туп, как дерево, Родишься баобабом, И будешь баобабом тыщу лет, Пока помрёшь...". С точки зрения юридической Турчинов прав на тыщу процентов! А в судах именно юридическая точка зрения превалирует... Как Украине доказать в суде аннексию Крыма, если у неё не будет юридически признанных границ? Соседи, вон, межу между огородами поделить не могут... Пока не поехал к родителям, не поднял приватизационные документы на землю, родители соседям ничего доказать не могли... Привёз землеустроителя, тот перемерял участки, посмотрел на планы, а я соседей "носом ткнул" в АКТ согласования границ земельного участка, с их собственноручными подписями. Только потом успокоились... Набил кольев по меже и ... "Будьте здоровы, не кашляйте!"... Сейчас "сидят на попе ровно..." . Правда, не здороваются, потому что я заставил их оплатить работу землеустроителя. В противном случае пообещал, что в суде они заплатят ещё и судебные издержки, и моральный ущерб... Спор ведь длился около пятнадцати лет...
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Суд изучает материалы по состоянию на тот момент, т.е. когда договор действовал. Неважно, действует ли он сейчас.
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Мы денонсируем договор, путин вводит войска, а мы уже не имеем права присовокупить этот договор по его новым действиям? Ну чо, явный профит... Круши-ломай!
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Якщо договір розірваний зі сторони позивача, то він не має підстав взагалі позиватися. Саме відносно кордонів.
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А якби кацапи до твоєї Троєщини дійшли - з'явилася б підстава для позову та для розірвання договору ? Згадалось майже по Крилову : " Мартьішка к старости слаба мозгами стала".. "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов. - Цензор.НЕТ 7039
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Леонид Днепр, это Вы "к старости слабы мозгами стали"! Читайте Крылова... У него, в басне "Мартышка и очки" о глазах говорится, а не о мозгах!... Если я ошибся и Вы совсем не старый - извините... Тем хуже для Вас... Представляю, каким "умным" Вы в старости будете...
Поговорка такая есть - "Молчи - сойдёшь за умного...". Не забывайте её... А ещё лучше - повесьте над компьютером, как напоминание...Поможет избежать неловких ситуаций...
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та да,турчинов знатный стратег,а пашинский тактик.бля,чем вас делают?
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а кто судится то? Какие иски к РФ опираются на этот договор? В каких судах? Да РФ на это все насрать!
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У міжнародних. Хоче не хоче- це вже нікого не хвилює- є механізми примусу.
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каких судах конкретно, какие иски конкретно? Болтун, ты, дрыщатик.
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Тут твоєї аргументації не схочуть зрозуміти- в них інша мета.
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Та я знаю... У них метода така - "Я насеру - а ви прибирайте...". Нема нічого гіршого, ніж агресивний невіглас... І чим воно "тупіше", тим більшу агресивність проявляє... Про таких кажуть - "Хоч кілок на голові теши...". І казали мені не раз: "З деякими сперечатись - що гімно ногою буцать... Задоволення ніякого, а черевики мить прийдеться...", але ж треба довести тим, що тут присутні, що є не тільки думка цих "псевдопатріотів", але й інша... "Якщо не я, то х тож?" (Між іншим, як наслідки операції? на лиці сліди не помітні?)
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Не помітні. Та зробити моє лице менш привабливим хірурги не зможуть- життя та тренування їм фору назавжди дали. Та мені на це начхати, як і моїм друзям та родині.
Рідко даю поради, та тобі дам- спілкуйся з однодумцями, плюнь на боротьбу з різноманітною гидотою. Розумні прочитають і зрозуміють, а на дурнів і час витрачати не варто.
Твої коменти мені подобаються, та зараз відсутня тех.можливість додати тебе в друзі- щось тут Цензор своє намутив. Тримайся, ти не один, хоч ми тут і в меншості.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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Та заметно .= некоторые до сих пор и дружат и торгуют и по телефону общаются .
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смотрю олимпиаду и когда показывают этих *дружбанов* немцы сразу же комментируют-хороший спортсмен, но вот только послушал приказ путина и принял мельдоний,
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прежде чем многим иронизировать, прочтите статью
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Так це треба бути читачем, а не пИсателЄм.
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Значит по логике Сраного Пастора, границы Украины зависят только от договора о дружбе, не будет договора - не будет границ.
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И, самое главное - дрючбы не будет... "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов. - Цензор.НЕТ 3515
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А ти прочитай про кордони з точки зору міжнародного права. Може щось і зрозумієш.
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Вот именно, певица ты наша утренняя, с точки зрения международного права, границы Украины общепризнаны и никакие межгосударственные договора на них не влияют.

Тем более, что наличие этого договора абсолютно никак не помешало отжать второй стороне нашу территорию, которая признавалась нашей.
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Ну нема чим розуміти- то так і буде. Твої проблеми.
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То в тебе ще більші проблеми. Не здивований.
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Это все отговорки...Рада под управлением барыги только на четвёртом году признала агрессором россию
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Не-не... пацаны, вы не спешите с лживыми исповедями. Всё шо вы сейчас говорите своему суду - не имеет никакого доверия. Ты, турчинов, можешь щас нам рассказывать сказки, какие хочешь.
Мы поверим Европейскому суду, который не гнилой насквозь, подобно вашему, и который, со временем будет разбирать вашу "честную" и бескорыстную службу народу. Надеюсь - доживу.
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Як поставку турбін "Сіменс" у Крим? А до цього доживеш?
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А это тут каким боком?
Сашко, ты или лишка бухнул, или стал заговариваться.
Просто поговорить со мной хочешь? Я не против. Только - умно и конкретно.
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Ты решил поговорить с ботом? С андроидом лучше поговори, он поумнее Дрыщатика.
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Зачем обижать андроида и льстить Дрыщадлу? "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов. - Цензор.НЕТ 2768
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Ну зачем наговаривать. Это не бот. Мы его на ветке тут хорошо знаем.
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"Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что договор между Украиной и Россией о дружбе нужен для сильной позиции в международных судах.Источник: https://censor.net.ua/n3050685 Ну вот и приплыли
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Параша уже не однократно насрала на все международное право,а этот клоун про что то вещает.И они готовы к противостоянию с ордой,которая ничего не признает.Да уж,коментарии излишни.
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А позиція рашка нікого не хвилює. Цікавить як законно її трахнути.
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Грузина выкинули,теперь баба юля в усьом виновата.Вы предсказуемые как две копейки.
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По поводу пустого пердежа турчинова?
Ты думаешь, он своей гневной речью напугал рашку?!
Саня, не превращайся из патриота в клоуна, мой тебе совет.
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А він у суді до рашки звертався? Я не патріот- цих вже до біса будь де. Я пересічний громадянин, тобто виключення з правил.
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Сашко - форум добре знає ким і чим ти є.. І без твоєї самореклами.. "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов. - Цензор.НЕТ 2943
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Саня, ты - однозначно патриот Украины, я так сужу по твоим текстам.
Но у тебя какая-то каша в голове, которая, если често, вызывает изумление.
Ладно там, пришлые, заморские, пороховато-совковые юзеры на ветке, которые из заграницы на пороха дрочат... но ты - киевлянин! - человек живущий в данной реальности и её же пытающийся отбелить и оправдать! Не понимаю.
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По-моему, если я не перестал разбираться в людях, это обычный украинский пенсионер, такой же как и я сам.
Я не прав, Саша?
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Ок, перейду на понятную тут всем речь. Мне насрать на Пороха и ВСЮ партийную братию, и его и так называемой оппозиции(кто это такие никто толком сказать не может. Это и Йуля, и Садовый, и Бойко. Нехилая компашка? Но хрен с ними!)
Да, я родился и вырос в Киеве, но в первую очередь считаю себя УКРАИНЦЕМ, а не киевлянином.
И основное- я считаю политиков ИНСТРУМЕНТОМ для выполнения тех работ, которые нужны Украине. Сегодня нужен Порох, завтра нужна будет Юля, потом понадобится Садовый или Ляшко (всё может быть). Мне не интересно название инструменто, мне важно, что его функциональные способности максимально соответствуют выполнению поставленной задачи. Это ясно?
А после выполнения работы этот инструмент за ненадобностью я могу поменять на другой нужный или вообще пропить с хорошим другом.
Понятно или дальше объяснять?
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"Точно в дырочку...". Поддерживаю насчёт ИНСТРУМЕНТОВ...
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Ты не кипятись, дорогой. Мы всё поняли. Я всегда лояльно относился к противоположным взглядам, пока меня не начинали оскорблять и закидывать глупостями.
Я тебя понимаю. Продолжай выражать своё видение и позицию. Но мы будем с тобой спорить. И не обижайся.
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Это ты меня кипящим не видел- за "кипение" и был деактивирован Саша_Крещатик. И заслуженно. Но всё течёт, всё изменяется- изменяюсь и я.
Я здесь и выражаю только своё мнение, лично своё. По своим убеждениям я анархист, но моя любовь к Украине пока выше моих убеждений. Пока... Просто стрелять надоело, давно надоело. Но это- как ездить на велосипеде, не разучишься.
В споре рождается Истина. А на обиженных воду возят. Я своё выбрал.
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а откель ты знаешь, что Турчинов пердел?
ты нюхнул таки?
в рыло только российским дегенератам пердят.
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а куда делись соевые шныри? они все угрожающие картинки с пластырем шлангом постили, типа он страшный угнетатель русни?
А ведь по факту именно пластырь куля и лола просрали крысм и кусок дамбаса.
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Чрставый , подтвердилась информация Латыниной ?
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это фэйк.
кацапы дохнуть будут как мухи но х...й ху"ла держать в своем рту крепко будут - дегенераты!
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Немецкое издание Spiegel опубликовало большую статью о Петре Порошенко. В материале под названием "Petro Incognito" немцы констатируют практически полное отсутствие реформ в стране, и неудачную модель управления государством, когда вместо выполнения обещаний происходят попытки сконцентрировать власть в одних руках
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естессно "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов. - Цензор.НЕТ 7968
не обращай внимания на беснующегося русскага.
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Немцев в спам.
Что они будут делать когда их хуйло сдохнет ?
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А скільки вже позовів подала Україна в міжнародні суди проти росії? На пальцях однієї руки можна перерахувати..
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ну, дык, огласите весь списк, пжалста.
или только бла-бла-бла как русский можете?
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Порохососы в трауре,говорят Вова Путин заболел,без него и Пети сразу жепа.
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с клопом издыхающим это врядле, мордва нового подберет но вот лолите точно - кырдык, в самое ближайшее время. В воздухе начинает пахнуть грозой народного недовольства.
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"порохососы" обычный неологизм, использующийся исключительно российскими троллями.
с чем тебя, кацап, и поздравляем. "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов. - Цензор.НЕТ 2950
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Шось забагато сьогодні дурчинова. Треба ж якось однотурового лохтората лапшою одарити і відвести увагу від того факту що Крим продав
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Как ольгинсие сегодня расстарались.
Орут что викорфедрыч и владимвдамирович не виноватые это все дурчинов крым анексировал.
Это сколько надо бояры выпить.
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это их работа калом по сторонам бросаться, не удивительно - россияне это потомственные дегенераты и калоеды.
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А Хельсинки и Будапешт что говорит о границах? "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов. - Цензор.НЕТ 2679
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на крысме: 1. В отношении нового украинского "шпиона" Константина Давиденко, задержанного 11 февраля, были применены пытки. У него отсутствуют передние зубы. Даже если вы не проявляете никакой активности, вы вполне можете попасть в поле зрения ФСБ как человек, которого можно обвинить в "шпионаже". Тем самым оккупанты нагнетают обстановку страха https://crimeahrg.org/pochemu-fsb-v-kryimu-zaderzhala-konstantina-davyidenko/ (фото и видео).
2. В Симферополе оккупанты задержали активиста "поляны протеста" Фазила Ибраимова, а его дом обыскали. Подозревают в "мошенничестве". Ибраимов является предателем из числа крымских татар, а недавно собирался к путину ехать. На месте "поляны протеста" оккупанты готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием "Крымская роза" https://ru.krymr.com/a/news/29041167.html (фото и видео).
3. В Ялте российского дизайнера Михаила Орлова, который рванул из Нью-Йорка в оккупированный Крым косить бабло, оккупанты приговорили к 3 годам тюрьмы из-за гибели двух человек в кафе в 2014 году. Хотя его вины там не было. Карма понаехавшего https://ru.krymr.com/a/news/29040885.html
4. Хронология лжи. В мае 2014 года оккупанты заявили, что Крым станет самодостаточным регионом через 5 лет. В мае 2017 года оккупанты заявили, что Крым станет самодостаточным регионом снова через 5 лет. В июне 2017 года срок достижения самодостаточности увеличился до 5-10 лет. Сегодня оккупанты заявили, что Крым станет самодостаточным только минимум через 20 лет. Ну как тут не орать?)))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964100132085039104 (скрин и 4 ссылки).
5. Сельских медиков Крыма оккупанты оставили без льготного проезда "из-за высокодотационности Крыма". Скоро сбегут последние оставшиеся медработники. Зато понаехавшим по ляму обещают. Местные, на выход! http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/selskyh-medykov-kryma-ostavyly-bez-lgotnogo-proezda.html
6. Главная методичка оккупантов, что Крым "четыре года заваливают деньгами": "Переехали жить в Евпаторию. Скажу честно, просто в шоке от действия местных властей. В россии получить деньги в ФЦП (федеральная целевая программа) - это огромнейшая проблема, и если кому и повезет, то пылинки сдувают с этой программы! Все-таки такие сумасшедшие деньги на важнейшие инфраструктурные объекты! А что творится в Евпатории!! То не такой план нарисовали, то подрядчик с деньгами потерялся, то плохо строит и т.д.!!! И ни конца, ни края! Все ответственные за это на своих же местах и продолжают п…! Скажу одно, поверьте, это ненадолго! Никто вечно не будет засыпать город и Крым деньгами. Скоро все это закончится. Обидно, что все так вылетает в трубу! Любой город россии смог бы освоить эти деньги в разы лучше и качественней! Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/964056264270598145 (скрин).
7. На стройке моста оперативно отреагировали на сообщения о нестыковке пролётов и решили закрыть тряпками от посторонних глаз проблемный участок, чтобы не подсматривали https://twitter.com/Krymiets/status/963863695871938560 (фото).
8. Оккупанты продолжают лепить из моста скрепу для поклонения: "Весна идет, весне дорогу! В блоге Кота Моста появилось фото с потенциальной невестой, но полосатый красавец заявил, что он не такой: «Не нужно ко мне с поцелуями приставать. Даже 14 февраля! Я холостяк-карьерист, мост дострою потом и невесту выберу»". Врачи тут бессильны https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963784082403577858 (фото-скрин).
9. Подрядчик трассы "Таврида", которую строят для быстрого ввода-вывода оккупационных войск и распила бабла, разбил дорогу так, что сам не может по ней ездить. На видео крымчане комментируют: "Нечего наши дороги ломать, псы!", "Хрен проедешь. Хорошо, что они тоже начали застревать". По ссылке фото и видео рукожопости оккупантов https://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/podryadchik_tavridy_razbil_dorogu_tak-_chto_sam_ne_mozhet_po_nej_ezdit/
10. Оккупанты уничтожают ещё одно красивейшее место в Крыму, которое скоро можно будет увидеть только на архивных фотографиях https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963868625533833216 (фото, видео и подробности).
11. В Крыму будут теперь проблемы и с газом. Оккупанты собираются остановить эксплуатацию вышек на захваченном Одесском месторождении из-за иска Украины. Но возвращать Украине контроль над газовым месторождением оккупанты не собираются https://ru.krymr.com/a/news/29041075.html
12. В Алуште продолжаются перебои в водоснабжении и блэкауты https://twitter.com/KrimRt/status/963786244793696257 (скрин).
13. В Евпатории пляжи огорожены и украшены. Ждем туристов: "Все предыдущие годы, будучи уже россией, в Евпатории пляжи огорожены заборами. Это полбеды. Так ещё и расписаниями с табличками о часах работы". Далее ватница требует снять ограничения и убрать заборы, как при бандерах! https://twitter.com/KrimRt/status/964135652664250368 (фото-скрин).
14. Понаехавшие, но уже свалившие, отговаривают своих собратьев по разуму от понаезда в Крым. Крымчане потом подтянулись со словами ненависти в адрес понаехов, но фиксировать их не стал, т.к. вы и так всё уже знаете: "Я тут подумываю переехать в ваш город (в Ялту из Перми). Расскажите о всех прелестях и не прелестях". Ответы: "Не совершайте моей ошибки. Жильё купить просто, а потом сложно. Сервиса нет, медицины нет, работы с хорошей зп тоже нет. Все живут пересдачей квартир в ожидании лета. У многих людей старые закоренелые понятия «урвать», а дальше хоть конём оно всё. Есть опыт жизни в Ялте, в Алуште, в Евпатории. Менталитет один, проблемы одни. Если появятся дети (или есть), то все проблемы умножайте на 2. Цены на продукты московские", "Соглашусь на 100%. Прожила 2,5 года. Уехала. Сейчас вспоминаю, как страшный сон!!!!", "Ого. Надолго Вас хватило. Я через 6 месяцев превратил квартиру в офис-филиал своей компании и свалил в родную Москву. После Крыма даже в пробках кайфую", "А Евпатория вам чем не понравилась? Планирую там квартиру прикупить", "Так а разница в чём? Детских садов нет, бесплатная медицина проломила дно, хорошие учителя увольняются, средняя зп 15-20 тыс. Цены на продукты те же, московские, откуда, собственно, они и едут", "Сбежала из Подмосковья 4 месяца назад! Все, что повторил молодой человек выше по отношению к Крыму, могу применить к Подмосковью. Медицина - ужас, школы - ужас, зарплаты - ужас, закоренелые понятия «урвать», а потом трава не расти - не через одного, а практически у каждого", "Ой, не стоит ехать. В Крыму полная ЖОПА. Или Крым в полной жопе", "Тааак, ну вот и почти избавились от нового потенциального жителя. Так держать. Меньше народу - больше кислороду" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963535350319734785 (скрин).
15. 15 февраля 1989 года совок "победил". В этот раз - Афганистан. Но через два года "победитель-освободитель" сам сдох. Осталась только мерзлая курица на двух головах https://twitter.com/alex_dobrinin/status/964067899592847360 (фото).
16. Какой отвратительный и мерзкий смысл имеет теперь эта фраза в Украине: "В Симферополе почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами отечества" https://twitter.com/KrimRt/status/964058868060950528 (фото). В Керчи оккупанты также отметили 29-ую годовщину вывода войск из Афганистана. Детей традиционно вырядили в камуфляж, делая зрелище более омерзительным. Совок сеет только смерть и разруху https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964095549787066368 (фото).
17. В Евпатории также чтили традиции русского ихтамнетства - отращивали "патриотизм" у детей - умирать за "пацанов" околокремлевских и их наворованное бабло https://twitter.com/KrimRt/status/964057264649842688 (фото). Не прошел стороной военный шабаш и школы "курортного" Джанкоя, где оккупанты, выдав детям в руки оружие, провели т.н. "урок мужества" https://twitter.com/KrimRt/status/964083512767844352 (фото) и https://twitter.com/KrimRt/status/964084003614724096 (фото).

P.S. Несмотря на то, что из каждого утюга зовут на "выборы" путина, даже ватники уже не испытывают по этому поводу особого ажиотажа. Оккупантам приходится все циничней запугивать и врать, обещая успехи когда-нибудь потом, лет через …цать. Чувствую, что приближается взрывоопасное время, ведь только так путину ранее удавалось мобилизовать свой лохторат. Берегите себя.

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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как-то перестали меня интересовать эти крымские новости.
меня интересует другое, когда закроют крымнаш, чтобы предатели, преступники, новоиспеченные агенты фесебе из разряда крымчан, перестали спокойно перемещаться в Украину!
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да, не всё так просто.
и не всю информацию можно толпе выбрасывать.
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нагадайте мені а яка ще партія вимагає розірвати даний договір ???????????
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саша, как бы говорит ху*лу - "володя! бери, что хочешь в Украине, мы всеравно дружбу с тобой не разорвем"...а вообще - мерзко и противно, что мы доверили страну ПОДОБНЫМ типам...
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это ты у себя на России доверил свою расеюшку каким-то ТИПАМ.
там на России и разбирайся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов.
 
 
 
 
 
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