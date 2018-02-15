 "Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны", - Турчинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в Оболонском районном суде Киева во время заседания по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны экс-президента Виктора Януковича.
"Для сильной позиции в международных судах нам нужен этот договор. Там Россия признает границы и Крым там украинский" – подчеркнул Турчинов.
"Россия хотела, чтобы Украина денонсировала договор о дружбе и отказалась от границ, установленных после второй мировой войны" – отметил Секретарь СНБО.
Напоним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1997 года — основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".
14 января 2018 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия") предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.
Поговорка такая есть - "Молчи - сойдёшь за умного...". Не забывайте её... А ещё лучше - повесьте над компьютером, как напоминание...Поможет избежать неловких ситуаций...
Рідко даю поради, та тобі дам- спілкуйся з однодумцями, плюнь на боротьбу з різноманітною гидотою. Розумні прочитають і зрозуміють, а на дурнів і час витрачати не варто.
Твої коменти мені подобаються, та зараз відсутня тех.можливість додати тебе в друзі- щось тут Цензор своє намутив. Тримайся, ти не один, хоч ми тут і в меншості.
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Тем более, что наличие этого договора абсолютно никак не помешало отжать второй стороне нашу территорию, которая признавалась нашей.
Мы поверим Европейскому суду, который не гнилой насквозь, подобно вашему, и который, со временем будет разбирать вашу "честную" и бескорыстную службу народу. Надеюсь - доживу.
Сашко, ты или лишка бухнул, или стал заговариваться.
Просто поговорить со мной хочешь? Я не против. Только - умно и конкретно.
Ты думаешь, он своей гневной речью напугал рашку?!
Саня, не превращайся из патриота в клоуна, мой тебе совет.
Но у тебя какая-то каша в голове, которая, если често, вызывает изумление.
Ладно там, пришлые, заморские, пороховато-совковые юзеры на ветке, которые из заграницы на пороха дрочат... но ты - киевлянин! - человек живущий в данной реальности и её же пытающийся отбелить и оправдать! Не понимаю.
Я не прав, Саша?
Да, я родился и вырос в Киеве, но в первую очередь считаю себя УКРАИНЦЕМ, а не киевлянином.
И основное- я считаю политиков ИНСТРУМЕНТОМ для выполнения тех работ, которые нужны Украине. Сегодня нужен Порох, завтра нужна будет Юля, потом понадобится Садовый или Ляшко (всё может быть). Мне не интересно название инструменто, мне важно, что его функциональные способности максимально соответствуют выполнению поставленной задачи. Это ясно?
А после выполнения работы этот инструмент за ненадобностью я могу поменять на другой нужный или вообще пропить с хорошим другом.
Понятно или дальше объяснять?
Я тебя понимаю. Продолжай выражать своё видение и позицию. Но мы будем с тобой спорить. И не обижайся.
Я здесь и выражаю только своё мнение, лично своё. По своим убеждениям я анархист, но моя любовь к Украине пока выше моих убеждений. Пока... Просто стрелять надоело, давно надоело. Но это- как ездить на велосипеде, не разучишься.
В споре рождается Истина. А на обиженных воду возят. Я своё выбрал.
ты нюхнул таки?
в рыло только российским дегенератам пердят.
А ведь по факту именно пластырь куля и лола просрали крысм и кусок дамбаса.
кацапы дохнуть будут как мухи но х...й ху"ла держать в своем рту крепко будут - дегенераты!
не обращай внимания на беснующегося русскага.
Что они будут делать когда их хуйло сдохнет ?
или только бла-бла-бла как русский можете?
с чем тебя, кацап, и поздравляем.
Орут что викорфедрыч и владимвдамирович не виноватые это все дурчинов крым анексировал.
Это сколько надо бояры выпить.
2. В Симферополе оккупанты задержали активиста "поляны протеста" Фазила Ибраимова, а его дом обыскали. Подозревают в "мошенничестве". Ибраимов является предателем из числа крымских татар, а недавно собирался к путину ехать. На месте "поляны протеста" оккупанты готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием "Крымская роза" https://ru.krymr.com/a/news/29041167.html (фото и видео).
3. В Ялте российского дизайнера Михаила Орлова, который рванул из Нью-Йорка в оккупированный Крым косить бабло, оккупанты приговорили к 3 годам тюрьмы из-за гибели двух человек в кафе в 2014 году. Хотя его вины там не было. Карма понаехавшего https://ru.krymr.com/a/news/29040885.html
4. Хронология лжи. В мае 2014 года оккупанты заявили, что Крым станет самодостаточным регионом через 5 лет. В мае 2017 года оккупанты заявили, что Крым станет самодостаточным регионом снова через 5 лет. В июне 2017 года срок достижения самодостаточности увеличился до 5-10 лет. Сегодня оккупанты заявили, что Крым станет самодостаточным только минимум через 20 лет. Ну как тут не орать?)))) https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964100132085039104 (скрин и 4 ссылки).
5. Сельских медиков Крыма оккупанты оставили без льготного проезда "из-за высокодотационности Крыма". Скоро сбегут последние оставшиеся медработники. Зато понаехавшим по ляму обещают. Местные, на выход! http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/selskyh-medykov-kryma-ostavyly-bez-lgotnogo-proezda.html
6. Главная методичка оккупантов, что Крым "четыре года заваливают деньгами": "Переехали жить в Евпаторию. Скажу честно, просто в шоке от действия местных властей. В россии получить деньги в ФЦП (федеральная целевая программа) - это огромнейшая проблема, и если кому и повезет, то пылинки сдувают с этой программы! Все-таки такие сумасшедшие деньги на важнейшие инфраструктурные объекты! А что творится в Евпатории!! То не такой план нарисовали, то подрядчик с деньгами потерялся, то плохо строит и т.д.!!! И ни конца, ни края! Все ответственные за это на своих же местах и продолжают п…! Скажу одно, поверьте, это ненадолго! Никто вечно не будет засыпать город и Крым деньгами. Скоро все это закончится. Обидно, что все так вылетает в трубу! Любой город россии смог бы освоить эти деньги в разы лучше и качественней! Анонимно" https://twitter.com/KrimRt/status/964056264270598145 (скрин).
7. На стройке моста оперативно отреагировали на сообщения о нестыковке пролётов и решили закрыть тряпками от посторонних глаз проблемный участок, чтобы не подсматривали https://twitter.com/Krymiets/status/963863695871938560 (фото).
8. Оккупанты продолжают лепить из моста скрепу для поклонения: "Весна идет, весне дорогу! В блоге Кота Моста появилось фото с потенциальной невестой, но полосатый красавец заявил, что он не такой: «Не нужно ко мне с поцелуями приставать. Даже 14 февраля! Я холостяк-карьерист, мост дострою потом и невесту выберу»". Врачи тут бессильны https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963784082403577858 (фото-скрин).
9. Подрядчик трассы "Таврида", которую строят для быстрого ввода-вывода оккупационных войск и распила бабла, разбил дорогу так, что сам не может по ней ездить. На видео крымчане комментируют: "Нечего наши дороги ломать, псы!", "Хрен проедешь. Хорошо, что они тоже начали застревать". По ссылке фото и видео рукожопости оккупантов https://primechaniya.ru/home/news/fevral_2018/podryadchik_tavridy_razbil_dorogu_tak-_chto_sam_ne_mozhet_po_nej_ezdit/
10. Оккупанты уничтожают ещё одно красивейшее место в Крыму, которое скоро можно будет увидеть только на архивных фотографиях https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963868625533833216 (фото, видео и подробности).
11. В Крыму будут теперь проблемы и с газом. Оккупанты собираются остановить эксплуатацию вышек на захваченном Одесском месторождении из-за иска Украины. Но возвращать Украине контроль над газовым месторождением оккупанты не собираются https://ru.krymr.com/a/news/29041075.html
12. В Алуште продолжаются перебои в водоснабжении и блэкауты https://twitter.com/KrimRt/status/963786244793696257 (скрин).
13. В Евпатории пляжи огорожены и украшены. Ждем туристов: "Все предыдущие годы, будучи уже россией, в Евпатории пляжи огорожены заборами. Это полбеды. Так ещё и расписаниями с табличками о часах работы". Далее ватница требует снять ограничения и убрать заборы, как при бандерах! https://twitter.com/KrimRt/status/964135652664250368 (фото-скрин).
14. Понаехавшие, но уже свалившие, отговаривают своих собратьев по разуму от понаезда в Крым. Крымчане потом подтянулись со словами ненависти в адрес понаехов, но фиксировать их не стал, т.к. вы и так всё уже знаете: "Я тут подумываю переехать в ваш город (в Ялту из Перми). Расскажите о всех прелестях и не прелестях". Ответы: "Не совершайте моей ошибки. Жильё купить просто, а потом сложно. Сервиса нет, медицины нет, работы с хорошей зп тоже нет. Все живут пересдачей квартир в ожидании лета. У многих людей старые закоренелые понятия «урвать», а дальше хоть конём оно всё. Есть опыт жизни в Ялте, в Алуште, в Евпатории. Менталитет один, проблемы одни. Если появятся дети (или есть), то все проблемы умножайте на 2. Цены на продукты московские", "Соглашусь на 100%. Прожила 2,5 года. Уехала. Сейчас вспоминаю, как страшный сон!!!!", "Ого. Надолго Вас хватило. Я через 6 месяцев превратил квартиру в офис-филиал своей компании и свалил в родную Москву. После Крыма даже в пробках кайфую", "А Евпатория вам чем не понравилась? Планирую там квартиру прикупить", "Так а разница в чём? Детских садов нет, бесплатная медицина проломила дно, хорошие учителя увольняются, средняя зп 15-20 тыс. Цены на продукты те же, московские, откуда, собственно, они и едут", "Сбежала из Подмосковья 4 месяца назад! Все, что повторил молодой человек выше по отношению к Крыму, могу применить к Подмосковью. Медицина - ужас, школы - ужас, зарплаты - ужас, закоренелые понятия «урвать», а потом трава не расти - не через одного, а практически у каждого", "Ой, не стоит ехать. В Крыму полная ЖОПА. Или Крым в полной жопе", "Тааак, ну вот и почти избавились от нового потенциального жителя. Так держать. Меньше народу - больше кислороду" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/963535350319734785 (скрин).
15. 15 февраля 1989 года совок "победил". В этот раз - Афганистан. Но через два года "победитель-освободитель" сам сдох. Осталась только мерзлая курица на двух головах https://twitter.com/alex_dobrinin/status/964067899592847360 (фото).
16. Какой отвратительный и мерзкий смысл имеет теперь эта фраза в Украине: "В Симферополе почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами отечества" https://twitter.com/KrimRt/status/964058868060950528 (фото). В Керчи оккупанты также отметили 29-ую годовщину вывода войск из Афганистана. Детей традиционно вырядили в камуфляж, делая зрелище более омерзительным. Совок сеет только смерть и разруху https://twitter.com/CrimeaUA1/status/964095549787066368 (фото).
17. В Евпатории также чтили традиции русского ихтамнетства - отращивали "патриотизм" у детей - умирать за "пацанов" околокремлевских и их наворованное бабло https://twitter.com/KrimRt/status/964057264649842688 (фото). Не прошел стороной военный шабаш и школы "курортного" Джанкоя, где оккупанты, выдав детям в руки оружие, провели т.н. "урок мужества" https://twitter.com/KrimRt/status/964083512767844352 (фото) и https://twitter.com/KrimRt/status/964084003614724096 (фото).
P.S. Несмотря на то, что из каждого утюга зовут на "выборы" путина, даже ватники уже не испытывают по этому поводу особого ажиотажа. Оккупантам приходится все циничней запугивать и врать, обещая успехи когда-нибудь потом, лет через …цать. Чувствую, что приближается взрывоопасное время, ведь только так путину ранее удавалось мобилизовать свой лохторат. Берегите себя.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
меня интересует другое, когда закроют крымнаш, чтобы предатели, преступники, новоиспеченные агенты фесебе из разряда крымчан, перестали спокойно перемещаться в Украину!
и не всю информацию можно толпе выбрасывать.
там на России и разбирайся.